World Explorer conferma la partnership con Constance: sette pacchetti con sconti fino al 35% Sette pacchetti dedicati con sconti fino al 35%. Si riconferma la partnership tra World Exporer e Constance Hotels & Resorts. Tra le strutture proposte dal to milanese, ecco allora i resort di lusso alle Maldive, ideali per pacchetti luna di miele, come i Constance Halaveli e Moofushi (a partire rispettivamente da 5.900 e 5.600 euro a persona), ma anche indirizzi come i Constance Belle Mare Plage a Mauritius ed Ephelia alle Seychelles: esperienze più alla portata di coppie giovani e famiglie (a partire rispettivamente da 1.900 e 2.400 euro a persona). “Le strutture Constance Hotels & Resorts sono nella nostra vetrina da tempo – spiega il presidente di World Explorer, Alessandro Simonetti -. Si tratta di una collaborazione che ha dato nel tempo molto a entrambe le nostre realtà. Il 2023 sarà l’anno del definitivo rilancio anche per il long haul travel e per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna promozionale, volta a favorire le agenzie che vorranno avvicinarsi al nostro mondo e a quello di Constance”.

