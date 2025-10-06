2025: un anno molto complesso per i cieli italiani ed europei Il 2025 sarà ricordato come un anno particolarmente travagliato per il trasporto aereo italiano, dai grandi hub metropolitani agli scali regionali, nessun aeroporto è rimasto immune da una serie di eventi che hanno messo a dura prova la resilienza del sistema e la pazienza di milioni di passeggeri. Scioperi improvvisi, blackout, guasti tecnici e problemi infrastrutturali si sono propagati da un capo all’altro dell’Europa e hanno provocato un effetto domino che ha coinvolto non solo i grandi scali come Fiumicino, Malpensa e Linate, ma anche aeroporti secondari, creando una rete di disservizi che ha toccato ogni regione italiana. Diritto di Volo ha condotto un’analisi dettagliata degli eventi che hanno caratterizzato l’anno, mappando non solo i principali disservizi ma anche l’evoluzione delle richieste di assistenza da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi. Un’odissea lunga un anno L’anno è iniziato con gennaio che ha visto scioperi del personale paralizzare Milano Linate, Malpensa e Venezia, mentre le festività appena concluse avevano già lasciato in eredità un boom di richieste di rimborso del 133% per ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni e smarrimenti bagagli tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Marzo ha portato con sé le conseguenze di un incendio all’aeroporto di Londra Heathrow che ha avuto ripercussioni immediate su Fiumicino e sui principali scali milanesi, generando una cascata di cancellazioni che ha coinvolto migliaia di passeggeri in transito. Aprile è stato caratterizzato da un blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e Francia, con effetti critici sui voli in partenza da Fiumicino, mentre a giugno il malfunzionamento del sistema radar Enav nel nord Italia ha compromesso oltre 300 voli, provocando cancellazioni e ritardi significativi negli scali di Milano, Torino, Genova e Bergamo. L’estate ha confermato il trend negativo, con uno sciopero nazionale a luglio che ha cancellato decine di voli tra Linate e Malpensa, e agosto ha chiuso la stagione con dati allarmanti a livello europeo. Secondo il report mensile di Cirium Aviation Analytics, infatti, sono stati cancellati circa 15.788 voli previsti, pari al 2% del totale dei voli europei programmati, mentre a livello globale il numero è salito a circa 25.378 voli cancellati, con una media di 818 cancellazioni al giorno. E i passeggeri? È fondamentale chiarire che molti di questi eventi rientrano tra le “circostanze eccezionali”, situazioni che per loro natura esulano dalla responsabilità diretta delle compagnie aeree, e per le quali non è previsto l’indennizzo forfettario tradizionale. Tuttavia, questo non significa che i passeggeri rimangano senza tutele: i regolamenti nazionali, comunitari e internazionali garantiscono diritti irrinunciabili spesso sottovalutati o ignorati. Le compagnie aeree restano infatti obbligate a sostenere le spese di riprotezione, garantendo un volo alternativo o, in mancanza di questa possibilità, il rimborso completo del biglietto. Allo stesso tempo, tutte le spese extra connesse al disservizio, dai pasti alle sistemazioni alberghiere, dai trasporti di collegamento alle comunicazioni necessarie, devono essere anticipate o rimborsate dalla compagnia. Condividi

Scioperi improvvisi, blackout, guasti tecnici e problemi infrastrutturali si sono propagati da un capo all’altro dell’Europa e hanno provocato un effetto domino che ha coinvolto non solo i grandi scali come Fiumicino, Malpensa e Linate, ma anche aeroporti secondari, creando una rete di disservizi che ha toccato ogni regione italiana. Diritto di Volo ha condotto un'analisi dettagliata degli eventi che hanno caratterizzato l'anno, mappando non solo i principali disservizi ma anche l'evoluzione delle richieste di assistenza da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi. Un’odissea lunga un anno L'anno è iniziato con gennaio che ha visto scioperi del personale paralizzare Milano Linate, Malpensa e Venezia, mentre le festività appena concluse avevano già lasciato in eredità un boom di richieste di rimborso del 133% per ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni e smarrimenti bagagli tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Marzo ha portato con sé le conseguenze di un incendio all'aeroporto di Londra Heathrow che ha avuto ripercussioni immediate su Fiumicino e sui principali scali milanesi, generando una cascata di cancellazioni che ha coinvolto migliaia di passeggeri in transito. Aprile è stato caratterizzato da un blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e Francia, con effetti critici sui voli in partenza da Fiumicino, mentre a giugno il malfunzionamento del sistema radar Enav nel nord Italia ha compromesso oltre 300 voli, provocando cancellazioni e ritardi significativi negli scali di Milano, Torino, Genova e Bergamo. L'estate ha confermato il trend negativo, con uno sciopero nazionale a luglio che ha cancellato decine di voli tra Linate e Malpensa, e agosto ha chiuso la stagione con dati allarmanti a livello europeo. Secondo il report mensile di Cirium Aviation Analytics, infatti, sono stati cancellati circa 15.788 voli previsti, pari al 2% del totale dei voli europei programmati, mentre a livello globale il numero è salito a circa 25.378 voli cancellati, con una media di 818 cancellazioni al giorno. E i passeggeri? È fondamentale chiarire che molti di questi eventi rientrano tra le "circostanze eccezionali", situazioni che per loro natura esulano dalla responsabilità diretta delle compagnie aeree, e per le quali non è previsto l'indennizzo forfettario tradizionale. Tuttavia, questo non significa che i passeggeri rimangano senza tutele: i regolamenti nazionali, comunitari e internazionali garantiscono diritti irrinunciabili spesso sottovalutati o ignorati. Le compagnie aeree restano infatti obbligate a sostenere le spese di riprotezione, garantendo un volo alternativo o, in mancanza di questa possibilità, il rimborso completo del biglietto. Allo stesso tempo, tutte le spese extra connesse al disservizio, dai pasti alle sistemazioni alberghiere, dai trasporti di collegamento alle comunicazioni necessarie, devono essere anticipate o rimborsate dalla compagnia. [post_title] => 2025: un anno molto complesso per i cieli italiani ed europei [post_date] => 2025-10-06T10:59:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759748389000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "2025 un anno complesso cieli italiani ed europei" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7008,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.\r

\r

Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.\r

\r

«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».\r

La collaborazione\r

La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.\r

\r

Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.","post_title":"Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania","post_date":"2025-10-06T13:54:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759758850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’apertura di Magic Halloween 2025, Gardaland Resort si trasforma nella sede ideale di avventure all'insegna del brivido.\r

\r

Nel primo weekend di apertura appena concluso migliaia di visitatori hanno già potuto vivere la magia di Gardaland Magic Halloween che quest'anno, in occasione del 50° anniversario del parco, si è aperta con un traguardo storico di 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman e un palinsesto ancora più ricco.\r

\r

Oltre 40 le attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli pensati appositamente per questa stagione che, con i suoi 31 giorni consecutivi, si classifica come la stagione record di Gardaland Magic Halloween e promette di essere davvero indimenticabile!\r

\r

Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”. Da qui in poi è un susseguirsi di eventi. In Area West, con “Sound of shadows – A Halloween story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma. L’esperienza prosegue in piazza Jumanji, con “Mirror – riflesso di tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni e sinistri personaggi accompagneranno gli spettatori in una favola oscura.\r

\r

Al teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Dopo il successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, Wreckage – The Horror Experience invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi.\r

\r

All’interno del parco, ogni area si trasformerà per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescolerà acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche faranno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti.\r

\r

A completare il programma, i meet & greet con i personaggi più amati. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del parco. All’ingresso, i bambini riceveranno una mappa rinnovata che quest’anno prevede sette tappe. Muniti della loro “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – potranno vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition.\r

Due format\r

Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì” sera “da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror dj set e colpi di scena mozzafiato, dedicati agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, pensati per famiglie alla ricerca di giornate divertenti, tra spettacoli magici e quel pizzico di brivido che rende unica la festa.\r

\r

Fra i viali del parco, anche i punti ristoro propongono delizie: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, alle specialità con vermetti gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre.\r

\r

Con Gardaland Magic Halloween, il resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura per 31 giorni, fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e ospiti speciali fino a mezzanotte. L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà Rtl 102.5, che accompagnerà il pubblico con un dj set che farà ballare.","post_title":"Gardaland si accende per Magic Halloween 2025","post_date":"2025-10-06T13:38:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759757922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

a&o Hostels compie 25 anni e riconferma il ruolo centrale di una forma di ospitalità che continua a piacere. L'occasione per parlarne è offerta da Ttg Travel Experience, fiera durante la quale il gruppo sarà presente al padiglione C1 – stand 116.\r

\r

a&o Hostels mette a disposizione una rete di strutture in 30 Paesi europei, ed europea è principalmente la sua clientela. Con qualche sorpresa. A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee.\r

Mercato Italia\r

L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% - e privilegi nei check-in e check-out.\r

\r

Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. Uno dei principali obiettivi è ridurre l’impatto di Co2 di ogni pernottamento, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Un desiderata? Diminuire il trend del last minute orientando i viaggiatori a prenotare in anticipo.\r

\r

","post_title":"a&o Hostels compie 25 anni e spinge su una formula che continua a piacere","post_date":"2025-10-06T12:45:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759754702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus amplia le destinazioni del network internazionale con i primi collegamenti verso Austria e Svizzera. Dal 16 ottobre, debutteranno le nuove fermate di Graz, Villach e Klagenfurt, e le città di Lugano e Zurigo\r

\r

Novità anche in Croazia con l'aggiunta di Fiume. Mete turistiche e città d’affari collegate a tutta Italia, che si aggiungono alle destinazioni internazionali già servite come Lubiana, Zagabria, Chambéry e Lione.\r

\r

Saranno disponibili 4 collegamenti giornalieri per Zurigo e Lugano (collegate a città italiane quali Milano, Como, Roma, Napoli, Caserta, Firenze, Siena, Bologna, Modena, Parma e Piacenza); sempre 4 per Fiume (connessa con Torino, Milano, Bergamo, Verona, Padova, Venezia, Trieste, Firenze, Roma, Bologna, Ferrara, Napoli, Caserta e Salerno), 2 per Klagenfurt (raggiungibile da Roma, Siena, Firenze, Bologna, Padova, Venezia e Udine), 4 per Graz (con partenze e arrivi dalle città di Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste e Lubiana) e 2 per Villach (collegata con Roma, Siena, Firenze, Bologna, Padova, Venezia e Udine).\r

\r

Grazie all’intermodalità treno Italo più bus Itabus, le mete austriache di Graz, Klagenfurt e Villach saranno anche servite dal collegamento multimodale treno più bus, con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Si potrà arrivare in treno fino alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre e da lì salire su Itabus in connessione, o viceversa raggiungere con Itabus l’Italia (fino a Mestre) e poi proseguire il viaggio con il treno Italo collegato.\r

\r

«Continuiamo ad espandere il nostro network estero per offrire una rete sempre più estesa e capillare ai nostri viaggiatori - commenta l'ad, Francesco Fiore -. Dopo aver consolidato l’offerta sul territorio nazionale, stiamo investendo molto sull’internazionale. Un nuovo passo che non sarà l’ultimo, stiamo già studiando nuove mete in Europa per il prossimo futuro». Ad oggi la società, con 100 bus, serve 112 città in Italia.","post_title":"Itabus allarga collegamenti e frequenze all'estero: debutto in Austria e Svizzera","post_date":"2025-10-06T11:40:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759750810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_314399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barcellona[/caption]\r

\r

Princess Cruises ha dato il benvenuto alla sua nuova nave di classe Sphere, Star Princess, per un viaggio inaugurale di 11 giorni nel Mediterraneo occidentale da Barcellona, ​​segnando l'ultima aggiunta alla flotta di 17 navi della compagnia. \r

La nave\r

La nave, come riporta Travelpulse, promette una combinazione di lusso, innovazione e servizio distintivo della compagnia. «Star Princess brilla come una delle navi più grandi e spettacolari che abbiamo mai costruito e diamo il benvenuto con orgoglio agli ospiti per il suo viaggio inaugurale - ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. Auguriamo al capitano, agli ufficiali superiori e all'equipaggio della nostra Star Princess tanto successo: che i suoi viaggi siano sicuri, e che possa brillare, come promette il suo nome, nel cielo e sui mari».\r

\r

La Star Princess, con le sue 177.800 tonnellate di stazza, può ospitare fino a 4.300 passeggeri e vanta 30 ristoranti e bar, intrattenimento all'avanguardia e sistemazioni di lusso progettate per garantire comfort e privacy. Il capitano Gennaro Arma di Princess Cruises ha condiviso il suo entusiasmo per il debutto della nave: «Dalla guida del team che l'ha realizzata presso il cantiere navale di Monfalcone, alla guida dell'equipaggio che ora la porta nel suo viaggio inaugurale con i nostri primi ospiti, questo viaggio è un onore per me».\r

\r

Il viaggio inaugurale di 11 giorni (4-15 ottobre 2025) salpa andata e ritorno da Barcellona e comprende soste a Marsiglia, Roma (Civitavecchia), Napoli, Sicilia, Cartagena e Gibilterra.\r

\r

Dopo una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, la Star Princess attraverserà l'Atlantico e arriverà a Fort Lauderdale per la sua prima stagione nei Caraibi, compresa la cerimonia ufficiale di battesimo il 6 novembre 2025. Dopo una serie di itinerari nei Caraibi invernali e primaverili, la nave attraverserà il canale di Panama fino a Seattle per una serie di crociere di sette giorni in Alaska nell'estate del 2026 lungo l'Inside Passage.\r

","post_title":"Star Princess, al via il viaggio inaugurale nel Mediterraneo","post_date":"2025-10-06T11:28:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759750100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale.\r

\r

In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.\r

\r

Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi.\r

\r

L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni.\r

\r

“Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”.","post_title":"Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel","post_date":"2025-10-06T11:25:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759749928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Siamo al Ttg Travel Experience! Padiglione A2, Stand 221","post_date":"2025-10-06T11:18:57+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1759749537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate positiva per l’Hotel Bristol Palace, storico 5 stelle del centro città, che si avvia alla chiusura del 2025 con numeri in crescita sia sul fronte leisure sia su quello MICE. A confermarlo è il direttore Giovanni Ferrando, alla guida della struttura dal 2008, che anticipa anche i progetti in cantiere per il 2026: dall’installazione di un ascensore storico al ripristino di nuovi spazi destinati a wellness e ristorazione.\r

\r

Con lui abbiamo fatto il punto sulla stagione, sui mercati esteri più rilevanti e sulle prospettive future.\r

Una stagione positiva, spinta anche dal meteo\r

«Da aprile in avanti è stato un crescendo – racconta Ferrando – settembre si è confermato un mese eccellente. Oggi la booking window si è accorciata moltissimo: i clienti guardano le previsioni, controllano la disponibilità online e prenotano al volo. È il meteo a determinare spesso i flussi turistici, e questo ha reso l’annata molto positiva».\r

\r

Ma il direttore non si accontenta: «Raggiunti gli obiettivi, ci sono sempre nuovi traguardi da inseguire. Tutto dipende dalla capacità di Genova di essere catalizzatore di eventi: quando la città è attrattiva, si genera un indotto che porta beneficio a hotel e strutture. È un loop virtuoso: eventi, ospitalità adeguata, soddisfazione dei visitatori e passaparola autentico».\r

Mercati esteri: Usa, Francia e nuove sorprese dall’Est\r

Per quanto riguarda i mercati internazionali, Ferrando sottolinea l’importanza dei “vicini” Francia e Svizzera, con i francesi che in certi periodi diventano addirittura il primo mercato. Ma non mancano le sorprese: «Gli Stati Uniti restano solidi, ma sono i nuovi collegamenti aerei a spostare gli equilibri. Il volo su Bucarest, ad esempio, ha generato un flusso inatteso dalla Romania, un mercato emergente e con clientela alto-spendente. Stesso discorso per la Polonia, che vive una fase di crescita economica e di forte propensione al viaggio».\r

\r

Il leisure si consolida, ma resta il tema del congressuale. «Il segmento MICE è strategico per Genova. Come vicepresidente del Convention Bureau cittadino credo molto nel lavoro di squadra: servono collegamenti aerei annuali e una promozione mirata per attrarre eventi di respiro internazionale».\r

Le novità per il 2026: ascensore storico, wellness e nuovo outlet ristorativo\r

[caption id=\"attachment_498191\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'iconico scalone del Bristol Palace di Genova[/caption]\r

\r

Se il 2025 è stato un anno di conferme, il 2026 sarà quello dei progetti. «Abbiamo deliberato l’installazione di un nuovo ascensore che ricalcherà quello originale del Bristol: a vista, con accesso diretto sul nostro scalone monumentale e arrivo fino al tetto. Sarà funzionale non solo per gli ospiti – parliamo di circa 50 mila presenze annue – ma anche per il futuro sviluppo dei piani fondi».\r

\r

Lì infatti nascerà una nuova area wellness, un servizio di alto livello per completare l’offerta e arricchire l’esperienza degli ospiti. \r

«Stiamo lavorando anche all’apertura di un nuovo outlet ristorativo al piano strada, che consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta gastronomica» commenta il direttore.\r

\r

Ferrando segue i lavori in prima persona: «Considero il Bristol la mia seconda casa, dopo 34 anni di servizio. Ho iniziato in concierge consegnando le iconiche chiavi pesanti con i portachiavi in ottone, e nel 2008 sono diventato direttore. Per questo ci tengo a seguire ogni cantiere come fosse casa mia».\r

\r

Con mercati esteri in consolidamento, una spinta sul MICE e nuovi investimenti in wellness e ristorazione, il Bristol Palace rafforza dunque la propria posizione a Genova, puntando a un 2026 in ulteriore crescita.","post_title":"Bristol Palace Genova: mercati esteri in crescita e nuovo investimento in wellness per il 2026","post_date":"2025-10-06T11:03:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels","genova","nofascione"],"post_tag_name":["Duetorrihotels","Genova","nofascione"]},"sort":[1759748620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 sarà ricordato come un anno particolarmente travagliato per il trasporto aereo italiano, dai grandi hub metropolitani agli scali regionali, nessun aeroporto è rimasto immune da una serie di eventi che hanno messo a dura prova la resilienza del sistema e la pazienza di milioni di passeggeri.\r

\r

Scioperi improvvisi, blackout, guasti tecnici e problemi infrastrutturali si sono propagati da un capo all’altro dell’Europa e hanno provocato un effetto domino che ha coinvolto non solo i grandi scali come Fiumicino, Malpensa e Linate, ma anche aeroporti secondari, creando una rete di disservizi che ha toccato ogni regione italiana.\r

\r

Diritto di Volo ha condotto un'analisi dettagliata degli eventi che hanno caratterizzato l'anno, mappando non solo i principali disservizi ma anche l'evoluzione delle richieste di assistenza da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi.\r

Un’odissea lunga un anno\r

L'anno è iniziato con gennaio che ha visto scioperi del personale paralizzare Milano Linate, Malpensa e Venezia, mentre le festività appena concluse avevano già lasciato in eredità un boom di richieste di rimborso del 133% per ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni e smarrimenti bagagli tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Marzo ha portato con sé le conseguenze di un incendio all'aeroporto di Londra Heathrow che ha avuto ripercussioni immediate su Fiumicino e sui principali scali milanesi, generando una cascata di cancellazioni che ha coinvolto migliaia di passeggeri in transito.\r

\r

Aprile è stato caratterizzato da un blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e Francia, con effetti critici sui voli in partenza da Fiumicino, mentre a giugno il malfunzionamento del sistema radar Enav nel nord Italia ha compromesso oltre 300 voli, provocando cancellazioni e ritardi significativi negli scali di Milano, Torino, Genova e Bergamo.\r

\r

L'estate ha confermato il trend negativo, con uno sciopero nazionale a luglio che ha cancellato decine di voli tra Linate e Malpensa, e agosto ha chiuso la stagione con dati allarmanti a livello europeo. Secondo il report mensile di Cirium Aviation Analytics, infatti, sono stati cancellati circa 15.788 voli previsti, pari al 2% del totale dei voli europei programmati, mentre a livello globale il numero è salito a circa 25.378 voli cancellati, con una media di 818 cancellazioni al giorno.\r

E i passeggeri?\r

È fondamentale chiarire che molti di questi eventi rientrano tra le \"circostanze eccezionali\", situazioni che per loro natura esulano dalla responsabilità diretta delle compagnie aeree, e per le quali non è previsto l'indennizzo forfettario tradizionale. Tuttavia, questo non significa che i passeggeri rimangano senza tutele: i regolamenti nazionali, comunitari e internazionali garantiscono diritti irrinunciabili spesso sottovalutati o ignorati.\r

\r

Le compagnie aeree restano infatti obbligate a sostenere le spese di riprotezione, garantendo un volo alternativo o, in mancanza di questa possibilità, il rimborso completo del biglietto. Allo stesso tempo, tutte le spese extra connesse al disservizio, dai pasti alle sistemazioni alberghiere, dai trasporti di collegamento alle comunicazioni necessarie, devono essere anticipate o rimborsate dalla compagnia.","post_title":"2025: un anno molto complesso per i cieli italiani ed europei","post_date":"2025-10-06T10:59:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1759748389000]}]}}