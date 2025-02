Aci World traguarda 22,3 mld di passeggeri entro il 2053: 2,4 volte i numeri 2024 Un totale di 22,3 miliardi di passeggeri entro il 2053: questa la proiezione emersa dall’Airport Traffic Forecasts 2024-2053 targato Aci World, che mostra quindi una crescita significativa nei prossimi 30 anni, che passerà dai 17,7 miliardi entro il 2043 per poi arrivare a toccare quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024. Le nuove previsioni, che coprono il 99,8% dei mercati globali in 161 Paesi, evidenziano un tasso di crescita annuale composto del 3,4% dal 2024 al 2043, con un Cagr leggermente più lento del 3% dal 2024 al 2053. Secondo Aci World, le proiezioni indicano una costante traiettoria di crescita dell’aviazione globale, guidata da fattori quali l’aumento della domanda di viaggi della classe media nei mercati emergenti, il rafforzamento dei viaggi internazionali e i costanti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali. L’associazione non manca di evidenziare che le sfide a breve termine, fra tensioni geopolitiche, instabilità economica, cambiamenti commerciali come la reintroduzione dei dazi e le problematiche legate alla catena di approvvigionamento, potrebbero rallentare la ripresa in alcune regioni. «Nonostante le sfide a breve termine, il trasporto aereo globale è pronto per una crescita costante e sostenuta – ha commentato Justin Erbacci, direttore generale di Aci World -. È fondamentale che gli aeroporti, le compagnie aeree e i responsabili politici intraprendano azioni coraggiose e lungimiranti per anticipare e soddisfare le esigenze del futuro». Per questo, gli aeroporti di tutto il mondo dovranno prepararsi a questa crescita migliorando l’efficienza operativa e investendo nelle infrastrutture. Il rapporto di Aci World segue l’analisi Iata del dicembre 2024, che prevede per il 2025 che i ricavi totali del settore aereo supereranno per la prima volta in assoluto il trilione di dollari. «Guardando al 2025, per la prima volta il numero di viaggiatori supererà i cinque miliardi e il numero di voli raggiungerà i 40 milioni» aveva sottolineato il direttore generale, Willie Walsh. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un dossier strategico, una visione condivisa e il mare come filo conduttore. La Spezia ha presentato la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 con un'audizione pubblica che ha visto il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro e altri rappresentanti illustrare il progetto 'Una cultura come il mare' davanti alla commissione ministeriale. Durante l’audizione presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la candidatura spezzina ha ricevuto un’accoglienza molto positiva dalla commissione, che si è complimentata per la qualità del dossier presentato, riconoscendo l’impegno della città nel costruire un progetto solido e innovativo, capace di proiettarsi nel futuro con una chiara visione strategica. Ad aprire l’incontro, è stato proprio il primo cittadino. «Oggi coroniamo il sogno di comunità - esordisce Pierluigi Peracchini -. Abbiamo presentato 33 progetti che mettono a sistema per la prima volta cultura ed economia attraverso il mare, con un approccio innovativo capace di generare ricchezza, occupazione e sviluppo». La Spezia si propone di diventare un grande laboratorio di innovazione culturale, capace di aprire nuovi orizzonti per la Città-Mare, rileggendo il passato attraverso strumenti contemporanei e offrendo a tutti un accesso più diretto alla cultura. Con creatività e sensibilità artistica, la città vuole affrontare le sfide del presente e costruire un futuro sostenibile. L’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro ha ribadito il forte sostegno della Liguria alla candidatura della città: «La Spezia ha i numeri e la visione per essere protagonista - spiega -. È una città che ha sempre saputo trasformare la propria identità e tradizione in un motore di crescita e innovazione, aprendosi a nuove prospettive e connessioni». La project manager culturale di Promo PA Fondazione, Irene Panzani, ha quindi illustrato quindi alcune iniziative chiave del dossier che si concentrano su rigenerazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. La città mira a trasformare spazi urbani in luoghi di creatività e socialità mediante installazioni artistiche, prodotti di design e interventi di urbanismo tattico. Questi progetti coinvolgeranno attivamente la comunità locale, promuovendo l'arte e il design come strumenti di riqualificazione e coesione sociale. Ora la città attende il verdetto finale, che il 28 marzo decreterà quale tra le finaliste sarà chiamata a rappresentare l'Italia nel 2027 come Capitale Italiana della Cultura. [post_title] => La Spezia si candida a Capitale della Cultura 2027: l'audizione ieri a Roma [post_date] => 2025-02-26T15:01:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740582100000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 1 milione di viaggiatori sulla rotta Milano-Roma nel 2024: risultato che non veniva raggiunto dal 2018 e che rappresenta dunque un grande ritorno per la tratta aerea un tempo più trafficata d'Italia. Tempi precedenti all'avvento dell'alta velocità ferroviaria: secondo i dati Enac elaborati da Il Corriere.it, l'anno scorso i passeggeri che hanno scelto l'aereo per spostarsi fra le due città sono stati 1.053.880 (in entrambe le direzioni), +21% rispetto ai dodici mesi precedenti, +74% sui numeri 2022 e +37% rispetto al 2019. Segno più anche per il load factor medio dei voli, salito dal 63% del 2023 al 71,4% dell’anno scorso (dati Cirium). Scioperi, blocchi, problemi tecnici e durata oltre le 3 ore sono tra le criticità individuate dagli esperti che hanno contribuito a sbilanciare i favori dei viaggiatori dai treni all'aereo: sempre più persone preferiscono prendere un volo che dura 50 minuti ed è molto più puntuale, senza tralasciare che uno dei due scali milanesi (Linate) è collegato con la metropolitana al centro città, in poco più di dieci minuti. E poi la tariffa media, che oggi è spesso molto simile (un centinaio di euro) fra treno e aereo. [post_title] => La riscossa della Milano-Roma in aereo: nel 2024 oltre 1 milione di viaggiatori [post_date] => 2025-02-26T13:51:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740577866000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di 22,3 miliardi di passeggeri entro il 2053: questa la proiezione emersa dall'Airport Traffic Forecasts 2024-2053 targato Aci World, che mostra quindi una crescita significativa nei prossimi 30 anni, che passerà dai 17,7 miliardi entro il 2043 per poi arrivare a toccare quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024. Le nuove previsioni, che coprono il 99,8% dei mercati globali in 161 Paesi, evidenziano un tasso di crescita annuale composto del 3,4% dal 2024 al 2043, con un Cagr leggermente più lento del 3% dal 2024 al 2053. Secondo Aci World, le proiezioni indicano una costante traiettoria di crescita dell'aviazione globale, guidata da fattori quali l'aumento della domanda di viaggi della classe media nei mercati emergenti, il rafforzamento dei viaggi internazionali e i costanti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali. L'associazione non manca di evidenziare che le sfide a breve termine, fra tensioni geopolitiche, instabilità economica, cambiamenti commerciali come la reintroduzione dei dazi e le problematiche legate alla catena di approvvigionamento, potrebbero rallentare la ripresa in alcune regioni. «Nonostante le sfide a breve termine, il trasporto aereo globale è pronto per una crescita costante e sostenuta - ha commentato Justin Erbacci, direttore generale di Aci World -. È fondamentale che gli aeroporti, le compagnie aeree e i responsabili politici intraprendano azioni coraggiose e lungimiranti per anticipare e soddisfare le esigenze del futuro». Per questo, gli aeroporti di tutto il mondo dovranno prepararsi a questa crescita migliorando l'efficienza operativa e investendo nelle infrastrutture. Il rapporto di Aci World segue l'analisi Iata del dicembre 2024, che prevede per il 2025 che i ricavi totali del settore aereo supereranno per la prima volta in assoluto il trilione di dollari. «Guardando al 2025, per la prima volta il numero di viaggiatori supererà i cinque miliardi e il numero di voli raggiungerà i 40 milioni» aveva sottolineato il direttore generale, Willie Walsh. [post_title] => Aci World traguarda 22,3 mld di passeggeri entro il 2053: 2,4 volte i numeri 2024 [post_date] => 2025-02-26T11:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740570755000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air collegherà Roma Fiumicino a Birmingham, da lunedì 16 giugno con una frequenza di tre volte a settimana - il lunedì, il mercoledì e il venerdì: la tratta sarà servita dagli Airbus A321neo di ultima generazione. I voli sono già in vendita. «Con questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliamo ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantiamo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. La compagnia continuerà a investire nell’espansione del proprio network, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa». [post_title] => Wizz Air: decollerà il 16 giugno la nuova rotta da Roma Fiumicino per Birmingham [post_date] => 2025-02-26T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740568883000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una riduzione del 30%, esclusi diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo, per il viaggio via mare sulle rotte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia (operativa dal 1° giugno), Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa, per prenotazioni effettuate entro l’8 giugno 2025, con partenza tra il 26 maggio ed il 18 giugno 2025. Grimaldi Lines conferma l'accordo tra la compagnia di navigazione e Aci Sport in occasione del Rally Italia Sardegna 2025, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi, su un percorso che parte da Olbia, si snoda interamente nel nord dell’Isola attraverso paesaggi ancora incontaminati. La Sardegna è il fulcro della programmazione Grimaldi Lines nel mar Mediterraneo. L’isola dei Quattro Mori è raggiungibile con ben sette collegamenti marittimi regolari, particolarmente comodi per chi desidera spostarsi con l’auto o la moto e visitare tutte le più note località di questa terra antichissima. [post_title] => Confermata la promo Grimaldi per il Rally Italia Sardegna in programma dal 5 all'8 giugno [post_date] => 2025-02-26T11:03:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740567820000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways sarebbe in procinto di annunciare questa settimana il lancio di un'offerta pubblica iniziale da 1 miliardo di dollari; lo riferisce Reuters, sottolineando che si tratterebbe della prima Ipo di una grande compagnia aerea del Golfo in quasi due decenni. Il vettore di Abu Dhabi intende offrire il 20% delle quote, vendendo nuove azioni per finanziare i piani di sviluppo, ma non ha finora commentato le indiscrezioni. La scorsa settimana, Etihad Airways ha riportato un utile netto più che triplicato rispetto all'esercizio precedente, raggiungendo i 476 milioni di dollari. Nei progetti di espansione della compagnia c'è l'ampliamento del network fino a superare i 125 aeroporti entro il 2030, all'interno di un più ampio piano che mira a trasformare Abu Dhabi in un hub di viaggio globale. In linea con questo traguardo il lancio, nel 2023, del nuovo terminal multimiliardario all'aeroporto internazionale Zayed, che ha triplicato la capacità annuale dell'hub fino a 45 milioni di passeggeri. [post_title] => Etihad Airways pronta ad annunciare un'Ipo da 1 miliardo di dollari [post_date] => 2025-02-26T10:51:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740567102000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding [post_title] => Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica [post_date] => 2025-02-26T10:39:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566362000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel. La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali. A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini. "Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”. VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze. [post_title] => VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini [post_date] => 2025-02-26T10:19:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740565179000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i battenti dopo una totale ristrutturazione la lounge British Airways situata all'aeroporto di Seattle: una trasformazione che si aggiunge a quelle recenti di Singapore, Washington, Lagos e Londra Gatwick, tutte rinnovate negli ultimi nove mesi, dopo gli interventi sulle lounge di Edimburgo, Londra Heathrow Terminal 5B e Heathrow Terminal 3 nel 2023. La lounge di Seattle Tacoma è stata progettata ispirandosi al Pacifico nord-occidentale e incorporando al contempo l'eleganza del design britannico. La lounge presenta ora un'area di ristorazione completamente ridisegnata che offre una gamma completa di prodotti caldi e freddi, un'esperienza di ristorazione à la carte dedicata ai clienti First e sedute riservate al lavoro. È stato inoltre installato un nuovo bar che funge da elegante elemento centrale della lounge. «L'anno scorso abbiamo annunciato il nostro programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, promettendo di migliorare l'esperienza dei passeggeri sia a terra che in volo - sottolinea Calum Laming, chief customer officer di British Airways -. In tutto il nostro network globale abbiamo 28 lounge in 20 aeroporti che svolgono tutti un ruolo importante nei viaggi dei nostri clienti, quindi ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile». La compagnia britannica prevede sempre quest'anno di aprire la nuova lounge all'aeroporto di Dubai, con il nuovo concetto di design del vettore dalle caratteristiche esclusive, tra cui il Concorde Dining, un'offerta gastronomica notevolmente migliorata, docce e un bar con servizio completo. Nuova lounge anche a Miami, sempre nel corso del 2025, in uno spazio situato sopra i gate di partenza; rinnovi infine anche per le lounge di Boston e Glasgow. [post_title] => British Airways: riapre totalmente rinnovata la lounge di Seattle [post_date] => 2025-02-26T09:45:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740563101000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aci world traguarda 223 mld di passeggeri entro il 2053 24 volte i numeri 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9331,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un dossier strategico, una visione condivisa e il mare come filo conduttore. 