Boeing: il primo ordine al Paris Air Show arriva da China Airlines con otto 787-9

E’ firmato da China Airlines il primo ordine a Boeing durante il Paris Air Show. La compagnia taiwanese ha reso nota la sigla di un ordine fermo (esercitando le opzioni) per otto 787-9 Dreamliner, che consentiranno “di aggiungere flessibilità alla sua rete di rotte regionali”.

L’ordine fermo era precedentemente indicato sul sito web di Boeing dedicato agli ordini e alle consegne come “non identificato” e segue il primo ordine in assoluto della compagnia aerea per sedici 787-9, annunciato lo scorso settembre.

China Airlines diventa anche l’ultimo cliente del 787-10, convertendo sei 787-9 al modello, “per aggiungere flessibilità e capacità sulla sua rete regionale, mentre la domanda di passeggeri continua a crescere rispetto ai livelli pre-pandemici”.

La famiglia 787 “sta vendendo al ritmo più alto nella storia di Boeing”, con un totale “di più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi”.