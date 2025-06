Klm ha portato a Bologna l’iniziativa green “Adotta una ciclabile” E’ arrivata anche a Bologna l’iniziativa green di Klm “Adotta una ciclabile” che vuole incentivare nelle città italiane una maggiore mobilità sostenibile urbana e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Attualmente, Bologna è una delle 5 protagoniste del progetto insieme a Busto Arsizio, Genova, Milano e Napoli. In città sono infatti terminati i lavori di manutenzione svolti presso il sottopasso ciclopedonale del Parco Nicholas Green, che ha migliorato la pavimentazione e la luminosità del tratto. Tra i vari interventi sostenuti, è stato effettuato il rifacimento dell’asfaltatura, il ripristino delle parti più deteriorate degli oblò e delle pareti, applicata una colorazione a tinta chiara su più punti per dare maggiore lumininosità al percorso e installato uno specchio, in corrispondenza di una curva del traccciato per migliorare la visibilità reciproca tra gli utenti che effettuano il percorso. «La fine dei lavori di manutenzione a Bologna, città chiave del nostro network italiano, è un ulteriore importante traguardo per il nostro progetto, di cui siamo fieri.! Ringraziamo il Comune per la costante e proficua collaborazione durante questi mesi e ci auguriamo che i cittadini apprezzino il nostro intervento» ha dichiarato Alexandeer Vervoort, commercial director di Klm per l’Italia. «Ci sembra interessante – commentano il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Michele Campaniello – che un’impresa internazionale come KLM investa nel nostro territorio proprio sui temi della ciclabilità». Il progetto “Adotta una ciclabile” di Klm Royal Dutch Airlines è stato lanciato ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A giugno 2025, la compagnia si è già impegnata a sostenere costi pari ad un totale di oltre 10 km di manutenzione nelle varie città coinvolte. Condividi

