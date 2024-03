Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l’estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori. “Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani – spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.” Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”. Condividi

[post_title] => Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino [post_date] => 2024-03-14T09:51:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409909000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Brussels House di Milano compie il suo primo anno di vita e festeggia con un saldo di oltre 1.000 visitatori da tutto il mondo, 77 espositori tra aziende e artisti di Bruxelles per un totale di oltre 220 oggetti esposti tra pezzi di design, opere d’arte, prototipi e commodities. Enclave di Bruxelles a Milano, la Brussels House nasce per promuovere l’economia, il turismo, la creatività e la cultura della Regione di Bruxelles-Capitale e ospita al suo interno la rappresentanza economica e commerciale presso l’Ambasciata del Belgio hub.brussels e l’ufficio del turismo visit.brussels. Ben 120 metri quadri dedicati al know-how e allo stile brussellese, dalle biciclette alle birre, dalle decorazioni per la casa ai prodotti gastronomici, esposti in una vera e propria casa con ampie vetrine affacciate sul Bosco Verticale e sulla Biblioteca degli Alberi Milanese, nel cuore della capitale economica d’Italia, ottavo mercato per importanza a livello di import/export per Bruxelles. «Le aziende italiane amano venire alla Brussels House - osserva Guglielmo Pisana, Consigliere economico e commerciale della Regione di Bruxelles a Milano -. Gli oggetti “Made in Brussels” esposti nello spazio creano una sensazione di calore e di appartenenza, come se i visitatori fossero già un po' a casa loro. Una sensazione rafforzata dal supporto su misura che ci impegniamo a fornire. L’architettura di questo spazio riflette l’immagine delle nostre istituzioni: dinamiche e innovative. Con la Brussels House usciamo dai canoni tradizionali proponendo un approccio diverso all’economia, intrinsecamente legato alla cultura e al turismo, punti di forza dell'Italia». Anche la sede dell’ufficio turistico visit.brussels si trova nella Brussels House Milan: la collaborazione con hub.brussels permette una promozione internazionale di Bruxelles ancora più forte, coordinata e più coerente. «Le nostre identità sono complementari - sottolinea Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. È quindi sensato promuovere Bruxelles presso i target turistici utilizzando gli stessi argomenti, il che aumenta l'impatto della nostra capitale. Unire le nostre competenze ha senso e apre le porte a opportunità inaspettate». Un modello di successo, a cui ha fatto seguito anche l’apertura di una seconda Brussels House, a Barcellona. [post_title] => Brussels House Milano: oltre mille visitatori ad un anno dall'inaugurazione [post_date] => 2024-03-13T14:29:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710340140000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento per Iberia e Iberia Express che hanno conquistato il titolo di compagnie aeree più puntuali in Europa per il 2023, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium. Durante l'evento, Iberia è stata premiata come seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e quinta a livello globale, con l'84,38% dei suoi voli operati in orario su un totale di 170.750 voli. «Per Iberia, questo premio è motivo di orgoglio essere costantemente in cima alla classifica delle compagnie aeree più puntuali al mondo -ha dichiarato Gonzalo Salinas, direttore del Centro di Controllo Operativo di Iberia -. Questo premio non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per perfezionare il complesso meccanismo che assicura che gli aerei decollino e atterrino in orario. Un lavoro in cui sono coinvolte centinaia di persone, perfettamente sincronizzate per rispondere a qualsiasi incidente che possa verificarsi, sia esso tecnico, dovuto alle condizioni meteorologiche o a un evento nell'aeroporto di origine o di destinazione». Iberia Express si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale d'Europa e si è classificata al quinto posto a livello globale tra le low cost, con un'impressionante percentuale di arrivi puntuali dell'84,58%, secondo l'On-time Performance Report di Cirium. Inoltre, nelle Isole Canarie, la compagnia ha operato quasi 16.000 voli nel 2023, raggiungendo un tasso di puntualità in partenza dell'88,33%. «In Iberia Express ci sforziamo di mantenere elevati standard di efficienza ed eccellenza nelle nostre operazioni, al fine di fornire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Questo risultato è per noi motivo di orgoglio perché è la prova dell'impegno e della dedizione di tutto il team di Iberia Express», ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express. [post_title] => Iberia e Iberia Express ai vertici della classifica Cirium sulla puntualità in Europa [post_date] => 2024-03-13T10:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710325835000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno ben tre i punti della Bmt di Napoli in cui gli agenti potranno incontrare i rappresentanti di Idee per Viaggiare. Il to capitolino sarà infatti presente alla manifestazione in programma dal 14 al 16 marzo con uno stand all’interno del villaggio Astoi Confindustria Viaggi (padiglione 5 stand 510), oltre a quello brandizzato Chinasia by Idee per Viaggiare, presso l’Ufficio nazionale del turismo cinese (padiglione 5, stand 5001); infine, gli agenti di viaggio potranno parlare con lo staff anche allo stand dedicato alla Priority Boarding Card (padiglione 5 stand 5007): la piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea di IpV, che cresce costantemente ogni mese di circa il 30% nel numero di agenzie che la utilizzano. “Con piacere partecipiamo all’edizione 2024 di Bmt, consolidando uno storico legame con Napoli e la manifestazione - commenta il ceo del to, Danilo Curzi -. Si tratta di un appuntamento importante per incontrare gli agenti, grazie anche a un calendario favorevole che precede il picco delle vendite della stagione estiva, oltre alla possibilità di parlare con agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al Centro-Sud”. Mixare esperienze e destinazioni non solo rappresenta la mission dell’offerta, ma anche la principale peculiarità della programmazione 2024 di Idee per Viaggiare. Con la linea IdeeMix, il tour operator mostra molteplici e inedite possibilità di accostamento, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane: gli agenti di viaggio troveranno flyer che offrono una selezione di queste proposte, incluse le partenze per l’estate con promozioni dedicate, grazie a prezzi bloccati e vantaggiosi verso alcune mete. “Richieste e prenotazioni relative alla prossima stagione estiva guardano in modo particolare a Oriente: per esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out; anche Thailandia, Indonesia e certamente Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo Sri Lanka, destinazione alla quale siamo intimamente legati, perché rientra nel novero delle prime mete della nostra programmazione e che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive. A proposito della meta regina dell’oceano Indiano, continuiamo a registrare grande soddisfazione proprio dall’arcipelago, con richieste di soggiorno anche in estate. Tra i grandi classici rientrano gli Stati Uniti, che mantengono una granitica posizione, in rampa di lancio, tra le mete più ambite da visitare anche in estate”. Ottimi i numeri messi infine a segno dal segmento dei viaggi di nozze, grazie anche alla durata media del soggiorno e al relativo valore medio pratica. Anche per le proposte dedicate ai neosposi, attingere alla linea IdeeMix consente di creare un viaggio tailore made, ricco di experience da vivere durante il tour, prima di godere di privacy e relax garantiti dall’estensione mare. [post_title] => Idee per Viaggiare alla Bmt si fa in tre con altrettanti punti in cui incontrare gli adv [post_date] => 2024-03-13T09:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710321140000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un inizio di anno ricco di novità per Clikki, la piattaforma assicurativa di casa Spencer & Carter. Si parte con il rinnovamento della polizza Flight Safe, ora disponibile in due versioni: la Flight Safe base e la Flight Safe top, che tutelano il viaggiatore in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto come aereo, treno, bus, traghetto... Principale novità è la recente partnership con Tutela Legale, compagnia italiana specializzata, che ha deciso di entrare nel settore dei viaggi con questa particolare garanzia. I massimali in caso di cancellazione del mezzo di trasporto sono stati confermati: con la Flight Safe base fino a 500 euro in Italia/Europa e mille euro per il resto del mondo, mentre la Flight Safe top garantisce una copertura ancora più ampia fino a 1.500 euro, indipendentemente dalla destinazione. Entrambe le polizze offrono inoltre la possibilità di essere sottoscritte contestualmente alla prenotazione del viaggio, anche sotto data e, in caso di non contestualità, fino a dieci giorni prima della partenza. Un ulteriore caratteristica della Flight Safe, è che non si tratta di un servizio accessorio, ma di una polizza a tutti gli effetti: è infatti possibile sottoscriverla in modo indipendente, senza la necessità di acquistare altre polizze Clikki. La piattaforma Spencer & Carter dà inoltre ora la possibilità di acquistare le garanzie annullamento anche successivamente alla data di conferma della prenotazione. Dalla settimana del 18 marzo sarà presentata una serie di nuove formule che consentiranno infatti l'annullamento delle partenze per l'assicurato e per due compagni di viaggio Dal mese di aprile, poi, i sinistri potranno essere denunciati direttamente sulla piattaforma Clikki, semplificando ulteriormente il processo di apertura. Sempre a partire da aprile, sarà infine operativa la sezione Academy: divisione formativa del broker milanese, in grado di fornire consulenza alle agenzie e ai tour operator, nonché provvista di informazioni tecniche facilmente consultabili online. "I servizi e prodotti Clikki sono stati appositamente progettati per offrire garanzie assicurative performanti e innovative, mantenendo sempre un'attenzione particolare alle esigenze e alla tutela dei viaggiatori senza perdere di vista la spesa da sostenere - commenta il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia -. Questo ci consente di agevolare la vendita alle agenzie, offrendo commissioni in linea con il mercato. La piattaforma è veloce, intuitiva e consente l'emissione delle polizze in pochi clic. Anticipo che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, frutto del lavoro svolto nell'ultimo anno dedicato all'analisi delle esigenze del mercato". Spencer & Carter presenterà tutte queste novità in anteprima alla Bmt Borsa Mediterranea del Turismo (pad 6 stand 6092-6093), in calendario a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024. [post_title] => Spencer & Carter rinforza il prodotto Clikki con una serie di novità [post_date] => 2024-03-12T14:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710254087000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città. Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica. Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico. [post_title] => Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei [post_date] => 2024-03-12T12:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710247133000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines ha riattivato ieri i suoi voli nonstop tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e New York Jfk, con frequenze giornaliere operate da un Boeing 767-300 da 216 posti. Inoltre, per la prima volta, la compagnia aerea offrirà due voli da Venezia per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento nonstop, e aggiungendo un secondo volo per tutta l’estate verso questa destinazione. Il vettore effettuerà complessivamente 17 voli settimanali tra Venezia e gli Stati Uniti durante il periodo di picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il Nord America e oltre. “Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo - afferma Matteo Curcio, senior vice president per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea -. Una delle destinazioni più belle al mondo, Venezia è molto popolare fra i viaggiatori statunitensi, e i nostri collegamenti rappresentano anche importanti opportunità di business e di turismo per la città e la regione, ed una impareggiabile occasione per i veneti di scoprire destinazioni diverse attraverso le Americhe”. “La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno ampiamente superato i volumi del 2019 - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’incremento a 10 frequenze settimanali sulla rotta Venezia-Atlanta amplierà ulteriormente l’offerta di destinazioni in connessione con il Nord, Centro e Sud America”. [post_title] => Delta Air Lines da Venezia su New York e Atlanta con 17 voli settimanali [post_date] => 2024-03-12T09:40:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710236406000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio. "Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”. Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. "Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”. La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. "Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese". [post_title] => Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano [post_date] => 2024-03-11T14:05:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710165924000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline alla conquista del sud con i prodotti teorema vacanze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2371,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.\r

\r

“Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.”\r

\r

Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”.\r

\r

","post_title":"Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze","post_date":"2024-03-14T11:44:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710416646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'ex Habiba il resort di debutto a Marsa Alam del brand Valtur. Integralmente ristrutturato, pur conservando il suo tradizionale stile nubiano, il Pickalbatros Portofino offre ben 522 camere di differenti tipologie. Il complesso include pure un centro benessere con un nutrito programma di trattamenti e sei ristoranti tematici, integralmente a disposizione dei clienti senza l’obbligo di prenotazione (a eccezione del locale di pesce), nonché 15 bar, tra cui uno sky e uno sport bar.\r

\r

Per quanto riguarda le dotazioni acquatiche, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino vanta 15 piscine (12 per adulti e tre per bambini) e un Aquapark con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite. Completa la rosa delle risorse delle attività outdoor, un'area sportiva con due campi da padel e da tennis, campo da calcio, beach volley e ulteriori facility per altre discipline. Tra i motivi che hanno spinto l’operatore a inserire il resort nella programmazione, il punto mare spettacolare e dai toni da cartolina: oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling praticato da nuotatori esperti, il lido privato e attrezzato si caratterizza per la presenza di alcune piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Immancabile il centro diving.\r

\r

“Arriviamo con Valtur a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato italiano che già la conosce e apprezza - spiega il product manager mar Rosso, Michele Matone -. La ristrutturazione è rimasta fedele allo stile degli esterni che piacevolmente evocano atmosfere un po’ da mille e una notte, molto amate dalla clientela. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo”. Il piano voli prevede in particolare comode rotazioni il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali.","post_title":"Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino","post_date":"2024-03-14T09:51:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710409909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Brussels House di Milano compie il suo primo anno di vita e festeggia con un saldo di oltre 1.000 visitatori da tutto il mondo, 77 espositori tra aziende e artisti di Bruxelles per un totale di oltre 220 oggetti esposti tra pezzi di design, opere d’arte, prototipi e commodities.\r

\r

Enclave di Bruxelles a Milano, la Brussels House nasce per promuovere l’economia, il turismo, la creatività e la cultura della Regione di Bruxelles-Capitale e ospita al suo interno la rappresentanza economica e commerciale presso l’Ambasciata del Belgio hub.brussels e l’ufficio del turismo visit.brussels.\r

\r

Ben 120 metri quadri dedicati al know-how e allo stile brussellese, dalle biciclette alle birre, dalle decorazioni per la casa ai prodotti gastronomici, esposti in una vera e propria casa con ampie vetrine affacciate sul Bosco Verticale e sulla Biblioteca degli Alberi Milanese, nel cuore della capitale economica d’Italia, ottavo mercato per importanza a livello di import/export per Bruxelles. \r

\r

«Le aziende italiane amano venire alla Brussels House - osserva Guglielmo Pisana, Consigliere economico e commerciale della Regione di Bruxelles a Milano -. Gli oggetti “Made in Brussels” esposti nello spazio creano una sensazione di calore e di appartenenza, come se i visitatori fossero già un po' a casa loro. Una sensazione rafforzata dal supporto su misura che ci impegniamo a fornire. L’architettura di questo spazio riflette l’immagine delle nostre istituzioni: dinamiche e innovative. Con la Brussels House usciamo dai canoni tradizionali proponendo un approccio diverso all’economia, intrinsecamente legato alla cultura e al turismo, punti di forza dell'Italia». \r

\r

Anche la sede dell’ufficio turistico visit.brussels si trova nella Brussels House Milan: la collaborazione con hub.brussels permette una promozione internazionale di Bruxelles ancora più forte, coordinata e più coerente. «Le nostre identità sono complementari - sottolinea Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. È quindi sensato promuovere Bruxelles presso i target turistici utilizzando gli stessi argomenti, il che aumenta l'impatto della nostra capitale. Unire le nostre competenze ha senso e apre le porte a opportunità inaspettate».\r

\r

Un modello di successo, a cui ha fatto seguito anche l’apertura di una seconda Brussels House, a Barcellona.","post_title":"Brussels House Milano: oltre mille visitatori ad un anno dall'inaugurazione","post_date":"2024-03-13T14:29:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710340140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento per Iberia e Iberia Express che hanno conquistato il titolo di compagnie aeree più puntuali in Europa per il 2023, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium.\r

\r

Durante l'evento, Iberia è stata premiata come seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e quinta a livello globale, con l'84,38% dei suoi voli operati in orario su un totale di 170.750 voli.\r

\r

«Per Iberia, questo premio è motivo di orgoglio essere costantemente in cima alla classifica delle compagnie aeree più puntuali al mondo -ha dichiarato Gonzalo Salinas, direttore del Centro di Controllo Operativo di Iberia -. Questo premio non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per perfezionare il complesso meccanismo che assicura che gli aerei decollino e atterrino in orario. Un lavoro in cui sono coinvolte centinaia di persone, perfettamente sincronizzate per rispondere a qualsiasi incidente che possa verificarsi, sia esso tecnico, dovuto alle condizioni meteorologiche o a un evento nell'aeroporto di origine o di destinazione».\r

\r

Iberia Express si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale d'Europa e si è classificata al quinto posto a livello globale tra le low cost, con un'impressionante percentuale di arrivi puntuali dell'84,58%, secondo l'On-time Performance Report di Cirium. Inoltre, nelle Isole Canarie, la compagnia ha operato quasi 16.000 voli nel 2023, raggiungendo un tasso di puntualità in partenza dell'88,33%.\r

\r

«In Iberia Express ci sforziamo di mantenere elevati standard di efficienza ed eccellenza nelle nostre operazioni, al fine di fornire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Questo risultato è per noi motivo di orgoglio perché è la prova dell'impegno e della dedizione di tutto il team di Iberia Express», ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express.","post_title":"Iberia e Iberia Express ai vertici della classifica Cirium sulla puntualità in Europa","post_date":"2024-03-13T10:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710325835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben tre i punti della Bmt di Napoli in cui gli agenti potranno incontrare i rappresentanti di Idee per Viaggiare. Il to capitolino sarà infatti presente alla manifestazione in programma dal 14 al 16 marzo con uno stand all’interno del villaggio Astoi Confindustria Viaggi (padiglione 5 stand 510), oltre a quello brandizzato Chinasia by Idee per Viaggiare, presso l’Ufficio nazionale del turismo cinese (padiglione 5, stand 5001); infine, gli agenti di viaggio potranno parlare con lo staff anche allo stand dedicato alla Priority Boarding Card (padiglione 5 stand 5007): la piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea di IpV, che cresce costantemente ogni mese di circa il 30% nel numero di agenzie che la utilizzano.\r

\r

“Con piacere partecipiamo all’edizione 2024 di Bmt, consolidando uno storico legame con Napoli e la manifestazione - commenta il ceo del to, Danilo Curzi -. Si tratta di un appuntamento importante per incontrare gli agenti, grazie anche a un calendario favorevole che precede il picco delle vendite della stagione estiva, oltre alla possibilità di parlare con agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al Centro-Sud”.\r

\r

Mixare esperienze e destinazioni non solo rappresenta la mission dell’offerta, ma anche la principale peculiarità della programmazione 2024 di Idee per Viaggiare. Con la linea IdeeMix, il tour operator mostra molteplici e inedite possibilità di accostamento, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane: gli agenti di viaggio troveranno flyer che offrono una selezione di queste proposte, incluse le partenze per l’estate con promozioni dedicate, grazie a prezzi bloccati e vantaggiosi verso alcune mete.\r

\r

“Richieste e prenotazioni relative alla prossima stagione estiva guardano in modo particolare a Oriente: per esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out; anche Thailandia, Indonesia e certamente Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo Sri Lanka, destinazione alla quale siamo intimamente legati, perché rientra nel novero delle prime mete della nostra programmazione e che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive. A proposito della meta regina dell’oceano Indiano, continuiamo a registrare grande soddisfazione proprio dall’arcipelago, con richieste di soggiorno anche in estate. Tra i grandi classici rientrano gli Stati Uniti, che mantengono una granitica posizione, in rampa di lancio, tra le mete più ambite da visitare anche in estate”.\r

\r

Ottimi i numeri messi infine a segno dal segmento dei viaggi di nozze, grazie anche alla durata media del soggiorno e al relativo valore medio pratica. Anche per le proposte dedicate ai neosposi, attingere alla linea IdeeMix consente di creare un viaggio tailore made, ricco di experience da vivere durante il tour, prima di godere di privacy e relax garantiti dall’estensione mare.","post_title":"Idee per Viaggiare alla Bmt si fa in tre con altrettanti punti in cui incontrare gli adv","post_date":"2024-03-13T09:12:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710321140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un inizio di anno ricco di novità per Clikki, la piattaforma assicurativa di casa Spencer & Carter. Si parte con il rinnovamento della polizza Flight Safe, ora disponibile in due versioni: la Flight Safe base e la Flight Safe top, che tutelano il viaggiatore in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto come aereo, treno, bus, traghetto... Principale novità è la recente partnership con Tutela Legale, compagnia italiana specializzata, che ha deciso di entrare nel settore dei viaggi con questa particolare garanzia. I massimali in caso di cancellazione del mezzo di trasporto sono stati confermati: con la Flight Safe base fino a 500 euro in Italia/Europa e mille euro per il resto del mondo, mentre la Flight Safe top garantisce una copertura ancora più ampia fino a 1.500 euro, indipendentemente dalla destinazione.\r

\r

Entrambe le polizze offrono inoltre la possibilità di essere sottoscritte contestualmente alla prenotazione del viaggio, anche sotto data e, in caso di non contestualità, fino a dieci giorni prima della partenza. Un ulteriore caratteristica della Flight Safe, è che non si tratta di un servizio accessorio, ma di una polizza a tutti gli effetti: è infatti possibile sottoscriverla in modo indipendente, senza la necessità di acquistare altre polizze Clikki.\r

\r

La piattaforma Spencer & Carter dà inoltre ora la possibilità di acquistare le garanzie annullamento anche successivamente alla data di conferma della prenotazione. Dalla settimana del 18 marzo sarà presentata una serie di nuove formule che consentiranno infatti l'annullamento delle partenze per l'assicurato e per due compagni di viaggio\r

\r

Dal mese di aprile, poi, i sinistri potranno essere denunciati direttamente sulla piattaforma Clikki, semplificando ulteriormente il processo di apertura. Sempre a partire da aprile, sarà infine operativa la sezione Academy: divisione formativa del broker milanese, in grado di fornire consulenza alle agenzie e ai tour operator, nonché provvista di informazioni tecniche facilmente consultabili online.\r

\r

\"I servizi e prodotti Clikki sono stati appositamente progettati per offrire garanzie assicurative performanti e innovative, mantenendo sempre un'attenzione particolare alle esigenze e alla tutela dei viaggiatori senza perdere di vista la spesa da sostenere - commenta il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia -. Questo ci consente di agevolare la vendita alle agenzie, offrendo commissioni in linea con il mercato. La piattaforma è veloce, intuitiva e consente l'emissione delle polizze in pochi clic. Anticipo che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, frutto del lavoro svolto nell'ultimo anno dedicato all'analisi delle esigenze del mercato\". Spencer & Carter presenterà tutte queste novità in anteprima alla Bmt Borsa Mediterranea del Turismo (pad 6 stand 6092-6093), in calendario a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024.","post_title":"Spencer & Carter rinforza il prodotto Clikki con una serie di novità","post_date":"2024-03-12T14:34:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710254087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.\r

\r

Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica.\r

\r

Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.","post_title":"Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei","post_date":"2024-03-12T12:38:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710247133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha riattivato ieri i suoi voli nonstop tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e New York Jfk, con frequenze giornaliere operate da un Boeing 767-300 da 216 posti.\r

\r

Inoltre, per la prima volta, la compagnia aerea offrirà due voli da Venezia per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento nonstop, e aggiungendo un secondo volo per tutta l’estate verso questa destinazione. Il vettore effettuerà complessivamente 17 voli settimanali tra Venezia e gli Stati Uniti durante il periodo di picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il Nord America e oltre.\r

\r

“Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo - afferma Matteo Curcio, senior vice president per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea -. Una delle destinazioni più belle al mondo, Venezia è molto popolare fra i viaggiatori statunitensi, e i nostri collegamenti rappresentano anche importanti opportunità di business e di turismo per la città e la regione, ed una impareggiabile occasione per i veneti di scoprire destinazioni diverse attraverso le Americhe”. \r

\r

“La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno ampiamente superato i volumi del 2019 - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’incremento a 10 frequenze settimanali sulla rotta Venezia-Atlanta amplierà ulteriormente l’offerta di destinazioni in connessione con il Nord, Centro e Sud America”. ","post_title":"Delta Air Lines da Venezia su New York e Atlanta con 17 voli settimanali","post_date":"2024-03-12T09:40:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710236406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio.\r

\r

\"Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”.\r

\r

Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. \"Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”.\r

\r

La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. \"Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese\".","post_title":"Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano","post_date":"2024-03-11T14:05:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710165924000]}]}}