Adr: collocato il nuovo bond di sostenibilità aeroportuale per 400 milioni di euro Aeroporti di Roma ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’operazione – da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali – ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale, con richieste di quasi cinque volte l’offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri. Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60%. «Questa nuova emissione – ha dichiarato l’ad di Adr, Marco Troncone – riafferma la coerenza tra l’impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr – come primo gestore aeroportuale a livello mondiale – lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese». L’emissione prevede il rimborso in un’unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. Condividi

