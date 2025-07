Viaggio e Vedo: focus sul nuovo prodotto ‘Vacanze dentali in Albania’ Viaggio e Vedo lancia il brand “Vacanze dentali in Albania” una nuova opportunità di reddito per gli agenti di viaggio. Per far conoscere il prodotto, l’operatore propone ‘La Zingarata’, un viaggio che sarà un’esperienza immersiva dedicata ai professionisti del turismo per conoscere da vicino l’Albania autentica. In calendario dal 25 al 28 settembre prossimi, l’itinerario (qui il contatto per ulteriori informazioni e costi) toccherà alcune delle più suggestive città storiche della destinazione – Kruja, Berat, Gjirokastër e Tirana – tutte raggiungibili in meno di due ore dalla capitale. Una sola ora, il sabato pomeriggio, sarà dedicata alla visita tecnica della clinica Crea Dental, con cui è stato siglato un accordo strategico, centro d’eccellenza odontoiatrica con sede a Tirana. Un legame che nasce da un’esperienza diretta: Gianluigi Leoni, fondatore di Viaggio e Vedo, è stato paziente della clinica nel 2022. Da qui, la scelta di costruire un progetto professionale basato sulla fiducia e sulla separazione chiara dei ruoli: la clinica si occupa degli aspetti medici, mentre Viaggio e Vedo gestisce logistica, accoglienza e assistenza pre e post operatoria, anche a Roma. “Oggi, il turismo dentale può diventare una risorsa concreta per le agenzie di viaggio, soprattutto nei periodi di bassa stagione – spiega Piera di Viaggio e Vedo -. Riconosciamo alle agenzie partner il 50% della nostra commissione, offrendo un nuovo servizio ai clienti e una fonte di reddito aggiuntiva.” Il progetto “Vacanze Dentali in Albania” si struttura su visite odontoiatriche iniziali a Roma, trattamento specialistico a Tirana, e assistenza garantita anche nel post-intervento. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggio e Vedo lancia il brand “Vacanze dentali in Albania” una nuova opportunità di reddito per gli agenti di viaggio. Per far conoscere il prodotto, l'operatore propone 'La Zingarata', un viaggio che sarà un'esperienza immersiva dedicata ai professionisti del turismo per conoscere da vicino l’Albania autentica. In calendario dal 25 al 28 settembre prossimi, l'itinerario (qui il contatto per ulteriori informazioni e costi) toccherà alcune delle più suggestive città storiche della destinazione - Kruja, Berat, Gjirokastër e Tirana - tutte raggiungibili in meno di due ore dalla capitale. Una sola ora, il sabato pomeriggio, sarà dedicata alla visita tecnica della clinica Crea Dental, con cui è stato siglato un accordo strategico, centro d’eccellenza odontoiatrica con sede a Tirana. Un legame che nasce da un’esperienza diretta: Gianluigi Leoni, fondatore di Viaggio e Vedo, è stato paziente della clinica nel 2022. Da qui, la scelta di costruire un progetto professionale basato sulla fiducia e sulla separazione chiara dei ruoli: la clinica si occupa degli aspetti medici, mentre Viaggio e Vedo gestisce logistica, accoglienza e assistenza pre e post operatoria, anche a Roma. “Oggi, il turismo dentale può diventare una risorsa concreta per le agenzie di viaggio, soprattutto nei periodi di bassa stagione - spiega Piera di Viaggio e Vedo -. Riconosciamo alle agenzie partner il 50% della nostra commissione, offrendo un nuovo servizio ai clienti e una fonte di reddito aggiuntiva.” Il progetto “Vacanze Dentali in Albania” si struttura su visite odontoiatriche iniziali a Roma, trattamento specialistico a Tirana, e assistenza garantita anche nel post-intervento. [post_title] => Viaggio e Vedo: focus sul nuovo prodotto 'Vacanze dentali in Albania' [post_date] => 2025-07-29T11:29:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753788542000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. “Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno. La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. [post_title] => Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni [post_date] => 2025-07-29T11:03:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753787034000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495268" align="alignleft" width="178"] Riccardo Garosci[/caption] "Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi. "Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite", conclude Garosci. [post_title] => Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi [post_date] => 2025-07-29T10:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753786245000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495245" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption] E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione. Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone. Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”. Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. "A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”. [post_title] => Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa [post_date] => 2025-07-29T10:17:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753784255000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air New Zealand aprirà all'aeroporto di Auckland la nuova Koru Lounge, destinata a diventare la più grande dell'intero network di lounge del vettore. Lo spazio di 3.700 metri quadrati includerà due aree separate: una riservata ai viaggiatori Airpoints Elite e Business Premier e un'altra per i membri Airpoints Gold, Star Alliance Gold, Airpoints Silver e Koru, aumentando la capacità di posti a sedere del 70%. Gli spazi sono pensati per rispondere ai bisogni di differenti target di viaggiatori. «Abbiamo progettato le nostre nuove lounge tenendo conto di ciò che i nostri clienti ci hanno detto essere più importante: più spazio, più posti a sedere e la possibilità di scegliere come trascorrere il proprio tempo - ha spiegato il ceo della compagnia, Greg Foran -. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano avere spazi adatti alle loro esigenze di viaggio, che si tratti di un'area business tranquilla che consenta di concentrarsi, di uno spazio in cui le famiglie possano divertirsi prima di salire a bordo di un volo o di uno spazio in cui sorseggiare un caffè prima della partenza." I nuovi interni celebreranno le bellezze e le texture di Aotearoa, valorizzate da colori, materiali, arredi, illuminazione e opere d'arte accuratamente selezionate. L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio del 2026 e si svolgerà in due fasi. L'attuale lounge rimarrà aperta con una capienza ridotta, mentre saranno completati i lavori per la nuova lounge per i clienti Airpoints Elite e Business Premier. Una volta inaugurata la nuova lounge, quella attuale verrà ristrutturata e la sua apertura è prevista per la fine del 2027. Durante i lavori, i passeggeri continueranno a soggiornare in diverse aree lounge. I dettagli relativi a questi spazi saranno comunicati in anticipo e il giorno del viaggio tramite l'app Air NZ [post_title] => Air New Zealand alza il sipario sul progetto della nuova Koru Lounge di Auckland [post_date] => 2025-07-29T09:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753781290000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo sito web di VisitMalta Incentives & Meetings, una piattaforma che fornisce informazioni essenziali, strumenti, ispirazione e permette di entrare in contatto con i fornitori maltesi. Il progetto mostra tutte le attrattive della destinazione e le moderne infrastrutture che la rendono una meta ideale per il Mice. Operando dalla sede centrale a Malta mentre sfrutta la rete internazionale di Malta Tourism Authority, Vmim combina l'expertise locale con la presenza globale per massimizzare la portata e l'impatto sui mercati chiave mondiali. Le iniziative di marketing del dipartimento includono campagne mirate attraverso molteplici canali per mostrare le potenzialità Mice della destinazione ai principali decision maker a livello globale. Vmim assiste anche nell'organizzazione di programmi di scoperta della destinazione e viaggi site inspection, permettendo ai potenziali clienti di sperimentare in prima persona le venue uniche di Malta e i servizi professionali. La divisione specializzata opera come punto di raccordo tra i clienti internazionali con l'ampia rete di fornitori professionali di Malta, e facilita i contatti con le entità governative quando necessario, per garantire che gli operatori possano operare a Malta con fiducia e facilità. Grande importanza viene data alle collaborazioni strette con i partner commerciali riconosciuti dalla Mta, ai quali viene fornita assistenza su misura per iniziative specifiche. Attraverso queste sinergie e il lancio della nuova piattaforma digitale, il ramo eventi di VisitMalta conferma il proprio impegno a promuovere una crescita sostenibile del settore turistico maltese e dell’economia in generale. [post_title] => VisitMalta: focus sulla proposta Mice con il nuovo sito web dedicato [post_date] => 2025-07-28T15:18:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753715898000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mancano pochi mesi e anche la nuova Star Princess, seconda nave di nuova generazione e gemella della premiata Sun Princess, salperà con le sue 175.500 tonnellate di stazza lorda, 4.300 ospiti e un innovativo programma di intrattenimento annunciato in anteprima e pensato per la sua nuovissima nave di classe Sphere. Costruita da Fincantieri a Monfalcone, la ultramoderna Star Princess salperà per la sua stagione inaugurale il 4 ottobre 2025 con itinerari nel Mediterraneo, Caraibi, Canale di Panama e Alaska. "Non si tratta solo di mettere in scena degli spettacoli, stiamo creando momenti che resteranno nel cuore dei nostri ospiti molto oltre la fine della crociera" ha dichiarato Lorna Warren, vicepresidente hotel operations & guest experience di Princess Cruises. "Star Princess è stata pensata per stupire, emozionare e ispirare, sera dopo sera in ogni angolo della nave." Gioco Viaggi, agente per l’Italia di Princess Cruises, le Love Boat dei mari, annuncia che la seconda nave più grande mai costruita fino ad oggi in Italia è pronta a salpare con un innovativo programma di intrattenimento che rivoluziona il concetto di crociera fatto di spettacoli teatrali itineranti e originali, concerti a lume di candela e feste sotto le stelle, con un cast internazionale di artisti provenienti da tutto il mondo pronti a portare magia in ogni angolo della nave. Aggiunge Gioco Viaggi, agente generale Princess Cruises per l'Italia. “Star Princess rappresenta una nuova frontiera nell'intrattenimento in mare. L'attenzione ai dettagli, la varietà degli show e l'atmosfera unica che si respira ogni sera la rendono una nave ideale per chi cerca emozioni autentiche e spettacolari. Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia un prodotto così innovativo". [post_title] => La nuova Star Princess partirà il 4 ottobre. Gioco Viaggio: " Una nuova frontiera" [post_date] => 2025-07-28T12:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753704715000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495182" align="alignleft" width="300"] David J. Herrera, presidente Norwegian Cruise Line[/caption] Norwegian Cruise Line ha presentato la sua programmazione per la primavera/estate 2027 – offrendo ai viaggiatori l’opportunità di pianificare in anticipo le vacanze di primavera ed estate. La nuova stagione prevede oltre 500 itinerari individuali a bordo di 20 navi, in partenza da quasi 30 dei principali porti d’imbarco del mondo, tra cui Miami, Seattle, New York, Southampton, Inghilterra e Roma (Civitavecchia). Da aprile a ottobre 2027, la pluripremiata flotta di NCL farà tappa in oltre 150 porti unici in 59 paesi, offrendo itinerari coinvolgenti con PIÙ tempo a disposizione in porto, inclusi più di 170 pernottamenti nelle destinazioni più ambite come Istanbul, Reykjavik in Islanda e Royal Naval Dockyard alle Bermuda. Che si tratti di una fuga veloce o di un’avventura più lunga, la nuova programmazione offre agli ospiti ancora più opportunità per vivere al massimo le proprie vacanze primaverili ed estive. “Siamo orgogliosi di essere la compagnia di crociere scelta da chi desidera di più dalla propria vacanza – PIÙ libertà, PIÙ destinazioni e più esperienze indimenticabili,” ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line. “La nostra programmazione per la primavera ed estate 2027 dà pienamente vita a questa promessa, offrendo qualcosa per tutti. Che si tratti di esplorare ogni giorno una nuova città europea, ammirare le meraviglie naturali dell’Alaska da navi progettate su misura per vivere al massimo l’ambiente circostante, oppure rilassarsi in spiaggia con amici e familiari in una delle nostre due destinazioni in stile resort, le possibilità per rilassarsi, scoprire e creare ricordi indimenticabili non mancano di certo. Sono particolarmente entusiasta delle nuove esperienze che arriveranno a Great Stirrup Cay, la nostra isola privata alle Bahamas, che offriranno agli ospiti una vasta gamma di opzioni — perché si tratta, in definitiva, di offrire loro DI PIÙ di ciò che amano.” [post_title] => Norwegian Cruise Line: ecco la programmazione primavera estate 2027 [post_date] => 2025-07-28T11:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753703554000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco. Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno. “Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”. Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco. La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama. Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni. Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile. Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. [post_title] => Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027 [post_date] => 2025-07-25T11:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753444033000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggio e vedo focus sul nuovo prodotto vacanze dentali in albania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1478,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggio e Vedo lancia il brand “Vacanze dentali in Albania” una nuova opportunità di reddito per gli agenti di viaggio.\r

\r

Per far conoscere il prodotto, l'operatore propone 'La Zingarata', un viaggio che sarà un'esperienza immersiva dedicata ai professionisti del turismo per conoscere da vicino l’Albania autentica.\r

\r

In calendario dal 25 al 28 settembre prossimi, l'itinerario (qui il contatto per ulteriori informazioni e costi) toccherà alcune delle più suggestive città storiche della destinazione - Kruja, Berat, Gjirokastër e Tirana - tutte raggiungibili in meno di due ore dalla capitale. Una sola ora, il sabato pomeriggio, sarà dedicata alla visita tecnica della clinica Crea Dental, con cui è stato siglato un accordo strategico, centro d’eccellenza odontoiatrica con sede a Tirana.\r

\r

Un legame che nasce da un’esperienza diretta: Gianluigi Leoni, fondatore di Viaggio e Vedo, è stato paziente della clinica nel 2022. Da qui, la scelta di costruire un progetto professionale basato sulla fiducia e sulla separazione chiara dei ruoli: la clinica si occupa degli aspetti medici, mentre Viaggio e Vedo gestisce logistica, accoglienza e assistenza pre e post operatoria, anche a Roma.\r

\r

“Oggi, il turismo dentale può diventare una risorsa concreta per le agenzie di viaggio, soprattutto nei periodi di bassa stagione - spiega Piera di Viaggio e Vedo -. Riconosciamo alle agenzie partner il 50% della nostra commissione, offrendo un nuovo servizio ai clienti e una fonte di reddito aggiuntiva.”\r

\r

Il progetto “Vacanze Dentali in Albania” si struttura su visite odontoiatriche iniziali a Roma, trattamento specialistico a Tirana, e assistenza garantita anche nel post-intervento.","post_title":"Viaggio e Vedo: focus sul nuovo prodotto 'Vacanze dentali in Albania'","post_date":"2025-07-29T11:29:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753788542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.\r

\r

Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione.\r

\r

“Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio.\r

\r

Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione.\r

\r

La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento.\r

\r

La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio.\r

\r

Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno.\r

\r

La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione.","post_title":"Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni","post_date":"2025-07-29T11:03:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753787034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495268\" align=\"alignleft\" width=\"178\"] Riccardo Garosci[/caption]\r

\r

\"Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti\". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi.\r

\r

\"Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite\", conclude Garosci.","post_title":"Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi","post_date":"2025-07-29T10:50:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753786245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption]\r

E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione.\r

Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone.\r

Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”.\r

Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. \r

\"A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”.","post_title":"Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa","post_date":"2025-07-29T10:17:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753784255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air New Zealand aprirà all'aeroporto di Auckland la nuova Koru Lounge, destinata a diventare la più grande dell'intero network di lounge del vettore.\r

\r

Lo spazio di 3.700 metri quadrati includerà due aree separate: una riservata ai viaggiatori Airpoints Elite e Business Premier e un'altra per i membri Airpoints Gold, Star Alliance Gold, Airpoints Silver e Koru, aumentando la capacità di posti a sedere del 70%.\r

\r

Gli spazi sono pensati per rispondere ai bisogni di differenti target di viaggiatori. «Abbiamo progettato le nostre nuove lounge tenendo conto di ciò che i nostri clienti ci hanno detto essere più importante: più spazio, più posti a sedere e la possibilità di scegliere come trascorrere il proprio tempo - ha spiegato il ceo della compagnia, Greg Foran -. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano avere spazi adatti alle loro esigenze di viaggio, che si tratti di un'area business tranquilla che consenta di concentrarsi, di uno spazio in cui le famiglie possano divertirsi prima di salire a bordo di un volo o di uno spazio in cui sorseggiare un caffè prima della partenza.\"\r

\r

I nuovi interni celebreranno le bellezze e le texture di Aotearoa, valorizzate da colori, materiali, arredi, illuminazione e opere d'arte accuratamente selezionate.\r

\r

L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio del 2026 e si svolgerà in due fasi. L'attuale lounge rimarrà aperta con una capienza ridotta, mentre saranno completati i lavori per la nuova lounge per i clienti Airpoints Elite e Business Premier. Una volta inaugurata la nuova lounge, quella attuale verrà ristrutturata e la sua apertura è prevista per la fine del 2027.\r

\r

Durante i lavori, i passeggeri continueranno a soggiornare in diverse aree lounge. I dettagli relativi a questi spazi saranno comunicati in anticipo e il giorno del viaggio tramite l'app Air NZ","post_title":"Air New Zealand alza il sipario sul progetto della nuova Koru Lounge di Auckland","post_date":"2025-07-29T09:28:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753781290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo sito web di VisitMalta Incentives & Meetings, una piattaforma che fornisce informazioni essenziali, strumenti, ispirazione e permette di entrare in contatto con i fornitori maltesi.\r

Il progetto mostra tutte le attrattive della destinazione e le moderne infrastrutture che la rendono una meta ideale per il Mice.\r

Operando dalla sede centrale a Malta mentre sfrutta la rete internazionale di Malta Tourism Authority, Vmim combina l'expertise locale con la presenza globale per massimizzare la portata e l'impatto sui mercati chiave mondiali.\r

Le iniziative di marketing del dipartimento includono campagne mirate attraverso molteplici canali per mostrare le potenzialità Mice della destinazione ai principali decision maker a livello globale. Vmim assiste anche nell'organizzazione di programmi di scoperta della destinazione e viaggi site inspection, permettendo ai potenziali clienti di sperimentare in prima persona le venue uniche di Malta e i servizi professionali.\r

La divisione specializzata opera come punto di raccordo tra i clienti internazionali con l'ampia rete di fornitori professionali di Malta, e facilita i contatti con le entità governative quando necessario, per garantire che gli operatori possano operare a Malta con fiducia e facilità.\r

Grande importanza viene data alle collaborazioni strette con i partner commerciali riconosciuti dalla Mta, ai quali viene fornita assistenza su misura per iniziative specifiche. Attraverso queste sinergie e il lancio della nuova piattaforma digitale, il ramo eventi di VisitMalta conferma il proprio impegno a promuovere una crescita sostenibile del settore turistico maltese e dell’economia in generale.\r

","post_title":"VisitMalta: focus sulla proposta Mice con il nuovo sito web dedicato","post_date":"2025-07-28T15:18:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753715898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mancano pochi mesi e anche la nuova Star Princess, seconda nave di nuova generazione e gemella della premiata Sun Princess, salperà con le sue 175.500 tonnellate di stazza lorda, 4.300 ospiti e un innovativo programma di intrattenimento annunciato in anteprima e pensato per la sua nuovissima nave di classe Sphere.\r

\r

\r

Costruita da Fincantieri a Monfalcone, la ultramoderna Star Princess salperà per la sua stagione inaugurale il 4 ottobre 2025 con itinerari nel Mediterraneo, Caraibi, Canale di Panama e Alaska.\r

\r

\"Non si tratta solo di mettere in scena degli spettacoli, stiamo creando momenti che resteranno nel cuore dei nostri ospiti molto oltre la fine della crociera\" ha dichiarato Lorna Warren, vicepresidente hotel operations & guest experience di Princess Cruises. \"Star Princess è stata pensata per stupire, emozionare e ispirare, sera dopo sera in ogni angolo della nave.\"\r

\r

Gioco Viaggi, agente per l’Italia di Princess Cruises, le Love Boat dei mari, annuncia che la seconda nave più grande mai costruita fino ad oggi in Italia è pronta a salpare con un innovativo programma di intrattenimento che rivoluziona il concetto di crociera fatto di spettacoli teatrali itineranti e originali, concerti a lume di candela e feste sotto le stelle, con un cast internazionale di artisti provenienti da tutto il mondo pronti a portare magia in ogni angolo della nave.\r

\r

Aggiunge Gioco Viaggi, agente generale Princess Cruises per l'Italia. “Star Princess rappresenta una nuova frontiera nell'intrattenimento in mare. L'attenzione ai dettagli, la varietà degli show e l'atmosfera unica che si respira ogni sera la rendono una nave ideale per chi cerca emozioni autentiche e spettacolari. Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia un prodotto così innovativo\".","post_title":"La nuova Star Princess partirà il 4 ottobre. Gioco Viaggio: \" Una nuova frontiera\"","post_date":"2025-07-28T12:11:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753704715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495182\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David J. Herrera, presidente Norwegian Cruise Line[/caption]\r

\r

Norwegian Cruise Line ha presentato la sua programmazione per la primavera/estate 2027 – offrendo ai viaggiatori l’opportunità di pianificare in anticipo le vacanze di primavera ed estate. La nuova stagione prevede oltre 500 itinerari individuali a bordo di 20 navi, in partenza da quasi 30 dei principali porti d’imbarco del mondo, tra cui Miami, Seattle, New York, Southampton, Inghilterra e Roma (Civitavecchia). \r

\r

Da aprile a ottobre 2027, la pluripremiata flotta di NCL farà tappa in oltre 150 porti unici in 59 paesi, offrendo itinerari coinvolgenti con PIÙ tempo a disposizione in porto, inclusi più di 170 pernottamenti nelle destinazioni più ambite come Istanbul, Reykjavik in Islanda e Royal Naval Dockyard alle Bermuda. Che si tratti di una fuga veloce o di un’avventura più lunga, la nuova programmazione offre agli ospiti ancora più opportunità per vivere al massimo le proprie vacanze primaverili ed estive. \r

\r

“Siamo orgogliosi di essere la compagnia di crociere scelta da chi desidera di più dalla propria vacanza – PIÙ libertà, PIÙ destinazioni e più esperienze indimenticabili,” ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line. “La nostra programmazione per la primavera ed estate 2027 dà pienamente vita a questa promessa, offrendo qualcosa per tutti. Che si tratti di esplorare ogni giorno una nuova città europea, ammirare le meraviglie naturali dell’Alaska da navi progettate su misura per vivere al massimo l’ambiente circostante, oppure rilassarsi in spiaggia con amici e familiari in una delle nostre due destinazioni in stile resort, le possibilità per rilassarsi, scoprire e creare ricordi indimenticabili non mancano di certo. \r

Sono particolarmente entusiasta delle nuove esperienze che arriveranno a Great Stirrup Cay, la nostra isola privata alle Bahamas, che offriranno agli ospiti una vasta gamma di opzioni — perché si tratta, in definitiva, di offrire loro DI PIÙ di ciò che amano.” ","post_title":"Norwegian Cruise Line: ecco la programmazione primavera estate 2027","post_date":"2025-07-28T11:52:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753703554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco.\r

\r

Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno.\r

\r

“Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”.\r

\r

Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco.\r

\r

La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama.\r

\r

Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni.\r

\r

Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile.\r

\r

Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica.","post_title":"Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027","post_date":"2025-07-25T11:47:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753444033000]}]}}