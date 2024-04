Volonline spinge sul Nord America con quasi 600 proposte estive tra Usa, Canada e Caraibi Nuovi itinerari con partenza garantita di fly and drive ed escursioni, per un totale di quasi 600 proposte per Stati Uniti, Canada e Caraibi. L’estate Usa di Volonline si arricchisce di offerte inusuali per conquistare i repeater innamorati di questa destinazione. Una programmazione importante, che ha richiesto anche un investimento in risorse umane: in tutto sono dodici le persone che si occupano di prodotto e booking Stati Uniti nei tre uffici Volonline nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Napoli. “Questa meta non subisce mai cali sensibili – commenta Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti -. E questo indipendentemente dai costi e dalla disponibilità. Nel 2022 c’è stato un vero e proprio boom, confermato anche nel 2023. E quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi. Tra l’altro, togliendo l’alta stagione, proprio il prezzo del volato è tornato a essere un po’ più accessibile e, se si viaggia nei periodi di spalla, le tariffe sono nuovamente interessanti”. Le destinazioni più richieste sono ancora una volta New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi (per esempio nel 2023 Cancun 1.300 e Repubblica Dominicana 2 mila pax) o con altre città nord americane (Toronto 700 e Boston 1.150). A ciò si aggiunge il giro dei grandi parchi, la California (Los Angeles 2.800 e San Francisco 1.500) combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’oceano Pacifico, la Florida con Orlando (600) e Miami (3.200 pax) abbinata ai Caraibi. “Abbiamo molte agenzie di viaggi che apprezzano la nostra proposta di mete off the beaten track – continua Alessandra Pisoni -. Tra queste il tour Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud, itinerario in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località della musica made in Usa; oppure le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana, che permette di entrare in contatto con l’autentica cultura dei Nativi americani. In programmazione abbiamo inserito anche itinerari che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, l’autentico Great American West, dove l’atmosfera è quella western cappelli e stivali. Ma anche viaggi tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont, con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro itinerario decisamente insolito è Oltre le Outer Banks, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sud-orientale, tra spiagge e cittadine coloniali”. Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita, ma sempre molto richiesta è anche la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti. “È il prodotto di gran lunga più venduto durante il periodo estivo: circa l’85-90% delle prenotazioni stagionali del booking di Milano, mentre a Roma e Napoli c’è una maggiore incidenza dei tour di gruppo”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon. L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità. Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo. «Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5». [gallery ids="464985,464986,464987,464988,464989,464990"] [post_title] => L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton [post_date] => 2024-04-05T14:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712326904000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast. “I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”. Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9. “La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”. [post_title] => American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago [post_date] => 2024-04-05T13:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712323405000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi itinerari con partenza garantita di fly and drive ed escursioni, per un totale di quasi 600 proposte per Stati Uniti, Canada e Caraibi. L'estate Usa di Volonline si arricchisce di offerte inusuali per conquistare i repeater innamorati di questa destinazione. Una programmazione importante, che ha richiesto anche un investimento in risorse umane: in tutto sono dodici le persone che si occupano di prodotto e booking Stati Uniti nei tre uffici Volonline nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Napoli. “Questa meta non subisce mai cali sensibili - commenta Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti -. E questo indipendentemente dai costi e dalla disponibilità. Nel 2022 c’è stato un vero e proprio boom, confermato anche nel 2023. E quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi. Tra l’altro, togliendo l’alta stagione, proprio il prezzo del volato è tornato a essere un po’ più accessibile e, se si viaggia nei periodi di spalla, le tariffe sono nuovamente interessanti”. Le destinazioni più richieste sono ancora una volta New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi (per esempio nel 2023 Cancun 1.300 e Repubblica Dominicana 2 mila pax) o con altre città nord americane (Toronto 700 e Boston 1.150). A ciò si aggiunge il giro dei grandi parchi, la California (Los Angeles 2.800 e San Francisco 1.500) combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’oceano Pacifico, la Florida con Orlando (600) e Miami (3.200 pax) abbinata ai Caraibi. “Abbiamo molte agenzie di viaggi che apprezzano la nostra proposta di mete off the beaten track - continua Alessandra Pisoni -. Tra queste il tour Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud, itinerario in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località della musica made in Usa; oppure le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana, che permette di entrare in contatto con l’autentica cultura dei Nativi americani. In programmazione abbiamo inserito anche itinerari che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, l’autentico Great American West, dove l’atmosfera è quella western cappelli e stivali. Ma anche viaggi tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont, con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro itinerario decisamente insolito è Oltre le Outer Banks, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sud-orientale, tra spiagge e cittadine coloniali". Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita, ma sempre molto richiesta è anche la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti. "È il prodotto di gran lunga più venduto durante il periodo estivo: circa l’85-90% delle prenotazioni stagionali del booking di Milano, mentre a Roma e Napoli c’è una maggiore incidenza dei tour di gruppo”. [post_title] => Volonline spinge sul Nord America con quasi 600 proposte estive tra Usa, Canada e Caraibi [post_date] => 2024-04-05T12:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712321679000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023. Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%. "L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti". "Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente". [post_title] => Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024 [post_date] => 2024-04-05T12:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712319331000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Battesimo ufficiale per tre treni Mika, dedicati da Bls al territorio del Sempione: la società svizzera che svolge il servizio ferroviario regionale sulla linea di confine, ha battezzato infatti i treni con i nomi di Briga, Varzo, Domodossola e Regione Piemonte, evidenziando così l’importanza della linea del Sempione per il turismo e l’economia regionale su entrambi i lati del confine. «Bls è legata storicamente alla linea del Sempione - ha dichiarato il ceo della società, Daniel Schafer -. Infatti, l’apertura della galleria nel 1906 segnò anche la nascita di Bls A quei tempi, il nostro scopo era quello di collegare l'Europa nord-occidentale direttamente all'Italia attraverso Berna e Briga. Oggi con l’inaugurazione dei nuovi treni facciamo un ulteriore importante passo nello sviluppo del servizio che intende rafforzare il traffico transfrontaliero e dare impulso a un turismo regionale sostenibile». I Mika sono gli elettrotreni più moderni della flotta Bls: offrono più spazio rispetto ai treni finora in servizio su questa linea e dispongono di una zona bistrot. Sulla linea del Sempione sono in servizio da dicembre 2023. In Italia oltre a Varzo fermano a Iselle di Trasquera e Preglia. I treni Mika, oltre a garantire il servizio per i pendolari, sono anche un tassello fondamentale dell’offerta turistica. Con il nome di "Trenino Verde delle Alpi", Bls utilizza infatti il treno anche come servizio dedicato ai viaggiatori per esplorare montagne, laghi e città, in un viaggio panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere da Domodossola fino a Berna. Il documento di viaggio ideale, la Carta giornaliera BLS Trenino Verde, valida 1 o 2 giorni permette di salire e scendere liberamente dai nostri treni e battelli sul lago di Thun. [post_title] => Trenino Verde delle Alpi: battesimo ufficiale per tre nuovi treni Mika [post_date] => 2024-04-05T11:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712316368000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola. Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali. Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie. Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola. [post_title] => Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais [post_date] => 2024-04-05T11:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712315769000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo continua nella sua inarrestabile crescita. Infatti secondo il World Travel & Tourism Council il 2024 sarà un anno da record per i viaggi e il turismo. Il settore infatti sembra destinato a raggiungere il suo massimo storico con ricavi per 11,1 trilioni di dollari. Secondo le stime dell’ultimo Economic Impact Research pubblicato dall’ente globale del turismo, il settore travel & tourism crescerà di ulteriori 770 miliardi di dollari rispetto al record precedente: in pratica su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il settore turistico. Inoltre il Wttc prevede che 142 paesi su 185 analizzati supereranno i precedenti record nazionali. Secondo il rapporto sono 348 milioni i posti di lavoro a livello globale, più di 13,6 milioni di posti di lavoro in più rispetto al suo punto più alto nel 2019. Si stima che la spesa dei visitatori internazionali arriverà a sfiorare il picco raggiunto 2019 con 1,89 trilioni di dollari, mentre i turisti nazionali spenderanno più che in qualsiasi altro anno registrato (5,4 trilioni di dollari). Usa e Cina “In un contesto di incertezza, il settore dei viaggi e del turismo rimane una potenza economica globale. Non si tratta solo di battere record, non parliamo più di ripresa: questa è la storia del settore che torna al suo meglio dopo alcuni anni difficili, fornendo una significativa spinta economica ai paesi di tutto il mondo e sostenendo milioni di persone di posti di lavoro – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc –: .Tuttavia esiste il rischio: abbiamo bisogno che i governi statunitense e cinese sostengano i loro settori nazionali di viaggi e turismo. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a soffrire, mentre altri paesi vedranno il ritorno dei visitatori internazionali molto più velocemente”. Guardando al futuro, il Wttc prevede un promettente decennio, caratterizzato da una crescita robusta e opportunità di carriera senza precedenti. Entro il 2034, il settore potenzierà l’economia globale con l’incredibile cifra di 16 trilioni di dollari, pari all’11,4% dell’intero panorama economico. [post_title] => Wttc molto fiducioso: crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024 [post_date] => 2024-04-05T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712314888000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464922" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Anna Bruno e Anna Maria Malaspina[/caption] Sono ben 26 i tour dedicati alla Basilicata di ImmaTravel: proposte pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore; dalle famiglie alle persone che viaggiano da sole, dai gruppi agli amanti della natura. Il tutto per un prodotto che si rivolge sia alle agenzie italiane, sia a quelle internazionali. “Da anni coltivavo il sogno di far conoscere la mia terra in modo diverso da come viene percepita e promossa - spiega la cofondatrice Anna Bruno, giornalista esperta in digitale (autrice di Digital Travel, Flaccovio Editore), nonché responsabile della comunicazione e del marketing dell’operatore -. Unitamente ad Anna Maria Malaspina, attiva da anni nel settore del turismo, abbiamo quindi abbracciato la sfida. ImmaTravel nasce così da una profonda passione e conoscenza. Crediamo nel think local, act global e a tal proposito stiamo confezionando alcune nostre esperienze di viaggio anche per operatori internazionali”. “Abbiamo molteplici richieste da tutta Italia e ci ha sorpreso l’importante numero di prenotazioni provenienti dal Centro Nord, generato da agenzie di viaggio alla ricerca di una Basilicata meno commerciale - aggiunge la cofondatrice e responsabile commerciale, Anna Maria Malaspina -. Siamo, pertanto, ulteriormente stimolate a proporre viaggi esclusivi e sartoriali ai colleghi agenti di viaggio di tutta Italia e fuori dai confini nazionali”. [post_title] => ImmaTravel: 26 itinerari alla scoperta di una Basilicata meno convenzionale [post_date] => 2024-04-05T10:36:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712313367000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464925 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464926" align="alignleft" width="300"] Vittorio Amato, Adriano Apicella e Annamaria Barbato[/caption] Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, un riconoscimento ottenuto grazie agli importati fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023 – marzo 2024. In Italia solo cinque aziende possono vantare questo risultato. Entrare nel rinomato programma non solo significa ottenere un premio, ma anche accedere a una serie di vantaggi di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione “Aeroplan” offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence. Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, ha dichiarato: “Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto il prestigioso livello Platinum nel programma Circle of Excellence di Air Canada. Questo risultato testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri Clienti. Continueremo a dedicare tutte le nostre energie per mantenere questo standard elevato e per offrire esperienze di viaggio straordinarie a tutti coloro che scelgono di viaggiare con noi”. [post_title] => Welcome è Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada [post_date] => 2024-04-05T10:34:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712313292000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline spinge sul nord america con quasi 600 proposte estive tra usa canada e caraibi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4019,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast.\r

“I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”.\r

Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9.\r

“La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”.","post_title":"American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago","post_date":"2024-04-05T13:23:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712323405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi itinerari con partenza garantita di fly and drive ed escursioni, per un totale di quasi 600 proposte per Stati Uniti, Canada e Caraibi. L'estate Usa di Volonline si arricchisce di offerte inusuali per conquistare i repeater innamorati di questa destinazione. Una programmazione importante, che ha richiesto anche un investimento in risorse umane: in tutto sono dodici le persone che si occupano di prodotto e booking Stati Uniti nei tre uffici Volonline nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Napoli.\r

\r

“Questa meta non subisce mai cali sensibili - commenta Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti -. E questo indipendentemente dai costi e dalla disponibilità. Nel 2022 c’è stato un vero e proprio boom, confermato anche nel 2023. E quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi. Tra l’altro, togliendo l’alta stagione, proprio il prezzo del volato è tornato a essere un po’ più accessibile e, se si viaggia nei periodi di spalla, le tariffe sono nuovamente interessanti”.\r

\r

Le destinazioni più richieste sono ancora una volta New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi (per esempio nel 2023 Cancun 1.300 e Repubblica Dominicana 2 mila pax) o con altre città nord americane (Toronto 700 e Boston 1.150). A ciò si aggiunge il giro dei grandi parchi, la California (Los Angeles 2.800 e San Francisco 1.500) combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’oceano Pacifico, la Florida con Orlando (600) e Miami (3.200 pax) abbinata ai Caraibi.\r

\r

“Abbiamo molte agenzie di viaggi che apprezzano la nostra proposta di mete off the beaten track - continua Alessandra Pisoni -. Tra queste il tour Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud, itinerario in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località della musica made in Usa; oppure le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana, che permette di entrare in contatto con l’autentica cultura dei Nativi americani. In programmazione abbiamo inserito anche itinerari che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, l’autentico Great American West, dove l’atmosfera è quella western cappelli e stivali. Ma anche viaggi tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont, con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro itinerario decisamente insolito è Oltre le Outer Banks, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sud-orientale, tra spiagge e cittadine coloniali\".\r

\r

Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita, ma sempre molto richiesta è anche la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti. \"È il prodotto di gran lunga più venduto durante il periodo estivo: circa l’85-90% delle prenotazioni stagionali del booking di Milano, mentre a Roma e Napoli c’è una maggiore incidenza dei tour di gruppo”.\r

\r

","post_title":"Volonline spinge sul Nord America con quasi 600 proposte estive tra Usa, Canada e Caraibi","post_date":"2024-04-05T12:54:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712321679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023.\r

\r

Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. \r

\r

Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%.\r

\"L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti\".\r

\"Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente\".","post_title":"Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024","post_date":"2024-04-05T12:15:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712319331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Battesimo ufficiale per tre treni Mika, dedicati da Bls al territorio del Sempione: la società svizzera che svolge il servizio ferroviario regionale sulla linea di confine, ha battezzato infatti i treni con i nomi di Briga, Varzo, Domodossola e Regione Piemonte, evidenziando così l’importanza della linea del Sempione per il turismo e l’economia regionale su entrambi i lati del confine. \r

\r

«Bls è legata storicamente alla linea del Sempione - ha dichiarato il ceo della società, Daniel Schafer -. Infatti, l’apertura della galleria nel 1906 segnò anche la nascita di Bls A quei tempi, il nostro scopo era quello di collegare l'Europa nord-occidentale direttamente all'Italia attraverso Berna e Briga. Oggi con l’inaugurazione dei nuovi treni facciamo un ulteriore importante passo nello sviluppo del servizio che intende rafforzare il traffico transfrontaliero e dare impulso a un turismo regionale sostenibile». \r

\r

I Mika sono gli elettrotreni più moderni della flotta Bls: offrono più spazio rispetto ai treni finora in servizio su questa linea e dispongono di una zona bistrot. Sulla linea del Sempione sono in servizio da dicembre 2023. In Italia oltre a Varzo fermano a Iselle di Trasquera e Preglia. \r

\r

I treni Mika, oltre a garantire il servizio per i pendolari, sono anche un tassello fondamentale dell’offerta turistica. Con il nome di \"Trenino Verde delle Alpi\", Bls utilizza infatti il treno anche come servizio dedicato ai viaggiatori per esplorare montagne, laghi e città, in un viaggio panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere da Domodossola fino a Berna. Il documento di viaggio ideale, la Carta giornaliera BLS Trenino Verde, valida 1 o 2 giorni permette di salire e scendere liberamente dai nostri treni e battelli sul lago di Thun. ","post_title":"Trenino Verde delle Alpi: battesimo ufficiale per tre nuovi treni Mika","post_date":"2024-04-05T11:26:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712316368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola.\r

\r

Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.\r

\r

Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie.\r

\r

Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola.\r

\r

","post_title":"Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais","post_date":"2024-04-05T11:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712315769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua nella sua inarrestabile crescita. Infatti secondo il World Travel & Tourism Council il 2024 sarà un anno da record per i viaggi e il turismo. Il settore infatti sembra destinato a raggiungere il suo massimo storico con ricavi per 11,1 trilioni di dollari. Secondo le stime dell’ultimo Economic Impact Research pubblicato dall’ente globale del turismo, il settore travel & tourism crescerà di ulteriori 770 miliardi di dollari rispetto al record precedente: in pratica su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il settore turistico. Inoltre il Wttc prevede che 142 paesi su 185 analizzati supereranno i precedenti record nazionali.\r

\r

Secondo il rapporto sono 348 milioni i posti di lavoro a livello globale, più di 13,6 milioni di posti di lavoro in più rispetto al suo punto più alto nel 2019. Si stima che la spesa dei visitatori internazionali arriverà a sfiorare il picco raggiunto 2019 con 1,89 trilioni di dollari, mentre i turisti nazionali spenderanno più che in qualsiasi altro anno registrato (5,4 trilioni di dollari).\r

\r

Usa e Cina\r

\r

“In un contesto di incertezza, il settore dei viaggi e del turismo rimane una potenza economica globale. Non si tratta solo di battere record, non parliamo più di ripresa: questa è la storia del settore che torna al suo meglio dopo alcuni anni difficili, fornendo una significativa spinta economica ai paesi di tutto il mondo e sostenendo milioni di persone di posti di lavoro – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc –: .Tuttavia esiste il rischio: abbiamo bisogno che i governi statunitense e cinese sostengano i loro settori nazionali di viaggi e turismo. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a soffrire, mentre altri paesi vedranno il ritorno dei visitatori internazionali molto più velocemente”.\r

\r

Guardando al futuro, il Wttc prevede un promettente decennio, caratterizzato da una crescita robusta e opportunità di carriera senza precedenti. Entro il 2034, il settore potenzierà l’economia globale con l’incredibile cifra di 16 trilioni di dollari, pari all’11,4% dell’intero panorama economico.","post_title":"Wttc molto fiducioso: crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024","post_date":"2024-04-05T11:01:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1712314888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_464922\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Anna Bruno e Anna Maria Malaspina[/caption]\r

\r

Sono ben 26 i tour dedicati alla Basilicata di ImmaTravel: proposte pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore; dalle famiglie alle persone che viaggiano da sole, dai gruppi agli amanti della natura. Il tutto per un prodotto che si rivolge sia alle agenzie italiane, sia a quelle internazionali. “Da anni coltivavo il sogno di far conoscere la mia terra in modo diverso da come viene percepita e promossa - spiega la cofondatrice Anna Bruno, giornalista esperta in digitale (autrice di Digital Travel, Flaccovio Editore), nonché responsabile della comunicazione e del marketing dell’operatore -. Unitamente ad Anna Maria Malaspina, attiva da anni nel settore del turismo, abbiamo quindi abbracciato la sfida. ImmaTravel nasce così da una profonda passione e conoscenza. Crediamo nel think local, act global e a tal proposito stiamo confezionando alcune nostre esperienze di viaggio anche per operatori internazionali”.\r

\r

“Abbiamo molteplici richieste da tutta Italia e ci ha sorpreso l’importante numero di prenotazioni provenienti dal Centro Nord, generato da agenzie di viaggio alla ricerca di una Basilicata meno commerciale - aggiunge la cofondatrice e responsabile commerciale, Anna Maria Malaspina -. Siamo, pertanto, ulteriormente stimolate a proporre viaggi esclusivi e sartoriali ai colleghi agenti di viaggio di tutta Italia e fuori dai confini nazionali”.","post_title":"ImmaTravel: 26 itinerari alla scoperta di una Basilicata meno convenzionale","post_date":"2024-04-05T10:36:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712313367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Amato, Adriano Apicella e Annamaria Barbato[/caption]\r

Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, un riconoscimento ottenuto grazie agli importati fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023 – marzo 2024. In Italia solo cinque aziende possono vantare questo risultato.\r

Entrare nel rinomato programma non solo significa ottenere un premio, ma anche accedere a una serie di vantaggi di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione “Aeroplan” offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence.\r

Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, ha dichiarato: “Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto il prestigioso livello Platinum nel programma Circle of Excellence di Air Canada. Questo risultato testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri Clienti. Continueremo a dedicare tutte le nostre energie per mantenere questo standard elevato e per offrire esperienze di viaggio straordinarie a tutti coloro che scelgono di viaggiare con noi”.","post_title":"Welcome è Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada","post_date":"2024-04-05T10:34:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1712313292000]}]}}