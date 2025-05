Volonline tour operator ha scelto Allianz Partners per le assicurazioni A seguito di una gara tra più compagnie di assicurazione proposte da Spencer & Carter, sulla base delle specifiche esigenze del cliente, Volonline tour operator ha selezionato Allianz Partners come proprio partner assicurativo. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, include due polizze complete: assicurazione medico-bagaglio e annullamento e solo medico-bagaglio, entrambe studiate appositamente per rispondere alle necessità del settore turistico. “La scelta di un partner assicurativo è determinata da molti fattori: la competitività, il valore commerciale, la fiducia e la deontologia professionale. Così come prioritario nel nostro settore è poter contare su un servizio in ogni momento del viaggio o della vacanza dei nostri clienti. La costante centralità dell’interesse e del servizio al cliente è stata determinante nella scelta di Allianz Partners e Spencer & Carter, rispetto alle altre soluzioni prospettate” dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. “Siamo lieti di essere stati scelti come partner assicurativo da un’importante realtà come Volonline Group – afferma Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners -. Una scelta che riconosce la nostra esperienza globale e la nostra capacità di offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze tanto dei viaggiatori quanto a quelle degli operatori turistici. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà valore aggiunto sia a Volonline sia ai suoi clienti, garantendo viaggi sereni e protetti”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e SNAV, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile. L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport. La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione». A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale SNAV, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - sottolinea Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta». La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile». Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza». [gallery ids="491107,491108,491109"] Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata. Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore». [gallery columns="6" ids="491116,491113,491114,491112,491115,491111"] Dalmazia Centale La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino. Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, e la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda con fiducia e determinazione verso un futuro di eccellenza nel turismo. [post_title] => Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia [post_date] => 2025-05-22T15:24:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747927452000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax. Perché scegliere un viaggio per single Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità. Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda. L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team. Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio. Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta. Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico. Nuove amicizie, nuove prospettive Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più. L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale. Un trend in crescita tra i giovani I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta. Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici. [post_title] => Volonline tour operator ha scelto Allianz Partners per le assicurazioni [post_date] => 2025-05-22T11:00:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911613000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roberta Neri è la nuova presidente di Sagat, società di gestione dell'aeroporto di Torino: l'incarico, della durata triennale, è stato conferito in occasione dell’assemblea dei soci che ha approvato anche il bilancio d’esercizio 2024. Roberta Neri ha ricoperto numerosi ruoli apicali in contesti nazionali ed internazionali ed è stata amministratore delegato di Enav fino al 2020. Attualmente è operating partner del fondo infrastrutturale spagnolo Asterion. Confermato nel ruolo di amministratore delegato Andrea Andorno, in carica dal gennaio 2019; gli altri componenti del cda sono William Chang Yu, Lorenzo Di Gioacchino, Bice Francesca Di Gregorio, Antonio Lubrano Lavadera, Laura Pascotto. Sagat ha dunque archiviato il 2024 con un valore della produzione di 82 milioni di euro, ricavi aviation in crescita del 3,5% sul 2023 e un risultato netto di 2,8 milioni di euro. La società ha pubblicato anche il bilancio di sostenibilità 2024 che sancisce un nuovo anno record per il traffico di Caselle, con 4.693.977 passeggeri, in aumento del +3,6% sui dati del 2023 e al +18,8% su quelli 2019. Il valore economico distribuito alla comunità ammonta nel 2024 a 76,6 milioni di euro. In base al modello dell'Economic Impact Calculator di Aci Europe, l'impatto economico diretto, ossia quello generato dalle aziende che operano direttamente in aeroporto, basate nello scalo o nelle sue vicinanze, è pari a 465 milioni di euro. [post_title] => Sagat, Torino: Roberta Neri nuova presidente, Andorno confermato amministratore delegato [post_date] => 2025-05-22T09:52:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747907551000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso nei giorni scorsi a Mantova Viaggincontri, il ciclo di appuntamenti voluti e organizzati da Albatravel, Bernina Express, Travel Software e Axa Italia per confrontarsi con le agenzie di viaggio su temi inerenti il turismo. Una collezione di serate evento in location particolari e raccolte, fuori dai soliti schemi delle fiere o dei grandi eventi, per raccontare loro di viaggi, ma anche per approfondire i prodotti proposti dai partner e utili a farle vendere di più. Il tour, condotto da Luca Riminucci direttore vendite di Albatravel, Enrico Bernasconi marketing manager per Bernina Express, Adele Baffa e Marco Gozzi ceo di Travel software, Claudio Terragni responsabile commerciale per Axa Italia, ha toccato il Friuli, con le città di Udine e Trieste per poi spostarsi a Pesaro e Civitanova Marche, Perugia e Bologna, prima di terminare il tour a Mantova. Le serate sono state condite da aperitivo, chiacchiere e presentazione dei prodotti, terminando con una cena in compagnia di tutti i partecipanti, ulteriore occasione di confronto in un clima gioviale. L'iniziativa riprenderà dopo l'estate con nuove, inedite tappe. [post_title] => Viaggincontri: riprenderà dopo l'estate l'iniziativa firmata Albatravel, Axa, Bernina Express e Travel Software [post_date] => 2025-05-22T09:30:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906226000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche). Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali. Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti. Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025. «In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era». [post_title] => Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah [post_date] => 2025-05-21T14:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747839421000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri. Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa. Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio. Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità. Coperture ampie e flessibili Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano. Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali. “Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial. Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione. [post_title] => Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane [post_date] => 2025-05-21T11:40:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747827631000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490925" align="alignleft" width="265"] Stephan Thoennissen[/caption] Numa Group ha annunciato oggi la nomina di Stephan Thoennissen a nuovo chief operating officer, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Thoennissen sarà determinante per sviluppare il core business di Numa per portare avanti lo sviluppo organizzativo dell'azienda e per stabilire nuove filiali locali. Questa nomina strategica arriva mentre l'azienda continua la sua forte crescita in Europa. Christian Gaiser, ceo del Gruppo Numa, ha dichiarato: “Stephan Thoennissen ha una storia impressionante, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende di tecnologia, in fase di crescita rapida. La sua vasta esperienza nello sviluppo di brand complessi e innovativi sarà preziosa, mentre continuiamo a rafforzare Numa a livello internazionale e a consolidare la nostra posizione di operatore AI-driven più lungimirante nel settore dell'ospitalità. Siamo entusiasti di accogliere Stephan, un esperto eccezionale, nel nostro team di leadership internazionale”. Thoennissen porta con sé una grande esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende tecnologiche in rapida crescita. Ha una comprovata esperienza nella creazione di marchi digitali, in particolare ha contribuito al successo di Berlin Brands Group, che ha raggiunto una valutazione di uscita superiore a 1 miliardo di dollari. Durante i suoi incarichi di leadership, tra cui quello di chief commercial officer presso Berlin Brands Group, ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di una base di clienti consistente attraverso piattaforme come Amazon e eBay. Thoennissen intende applicare questa esperienza per migliorare la presenza di Numa nelle agenzie di viaggio online, come Booking.com. [post_title] => Numa Group ha scelto Stephan Thoennissen come nuovo coo [post_date] => 2025-05-21T10:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747824326000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="" align="alignleft" width="300"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption] Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030. «Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti». «È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027. [post_title] => Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030 [post_date] => 2025-05-21T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747822508000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline ha scelto allianz partners" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2353,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e SNAV, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile.\r

\r

L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport.\r

\r

La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione».\r

\r

A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale SNAV, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - sottolinea Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta».\r

\r

La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile».\r

\r

Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza».\r

\r

[gallery ids=\"491107,491108,491109\"]\r

\r

Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata.\r

\r

\r

\r

Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore».\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"491116,491113,491114,491112,491115,491111\"]\r

\r

Dalmazia Centale\r

\r

La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino.\r

\r

Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, e la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda con fiducia e determinazione verso un futuro di eccellenza nel turismo.","post_title":"Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia","post_date":"2025-05-22T15:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747927452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax.\r

Perché scegliere un viaggio per single\r

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità.\r

\r

Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda.\r

L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri\r

Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team.\r

\r

Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio.\r

Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere\r

L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta.\r

\r

Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico.\r

Nuove amicizie, nuove prospettive\r

Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più.\r

\r

L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale.\r

Un trend in crescita tra i giovani\r

I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta.\r

\r

Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici.","post_title":"Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento","post_date":"2025-05-22T12:48:44+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociere-per-single","nuove-amicizie-in-viaggio","tour-per-single","vacanze-divertenti","vacanze-organizzate","vacanze-per-single","vacanze-per-single-al-mare","vacanze-senza-stress","vamonos-vacanze","viaggi-con-coetanei","viaggi-di-gruppo","viaggi-esperienziali","viaggi-in-compagnia","viaggi-organizzati-single","viaggi-per-conoscere-persone","viaggi-per-giovani-adulti","viaggi-per-single","viaggi-per-single-italia","viaggi-sociali"],"post_tag_name":["crociere per single","nuove amicizie in viaggio","tour per single","vacanze divertenti","vacanze organizzate","vacanze per single","vacanze per single al mare","vacanze senza stress","Vamonos Vacanze","viaggi con coetanei","viaggi di gruppo","viaggi esperienziali","viaggi in compagnia","viaggi organizzati single","viaggi per conoscere persone","viaggi per giovani adulti","viaggi per single","viaggi per single Italia","viaggi sociali"]},"sort":[1747918124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490414\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli, founder & ceo Volonline Group[/caption]\r

A seguito di una gara tra più compagnie di assicurazione proposte da Spencer & Carter, sulla base delle specifiche esigenze del cliente, Volonline tour operator ha selezionato Allianz Partners come proprio partner assicurativo. L'accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, include due polizze complete: assicurazione medico-bagaglio e annullamento e solo medico-bagaglio, entrambe studiate appositamente per rispondere alle necessità del settore turistico.\r

“La scelta di un partner assicurativo è determinata da molti fattori: la competitività, il valore commerciale, la fiducia e la deontologia professionale. Così come prioritario nel nostro settore è poter contare su un servizio in ogni momento del viaggio o della vacanza dei nostri clienti. La costante centralità dell’interesse e del servizio al cliente è stata determinante nella scelta di Allianz Partners e Spencer & Carter, rispetto alle altre soluzioni prospettate” dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

“Siamo lieti di essere stati scelti come partner assicurativo da un’importante realtà come Volonline Group - afferma Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners -. Una scelta che riconosce la nostra esperienza globale e la nostra capacità di offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze tanto dei viaggiatori quanto a quelle degli operatori turistici. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà valore aggiunto sia a Volonline sia ai suoi clienti, garantendo viaggi sereni e protetti”.","post_title":"Volonline tour operator ha scelto Allianz Partners per le assicurazioni","post_date":"2025-05-22T11:00:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747911613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roberta Neri è la nuova presidente di Sagat, società di gestione dell'aeroporto di Torino: l'incarico, della durata triennale, è stato conferito in occasione dell’assemblea dei soci che ha approvato anche il bilancio d’esercizio 2024. Roberta Neri ha ricoperto numerosi ruoli apicali in contesti nazionali ed internazionali ed è stata amministratore delegato di Enav fino al 2020. Attualmente è operating partner del fondo infrastrutturale spagnolo Asterion.\r

Confermato nel ruolo di amministratore delegato Andrea Andorno, in carica dal gennaio 2019; gli altri componenti del cda sono William Chang Yu, Lorenzo Di Gioacchino, Bice Francesca Di Gregorio, Antonio Lubrano Lavadera, Laura Pascotto.\r

Sagat ha dunque archiviato il 2024 con un valore della produzione di 82 milioni di euro, ricavi aviation in crescita del 3,5% sul 2023 e un risultato netto di 2,8 milioni di euro.\r

La società ha pubblicato anche il bilancio di sostenibilità 2024 che sancisce un nuovo anno record per il traffico di Caselle, con 4.693.977 passeggeri, in aumento del +3,6% sui dati del 2023 e al +18,8% su quelli 2019.\r

\r

Il valore economico distribuito alla comunità ammonta nel 2024 a 76,6 milioni di euro. In base al modello dell'Economic Impact Calculator di Aci Europe, l'impatto economico diretto, ossia quello generato dalle aziende che operano direttamente in aeroporto, basate nello scalo o nelle sue vicinanze, è pari a 465 milioni di euro.","post_title":"Sagat, Torino: Roberta Neri nuova presidente, Andorno confermato amministratore delegato","post_date":"2025-05-22T09:52:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747907551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso nei giorni scorsi a Mantova Viaggincontri, il ciclo di appuntamenti voluti e organizzati da Albatravel, Bernina Express, Travel Software e Axa Italia per confrontarsi con le agenzie di viaggio su temi inerenti il turismo.\r

\r

Una collezione di serate evento in location particolari e raccolte, fuori dai soliti schemi delle fiere o dei grandi eventi, per raccontare loro di viaggi, ma anche per approfondire i prodotti proposti dai partner e utili a farle vendere di più.\r

\r

Il tour, condotto da Luca Riminucci direttore vendite di Albatravel, Enrico Bernasconi marketing manager per Bernina Express, Adele Baffa e Marco Gozzi ceo di Travel software, Claudio Terragni responsabile commerciale per Axa Italia, ha toccato il Friuli, con le città di Udine e Trieste per poi spostarsi a Pesaro e Civitanova Marche, Perugia e Bologna, prima di terminare il tour a Mantova. Le serate sono state condite da aperitivo, chiacchiere e presentazione dei prodotti, terminando con una cena in compagnia di tutti i partecipanti, ulteriore occasione di confronto in un clima gioviale.\r

\r

L'iniziativa riprenderà dopo l'estate con nuove, inedite tappe.","post_title":"Viaggincontri: riprenderà dopo l'estate l'iniziativa firmata Albatravel, Axa, Bernina Express e Travel Software","post_date":"2025-05-22T09:30:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747906226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche).\r

Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali.\r

\r

Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti.\r

\r

Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025.\r

\r

«In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era».","post_title":"Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah","post_date":"2025-05-21T14:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747839421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri.\r

Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa.\r

Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio.\r

Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità.\r

\r

Coperture ampie e flessibili\r

Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano.\r

Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali.\r

“Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial.\r

Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione.","post_title":"Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane","post_date":"2025-05-21T11:40:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747827631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490925\" align=\"alignleft\" width=\"265\"] Stephan Thoennissen[/caption]\r

Numa Group ha annunciato oggi la nomina di Stephan Thoennissen a nuovo chief operating officer, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Thoennissen sarà determinante per sviluppare il core business di Numa per portare avanti lo sviluppo organizzativo dell'azienda e per stabilire nuove filiali locali. Questa nomina strategica arriva mentre l'azienda continua la sua forte crescita in Europa.\r

Christian Gaiser, ceo del Gruppo Numa, ha dichiarato: “Stephan Thoennissen ha una storia impressionante, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende di tecnologia, in fase di crescita rapida. La sua vasta esperienza nello sviluppo di brand complessi e innovativi sarà preziosa, mentre continuiamo a rafforzare Numa a livello internazionale e a consolidare la nostra posizione di operatore AI-driven più lungimirante nel settore dell'ospitalità. Siamo entusiasti di accogliere Stephan, un esperto eccezionale, nel nostro team di leadership internazionale”.\r

Thoennissen porta con sé una grande esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende tecnologiche in rapida crescita. Ha una comprovata esperienza nella creazione di marchi digitali, in particolare ha contribuito al successo di Berlin Brands Group, che ha raggiunto una valutazione di uscita superiore a 1 miliardo di dollari.\r

Durante i suoi incarichi di leadership, tra cui quello di chief commercial officer presso Berlin Brands Group, ha svolto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di una base di clienti consistente attraverso piattaforme come Amazon e eBay. Thoennissen intende applicare questa esperienza per migliorare la presenza di Numa nelle agenzie di viaggio online, come Booking.com.\r

\r

","post_title":"Numa Group ha scelto Stephan Thoennissen come nuovo coo","post_date":"2025-05-21T10:45:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747824326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption]\r

Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. \r

L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030.\r

«Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti».\r

«È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, \r

Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027.\r

","post_title":"Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030","post_date":"2025-05-21T10:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747822508000]}]}}