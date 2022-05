Volonline: nuova business unit gruppi già al 25% del fatturato Reisenplatz

Lanciata pochi mesi fa, la nuova business unit gruppi di Reisenplatz si sta dimostrando un grande successo. Da febbraio a oggi il suo peso sul fatturato della piattaforma di booking online b2b del gruppo Volonline è infatti già salito al 25%, dimostrando tutta la bontà di una scelta pensata e studiata sulle specifiche esigenze delle agenzie partner. “Le adv ci chiedevano conferme immediate e pricing corretto per prenotazioni di camere superiori alle cinque unità, di solito il massimo consentito dai sistemi classici di prenotazione – spiega il chief commercial officer di Reisenplatz, Norman Tassin -. Abbiamo quindi firmato contratti con fornitori come dmc, catene alberghiere e singoli hotel e sviluppato accordi mirati che consentono agli operatori di gestire fino a 20 camere per volta. Il tutto a un pricing interessante, che arriva sino al 20% in meno rispetto alla tariffa pubblicata. Con questo servizio avvantaggiamo le agenzie di viaggi che hanno necessità di spacchettare il classico pacchetto di viaggio, sostenendole nella prenotazione delle camere in caso di gruppi di piccole e medie dimensioni”.

La business unit gruppi consente in particolare di confermare pricing e prenotazione entro 24 ore, per richieste fino a un massimo di dieci camere. Per un numero maggior di unità, la conferma sale a 48 ore. “In vista del prossimo autunno/inverno – conclude Tassin – abbiamo firmato ulteriori accordi con dmc negli Emirati Arabi, Giordania e in Egitto: alcune delle destinazioni più richieste da ottobre in poi. Attualmente le mete più gettonate dalle agenzie di viaggi sono invece quelle europee e gli Stati Uniti, percepite dal mercato come distanti dal conflitto in corso. Si sono anche allungate le finestre di prenotazione: oggi riceviamo richieste per soggiorni a giugno e luglio e confermiamo dai tre ai quattro gruppi al giorno”.

Gruppi a parte, attualmente Reisenplatz propone pure una serie di campagne promozionali riservate alle agenzie di viaggi, che riguardano le famiglie, come le Family week, con scontistiche per i nuclei familiari con bambini in camera con i genitori per prenotazioni in determinati periodi, ma anche per i single, con interessanti riduzioni per chi viaggia da solo. La piattaforma ha infine iniziato un processo di restyling grafico affidato alla società Mind3.