Aci Europe rimanda al 2025 il pieno recupero dei volumi di traffico passeggeri Lieve frenata di Aci Europe sulle previsioni di piena ripresa del traffico passeggeri, che viene posticipata al 2025: nel 2023 il volume passeggeri è destinato a scendere del -9% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). “Il traffico passeggeri ha registrato una forte ripresa dalla scorsa primavera e finora si è dimostrato molto resistente di fronte ai crescenti venti contrari geopolitici ed economici” ha dichiarato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, ci aspettiamo che la ripresa del traffico passeggeri si stabilizzi in futuro, e che il calendario si spinga fino al 2025 prima che gli aeroporti europei tornino finalmente al punto in cui si trovavano prima dell’impatto del Covid-19. L’anno prossimo mancheranno ancora 220 milioni di passeggeri, il che significa che i nostri volumi saranno pari solo ai livelli del 2017″. L’associazione segnala che le continue tensioni geopolitiche e la guerra in Ucraina continueranno ad avere un impatto su diversi mercati nazionali. Anche il deterioramento della macroeconomia e le pressioni inflazionistiche sono destinate a pesare sulla domanda, con un forte aumento delle tariffe aeree nel terzo e quarto trimestre del 2022. L’impatto di questi fattori negativi sul traffico passeggeri sarà parzialmente compensato da un certo grado di resilienza della domanda leisure e dalla continua espansione dei vettori ultra-low cost. La fine delle concessioni sugli slot aeroportuali alle compagnie aeree a partire dalla prossima estate dovrebbe inoltre attenuare le pressioni sull’offerta. “La situazione sta diventando sempre più eterogenea in termini di impatti e risultati – ha concluso Jankovec -. Prevediamo che diversi mercati aeroportuali – specie quelli che si basano sul turismo – supereranno i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia già l’anno prossimo. Ma per molti altri non sarà così e impiegheranno molto più tempo per riprendersi. Più a lungo termine, una volta che gli ultimi impatti di Covid-19 saranno finalmente partiti, gli aeroporti europei dovranno affrontare livelli di rischio più elevati rispetto al passato. Le nostre autorità di regolamentazione devono riflettere e tenerne pienamente conto”.

