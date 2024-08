Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour La partnership che risale a cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, si amplia, con un particolare focus sugli escorted tour. “Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli – precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”. “Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l’importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata – osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La partnership che risale a cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, si amplia, con un particolare focus sugli escorted tour. "Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli - precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”. "Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata - osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano". [post_title] => Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour [post_date] => 2024-08-01T12:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722515174000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina, per la stagione 2024/2025. La compagnia sarà presente sulle maglie da gara, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile, posizionando il proprio logo al centro di tutte le divise da gioco. Sarà inoltre partner attivo per lo sviluppo e il rafforzamento delle attività della Varesina in ambito sociale. Con questa nuova partnership, Msc incrementa ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, mettendo piede anche in quello dilettantistico, appoggiando il percorso di crescita del club, che ha colpito per visione e lungimiranza. “Msc Crociere è oggi un player che porta l’italianità in giro per il mondo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc -. Abbiamo raggiunto questo risultato attraverso il sacrificio, la passione e il lavoro di squadra. Se non ci si muove con lo spirito di squadra è difficile raggiungere un obiettivo. Inoltre, siamo contenti di rafforzare il nostro legame con il territorio che è sempre più strategico e che intendiamo rinsaldare ulteriormente nel tempo”. Il presidente della Varesina, Aquilino Di Caro, aggiunge: “È con grande con orgoglio ed emozione che ufficializzo questa partnership, rinnovando nuovamente la voglia di stupire, con l’assoluta certezza che la nostra competenza, unita a quella di Msc Crociere, ci porterà in sinergia a una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno tutto il mondo rossoblù e il nostro territorio”. [post_title] => Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina [post_date] => 2024-08-01T11:31:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722511908000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_203837" align="alignleft" width="300"] Gabriel Escarrer[/caption] Meliá Hotels International ha chiuso la prima metà del 2024 con dati finanziari che continuano a invitare all'ottimismo. La compagnia alberghiera è riuscita a ridurre il suo debito di 271,6 milioni. Ciò è stato possibile grazie al fatto di aver generato un flusso di cassa operativo di 70 milioni destinati interamente alla riduzione delle numeri rosse. L'obiettivo della società guidata da Gabriel Escarrer continua quindi ad essere quello di riportare il rapporto debito finanziario netto/Ebitda al di sotto di 2,5x. Proseguendo con i risultati, la compagnia alberghiera ha guadagnato nel primo semestre 51,4 milioni. I ricavi consolidati sono stati pari a 960 milioni, cinque punti in più rispetto all'anno precedente, e l'Ebitda è stato pari a 240,3 milioni (+10% vs 2023). Per il ceo Gabriel Escarrer, “i progressi compiuti nella riduzione del debito finanziario netto ci permettono di sentirci a nostro agio con il nostro obiettivo. La prima metà dell'anno rafforza quindi la nostra fiducia, non solo nelle stime aziendali favorevoli per quest'estate, ma anche nella capacità di rispettare senza problemi gli impegni espressi per la fine dell'anno." “In termini operativi possiamo parlare di un primo semestre positivo, segnato dal pieno recupero dei livelli di occupazione sia leisure, business che corporate precedenti alla pandemia, trend che, unito alla forza dei tassi, ci ha permesso di registrare un doppio Incremento del RevPAR a -cifre (+13,2%)” conclude. [post_title] => Meliá Hotels riesce a ridurre il debito. Escarrer: "Siamo in fiducia" [post_date] => 2024-08-01T10:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722508090000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines. “Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.” Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi. “Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”. [post_title] => Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm [post_date] => 2024-08-01T10:03:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722506585000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti." Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. [post_title] => Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche [post_date] => 2024-07-31T13:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722433462000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. "La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”. Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia. La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici. [post_title] => Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero [post_date] => 2024-07-31T11:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722425549000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo. Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione. La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo. Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo. Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching. Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia. A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. [post_title] => Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast [post_date] => 2024-07-31T10:32:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722421961000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie. La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra "Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network". La competizione però non manca: "La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2". Il trend è certamente positivo: "Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua". Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: "L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter". Tra le partnership più significative spiccano quelle "con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia". [gallery ids="472548,472546,472547"] [post_title] => GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network [post_date] => 2024-07-31T10:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722420010000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia. La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050. Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili. “Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%. Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale. I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente. [post_title] => Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 [post_date] => 2024-07-31T09:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722418670000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline rafforza la partnership con adalte focus sugli escorted tour" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1906,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La partnership che risale a cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, si amplia, con un particolare focus sugli escorted tour.\r

\r

\"Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli - precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”.\r

\r

\"Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata - osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano\".","post_title":"Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour","post_date":"2024-08-01T12:26:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722515174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina, per la stagione 2024/2025. La compagnia sarà presente sulle maglie da gara, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile, posizionando il proprio logo al centro di tutte le divise da gioco. Sarà inoltre partner attivo per lo sviluppo e il rafforzamento delle attività della Varesina in ambito sociale.\r

Con questa nuova partnership, Msc incrementa ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, mettendo piede anche in quello dilettantistico, appoggiando il percorso di crescita del club, che ha colpito per visione e lungimiranza.\r

\r

“Msc Crociere è oggi un player che porta l’italianità in giro per il mondo - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc -. Abbiamo raggiunto questo risultato attraverso il sacrificio, la passione e il lavoro di squadra. Se non ci si muove con lo spirito di squadra è difficile raggiungere un obiettivo. Inoltre, siamo contenti di rafforzare il nostro legame con il territorio che è sempre più strategico e che intendiamo rinsaldare ulteriormente nel tempo”.\r

Il presidente della Varesina, Aquilino Di Caro, aggiunge: “È con grande con orgoglio ed emozione che ufficializzo questa partnership, rinnovando nuovamente la voglia di stupire, con l’assoluta certezza che la nostra competenza, unita a quella di Msc Crociere, ci porterà in sinergia a una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno tutto il mondo rossoblù e il nostro territorio”.\r

","post_title":"Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina","post_date":"2024-08-01T11:31:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722511908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_203837\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

\r

Meliá Hotels International ha chiuso la prima metà del 2024 con dati finanziari che continuano a invitare all'ottimismo. La compagnia alberghiera è riuscita a ridurre il suo debito di 271,6 milioni.\r

\r

Ciò è stato possibile grazie al fatto di aver generato un flusso di cassa operativo di 70 milioni destinati interamente alla riduzione delle numeri rosse. L'obiettivo della società guidata da Gabriel Escarrer continua quindi ad essere quello di riportare il rapporto debito finanziario netto/Ebitda al di sotto di 2,5x.\r

\r

Proseguendo con i risultati, la compagnia alberghiera ha guadagnato nel primo semestre 51,4 milioni. I ricavi consolidati sono stati pari a 960 milioni, cinque punti in più rispetto all'anno precedente, e l'Ebitda è stato pari a 240,3 milioni (+10% vs 2023).\r

\r

Per il ceo Gabriel Escarrer, “i progressi compiuti nella riduzione del debito finanziario netto ci permettono di sentirci a nostro agio con il nostro obiettivo. La prima metà dell'anno rafforza quindi la nostra fiducia, non solo nelle stime aziendali favorevoli per quest'estate, ma anche nella capacità di rispettare senza problemi gli impegni espressi per la fine dell'anno.\"\r

\r

“In termini operativi possiamo parlare di un primo semestre positivo, segnato dal pieno recupero dei livelli di occupazione sia leisure, business che corporate precedenti alla pandemia, trend che, unito alla forza dei tassi, ci ha permesso di registrare un doppio Incremento del RevPAR a -cifre (+13,2%)” conclude.","post_title":"Meliá Hotels riesce a ridurre il debito. Escarrer: \"Siamo in fiducia\"","post_date":"2024-08-01T10:28:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722508090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines.\r

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.”\r

Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi.\r

“Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”.\r

","post_title":"Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm","post_date":"2024-08-01T10:03:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722506585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. \r

\"La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”.\r

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.\r

Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia.\r

La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici.","post_title":"Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero","post_date":"2024-07-31T11:32:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722425549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo.\r

\r

Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione.\r

\r

La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo.\r

\r

Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo.\r

\r

Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching.\r

\r

Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto.\r

\r

A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia.\r

\r

A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast","post_date":"2024-07-31T10:32:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722421961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie.\r

\r

La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra \"Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network\".\r

\r

La competizione però non manca: \"La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2\".\r

\r

Il trend è certamente positivo: \"Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua\".\r

\r

Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: \"L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter\".\r

\r

Tra le partnership più significative spiccano quelle \"con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia\".\r

\r

[gallery ids=\"472548,472546,472547\"]\r

\r

","post_title":"GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network","post_date":"2024-07-31T10:00:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722420010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.\r

\r

Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia.\r

\r

La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050.\r

\r

Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili.\r

\r

“Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%.\r

Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale.\r

\r

I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente.","post_title":"Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030","post_date":"2024-07-31T09:37:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722418670000]}]}}