Aer Lingus ha riattivato i voli giornalieri sulla rotta Dublino-Los Angeles

Aer Lingus, da ieri 12 maggio, è tornata a collegare Dublino con Los Angeles: per la prima volta da marzo 2020, la Città degli Angeli è di nuovo raggiungibile con voli diretti giornalieri dall’Irlanda.

Los Angeles è l’ultima rotta transatlantica ripristinata nel network della compagnia aerea irlandese, che è l’unico vettore a operare voli diretti tra l’Irlanda e la costa occidentale degli Stati Uniti; i collegamenti giornalieri per San Francisco sono invece ripresi lo scorso 25 febbraio.

“Los Angeles è una rotta molto popolare e importante per Aer Lingus e ora, con collegamenti giornalieri sia per Los Angeles che per San Francisco, sia l’unico vettore che opera verso la costa occidentale degli Stati Uniti, riaffermando il nostro impegno a sviluppare i collegamenti transatlantici” ha commentato Susanne Carberry, chief customer officer della compagnia.