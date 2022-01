Aer Lingus prolunga la promozione per volare in Irlanda con sconti fino al 20%

Aer Lingus ha prolungato fino al 24 gennaio la promozione per volare in Irlanda con sconti fino al 20% per volare in Irlanda. I passeggeri italiani possono partire dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa; inoltre, grazie all’iniziativa ‘Book with Confidence’, i clienti possono modificare le date di viaggio quante volte lo desiderano secondo le proprie esigenze di pianificazione.

Le tariffe speciali sono valide per viaggiare dal 1° febbraio al 31 maggio 2022: tutte le offerte sono soggette a condizioni e disponibilità e tutte le tariffe includono tasse e spese. I biglietti sono acquistabili fino alla mezzanotte del 24 gennaio 2022.

Per semplificare ulteriormente i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFly: attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFly, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.