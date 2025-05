Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento Informazione PR Negli ultimi anni, l’interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax. Perché scegliere un viaggio per single Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità. Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda. L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team. Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio. Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta. Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico. Nuove amicizie, nuove prospettive Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più. L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale. Un trend in crescita tra i giovani I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta. Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax. Perché scegliere un viaggio per single Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità. Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda. L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team. Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio. Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta. Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico. Nuove amicizie, nuove prospettive Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più. L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale. Un trend in crescita tra i giovani I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta. Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici. [post_title] => Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento [post_date] => 2025-05-22T12:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => crociere-per-single [1] => nuove-amicizie-in-viaggio [2] => tour-per-single [3] => vacanze-divertenti [4] => vacanze-organizzate [5] => vacanze-per-single [6] => vacanze-per-single-al-mare [7] => vacanze-senza-stress [8] => vamonos-vacanze [9] => viaggi-con-coetanei [10] => viaggi-di-gruppo [11] => viaggi-esperienziali [12] => viaggi-in-compagnia [13] => viaggi-organizzati-single [14] => viaggi-per-conoscere-persone [15] => viaggi-per-giovani-adulti [16] => viaggi-per-single [17] => viaggi-per-single-italia [18] => viaggi-sociali ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociere per single [1] => nuove amicizie in viaggio [2] => tour per single [3] => vacanze divertenti [4] => vacanze organizzate [5] => vacanze per single [6] => vacanze per single al mare [7] => vacanze senza stress [8] => Vamonos Vacanze [9] => viaggi con coetanei [10] => viaggi di gruppo [11] => viaggi esperienziali [12] => viaggi in compagnia [13] => viaggi organizzati single [14] => viaggi per conoscere persone [15] => viaggi per giovani adulti [16] => viaggi per single [17] => viaggi per single Italia [18] => viaggi sociali ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747918124000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Direttiva pacchetti. Voglio riprendere, ma solo per rendere più evidente la situazione della nuova Direttiva pacchetti. Il 26 giusgno ci sarà la votazione finale e il quadro generale non è positiva per il turismo organizzato. Infatti solo l'Italia è contraria a questo provvedimento e e sta chiedendo delle modifiche senza le quali si metterebbe in difficoltà il settore. Gli altri paesi, non si riesce a capirne il motivo, sono tutti schierati a favore. Per cui il giorno del voto, se le cose rimangono così, l'Italia sarà in minoranza e la Direttiva passerà. I punti nodali Ricordo che la Direttiva prevede nell’articolo 5 bis il limite del 25% per gli acconti dei pacchetti turistici e la richiesta del saldo non prima di 28 giorni dall’inizio del pacchetto. E inoltre il recesso soggettivo con il rischio che potrebbe essere interpretato per qualsiasi ipotesi di impedimento personale del consumatore. E questo sarebbe un modo per impedire alle agenzie e agli operatori di vivere. Perché non è compatibile con una gestione finanziaria adeguata. Allora se la Direttiva dovesse passare le associazioni e il governo italiano hanno la possibilità. Qualora venga il provvedimento fosse ritenuto iniquo (e lo è) di rivolgersi al Tribunale dell'Unione europea o alla Corte dei giustizia di giustizia dell'Unione. Mi sa che dovremo prendere questa strada. [post_title] => Se la Direttiva dovesse passare, ci si può rivolgere alla giustizia europea. [post_date] => 2025-05-22T10:55:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => corte-di-giustizia-europea [1] => corte-europea [2] => direttiva-pacchetti [3] => ministero-del-turismo [4] => recesso-soggettivo [5] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => corte di giustizia europea [1] => corte europea [2] => direttiva pacchetti [3] => ministero del turismo [4] => recesso soggettivo [5] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911327000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491101" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption] Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar. Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola. «Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater». Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola. [post_title] => Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island [post_date] => 2025-05-22T10:28:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747909687000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire. Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente. È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato. Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico. Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica. Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti. In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità. Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo! Che cosa s’intende per Via della Seta? È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri. Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo? Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali. Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla. La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta. Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan Tashkent La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta. Samarcanda Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli. Shakhrisabz Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz. Bukhara Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz. Khiva Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città. Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa! Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato. Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio. I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica! [post_title] => Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta [post_date] => 2025-05-22T09:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906418000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip». Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio. Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano». Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana [post_date] => 2025-05-22T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905303000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto il fascino dell'Uzbekistan e della Via della Seta in un itinerario firmato Originaltour cui si aggiunge, al termine, un breve soggiorno a Istanbul, con un’intera giornata libera per visitare la città a cavallo tra Europa e Asia. Il tour operator propone un tour di gruppo con partenza l’11 agosto e rientro il 22 agosto da Milano Malpensa, per un totale di 12 giorni: un viaggio che tocca tre città simbolo della Via della Seta, tutte patrimonio Unesco: Samarcanda, Bukhara e Khiva. Samarcanda è la più nota località sulla Via della Seta, con la piazza Registan sulla quale si affacciano le tre madrasse di Uklugbek, Sherdor e Tillakori e la Moschea d’Oro. Si visita anche l’osservatorio astronomico di Ulugbek e naturalmente Gur-Emir, il luogo dove sono stati sepolti Tamerlano e i suoi seguaci, Siabla, il colorato bazar orientale e il complesso di Shakhi-Zinda, dove si possono trovare tutti i processi artistici della decorazione islamica. Bukhara, una delle città più antiche del mondo e centro del Regno Islamico per oltre 200 anni, con le sue madrasse e moschee, come quella di Magoki-Attari e il Minareto Kalyanm alto 47 metri, simbolo della città. Khiva, città da mille e una notte, con alle spalle venti secoli di storia, ha ben 20 moschee e madrasse islamiche, tra le quali la moschea di Juma edificata nel X secolo e il Palazzo Toshhavli. Tra le esperienze che questo viaggio offre, la visita a una fabbrica di carta di seta a Samarcanda, dove si utilizzano ancora i metodi tradizionali. A Tashkent, d’obbligo una visita alla metropolitana, l’unica in tutta l’Asia Centrale, inaugurata nel 1977, quando ancora il paese faceva parte dell’Unione Sovietica, e che oggi conta con 3 linee e 29 stazioni, ognuna di loro diversa dall’altra, con marmi, stucchi e straordinari lampadari. Infine, tappa a Shakhrisabz, la “città verde”, sviluppatasi nel corso del IX e X secolo nonostante i numerosi conflitti tra samanidi e turchi, con la moschea di Kok-Gumbaz, utilizzata per le preghiere del venerdì, la cui cupola dal diametro di 46 metri, offre un’acustica perfetta. [post_title] => Originaltour: itinerario d'agosto in Uzbekistan con tappa finale a Istanbul [post_date] => 2025-05-22T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747904402000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri. Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa. Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio. Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità. Coperture ampie e flessibili Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano. Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali. “Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial. Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione. [post_title] => Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane [post_date] => 2025-05-21T11:40:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747827631000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero. Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero. Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali. A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario. Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) [post_title] => Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto [post_date] => 2025-05-21T10:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => destinazioni-estive-europee [1] => galizia-spagna [2] => idee-viaggio-agosto [3] => mete-estive-2025 [4] => seychelles-agosto [5] => slovenia-estate [6] => tanzania-safari-agosto [7] => travel365-estate [8] => vacanza-agosto-estero [9] => vacanze-in-groenlandia [10] => viaggi-avventura-e-relax ) [post_tag_name] => Array ( [0] => destinazioni estive europee [1] => Galizia Spagna [2] => idee viaggio agosto [3] => mete estive 2025 [4] => Seychelles agosto [5] => Slovenia estate [6] => Tanzania safari agosto [7] => travel365 estate [8] => vacanza agosto estero [9] => vacanze in Groenlandia [10] => viaggi avventura e relax ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747823417000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transavia ha introdotto ieri, 20 maggio, una nuova gamma tariffaria denominata Smart, che si aggiunge alle attuali Basic, Plus e Max. La low cost del gruppo Air France-Klm sta modificando la propria struttura tariffaria in modo da soddisfare la “crescente domanda” dei passeggeri che desiderano viaggiare con il bagaglio a mano solo per brevi soggiorni. Il bagaglio a mano non è infatti più incluso nell'offerta “Basic” di Transavia dall'aprile 2024. D'ora in poi, per avere di nuovo la possibilità di stivare la valigia sopra la testa senza costi aggiuntivi, c'è dunque l'opzione “Smart”. In pratica, la tariffa include: un bagaglio a mano di 40 x 30 x 20 cm, da sistemare sotto il sedile di fronte; un bagaglio a mano di 55 x 40 x 25 cm, garantito in cabina, da collocare nei vani bagagli; una scelta di posti “Standard” disponibili; imbarco prioritario. Inoltre, i passeggeri iscritti al programma fedeltà Flying Blue possono guadagnare fino a 500 Miglia e 8 XP per volo di sola andata. «Oltre il 20% dei nostri passeggeri desidera viaggiare solo con il bagaglio a mano. Ascoltiamo i clienti e ci impegniamo a soddisfare le loro esigenze. Nell'ottica di migliorare costantemente il nostro prodotto, abbiamo lanciato questa nuova tariffa. Smart soddisferà le aspettative dei passeggeri leisure che desiderano partire per un weekend lungo, così come quelle della nostra crescente clientela business» ha commentato Nicolas Henin, vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing di Transavia France. [post_title] => Transavia lancia la nuova tariffa Smart, che include il bagaglio in cabina [post_date] => 2025-05-21T10:06:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747821970000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggi single partire soli sinonimo divertimento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1354,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax.\r

Perché scegliere un viaggio per single\r

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità.\r

\r

Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda.\r

L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri\r

Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team.\r

\r

Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio.\r

Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere\r

L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta.\r

\r

Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico.\r

Nuove amicizie, nuove prospettive\r

Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più.\r

\r

L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale.\r

Un trend in crescita tra i giovani\r

I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta.\r

\r

Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici.","post_title":"Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento","post_date":"2025-05-22T12:48:44+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociere-per-single","nuove-amicizie-in-viaggio","tour-per-single","vacanze-divertenti","vacanze-organizzate","vacanze-per-single","vacanze-per-single-al-mare","vacanze-senza-stress","vamonos-vacanze","viaggi-con-coetanei","viaggi-di-gruppo","viaggi-esperienziali","viaggi-in-compagnia","viaggi-organizzati-single","viaggi-per-conoscere-persone","viaggi-per-giovani-adulti","viaggi-per-single","viaggi-per-single-italia","viaggi-sociali"],"post_tag_name":["crociere per single","nuove amicizie in viaggio","tour per single","vacanze divertenti","vacanze organizzate","vacanze per single","vacanze per single al mare","vacanze senza stress","Vamonos Vacanze","viaggi con coetanei","viaggi di gruppo","viaggi esperienziali","viaggi in compagnia","viaggi organizzati single","viaggi per conoscere persone","viaggi per giovani adulti","viaggi per single","viaggi per single Italia","viaggi sociali"]},"sort":[1747918124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Direttiva pacchetti. Voglio riprendere, ma solo per rendere più evidente la situazione della nuova Direttiva pacchetti. Il 26 giusgno ci sarà la votazione finale e il quadro generale non è positiva per il turismo organizzato. Infatti solo l'Italia è contraria a questo provvedimento e e sta chiedendo delle modifiche senza le quali si metterebbe in difficoltà il settore. Gli altri paesi, non si riesce a capirne il motivo, sono tutti schierati a favore. Per cui il giorno del voto, se le cose rimangono così, l'Italia sarà in minoranza e la Direttiva passerà.\r

I punti nodali\r

Ricordo che la Direttiva prevede nell’articolo 5 bis il limite del 25% per gli acconti dei pacchetti turistici e la richiesta del saldo non prima di 28 giorni dall’inizio del pacchetto. E inoltre il recesso soggettivo con il rischio che potrebbe essere interpretato per qualsiasi ipotesi di impedimento personale del consumatore.\r

\r

E questo sarebbe un modo per impedire alle agenzie e agli operatori di vivere. Perché non è compatibile con una gestione finanziaria adeguata.\r

\r

Allora se la Direttiva dovesse passare le associazioni e il governo italiano hanno la possibilità. Qualora venga il provvedimento fosse ritenuto iniquo (e lo è) di rivolgersi al Tribunale dell'Unione europea o alla Corte dei giustizia di giustizia dell'Unione. Mi sa che dovremo prendere questa strada.","post_title":"Se la Direttiva dovesse passare, ci si può rivolgere alla giustizia europea.","post_date":"2025-05-22T10:55:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["corte-di-giustizia-europea","corte-europea","direttiva-pacchetti","ministero-del-turismo","recesso-soggettivo","topnews"],"post_tag_name":["corte di giustizia europea","corte europea","direttiva pacchetti","ministero del turismo","recesso soggettivo","Top News"]},"sort":[1747911327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491101\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption]\r

\r

Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar.\r

\r

Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese.\r

\r

L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola.\r

\r

«Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater».\r

\r

Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola.\r

\r

","post_title":"Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island","post_date":"2025-05-22T10:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747909687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire.\r

Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura\r

I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente.\r

\r

È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato.\r

\r

Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico.\r

\r

Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica.\r

\r

Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti.\r

\r

In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità.\r

Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta\r

Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo!\r

\r

Che cosa s’intende per Via della Seta?\r

\r

È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri.\r

\r

Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo?\r

\r

Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali.\r

\r

Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla.\r

\r

La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta.\r

Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan\r

\r

\tTashkent\r

\r

La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta.\r

\r

\tSamarcanda\r

\r

Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli.\r

\r

\tShakhrisabz\r

\r

Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz.\r

\r

\tBukhara\r

\r

Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz.\r

\r

\tKhiva\r

\r

Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città.\r

Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo\r

I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa!\r

\r

Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato.\r

\r

Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio.\r

\r

I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica!","post_title":"Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta","post_date":"2025-05-22T09:33:38+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1747906418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip».\r

\r

Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio.\r

\r

Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano».\r

\r

Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana","post_date":"2025-05-22T09:15:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747905303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto il fascino dell'Uzbekistan e della Via della Seta in un itinerario firmato Originaltour cui si aggiunge, al termine, un breve soggiorno a Istanbul, con un’intera giornata libera per visitare la città a cavallo tra Europa e Asia. \r

Il tour operator propone un tour di gruppo con partenza l’11 agosto e rientro il 22 agosto da Milano Malpensa, per un totale di 12 giorni: un viaggio che tocca tre città simbolo della Via della Seta, tutte patrimonio Unesco: Samarcanda, Bukhara e Khiva.\r

Samarcanda è la più nota località sulla Via della Seta, con la piazza Registan sulla quale si affacciano le tre madrasse di Uklugbek, Sherdor e Tillakori e la Moschea d’Oro. Si visita anche l’osservatorio astronomico di Ulugbek e naturalmente Gur-Emir, il luogo dove sono stati sepolti Tamerlano e i suoi seguaci, Siabla, il colorato bazar orientale e il complesso di Shakhi-Zinda, dove si possono trovare tutti i processi artistici della decorazione islamica.\r

Bukhara, una delle città più antiche del mondo e centro del Regno Islamico per oltre 200 anni, con le sue madrasse e moschee, come quella di Magoki-Attari e il Minareto Kalyanm alto 47 metri, simbolo della città. \r

Khiva, città da mille e una notte, con alle spalle venti secoli di storia, ha ben 20 moschee e madrasse islamiche, tra le quali la moschea di Juma edificata nel X secolo e il Palazzo Toshhavli.\r

Tra le esperienze che questo viaggio offre, la visita a una fabbrica di carta di seta a Samarcanda, dove si utilizzano ancora i metodi tradizionali. A Tashkent, d’obbligo una visita alla metropolitana, l’unica in tutta l’Asia Centrale, inaugurata nel 1977, quando ancora il paese faceva parte dell’Unione Sovietica, e che oggi conta con 3 linee e 29 stazioni, ognuna di loro diversa dall’altra, con marmi, stucchi e straordinari lampadari.\r

Infine, tappa a Shakhrisabz, la “città verde”, sviluppatasi nel corso del IX e X secolo nonostante i numerosi conflitti tra samanidi e turchi, con la moschea di Kok-Gumbaz, utilizzata per le preghiere del venerdì, la cui cupola dal diametro di 46 metri, offre un’acustica perfetta.","post_title":"Originaltour: itinerario d'agosto in Uzbekistan con tappa finale a Istanbul","post_date":"2025-05-22T09:00:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747904402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri.\r

Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa.\r

Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio.\r

Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità.\r

\r

Coperture ampie e flessibili\r

Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano.\r

Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali.\r

“Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial.\r

Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione.","post_title":"Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane","post_date":"2025-05-21T11:40:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747827631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.\r

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.\r

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.\r

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.\r

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto.\r

\r

Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare\r

\r

Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax.\r

\r

Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici\r

\r

Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”.\r

\r

Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica\r

\r

Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti.\r

\r

Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale\r

\r

Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali.\r

\r

Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari\r

\r

Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia.\r

\r

(Fonte: Travel365.it)","post_title":"Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto","post_date":"2025-05-21T10:30:17+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["destinazioni-estive-europee","galizia-spagna","idee-viaggio-agosto","mete-estive-2025","seychelles-agosto","slovenia-estate","tanzania-safari-agosto","travel365-estate","vacanza-agosto-estero","vacanze-in-groenlandia","viaggi-avventura-e-relax"],"post_tag_name":["destinazioni estive europee","Galizia Spagna","idee viaggio agosto","mete estive 2025","Seychelles agosto","Slovenia estate","Tanzania safari agosto","travel365 estate","vacanza agosto estero","vacanze in Groenlandia","viaggi avventura e relax"]},"sort":[1747823417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha introdotto ieri, 20 maggio, una nuova gamma tariffaria denominata Smart, che si aggiunge alle attuali Basic, Plus e Max. La low cost del gruppo Air France-Klm sta modificando la propria struttura tariffaria in modo da soddisfare la “crescente domanda” dei passeggeri che desiderano viaggiare con il bagaglio a mano solo per brevi soggiorni.\r

\r

Il bagaglio a mano non è infatti più incluso nell'offerta “Basic” di Transavia dall'aprile 2024. D'ora in poi, per avere di nuovo la possibilità di stivare la valigia sopra la testa senza costi aggiuntivi, c'è dunque l'opzione “Smart”.\r

\r

In pratica, la tariffa include: un bagaglio a mano di 40 x 30 x 20 cm, da sistemare sotto il sedile di fronte; un bagaglio a mano di 55 x 40 x 25 cm, garantito in cabina, da collocare nei vani bagagli; una scelta di posti “Standard” disponibili; imbarco prioritario.\r

Inoltre, i passeggeri iscritti al programma fedeltà Flying Blue possono guadagnare fino a 500 Miglia e 8 XP per volo di sola andata.\r

\r

«Oltre il 20% dei nostri passeggeri desidera viaggiare solo con il bagaglio a mano. Ascoltiamo i clienti e ci impegniamo a soddisfare le loro esigenze. Nell'ottica di migliorare costantemente il nostro prodotto, abbiamo lanciato questa nuova tariffa. Smart soddisferà le aspettative dei passeggeri leisure che desiderano partire per un weekend lungo, così come quelle della nostra crescente clientela business» ha commentato Nicolas Henin, vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing di Transavia France.\r

\r

","post_title":"Transavia lancia la nuova tariffa Smart, che include il bagaglio in cabina","post_date":"2025-05-21T10:06:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747821970000]}]}}