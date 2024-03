Aegean aggiunge il quarto volo giornaliero su Londra Heathrow Aegean si è assicurata un altro slot all’aeroporto di Londra Heathrow e aggiunge così all’operativo il quarto volo giornaliero consecutivo che collega Atene con il più importante hub internazionale del Regno Unito. Il nuovo volo, che sarà operato tutti i giorni tranne il sabato, con partenza da Atene alle 16.00 ora locale e da Londra/Heathrow alle 19.00 ora locale, aumenta significativamente le opzioni per i passeggeri e migliora ulteriormente la connettività con le isole greche, via Atene. Da oggi il volo è disponibile sui sistemi di prenotazione e inizierà a operare dal 31 marzo 2024, su base annuale. La frequenza dei voli verso le principali città europee, come Francoforte con 5 voli giornalieri (2 da/per Atene, 2 da/per Salonicco, 1 da/per Heraklion), Larnaca con 8 voli (7 da/per Atene, 1 da/per Salonicco), Roma, Zurigo, Ginevra, Parigi, Berlino e insieme a Dubai, la nuova destinazione aggiunta, offre una maggiore scelta ai passeggeri, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi compiuti per l’ del periodo di viaggio in Grecia. Come risultato degli sforzi già perseguiti dalla compagnia aerea nei primi due mesi del 2024, il traffico passeggeri ha registrato un aumento significativo, sia sulla rete nazionale dell’11% che su quella internazionale del 7% rispetto al 2023. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Abbiamo ottime sensazioni per il 2024, supportate peraltro da un inizio anno decisamente positivo in termini di prenotato". Esordisce così il direttore commerciale di Atelier Vacanze, Marco Strazzullo, illustrando le prospettive del to campano per la nuova stagione. "La novità importante di quest'anno è sicuramente la Turchia. Abbiamo già iniziato a fine 2023 con un programma di tour dedicati in partenza da tutti gli aeroporti italiani con cadenza settimanale e prenotabile anche online con pochi click. Ora sono disponibili pure i nostri Mix tour+mare Bodrum, sempre pacchettizzati con collegamenti dai maggiori scali tricolori. E a breve avremo ulteriori importanti novità per la destinazione mare Bodrum". Gli sviluppi in Turchia seguono un 2023 decisamente positivo, caratterizzato da una crescita significativa sul prodotto Egitto. "Ottime le vendite sul prodotto classico - aggiunge Strazzullo -, ma se proprio devo citare una meta è sicuramente Sharm el Sheikh la destinazione che più di tutte ci ha dato soddisfazioni, grazie specialmente alle performance del nostro club italiano, il Concorde el Salam. Il tutto senza dimenticare il mare Italia, che da sempre ci contraddistingue e che ha beneficiato dell'aumento dell'offerta di strutture in esclusiva. Ora siamo perciò al lavoro per migliorare il già ottimo risultato ottenuto l'anno appena trascorso. Crescita sul territorio nazionale e in termini di fatturato ci danno infatti una spinta importante a fare sempre meglio". [post_title] => Atelier Vacanze: "Ottime sensazioni per il 2024". Focus sulla novità Turchia [post_date] => 2024-03-06T12:52:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709729575000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462883 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “One State, many worlds” dice il payoff del Karnataka. Il vasto paese del Sud-ovest dell’India è infatti una destinazione dalle mille sfaccettature. Ci sono 320 km di spiagge per rilassarsi e vivere ogni tipo di attività: dal surf allo snorkeling. La fauna comprende, tra le altre specie, più di 6000 elefanti e oltre 500 tigri e viene spesso avvistata la pantera nera. Sono 35 i santuari per la protezione di queste specie rare ed esistono 5 parchi nazionali. I safari nella natura sono un’esperienza indimenticabile per i viaggiatori, come il pernottamento nei resort in mezzo alla giungla. Gli stupefacenti monumenti presenti sul territorio sono il lascito di 6 dinastie regnanti. Esistono quattro siti patrimonio dell’Unesco - Hampi è il più vasto museo all’aria aperta del mondo - e, distribuiti nella regione, ci sono 747 monumenti protetti, ciascuno con la propria storia. Tra questi il Mysuru Palace, uno dei più visitati monumenti dell’India. Nel Karnataka sono tanti i luoghi dove scoprire la tradizione, la cucina e la vita della popolazione locale, tra le verdi e fresche colline coperte da piantagioni di caffè: il luogo ideale per la luna di miele o per un viaggio con la famiglia. Le temperature sono molto gradevoli: dai 20/22° dell’inverno ai 30 dell’estate: quindi ogni stagione è indicata per visitare il paese. Il turista può inoltre vivere interessanti percorsi di wellness dedicandosi allo yoga e alla meditazione in centri dove si studiano la medicina alternativa e la neuropatia. La ricchezza del Karnataka appartiene al passato, ma anche al presente e al futuro. La capitale Bangalore, come racconta HT Ratnakar, adviser tourism & hospitality, jungle lodges & resorts è infatti il centro scientifico dell’Unione Indiana - dove si trovano gli istituti di astrofisica, scienze avanzate e biologiche - ed è sede della ID Technology: l’industria leader nel settore dei macchinari per l’identificazione. «Sono molti i professionisti internazionali che vivono in città e non vogliono più andarsene per il clima ideale tutto l’anno!». Per presentare la sua ricca offerta turistica il Karnataka ha organizzato anche quest’anno un interessante roadshow. «Vogliamo raccontare la destinazione e incontrare adv e to, oltre ai media e ai blogger - afferma Ratnakar - Gli arrivi nel Karantaka crescono di anno in anno: dopo due anni di pausa dovuti al Covid il 2023 è stato molto positivo, anche per il turismo interno. Se nel 2019 abbiamo avuto 750.000 visitatori, oggi sono 500.000. Ci auguriamo di tornare ai numeri del passato. È importante sapere che nel nostro paese il costo della vita è molto basso: con 1 euro si può pranzare e cenare. Abbiamo hotel e resort a 5 stelle, ci sono proposte turistiche per tutti i segmenti. Bangalore è un gateway per l’India del Sud e viene raggiunta da 36 voli internazionali che servono 7 aeroporti. Si può volare nella capitale da tutte le città dell’India e il Karnataka è connesso al mondo intero. Dall’Europa si può raggiungere via Londra, Monaco, Francoforte e Parigi. Il paese è poi collegato con Doha, Dubai e gli Emirati Arabi, le Maldive, Mauritius, Sidney, Singapore, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo e San Francisco. Ci rivolgiamo al mondo del trade realizzando i nostri roadshow e stiamo organizzando un grande evento per il mondo del trade nell’agosto del 2024, quando si terrà a Bangalore la grande fiera del mercato del turismo globale: il Karnataka International Travel Expo». [gallery ids="462887,462888,462889"] [post_title] => India: il Karnataka punta sui flussi dall'Europa, fra natura, tradizione e innovazione [post_date] => 2024-03-06T11:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709724554000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462915" align="alignleft" width="300"] Claudia Santolin[/caption] Abbiamo incontrato Claudia Santolin di Nti, Network Turismo Italia, all'Itb di Berlino. "La nostra è una rete d'impresa nata del 2022, al nostro interno abbiamo delle strutture aderenti che riguardano sia produttori e fornitori inerenti al settore ricettivo turistico, ma anche una serie di strutture alberghiere. Noi diamo tutta una serie di servizi e questo ci ha dato la possibilità di presentarci come tour operator, anche perché abbiamo una copertura piuttosto ampia nel territorio italiano". Quindi unite produttori e fornitori di servizi turistici in tutta Italia? "Sì in tutta Italia. Nella nostra azienda abbiamo strutture marittime, montane e di lago, stiamo entrando nelle città d'arte, abbiamo qualcosa già nel nord Italia, e insieme siamo in grado di offrire un pacchetto integrato e completo, in quanto ogni struttura ricettiva ha delle sue specificità, e per questo la rete d'impresa lavora per fornire una collaborazione fra le aziende. Ci si unisce per un obiettivo comune, che è quello di rendere il settore solido. Nasce da questa idea e quest'anno, pur essendo relativamente giovani, siamo soddisfatti del lavoro che ci consente di essere qui alla fiera di Berlino". Quali sono i mercati di riferimento? "Noi promuoviamo l'Italia e puntiamo a rappresentarla in tutto il mondo. In questo momento, essendo il primo anno da tour operator, cerchiamo di raccogliere quanto più e di far conoscere il nostro Paese da quante più parti possibili". [post_title] => Network Turismo Italia all'Itb di Berlino con i suoi prodotti [post_date] => 2024-03-06T10:54:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709722495000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la nuova Moby Legacy la protagonista principale della presenza delle compagnie del gruppo Onorato all'Itb di Berlino. La gemella della Fantasy è appena entrata in servizio sulla linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo. Ma non solo: quest'anno alla fiera del turismo tedesca ci sono ben tre compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, i 45 anni della presenza di Moby in Germania, nonché i 50 anni della presenza di Moby in Corsica, che la Balena blu celebra aggiungendo nuove linee alle tradizionali rotte fra Genova e Bastia e Livorno e Bastia, e a quella storica fra la Sardegna e la Corsica da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio. All’esordio assoluto è in particolare la Genova-Ajaccio, che permetterà ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza attraversare tutta l’isola. E da Ajaccio raddoppia anche il collegamento fra Corsica e Sardegna, grazie al prolungamento fino a Porto Torres. L’estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia, la strada più veloce per raggiungere la Corsica dall’Italia continentale. A dimostrare quanto siano amate anche in Germania le navi della Balena Blu sono i numeri dello staff guidato dall’amministratrice delegata Barbara Krahuilk: nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all’Itb di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo. [post_title] => Moby e Tirrenia presentano le novità 2024 all'Itb di Berlino [post_date] => 2024-03-06T10:41:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709721695000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana approva la proposta di legge di modifica al Testo Unico del Sistema Turistico Regionale. «Una rivisitazione necessaria, quella del Testo Unico del turismo, resa necessaria dalla costante evoluzione del settore - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una regione da vivere e visitare. Oltre a definire e precisare nuove tipologie di accoglienza. Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo, al posto degli Ambiti, per veicolare i tratti distintivi di ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho puntato sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’, di quei territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno conosciuti e fuori dalle mete più battute». «La riforma che proponiamo con questo nuovo testo unico del turismo è organica ed equilibrata - aggiunge l'assessore al turismo e all'economia Leonardo Marras - Siamo partiti dal domandarci se l'impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016 fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Questo nuovo testo ha l'obiettivo di rispondere al meglio a tutto questo, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro». Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST. Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private. Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo ed individuati come dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia. Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini ISTAT. Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida. In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO. Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni. Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere. Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, proprio per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sia sostanziali (si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali (con la riscrittura della norma riguardante la SCIA). Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle agenzie di viaggio e turismo online (soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni). [post_title] => Toscana, con la nuova legge su Turismo si punta ad un'organizzazione più strutturata [post_date] => 2024-03-06T09:53:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709718790000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates tornerà a collegare Dubai con Phnom Penh, via Singapore, dal prossimo 1° maggio: la rotta sarà servita con frequenze giornaliere da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio. L'orario di collegamento di Phnom Penh con Singapore è convenientemente programmato, fornendo opportunità di connessione ottimali da e per diverse città in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Stati Uniti. Con l'aggiunta di questo servizio, il vettore servirà Singapore con quattro voli giornalieri. «Il ripristino della rotta verso Phnom Penh dimostra l’impegno della compagnia nel rafforzare la nostra rete del Sud-est asiatico, mentre continuiamo a creare maggiori opportunità per i viaggiatori di esplorare destinazioni diverse e culturalmente ricche, e ad aiutare le imprese e gli esportatori di tutte le dimensioni a stabilire connessioni commerciali più forti» ha commentato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer del vettore. Sin dalla sua apertura, la rotta verso Phnom Penh è stata considerata tra le più interessanti anche da chi parte da Milano: la rotta ha agevolato il turismo verso la Cambogia, consentendo ai viaggiatori italiani di esplorare la cultura, la storia e le bellezze naturali del paese asiatico. Inoltre, ha favorito gli scambi commerciali tra le due nazioni, agevolando il trasporto di merci e promuovendo partnership commerciali e investimenti reciproci. Una partnership che ha contribuito all’economia locale della Cambogia, non solo grazie ai maggiori flussi turistici, ma anche grazie allo sviluppo del settore dei servizi e dell'ospitalità in Cambogia, che hanno generato opportunità di lavoro e crescita economica. [post_title] => Emirates riprende a collegare Dubai con Phnom Penh, via Singapore [post_date] => 2024-03-06T09:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709718043000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Crediamo fortemente nel trade e continuiamo a investire in questa relazione": Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, ribadisce a chiare lettere dall'Itb di Berlino il valore del sodalizio "che sin dalla nascita della compagnia, in un momento oggettivamente delicato", non è mai stato messo in discussione. Anzi, si è rafforzato, tanto che oggi "il 65% del nostro fatturato a livello mondo proviene dal segmento intermediato, agenzie di viaggio, tour operator e tmc. E questo non è un dato casuale, perché strategicamente. dal punto di vista commerciale, lo abbiamo deciso: vogliamo che una parte del nostro prodotto business e leisure venga venduto dal trade". E proprio al trade è dedicato il roadshow che quest'anno "ha già preso il via dal Sud Italia e che toccherà 8 città: siamo partiti da Cagliari, poi Bari cui seguiranno Napoli, Venezia e così via". Il mercato tedesco La partecipazione della compagnia aerea alla kermesse berlinese all'interno dello stand Italia, con Enit e regioni - "ci piace sposare questa modalità e presentarci insieme e non più in modo frammentato come accadeva in passato" osserva la manager - sottolinea la valenza del mercato tedesco nel network di Ita: "La Germania è tra i nostri principali mercati in Europa, abbiamo 76 frequenze alla settimana che operiamo da Roma Fiumicino prevalentemente ma anche da Milano Linate su Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Dusseldorf; dal 26 maggio e fino 23 settembre effettueremo anche voli charter sulla Linate-Rostock. Un mercato, quello tedesco, importante non solo per il traffico p2p ma anche in ottica di "sesta libertà per andare cioè a collegare queste città tramite Roma Fiumicino e poi proseguire sulle altre nostre destinazioni di lungo raggio". Lungo raggio che Emiliana Limosani definisce una volta di più "importantissimo per Ita: nel 2023 su un fatturato globale di 2,4 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di traffico passeggeri, circa la metà e quindi 1 miliardo è ascrivibile alle rotte di long haul. Da sottolineare poi che se il 45% deriva dai passeggeri p2p, il restante 55% lo abbiamo fatto con passeggeri che hanno volato in connection dall’Europa. Come, ad esempio, Stoccarda-Roma-Maldive". Volare Itb è anche l'occasione per fare il punto sul programma di fidelizzazione del vettore: "Dagli 1,8 mln di iscritti di due anni fa puntiamo a raggiungere quota 2,6 milioni per fine 2024. Oggi il 63% sono italiani ma la restante parte sono internazionali e continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione del programma. Tra le altre novità dell'anno in corso ci sono la crescita dei partner, "che passeranno da 25 a 41 quindi più che raddoppiati" e il lancio di un nuovo "sub-program, che si aggiunge a quelli già attivi per corporate e Pmi: si chiama 'Avventura' ed è dedicato ai ragazzi dai 2 ai 16 anni che avranno una loro card personale e che come quelle già esistenti è declinata nelle 4 club, Smart, Plus, Premium ed Executive. Sono i nostri viaggiatori del futuro e ci piace investire su di loro". Sguardo positivo sul 2024 Siamo ancora all'inizio di questo 2024 segnato da un contesto geopolitico internazionale non semplice. "Ma i mesi di gennaio e febbraio ci hanno stupito in modo favorevole - conclude la manager -: c'è un buon mood legato all'estate, e abbiamo notato con piacere che nella cosiddetta deep winter (proprio i primi due mesi dell'anno, ndr) i clienti sia per la parte leisure sia per quella bt hanno cominciato a diversificare e di conseguenza si riesce a lavorare meglio". In buona sostanza il 2024 viaggia "lungo una crescita dell'offerto del 37%, dopo che nel 2023 l'incremento era stato del 60%". [post_title] => Ita Airways, Limosani: "Crediamo fortemente nel trade e investiamo su questo rapporto" [post_date] => 2024-03-06T09:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709717446000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways alza il sipario su un vero e proprio 'transformation plan' che nell'arco dei prossimi due anni vedrà la compagnia investire 7 miliardi di sterline, di cui 750 milioni in tecnologia. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente e ceo, Sean Doyle, durante l'evento londinese "In the Skies": «Siamo in viaggio verso una British Airways migliore per il nostro personale e per i nostri passeggeri, sostenuti da un programma di trasformazione che ci vedrà investire 7 miliardi di sterline nei prossimi due anni per rivoluzionare la nostra attività -. Prenderemo in consegna nuovi aeromobili, introdurremo nuove cabine, miglioreremo il servizio clienti, ci concentreremo sulle prestazioni operative e affronteremo il nostro impatto ambientale riducendo le nostre emissioni e creando una cultura della sostenibilità. «Stiamo anche investendo pesantemente nello sviluppo di un nuovo sito web e di un'app ba.com e siamo concentrati sulla trasformazione del nostro business e sulla risoluzione dei punti critici per i nostri passeggeri». Intanto, dal prossimo 3 aprile, i soci dell'Executive Club potranno inviare messaggi gratuitamente su un unico dispositivo utilizzando il wi-fi della compagnia aerea, indipendentemente dalla cabina in cui viaggiano. Il servizio sarà disponibile su tutti gli aerei abilitati al wifi entro due settimane dalla data di lancio. La compagnia aerea ha stanziato 100 milioni di sterline nell'automazione e nell'Ia a tutti i livelli, per apportare miglioramenti, dalle prenotazioni alla gestione dei bagagli e contribuire a rivoluzionare le operazioni, accelerare le partenze e rispondere alle interruzioni. Vengono aggiunti circa 350 nuovi ruoli a Heathrow per migliorare l'esperienza dei passeggeri e complessivamente vengono destinati 750 milioni di sterline nell'infrastruttura informatica (a più riprese messa a dura prova negli ultimi anni). Il piano include l'introduzione di nuove poltrone e interni di cabina per gli Airbus A320neo e A321neo destinati al corto raggio, con otto aeromobili in arrivo a partire da maggio di quest'anno. Unico vettore europeo a offrire la prima classe tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, British Airways lancerà anche una nuova ed esclusiva First suite, che farà il suo debutto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 nell'ambito della ristrutturazione degli A380. Atteso ritorno, infine, nel network lungo raggio di Bangkok e Kuala Lumpur: i servizi riprenderanno rispettivamente a ottobre e novembre, a ulteriore dimostrazione dell'impegno di British Airways nell'espandere la propria rete in Asia dopo la pandemia. La compagnia opererà voli giornalieri tra la capitale malese e Londra Heathrow con un B787-9, oltre a tre voli settimanali tra la capitale tailandese e Londra Gatwick con un B777-200er. British Airways tornerà anche ad Abu Dhabi il 20 aprile, e introdurrà Agadir il 31 marzo e Izmir il 18 maggio. [post_title] => British Airways vara un mega piano di rinnovo da 7 miliardi di sterline in due anni [post_date] => 2024-03-06T09:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709715640000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Realizzata in otto lingue, è disponibile l'app per dispositivi mobile di SiteMinder. Grazie a essa gli operatori di strutture ricettive potranno gestire le strategie di revenue management e affrontare eventuali problematiche tempestivamente, anche lontano dalla propria scrivania. Si tratta della prima fase di un processo di evoluzione della piattaforma intelligente di SiteMinder, che prevede di introdurre una serie di funzionalità durante il corso dell’anno. Il lancio dell’app fa seguito a un periodo di beta testing che ha coinvolto oltre 800 utenti in più di 60 Paesi. Grazie a questa nuova soluzione, le strutture ricettive saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti. A differenza di altri sistemi esistenti, l’applicazione permette agli utenti di gestire la domanda di prenotazione in tempo reale, con l'adeguamento istantaneo delle tariffe e della disponibilità, l'adattamento della durata minima e massima del soggiorno e la chiusura della vendita delle camere, fino alla completa ottimizzazione dei prezzi. “Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione inediti - sottolinea la chief product officer di SiteMinder, Leah Rankin -. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica a un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. L’app consente quindi agli albergatori di gestire le proprie strategie di revenue management e di marketing end-to-end in modo semplice e veloce, anche in movimento. Grazie alla garanzia di dati affidabili, si evitano di perdere opportunità di guadagno derivanti da occasioni che richiedono tempestività, come eventi pubblici che stimolano la domanda o cambiamenti nei prezzi della concorrenza. E qualsiasi errore può essere prontamente corretto prima che si verifichino danni economici o di reputazione. Si tratta di funzionalità che tradizionalmente venivano ritenute troppo complesse per essere eseguite perfino su desktop, ma la gestione dinamica dei ricavi trova ora nella mobilità il suo fulcro principale”. “Oltre a consentire ai clienti di ottimizzare le entrate in maniera tempestiva - aggiunge il regional manager di SiteMinder Italia, Simone Portaluri - il lancio dell'applicazione su dispositivi mobili riflette il nostro obiettivo di rendere più semplice e conveniente per gli hotel la gestione e la crescita del proprio business. Con questa app, offriamo alle strutture italiane la possibilità di recuperare tempo prezioso, permettendo loro di concentrarsi pienamente sulla creazione di esperienze straordinarie per i loro ospiti”. All'Itb in corso di svolgimento a Berlino (5-7 marzo) Aimee Olley, revenue product consultant di SiteMinder, è disponibile per illustrare ai visitatori la nuova app. [post_title] => Disponibile la app mobile di SiteMinder: revenue management ovunque e in tempo reale [post_date] => 2024-03-05T12:21:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709641319000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aegean aggiunge il quarto volo giornaliero su londra heathrow" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3303,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Abbiamo ottime sensazioni per il 2024, supportate peraltro da un inizio anno decisamente positivo in termini di prenotato\". Esordisce così il direttore commerciale di Atelier Vacanze, Marco Strazzullo, illustrando le prospettive del to campano per la nuova stagione. \"La novità importante di quest'anno è sicuramente la Turchia. Abbiamo già iniziato a fine 2023 con un programma di tour dedicati in partenza da tutti gli aeroporti italiani con cadenza settimanale e prenotabile anche online con pochi click. Ora sono disponibili pure i nostri Mix tour+mare Bodrum, sempre pacchettizzati con collegamenti dai maggiori scali tricolori. E a breve avremo ulteriori importanti novità per la destinazione mare Bodrum\".\r

\r

Gli sviluppi in Turchia seguono un 2023 decisamente positivo, caratterizzato da una crescita significativa sul prodotto Egitto. \"Ottime le vendite sul prodotto classico - aggiunge Strazzullo -, ma se proprio devo citare una meta è sicuramente Sharm el Sheikh la destinazione che più di tutte ci ha dato soddisfazioni, grazie specialmente alle performance del nostro club italiano, il Concorde el Salam. Il tutto senza dimenticare il mare Italia, che da sempre ci contraddistingue e che ha beneficiato dell'aumento dell'offerta di strutture in esclusiva. Ora siamo perciò al lavoro per migliorare il già ottimo risultato ottenuto l'anno appena trascorso. Crescita sul territorio nazionale e in termini di fatturato ci danno infatti una spinta importante a fare sempre meglio\".","post_title":"Atelier Vacanze: \"Ottime sensazioni per il 2024\". Focus sulla novità Turchia","post_date":"2024-03-06T12:52:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709729575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“One State, many worlds” dice il payoff del Karnataka. Il vasto paese del Sud-ovest dell’India è infatti una destinazione dalle mille sfaccettature. Ci sono 320 km di spiagge per rilassarsi e vivere ogni tipo di attività: dal surf allo snorkeling. La fauna comprende, tra le altre specie, più di 6000 elefanti e oltre 500 tigri e viene spesso avvistata la pantera nera. Sono 35 i santuari per la protezione di queste specie rare ed esistono 5 parchi nazionali. I safari nella natura sono un’esperienza indimenticabile per i viaggiatori, come il pernottamento nei resort in mezzo alla giungla.\r

\r

Gli stupefacenti monumenti presenti sul territorio sono il lascito di 6 dinastie regnanti. Esistono quattro siti patrimonio dell’Unesco - Hampi è il più vasto museo all’aria aperta del mondo - e, distribuiti nella regione, ci sono 747 monumenti protetti, ciascuno con la propria storia. Tra questi il Mysuru Palace, uno dei più visitati monumenti dell’India. Nel Karnataka sono tanti i luoghi dove scoprire la tradizione, la cucina e la vita della popolazione locale, tra le verdi e fresche colline coperte da piantagioni di caffè: il luogo ideale per la luna di miele o per un viaggio con la famiglia. Le temperature sono molto gradevoli: dai 20/22° dell’inverno ai 30 dell’estate: quindi ogni stagione è indicata per visitare il paese.\r

\r

Il turista può inoltre vivere interessanti percorsi di wellness dedicandosi allo yoga e alla meditazione in centri dove si studiano la medicina alternativa e la neuropatia. La ricchezza del Karnataka appartiene al passato, ma anche al presente e al futuro. La capitale Bangalore, come racconta HT Ratnakar, adviser tourism & hospitality, jungle lodges & resorts è infatti il centro scientifico dell’Unione Indiana - dove si trovano gli istituti di astrofisica, scienze avanzate e biologiche - ed è sede della ID Technology: l’industria leader nel settore dei macchinari per l’identificazione. «Sono molti i professionisti internazionali che vivono in città e non vogliono più andarsene per il clima ideale tutto l’anno!». Per presentare la sua ricca offerta turistica il Karnataka ha organizzato anche quest’anno un interessante roadshow.\r

\r

«Vogliamo raccontare la destinazione e incontrare adv e to, oltre ai media e ai blogger - afferma Ratnakar - Gli arrivi nel Karantaka crescono di anno in anno: dopo due anni di pausa dovuti al Covid il 2023 è stato molto positivo, anche per il turismo interno. Se nel 2019 abbiamo avuto 750.000 visitatori, oggi sono 500.000. Ci auguriamo di tornare ai numeri del passato. È importante sapere che nel nostro paese il costo della vita è molto basso: con 1 euro si può pranzare e cenare. Abbiamo hotel e resort a 5 stelle, ci sono proposte turistiche per tutti i segmenti.\r

\r

Bangalore è un gateway per l’India del Sud e viene raggiunta da 36 voli internazionali che servono 7 aeroporti. Si può volare nella capitale da tutte le città dell’India e il Karnataka è connesso al mondo intero. Dall’Europa si può raggiungere via Londra, Monaco, Francoforte e Parigi. Il paese è poi collegato con Doha, Dubai e gli Emirati Arabi, le Maldive, Mauritius, Sidney, Singapore, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo e San Francisco. Ci rivolgiamo al mondo del trade realizzando i nostri roadshow e stiamo organizzando un grande evento per il mondo del trade nell’agosto del 2024, quando si terrà a Bangalore la grande fiera del mercato del turismo globale: il Karnataka International Travel Expo».\r

\r

[gallery ids=\"462887,462888,462889\"]","post_title":"India: il Karnataka punta sui flussi dall'Europa, fra natura, tradizione e innovazione","post_date":"2024-03-06T11:29:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709724554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462915\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudia Santolin[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Claudia Santolin di Nti, Network Turismo Italia, all'Itb di Berlino.\r

\r

\"La nostra è una rete d'impresa nata del 2022, al nostro interno abbiamo delle strutture aderenti che riguardano sia produttori e fornitori inerenti al settore ricettivo turistico, ma anche una serie di strutture alberghiere. Noi diamo tutta una serie di servizi e questo ci ha dato la possibilità di presentarci come tour operator, anche perché abbiamo una copertura piuttosto ampia nel territorio italiano\".\r

\r

Quindi unite produttori e fornitori di servizi turistici in tutta Italia?\r

\r

\"Sì in tutta Italia. Nella nostra azienda abbiamo strutture marittime, montane e di lago, stiamo entrando nelle città d'arte, abbiamo qualcosa già nel nord Italia, e insieme siamo in grado di offrire un pacchetto integrato e completo, in quanto ogni struttura ricettiva ha delle sue specificità, e per questo la rete d'impresa lavora per fornire una collaborazione fra le aziende. Ci si unisce per un obiettivo comune, che è quello di rendere il settore solido. Nasce da questa idea e quest'anno, pur essendo relativamente giovani, siamo soddisfatti del lavoro che ci consente di essere qui alla fiera di Berlino\".\r

\r

Quali sono i mercati di riferimento?\r

\r

\"Noi promuoviamo l'Italia e puntiamo a rappresentarla in tutto il mondo. In questo momento, essendo il primo anno da tour operator, cerchiamo di raccogliere quanto più e di far conoscere il nostro Paese da quante più parti possibili\".","post_title":"Network Turismo Italia all'Itb di Berlino con i suoi prodotti","post_date":"2024-03-06T10:54:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709722495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la nuova Moby Legacy la protagonista principale della presenza delle compagnie del gruppo Onorato all'Itb di Berlino. La gemella della Fantasy è appena entrata in servizio sulla linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo. Ma non solo: quest'anno alla fiera del turismo tedesca ci sono ben tre compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, i 45 anni della presenza di Moby in Germania, nonché i 50 anni della presenza di Moby in Corsica, che la Balena blu celebra aggiungendo nuove linee alle tradizionali rotte fra Genova e Bastia e Livorno e Bastia, e a quella storica fra la Sardegna e la Corsica da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio.\r

\r

All’esordio assoluto è in particolare la Genova-Ajaccio, che permetterà ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza attraversare tutta l’isola. E da Ajaccio raddoppia anche il collegamento fra Corsica e Sardegna, grazie al prolungamento fino a Porto Torres. L’estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia, la strada più veloce per raggiungere la Corsica dall’Italia continentale.\r

\r

A dimostrare quanto siano amate anche in Germania le navi della Balena Blu sono i numeri dello staff guidato dall’amministratrice delegata Barbara Krahuilk: nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all’Itb di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo.","post_title":"Moby e Tirrenia presentano le novità 2024 all'Itb di Berlino","post_date":"2024-03-06T10:41:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709721695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana approva la proposta di legge di modifica al Testo Unico del Sistema Turistico Regionale.\r

\r

«Una rivisitazione necessaria, quella del Testo Unico del turismo, resa necessaria dalla costante evoluzione del settore - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una regione da vivere e visitare. Oltre a definire e precisare nuove tipologie di accoglienza. Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo, al posto degli Ambiti, per veicolare i tratti distintivi di ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho puntato sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’, di quei territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno conosciuti e fuori dalle mete più battute».\r

\r

«La riforma che proponiamo con questo nuovo testo unico del turismo è organica ed equilibrata - aggiunge l'assessore al turismo e all'economia Leonardo Marras - Siamo partiti dal domandarci se l'impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016 fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Questo nuovo testo ha l'obiettivo di rispondere al meglio a tutto questo, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro».\r

\r

Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST. Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.\r

\r

Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo ed individuati come dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia. Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini ISTAT.\r

\r

Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida.\r

\r

In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.\r

\r

Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni.\r

\r

Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere.\r

\r

Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, proprio per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive.\r

\r

Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sia sostanziali (si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali (con la riscrittura della norma riguardante la SCIA).\r

\r

Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle agenzie di viaggio e turismo online (soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Toscana, con la nuova legge su Turismo si punta ad un'organizzazione più strutturata","post_date":"2024-03-06T09:53:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709718790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates tornerà a collegare Dubai con Phnom Penh, via Singapore, dal prossimo 1° maggio: la rotta sarà servita con frequenze giornaliere da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio.\r

L'orario di collegamento di Phnom Penh con Singapore è convenientemente programmato, fornendo opportunità di connessione ottimali da e per diverse città in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Stati Uniti. Con l'aggiunta di questo servizio, il vettore servirà Singapore con quattro voli giornalieri.\r

«Il ripristino della rotta verso Phnom Penh dimostra l’impegno della compagnia nel rafforzare la nostra rete del Sud-est asiatico, mentre continuiamo a creare maggiori opportunità per i viaggiatori di esplorare destinazioni diverse e culturalmente ricche, e ad aiutare le imprese e gli esportatori di tutte le dimensioni a stabilire connessioni commerciali più forti» ha commentato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer del vettore.\r

Sin dalla sua apertura, la rotta verso Phnom Penh è stata considerata tra le più interessanti anche da chi parte da Milano: la rotta ha agevolato il turismo verso la Cambogia, consentendo ai viaggiatori italiani di esplorare la cultura, la storia e le bellezze naturali del paese asiatico. Inoltre, ha favorito gli scambi commerciali tra le due nazioni, agevolando il trasporto di merci e promuovendo partnership commerciali e investimenti reciproci.\r

Una partnership che ha contribuito all’economia locale della Cambogia, non solo grazie ai maggiori flussi turistici, ma anche grazie allo sviluppo del settore dei servizi e dell'ospitalità in Cambogia, che hanno generato opportunità di lavoro e crescita economica.","post_title":"Emirates riprende a collegare Dubai con Phnom Penh, via Singapore","post_date":"2024-03-06T09:40:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709718043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Crediamo fortemente nel trade e continuiamo a investire in questa relazione\": Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, ribadisce a chiare lettere dall'Itb di Berlino il valore del sodalizio \"che sin dalla nascita della compagnia, in un momento oggettivamente delicato\", non è mai stato messo in discussione.\r

\r

Anzi, si è rafforzato, tanto che oggi \"il 65% del nostro fatturato a livello mondo proviene dal segmento intermediato, agenzie di viaggio, tour operator e tmc. E questo non è un dato casuale, perché strategicamente. dal punto di vista commerciale, lo abbiamo deciso: vogliamo che una parte del nostro prodotto business e leisure venga venduto dal trade\".\r

\r

E proprio al trade è dedicato il roadshow che quest'anno \"ha già preso il via dal Sud Italia e che toccherà 8 città: siamo partiti da Cagliari, poi Bari cui seguiranno Napoli, Venezia e così via\".\r

\r

Il mercato tedesco\r

\r

La partecipazione della compagnia aerea alla kermesse berlinese all'interno dello stand Italia, con Enit e regioni - \"ci piace sposare questa modalità e presentarci insieme e non più in modo frammentato come accadeva in passato\" osserva la manager - sottolinea la valenza del mercato tedesco nel network di Ita: \"La Germania è tra i nostri principali mercati in Europa, abbiamo 76 frequenze alla settimana che operiamo da Roma Fiumicino prevalentemente ma anche da Milano Linate su Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Dusseldorf; dal 26 maggio e fino 23 settembre effettueremo anche voli charter sulla Linate-Rostock. Un mercato, quello tedesco, importante non solo per il traffico p2p ma anche in ottica di \"sesta libertà per andare cioè a collegare queste città tramite Roma Fiumicino e poi proseguire sulle altre nostre destinazioni di lungo raggio\".\r

\r

Lungo raggio che Emiliana Limosani definisce una volta di più \"importantissimo per Ita: nel 2023 su un fatturato globale di 2,4 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di traffico passeggeri, circa la metà e quindi 1 miliardo è ascrivibile alle rotte di long haul. Da sottolineare poi che se il 45% deriva dai passeggeri p2p, il restante 55% lo abbiamo fatto con passeggeri che hanno volato in connection dall’Europa. Come, ad esempio, Stoccarda-Roma-Maldive\".\r

\r

Volare\r

\r

Itb è anche l'occasione per fare il punto sul programma di fidelizzazione del vettore: \"Dagli 1,8 mln di iscritti di due anni fa puntiamo a raggiungere quota 2,6 milioni per fine 2024. Oggi il 63% sono italiani ma la restante parte sono internazionali e continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione del programma.\r

\r

Tra le altre novità dell'anno in corso ci sono la crescita dei partner, \"che passeranno da 25 a 41 quindi più che raddoppiati\" e il lancio di un nuovo \"sub-program, che si aggiunge a quelli già attivi per corporate e Pmi: si chiama 'Avventura' ed è dedicato ai ragazzi dai 2 ai 16 anni che avranno una loro card personale e che come quelle già esistenti è declinata nelle 4 club, Smart, Plus, Premium ed Executive. Sono i nostri viaggiatori del futuro e ci piace investire su di loro\".\r

\r

Sguardo positivo sul 2024\r

\r

Siamo ancora all'inizio di questo 2024 segnato da un contesto geopolitico internazionale non semplice. \"Ma i mesi di gennaio e febbraio ci hanno stupito in modo favorevole - conclude la manager -: c'è un buon mood legato all'estate, e abbiamo notato con piacere che nella cosiddetta deep winter (proprio i primi due mesi dell'anno, ndr) i clienti sia per la parte leisure sia per quella bt hanno cominciato a diversificare e di conseguenza si riesce a lavorare meglio\". In buona sostanza il 2024 viaggia \"lungo una crescita dell'offerto del 37%, dopo che nel 2023 l'incremento era stato del 60%\".","post_title":"Ita Airways, Limosani: \"Crediamo fortemente nel trade e investiamo su questo rapporto\"","post_date":"2024-03-06T09:30:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709717446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways alza il sipario su un vero e proprio 'transformation plan' che nell'arco dei prossimi due anni vedrà la compagnia investire 7 miliardi di sterline, di cui 750 milioni in tecnologia.\r

\r

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente e ceo, Sean Doyle, durante l'evento londinese \"In the Skies\": «Siamo in viaggio verso una British Airways migliore per il nostro personale e per i nostri passeggeri, sostenuti da un programma di trasformazione che ci vedrà investire 7 miliardi di sterline nei prossimi due anni per rivoluzionare la nostra attività -. Prenderemo in consegna nuovi aeromobili, introdurremo nuove cabine, miglioreremo il servizio clienti, ci concentreremo sulle prestazioni operative e affronteremo il nostro impatto ambientale riducendo le nostre emissioni e creando una cultura della sostenibilità.\r

\r

«Stiamo anche investendo pesantemente nello sviluppo di un nuovo sito web e di un'app ba.com e siamo concentrati sulla trasformazione del nostro business e sulla risoluzione dei punti critici per i nostri passeggeri».\r

\r

Intanto, dal prossimo 3 aprile, i soci dell'Executive Club potranno inviare messaggi gratuitamente su un unico dispositivo utilizzando il wi-fi della compagnia aerea, indipendentemente dalla cabina in cui viaggiano. Il servizio sarà disponibile su tutti gli aerei abilitati al wifi entro due settimane dalla data di lancio. \r

\r

La compagnia aerea ha stanziato 100 milioni di sterline nell'automazione e nell'Ia a tutti i livelli, per apportare miglioramenti, dalle prenotazioni alla gestione dei bagagli e contribuire a rivoluzionare le operazioni, accelerare le partenze e rispondere alle interruzioni. Vengono aggiunti circa 350 nuovi ruoli a Heathrow per migliorare l'esperienza dei passeggeri e complessivamente vengono destinati 750 milioni di sterline nell'infrastruttura informatica (a più riprese messa a dura prova negli ultimi anni).\r

\r

Il piano include l'introduzione di nuove poltrone e interni di cabina per gli Airbus A320neo e A321neo destinati al corto raggio, con otto aeromobili in arrivo a partire da maggio di quest'anno. Unico vettore europeo a offrire la prima classe tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, British Airways lancerà anche una nuova ed esclusiva First suite, che farà il suo debutto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 nell'ambito della ristrutturazione degli A380.\r

\r

Atteso ritorno, infine, nel network lungo raggio di Bangkok e Kuala Lumpur: i servizi riprenderanno rispettivamente a ottobre e novembre, a ulteriore dimostrazione dell'impegno di British Airways nell'espandere la propria rete in Asia dopo la pandemia. La compagnia opererà voli giornalieri tra la capitale malese e Londra Heathrow con un B787-9, oltre a tre voli settimanali tra la capitale tailandese e Londra Gatwick con un B777-200er.\r

\r

British Airways tornerà anche ad Abu Dhabi il 20 aprile, e introdurrà Agadir il 31 marzo e Izmir il 18 maggio.\r

\r

","post_title":"British Airways vara un mega piano di rinnovo da 7 miliardi di sterline in due anni","post_date":"2024-03-06T09:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709715640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Realizzata in otto lingue, è disponibile l'app per dispositivi mobile di SiteMinder. Grazie a essa gli operatori di strutture ricettive potranno gestire le strategie di revenue management e affrontare eventuali problematiche tempestivamente, anche lontano dalla propria scrivania. Si tratta della prima fase di un processo di evoluzione della piattaforma intelligente di SiteMinder, che prevede di introdurre una serie di funzionalità durante il corso dell’anno.\r

\r

Il lancio dell’app fa seguito a un periodo di beta testing che ha coinvolto oltre 800 utenti in più di 60 Paesi. Grazie a questa nuova soluzione, le strutture ricettive saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti. A differenza di altri sistemi esistenti, l’applicazione permette agli utenti di gestire la domanda di prenotazione in tempo reale, con l'adeguamento istantaneo delle tariffe e della disponibilità, l'adattamento della durata minima e massima del soggiorno e la chiusura della vendita delle camere, fino alla completa ottimizzazione dei prezzi.\r

\r

“Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione inediti - sottolinea la chief product officer di SiteMinder, Leah Rankin -. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica a un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. L’app consente quindi agli albergatori di gestire le proprie strategie di revenue management e di marketing end-to-end in modo semplice e veloce, anche in movimento. Grazie alla garanzia di dati affidabili, si evitano di perdere opportunità di guadagno derivanti da occasioni che richiedono tempestività, come eventi pubblici che stimolano la domanda o cambiamenti nei prezzi della concorrenza. E qualsiasi errore può essere prontamente corretto prima che si verifichino danni economici o di reputazione. Si tratta di funzionalità che tradizionalmente venivano ritenute troppo complesse per essere eseguite perfino su desktop, ma la gestione dinamica dei ricavi trova ora nella mobilità il suo fulcro principale”.\r

\r

“Oltre a consentire ai clienti di ottimizzare le entrate in maniera tempestiva - aggiunge il regional manager di SiteMinder Italia, Simone Portaluri - il lancio dell'applicazione su dispositivi mobili riflette il nostro obiettivo di rendere più semplice e conveniente per gli hotel la gestione e la crescita del proprio business. Con questa app, offriamo alle strutture italiane la possibilità di recuperare tempo prezioso, permettendo loro di concentrarsi pienamente sulla creazione di esperienze straordinarie per i loro ospiti”. All'Itb in corso di svolgimento a Berlino (5-7 marzo) Aimee Olley, revenue product consultant di SiteMinder, è disponibile per illustrare ai visitatori la nuova app.\r

\r

","post_title":"Disponibile la app mobile di SiteMinder: revenue management ovunque e in tempo reale","post_date":"2024-03-05T12:21:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709641319000]}]}}