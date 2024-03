Viaggi dell’Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell’Elefante ha in programma quest’anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L’operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo. “Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti – racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell’Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell’India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”. I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario – prosegue Ducrot – con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”. La storia di Viaggi dell’Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell’Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un’innovativa proposta che unisce l’alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali. «Il successo dei Viaggi dell’Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti – aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l’impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili». In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell’Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l’etica nel turismo, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti – conclude Ducrot – per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”. Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. "Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali". Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. "Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale". [post_title] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi [post_date] => 2024-03-25T13:07:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711372059000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_311464" align="alignleft" width="300"] Sara Calabrese[/caption] Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. "Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone". Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. "Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato". Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. "Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione". Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. "Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi". [post_title] => Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid [post_date] => 2024-03-25T12:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711370718000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464219" align="alignleft" width="300"] Vittorio Ducrot[/caption] Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo. “Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”. I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”. La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali. «Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili». In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”. Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire. [post_title] => Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni [post_date] => 2024-03-25T11:36:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711366607000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all'incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Il Las Vegas Travel Agent Forum si svolgerà fino al 27 marzo, e offre al mercato americano una vetrina dell'offerta turistica italiana attraverso la distribuzione di un numero speciale cartaceo di ItaliAbsolutely dedicato all’evento, e la partecipazione di partner, specialisti dei viaggi in Italia. Sul numero speciale alcune delle principali aziende italiane del settore tra cui ITA Airways, Martello Hotels Group, Noema Viaggi, Kiwi Travel, Emilia’s Food Valley e l’Hotel Settentrionale Esplanade di Montecatini Terme. Per i più di 1.000 professionisti del settore radunati a Las Vegas per partecipare a tavole rotonde, sessioni didattiche e incontri one-to-one, la presenza italiana è composta di ItaliAbsolutely e di due partner tour operator, Keys of Italy e Italia Highlights, ai quali si uniscono la città di Messina, porta d'accesso alla Sicilia, e le Grotte di Frasassi, la principale attrazione naturale delle Marche. Per le aziende italiane il forum è un'opportunità unica per promuovere i viaggi e le destinazioni Made in Italy, e per i partecipanti nordamericani un'occasione per esplorare nuove e stimolanti collaborazioni con il mercato italiano, scoprendo l'essenza e il fascino intramontabile del Bel Paese. Sfoglia l'edizione speciale di ItaliAbsolutely [post_title] => Italiabsolutely partecipa al Travel Agent Forum di Las Vegas [post_date] => 2024-03-25T11:34:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => italiabsolutely [2] => las-vegas-travel-agent-forum ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => italiabsolutely [2] => las vegas travel agent forum ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711366486000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464162 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via la stagione 2024 dei due Relais del Cabreo della famiglia Folonari sulle colline di Greve in Chianti. Il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo sono pronti per accogliere gli ospiti tra i vigneti delle Tenute del Cabreo per esperienze enogastronomiche e per vacanza alla scoperta del territorio. Il Borgo del Cabreo, inaugurato nel 2017 è arrivato alla sua ottava stagione. Un luogo magico, circondato dai vigneti delle Tenute del Cabreo che, grazie alle dotazioni dei più moderni comfort, offre la possibilità di godere di tutte le bellezze della Toscana. Pietra del Cabreo, aperto al pubblico nel luglio del 2021, festeggia invece il suo quarto anno di vita. Situato a poche centinaia di metri dal Borgo del Cabreo, anch’esso immerso tra vigne e ulivi delle Tenute del Cabreo, è il frutto di un’accurata ristrutturazione e risponde alla filosofia della famiglia Folonari di valorizzare il territorio e il patrimonio locale. Alla Pietra del Cabreo gli ospiti potranno deliziare il palato al Ristorante CABREO, creato nel 2022 dallo Chef Alessio Sedran e gestito dallo Chef Giacomo Rossi, chiamato ad esaltare le eccellenze culinarie utilizzando le migliori materie prime del territorio, spesso coltivate direttamente nell’orto del Relais. Il ristorante, che propone un menu dove ricette tradizionali rivisitate all’insegna della modernità si sposano perfettamente con l’ampia selezione di etichette della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, è aperto tutti i giorni a pranzo e cena e accoglie anche ospiti esterni che potranno assaporarne l’atmosfera intima e accogliente e vivere un’esperienza enogastronomica di altissima qualità. Per 8 mesi all’anno il Borgo e la Pietra del Cabreo accolgono turisti desiderosi di conoscere sia le bellezze naturali della zona, sia la tradizione vitivinicola di cui le Tenute Folonari rappresentano un’eccellenza. Da queste vigne provengono infatti le uve che danno vita alle più rinomate etichette dell’azienda, come i Supertuscan Cabreo il Borgo, da cui il Relais prende il nome, e La Pietra. I relais di charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo offrono agli ospiti la possibilità di arricchire il soggiorno con percorsi di degustazione delle migliori etichette prodotte nelle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Un viaggio sensoriale attraverso i pregiati vini delle Tenute, spesso condotto dal presidente Giovanni Folonari, che ne racconta la storia e la tradizione di famiglia, portando alla scoperta delle caratteristiche uniche della produzione di pregio. Il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo propongono soggiorni con tariffe a partire da € 229 per camera a notte con trattamento di ricca prima colazione con torte fatte in casa, uova e prodotti locali di prima qualità e aperitivo di benvenuto. Entrambi i Relais sono dotati di piscina esterna riscaldata, campo da tennis privato, Internet wi-fi sia nelle camere che negli spazi esterni, parcheggio coperto e la possibilità di cenare al ristorante Cabreo. [post_title] => Il Borgo e la Pietra del Cabreo, al via la stagione tra esperienze enogastronomiche e relax [post_date] => 2024-03-25T10:35:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711362908000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464088" align="alignleft" width="300"] Boy George[/caption] Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera. Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica. Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali. [post_title] => C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024 [post_date] => 2024-03-22T10:56:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711104983000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive. Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori. “Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”. Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze. [post_title] => Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways [post_date] => 2024-03-21T12:44:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711025077000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri. The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub. Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium [post_title] => The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow [post_date] => 2024-03-21T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711024089000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maestri della comicità, artisti e show man saranno protagonisti delle nuove settimane Wow dei Fruit Village: una serie di spettacoli esclusivi che tra luglio e agosto animeranno i villaggi del to campano. Tra i nomi coinvolti, quello di Tiberio Cosmin, vincitore del Festival della comicità italiana 2023 e Golden buzzer a Italia’s Got Talent 2023. Ma anche Luca Lombardo, showman con esperienze internazionali, che trasformerà le serate in spettacoli magici con il suo talento di trasformista. Ci saranno poi Aurelio Fierro Jr, figlio e nipote d’arte, cantante professionista e allievo di Tullio De Piscopo, protagonista con il ruolo di Clopin nel musical Notre Dame de Paris, nonché Antonio Diana, ventriloquo e talentuoso attore teatrale, che si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando ai programmi televisivi Tù sì que Vales e i Soliti ignoti. Non ultimo, il cantante Pino Galiena sarà resident artist nei quattro Fruit Village di Paestum per tutta la stagione estiva. “Siamo lieti di essere riusciti a mettere in atto queste importanti collaborazioni creando un palinsesto di intrattenimento davvero di prim’ordine - sottolinea il coordinatore dell’ufficio villaggi Fruit, Claudio Guzovich -. Le settimane Wow promettono di essere un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia, dove l'arte, la comicità e la musica si fondono per creare ricordi”. [post_title] => Nei Fruit Village arrivano le settimane Wow in collaborazione con artisti celebri [post_date] => 2024-03-21T10:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711015840000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggi dellelefante il to fondato da vittorio ducrot festeggia i propri primi 50 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1482,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. \"Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali\".\r

\r

Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. \"Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale\".\r

\r

","post_title":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi","post_date":"2024-03-25T13:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711372059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311464\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sara Calabrese[/caption]\r

\r

Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. \"Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone\".\r

Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. \"Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato\".\r

\r

Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. \"Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione\".\r

\r

Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. \"Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi\".","post_title":"Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid","post_date":"2024-03-25T12:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711370718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Ducrot[/caption]\r

\r

Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo.\r

\r

“Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”.\r

\r

I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”.\r

\r

La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali.\r

\r

«Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili».\r

\r

In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”.\r

\r

Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire.\r

\r

","post_title":"Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni","post_date":"2024-03-25T11:36:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711366607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all'incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Il Las Vegas Travel Agent Forum si svolgerà fino al 27 marzo, e offre al mercato americano una vetrina dell'offerta turistica italiana attraverso la distribuzione di un numero speciale cartaceo di ItaliAbsolutely dedicato all’evento, e la partecipazione di partner, specialisti dei viaggi in Italia. Sul numero speciale alcune delle principali aziende italiane del settore tra cui ITA Airways, Martello Hotels Group, Noema Viaggi, Kiwi Travel, Emilia’s Food Valley e l’Hotel Settentrionale Esplanade di Montecatini Terme.\r

\r

Per i più di 1.000 professionisti del settore radunati a Las Vegas per partecipare a tavole rotonde, sessioni didattiche e incontri one-to-one, la presenza italiana è composta di ItaliAbsolutely e di due partner tour operator, Keys of Italy e Italia Highlights, ai quali si uniscono la città di Messina, porta d'accesso alla Sicilia, e le Grotte di Frasassi, la principale attrazione naturale delle Marche.\r

\r

Per le aziende italiane il forum è un'opportunità unica per promuovere i viaggi e le destinazioni Made in Italy, e per i partecipanti nordamericani un'occasione per esplorare nuove e stimolanti collaborazioni con il mercato italiano, scoprendo l'essenza e il fascino intramontabile del Bel Paese.\r

\r

Sfoglia l'edizione speciale di ItaliAbsolutely","post_title":"Italiabsolutely partecipa al Travel Agent Forum di Las Vegas","post_date":"2024-03-25T11:34:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely","las-vegas-travel-agent-forum"],"post_tag_name":["In evidenza","italiabsolutely","las vegas travel agent forum"]},"sort":[1711366486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464162","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la stagione 2024 dei due Relais del Cabreo della famiglia Folonari sulle colline di Greve in Chianti.\r

\r

Il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo sono pronti per accogliere gli ospiti tra i vigneti delle Tenute del Cabreo per esperienze enogastronomiche e per vacanza alla scoperta del territorio.\r

\r

Il Borgo del Cabreo, inaugurato nel 2017 è arrivato alla sua ottava stagione. Un luogo magico, circondato dai vigneti delle Tenute del Cabreo che, grazie alle dotazioni dei più moderni comfort, offre la possibilità di godere di tutte le bellezze della Toscana.\r

\r

Pietra del Cabreo, aperto al pubblico nel luglio del 2021, festeggia invece il suo quarto anno di vita. Situato a poche centinaia di metri dal Borgo del Cabreo, anch’esso immerso tra vigne e ulivi delle Tenute del Cabreo, è il frutto di un’accurata ristrutturazione e risponde alla filosofia della famiglia Folonari di valorizzare il territorio e il patrimonio locale.\r

\r

Alla Pietra del Cabreo gli ospiti potranno deliziare il palato al Ristorante CABREO, creato nel 2022 dallo Chef Alessio Sedran e gestito dallo Chef Giacomo Rossi, chiamato ad esaltare le eccellenze culinarie utilizzando le migliori materie prime del territorio, spesso coltivate direttamente nell’orto del Relais. Il ristorante, che propone un menu dove ricette tradizionali rivisitate all’insegna della modernità si sposano perfettamente con l’ampia selezione di etichette della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, è aperto tutti i giorni a pranzo e cena e accoglie anche ospiti esterni che potranno assaporarne l’atmosfera intima e accogliente e vivere un’esperienza enogastronomica di altissima qualità. \r

Per 8 mesi all’anno il Borgo e la Pietra del Cabreo accolgono turisti desiderosi di conoscere sia le bellezze naturali della zona, sia la tradizione vitivinicola di cui le Tenute Folonari rappresentano un’eccellenza.\r

Da queste vigne provengono infatti le uve che danno vita alle più rinomate etichette dell’azienda, come i Supertuscan Cabreo il Borgo, da cui il Relais prende il nome, e La Pietra.\r

\r

I relais di charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo offrono agli ospiti la possibilità di arricchire il soggiorno con percorsi di degustazione delle migliori etichette prodotte nelle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Un viaggio sensoriale attraverso i pregiati vini delle Tenute, spesso condotto dal presidente Giovanni Folonari, che ne racconta la storia e la tradizione di famiglia, portando alla scoperta delle caratteristiche uniche della produzione di pregio.\r

Il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo propongono soggiorni con tariffe a partire da € 229 per camera a notte con trattamento di ricca prima colazione con torte fatte in casa, uova e prodotti locali di prima qualità e aperitivo di benvenuto.\r

Entrambi i Relais sono dotati di piscina esterna riscaldata, campo da tennis privato, Internet wi-fi sia nelle camere che negli spazi esterni, parcheggio coperto e la possibilità di cenare al ristorante Cabreo.","post_title":"Il Borgo e la Pietra del Cabreo, al via la stagione tra esperienze enogastronomiche e relax","post_date":"2024-03-25T10:35:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711362908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464088\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Boy George[/caption]\r

\r

Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera.\r

\r

Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica.\r

\r

Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali.","post_title":"C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024","post_date":"2024-03-22T10:56:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711104983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie.\r

Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive.\r

Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori.\r

“Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”.\r

Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze.\r

","post_title":"Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways","post_date":"2024-03-21T12:44:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711025077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri.\r

\r

The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub.\r

\r

Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium","post_title":"The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow","post_date":"2024-03-21T12:28:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711024089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maestri della comicità, artisti e show man saranno protagonisti delle nuove settimane Wow dei Fruit Village: una serie di spettacoli esclusivi che tra luglio e agosto animeranno i villaggi del to campano.\r

\r

Tra i nomi coinvolti, quello di Tiberio Cosmin, vincitore del Festival della comicità italiana 2023 e Golden buzzer a Italia’s Got Talent 2023. Ma anche Luca Lombardo, showman con esperienze internazionali, che trasformerà le serate in spettacoli magici con il suo talento di trasformista. Ci saranno poi Aurelio Fierro Jr, figlio e nipote d’arte, cantante professionista e allievo di Tullio De Piscopo, protagonista con il ruolo di Clopin nel musical Notre Dame de Paris, nonché Antonio Diana, ventriloquo e talentuoso attore teatrale, che si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando ai programmi televisivi Tù sì que Vales e i Soliti ignoti. Non ultimo, il cantante Pino Galiena sarà resident artist nei quattro Fruit Village di Paestum per tutta la stagione estiva.\r

\r

“Siamo lieti di essere riusciti a mettere in atto queste importanti collaborazioni creando un palinsesto di intrattenimento davvero di prim’ordine - sottolinea il coordinatore dell’ufficio villaggi Fruit, Claudio Guzovich -. Le settimane Wow promettono di essere un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia, dove l'arte, la comicità e la musica si fondono per creare ricordi”.","post_title":"Nei Fruit Village arrivano le settimane Wow in collaborazione con artisti celebri","post_date":"2024-03-21T10:10:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711015840000]}]}}