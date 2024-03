Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli. La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024. Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall’altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d’acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all’aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa. Condividi

