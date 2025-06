Volonline, Alfredo Pezzani entra nel team: sarà l’ad della nuova start up del gruppo Alfredo Pezzani entra nella squadra di Volonline Group, in qualità di amministratore delegato di una nuova società fondata da Luigi Deli, dedicata allo sviluppo di una start up innovativa ad alto contenuto tecnologico. Il progetto si configura come una piattaforma di nuova generazione, in cui convergono machine learning, modelli predittivi basati su big data, motori di recommendation personalizzati, automazione intelligente dei flussi autorizzativi, integrazione nativa con Erp e sistemi di gestione spese. L’obiettivo è creare un ecosistema digitale flessibile, scalabile e adattivo, capace di anticipare le esigenze delle aziende e dei viaggiatori, offrendo allo stesso tempo massimo controllo, efficienza operativa e user experiencefluida. Pezzani, executive di comprovata esperienza con oltre 35 anni di esperienza nel settore del bt e una reputazione consolidata nel guidare l’innovazione operativa, ha diretto operazioni complesse e team multidisciplinari in aziende leader come Uvet American Express Gbt, Cisalpina Tours, Hogg Robinson Group e Aci Blueteam. Ha ricoperto ruoli apicali quali chief business officer, chief operating officer e direttore generale, contribuendo alla crescita dei segmenti business travel, mice e leisure, con profonda conoscenza dei principali verticali di mercato. «L’ingresso in Volonline Group di un professionista come Alfredo Pezzani ci consentirà di posizionarci come protagonisti assoluti anche in altri segmenti di mercato quali quelli del bt e Mice, oltre che del leisure – commenta Luigi Deli, founder e ceo di Volonline Group -. La sua vision e mission strategiche sono perfettamente allineate e coerenti con gli obiettivi e i valori da sempre espressi in Volonline Group, riconosciuto dal mercato come una human traveltech, basata su un’organizzazione fluida ed efficiente composta da risorse umane altamente competenti e caratterizzata da una forte digitalizzazione dei processi». «Sono veramente entusiasta di poter contribuire a questo nuovo, importante progetto che — ne sono certo — segnerà un cambio di paradigma nel modo in cui viviamo e gestiamo la mobilità. Stiamo costruendo una piattaforma dove intelligenza artificiale, automazione intelligente e interazione umana si fondono per creare un’esperienza fluida, personalizzata e ad alto valore aggiunto. Un progetto che unisce visione, precisione e tecnologia al servizio delle persone» afferma Pezzani. Condividi

