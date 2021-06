Viaggindia miglior to specializzato in viaggi in India dall’Italia secondo LuxLife Magazine

Viaggindia è il Miglior tour operator specializzato per i viaggi in India dall’Italia – 2021, secondo i Luxlife travel & tourism awards promossi dalla rivista del gruppo editoriale inglese Al Global Media, LuxLife Magazine.

Il premio è dedicato alle imprese impegnate, nel proprio settore, a offrire il miglior servizio e i migliori prodotti esperenziali ai propri clienti. Il processo di selezione si sviluppa nell’arco di tre mesi e si basa su recensioni e feedback dei clienti. Tali feedback devono aderire agli standard di AI Global Media e sono poi incrociati con un’analisi interna sottoposta a una giuria Luxlife Magazine.

“Vincere questo premio è un onore non solo per me, ma per tutte le persone (guide, autisti, corrispondenti), che contribuiscono al successo di ogni viaggio”, è il commento del titolare di Viaggindia, Kesar Singh.