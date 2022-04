WeRoad destinazione Giappone: ma solo nel metaverso

Il paese del Sol levante è uno dei pochi a essere ancora chiuso. WeRoad ha quindi pensato di lanciare una nuova proposta di viaggio particolare, con un itinerario ed esperienze ad hoc nel Giappone del metaverso. “L’idea è quella di riprodurre il più possibile un vero viaggio WeRoad, naturalmente con gli aggiustamenti del caso – spiega Paolo De Nadai, ceo e founder dell’azienda, che recentemente ha preso la delega di Metaverse experience supervisor -. Sarà una replica reale in tutto e per tutto: a partire dai viaggiatori che potranno incontrarsi e interagire tra di loro, passando per i mezzi di trasporto per arrivare al cibo locale. Il tutto senza dimenticare il vero motivo del viaggio: scoprire i luoghi e le culture. È un lavoro che ci ha tenuti impegnati per più di un anno; abbiamo creato un team dedicato assumendo diversi Metaverse engineers e frequentando la community degli sviluppatori”.

Un normale viaggio WeRoad in Giappone ha in particolare la durata di dieci giorni. Nella versione meta, il programma è stato riprogettato su tre soli giorni. Ogni volta, per 90 minuti, ci si potrà immergere in una diversa città. Nella prima tappa, Tokyo, si incontreranno i compagni di viaggio e si romperà il ghiaccio, poi ci si sposterà a Kyoto fino ad arrivare a Osaka. L’avventura nel metaverso prevede sia un’esperienza condivisa con il gruppo (da otto a 15 persone), sia momenti di tempo libero per esplorare la città in autonomia. A guidare il gruppo nei 90 minuti immersivi ci sarà un coordinatore WeRoad.

Per riprodurre l’esperienza del viaggio, non verranno riprodotti solo ambienti e scenari cittadini ma anche quelli degli spostamenti e del cibo. Esperienza integrante del vero itinerario WeRoad in Giappone è quella del viaggio a bordo del Shinkansen, il famoso treno superveloce giapponese, che verrà riprodotto con un’esperienza immersiva e realistica. Altro tratto caratterizzante è quello del tasting dei cibi locali: l’esperienza nel metaverso WeRoad verrà perciò completata con la Sushi & Ramen box, da consumarsi per le strade virtuali di Shibuya, con la Cha no you experience, la cerimonia del tè con un Matcha box, nonché con la Hanami experience, che darà l’opportunità di consumare un picnic sotto i ciliegi in fiore di Osaka con una vera Bento box in grembo. Tutte le box saranno recapitate a casa dei partecipanti prima dell’inizio del viaggio. Ma cosa serve per partire? Solo l’Oculos Quest 2, visore all’avanguardia che verrà spedito a tutti coloro che prenoteranno il viaggio disponibile sul sito di WeRoad a partire da aprile: il mese per eccellenza della fioritura dei ciliegi.