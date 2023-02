Abu Simbel: debuttano i primi voli internazionali con i charter Egyptair dalla Spagna Prima assoluta per l’aeroporto di Abu Simbel che questa primavera accoglierà i suoi primi voli internazionali, grazie ai collegamenti charter operati da Egyptair in collaborazione con il tour operator spagnolo SamaTravel. Chiaro segnale della ripresa costante della destinazione Egitto, il servizio – come riporta El Preferente – comincerà il prossimo 6 aprile con partenze programmate da diverse città spagnole: il primo volo partirà da Murcia, cui seguiranno Albacete, Saragozza, Valladolid, Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, Asturie, Barcellona e Madrid. Il tour operator spagnolo dispone già di altri quattro voli charter settimanali per l’Egitto: due il sabato da Madrid (con Iberia e Air Cairo) e altri due il lunedì (uno nuovo da Madrid con Air Europa e un altro che opera da quasi un anno da diverse province spagnole, sempre con Egyptair). Finora i suoi voli arrivavano in Egitto via Luxor o Cairo.

