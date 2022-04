Volver Viaggi, è l’incoming che traina la ripresa anche grazie al brand Luxury Italian Riviera

Segnali più che positivi per Volver Viaggi, il t.o. ligure presente sul mercato con due sedi, un’agenzia di viaggi nel cuore di Genova ed un point in Darsena a Savona aperto nel 2021, con consulenti esperte che da molti anni si occupano di creare vacanze su misura ed organizzare tour in tutto il mondo.

Le ragazze della Volver sono specializzate nell’organizzazione di tour, viaggi e fly and drive per Stati Uniti, Australia, Giappone, Maldive e Polinesia, ma anche di proposte Incoming.

«Siamo ‘rinate’ più forti di prima – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Viaggi – con un nuovo team allargato e di grande esperienza. Durante il lock down hanno chiuso due agenzie di viaggio e le titolari sono entrate in Volver, col loro bagaglio di esperienze; abbiamo iniziato collaborazioni con altri professionisti competenti ed esperti. Il clima che si respira è positivo, ci siamo conosciuti e abbiamo trovato grande empatia. Abbiamo creato occasioni per stare insieme, convention in crociera, momenti formativi insieme e ho regalato alle ragazze anche una seduta dalla psicologa per motivarci e aiutarci conoscerci meglio».

Outgoing in ripresa ma soprattutto incoming che per Volver Viaggi vuol dire soprattutto Liguria, proposta in tutte le sue sfaccettature e peculiarità. «Come aree di business siamo sommerse dalle pratiche di gruppi incoming in Liguria, da altre regioni italiane e da Paesi limitrofi – aggiunge Marabotto – Non solo, ma c’è anche qualche cliente individuale VIP per il nostro neonato brand Luxury Italian Riviera, dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Norvegia. Stiamo confermando qualche viaggio d’istruzione, principalmente in Italia, sia utilizzando i voucher residui sia da nuove scuole”.

Anche il settore viaggi di nozze è in ripresa e sta trainando molto il lungo raggio.