Ventidue agenti in Sud Corea con Etnia Travel Concept per un fam trip in stile vivi local

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo della convention Bellissima Euphemia, che ha visto 130 personal voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri fornitori, si intensifica l’impegno di Lab Travel Euphemia nella formazione: tra novembre e dicembre dieci consulenti di viaggio sono infatti partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai. Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca). “Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai personal voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti - sottolinea l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”. Accompagnati dallo stesso Zucchi, i personal voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha quindi portato gli agenti a Dubai. “Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi personal voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo”. [post_title] => Sempre più formazione per Lab Travel Euphemia: appena terminato un fam trip Indonesia - Dubai [post_date] => 2023-12-22T12:56:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703249798000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La Corea del Sud ci ha stupito. Un mondo contrapposto tra tradizioni del passato e presente travolgente“. È questo uno dei tanti feedback dei 22 agenti di viaggio rientrati da poco dal fam trip in Sud Corea, organizzato da Etnia Travel Concept. Il programma è stato pensato per portare gli agenti a conoscere i luoghi imperdibili di questo affascinante Paese in puro stile vivi local, utilizzando metro, treni e autobus per gli spostamenti, con pasti in ristoranti locali, show cooking e attività a stretto contatto con la popolazione. Un tour denso di attività, insomma, ma anche un’importante occasione di formazione per una destinazione ancora poco conosciuta dal mercato italiano. [post_title] => Ventidue agenti in Sud Corea con Etnia Travel Concept per un fam trip in stile vivi local [post_date] => 2023-12-22T10:58:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703242726000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto i battenti al Terminal 1 di Roma Fiumicino la nuova Lounge Fantasia che Ita Airways ha riservato ai minori non accompagnati. Progettata dall’agenzia di branding FutureBrand, la Lounge Fantasia si sviluppa su una superficie di 120mq ed è situata nell’area Check-in del T1, prima dei controlli di sicurezza. "La Lounge Fantasia, quinta sala in Italia che apriamo in soli due anni dalla nascita della nostra compagnia, testimoniaa uno dei nostri valori fondanti, la centralità del cliente - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aderea – Abbiamo deciso di aprire la nuova Lounge dedicata ai piccoli viaggiatori proprio nella settimana delle feste natalizie, poiché è il periodo dell’anno più magico per i bambini e in cui questi ultimi si spostano molto di più per trascorrere le festività con i propri cari, muovendosi in completa sicurezza anche grazie al nostro servizio “minori non accompagnati”, richiesto nell’ultimo anno da circa 13.000 famiglie. Pensiamo, quindi, di rendere leggera, divertente e creativa l’attesa del volo per i nostri piccoli passeggeri e questo è per noi motivo di grande orgoglio”. Nel concept creativo della nuova Lounge Fantasia - aperta tutti i giorni dalle 05:30 alle 22:00 - cielo e mare si fondono per creare un luogo vestito con l’azzurro Ita Airways e giochi di illustrazioni che evocano un'atmosfera divertente e sognante. Elemento centrale è rappresentato da una grande mongolfiera, circondata da nicchie a forma di oblò e accoglienti salottini ispirati al design aeronautico. I partner che hanno collaborato alla realizzazione del progetto sono espressione del Made in Italy: Carioca, Feltrinelli, Quercetti e Zanotta. Per accedere alla Lounge Fantasia è necessario prenotare il servizio di Ita per minori non accompagnati, contattando il numero 800 936090, dove si potrà prenotare il volo, emettere il biglietto e contestualmente attivare il servizio ed avere tutte le informazioni necessarie per il giorno della partenza. In abbinata alla nuova lounge la compagnia ha ideato il Libretto di Volo dedicato ai minori ospiti della sala, che una volta a bordo potranno consegnarlo al comandante che annoterà tutte le informazioni tecniche del volo (numero del volo, destinazione, tempo di volo, tipologia aeromobile) ed apporrà la propria firma. Il bambino potrà conservare il proprio libretto ed utilizzarlo ogni volta che viaggerà su aerei Ita aggiungendo man mano ore di volo. Al termine del decimo volo, i piccoli viaggiatori potranno ottenere il Certificato di Junior Pilot Ita Airways scansionando il QR Code riportato nel Libretto. La lounge è la quinta sala ad essere inaugurata dal vettore dopo “Hangar Lounge”, “Piazza di Spagna”, a Roma Fiumicino, “Piazza della Scala” a Milano Linate e “Piazza Bellini” recentemente inaugurata a Catania. [post_title] => Ita Airways: taglio del nastro per la Lounge Fantasia riservata ai minori non accompagnati [post_date] => 2023-12-22T10:58:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703242683000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2023 è stato il primo anno pieno dopo una pandemia terribile, ancora non siamo ai livelli del 2019 che è stato l'ultimo anno sano pre-pandemia, però abbiamo quasi recuperato tutti i volumi e tutti i ricavi. È stato un anno tonico nel quale finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro". Queste le parole di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World e presidente di Astoi, durante un'intervista a Italpress Economy. Ma come sarà l'anno che sta per iniziare? "Per il 2024 si prevede una crescita soprattutto del segmento del turismo organizzato quasi del 12%, poi come si muoverà questa crescita bisognerà leggerlo perché lo scacchiere mondiale è sempre un po' fluido, però in linea di massima ci aspettiamo un mercato ancora tonico l'anno prossimo". Se guardiamo a Natale e Capodanno "i dati sono molto positivi - conferma Pier Ezhaya - li abbiamo anche confezionati con un maggior anticipo. Naturalmente questo per gli operatori è un fattore estremamente importante, perché permette di pianificare per tempo e di irrobustire la propria programmazione. Nelle settimane clou, tra Natale e Capodanno, prevediamo una crescita dell'11% sui ricavi del 2022, poi la mappa si è spostata in funzione anche di quello che è accaduto in Medio Oriente però assistiamo un lungo raggio molto tonico, vediamo una ripresa anche dei viaggi itineranti: bisogna aiutare le persone più a sentire dentro che vedere fuori, hanno bisogno di vivere i luoghi e le esperienze, venendo in contatto anche con le popolazioni locali". [post_title] => Ezhaya: "Il 2023 è andato bene. Il 2024 si presenta in crescita" [post_date] => 2023-12-22T10:23:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703240620000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un bonus del valore di 500 euro per ciascuno. E' l'operazione di valorizzazione delle risorse umane messa in campo da Terme di Saturnia, che ha deciso di destinare il 3% del proprio utile annuale al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato quattro anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha infatti pensato di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business. Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale. La realtà di Terme di Saturnia, stabilmente tra le prime aziende della Toscana e della provincia di Grosseto, è la flagship del gruppo Terme Italia. Guidata dal general manager Antonello Del Regno dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia. La società ha oltre 100 anni di storia ed è Marchio storico nazionale. A novembre 2024 proprio Terme Italia aprirà a Milano il complesso termale Scuderie de Montel, dopo una importante riqualificazione dello storico edificio adiacente allo stadio di San Siro. [post_title] => Terme di Saturnia distribuisce il 3% dell'utile ai propri dipendenti [post_date] => 2023-12-22T10:17:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703240239000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si estende su una superficie complessiva di 100 mila metri quadrati di lungomare il nuovo Barceló Playa Blanca di Lanzarote. Dotato di 132 camere, alcune delle quali Swim-up, ossia con una piscina semi-privata, si tratta di una struttura adults-only il cui progetto architettonico è stato realizzato dallo studio Cmv Architects. Il complesso dispone anche di una piscina a sfioro lunga 180 metri e di una piscina riscaldata riservata esclusivamente agli ospiti. L'offerta enogastronomica si declina in due ristoranti a buffet (uno dei quali esclusivo), altrettanti locali à la carte, un Champs Sports Bar, un lobby bar e due pools bar, dove è possibile gustare un ampio menù di cocktail e spuntini a bordo piscina. Presente pure un wellness center dotato di area acquatica, palestra e centro sportivo con campi da paddle, tennis e pallavolo. Per i più piccoli ci sono poi ampie aree gioco, una piscina con una nave pirata con giochi d'acqua e un Barcy Club, dove si svolge il programma di intrattenimento Happy Minds. Con l'apertura di questo nuovo hotel, Barceló consolida il proprio impegno nello sviluppo turistico delle isole Canarie, dove ha aperto il suo primo hotel nel 1974. Attualmente la catena alberghiera gestisce 16 hotel con più di 6.600 camere a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote, impiegando più di 3 mila persone e collaborando con più di 1.300 fornitori locali. [post_title] => Novità a Lanzarote per il gruppo Barceló che apre il 4 stelle Playa Blanca [post_date] => 2023-12-22T10:06:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703239617000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri tutti in positivo per la Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, per il periodo natalizio e nel bilancio di chiusura dell’anno 2023. Le proiezioni per fine anno indicano una crescita del +6,3% per i viaggiatori che raggiungeranno quota 10.735.700 rispetto ai 10.099.441 del 2022. E per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, dal 22 dicembre al 7 gennaio, la stima è quella di 3.320 movimenti (rispetto ai 2.896 del 2022), di cui 2.210 nazionali e 1.110 internazionali, questi ultimi con un incremento del 42,67%. Sono invece 505.000 i viaggiatori previsti che transiteranno nello scalo catanese, registrando un aumento del +13,8%. Di questi, 333.000 nazionali e 172.000 internazionali (+38% rispetto al 2022). Per lo scalo catanese, tra le destinazioni nazionali preferite si confermano, come nel precedente ponte, Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Malta, Tirana e Bucarest Otopeni, invece, sono le mete estere più scelte dai passeggeri con volato su Malta incrementato di circa il 30%, mentre per le altre 2 realtà, più che raddoppiato. Anche l’aeroporto di Comiso chiude l’anno con il segno positivo. Nonostante il numero dei passeggeri abbia subito una flessione rispetto al 2022 (-16,8%) ed è previsto in calo anche a dicembre, il 2023 è stato un anno in crescita in termini di spostamenti che, infatti, hanno registrato un + 4,19% con 3459 movimenti rispetto ai 3320 del 2022. Solo nel mese di dicembre, inoltre, sono previsti 179 movimenti contro i 157 effettivi dello scorso anno, segnando un +14%. Per il periodo delle feste di Natale, si stima che saranno 94 i movimenti contro gli 82 del 2022 con un incremento del 14,63%. Di questi, 80 sono nazionali (+15,94%) e 14 internazionali (+7,69%). Il numero dei passeggeri previsti per il ponte è di 10740 contro i 11797 effettivi dello scorso anno (-8,96%), di cui 9480 di tipo nazionale (-11,47%) e 1260 internazionali (+15,7%). Secondo il nuovo rapporto dell’Aci - Airports Council International Europe, l’aeroporto di Catania si piazza al quarto posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati, lo scalo siciliano ha registrato un incremento del +17% rispetto all'ottobre 2019, tra gli aeroporti europei con un volume tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui. «Dopo una fase complessa per il settore aeroportuale, dovuta all’impatto della pandemia sulla mobilità e sul turismo, questo risultato conferma la traiettoria di crescita del nostro aeroporto ed è frutto di una collaborazione positiva tra il nostro team, i partner del comparto e le autorità locali e nazionali - ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac -. La Sicilia è più che una destinazione: è un luogo riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, cultura e autenticità. Il notevole incremento delle attività aeroportuali dimostra l’interesse dei viaggiatori e la fiducia riposta nella qualità e nella sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Guardiamo al futuro con determinazione e continueremo a impegnarci per elevare gli standard e consolidare la nostra posizione come hub di riferimento». [post_title] => Aeroporto di Catania sugli scudi: previsti 505.000 viaggiatori per le festività [post_date] => 2023-12-22T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703236545000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell'operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati. “Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”. [post_title] => King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv [post_date] => 2023-12-21T11:51:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703159517000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti del numero dei turisti così come delle entrate legate al settore nel 2024 del Regno Unito: lo affermano le più recenti stime di VisitBritain indicano una spesa dei visitatori internazionali nel Paese pari a 34,1 miliardi di sterline: in altre parole un aumento del 7% rispetto alla spesa prevista per l'intero 2023 e del +20% rispetto al 2019. L'outlook mostra un totale di 39,5 milioni di arrivi, pari ad un incremento del 5% rispetto ai 37,8 milioni previsti nel 2023, anche se ancora inferiore del 3% rispetto ai livelli del 2019. Quest'anno visitatori americani hanno registrato una spesa record nel Regno Unito, con una crescita del +28% rispetto al 2019, tenendo conto del tasso di inflazione. VisitBritain prevede che il mercato statunitense avrà un valore di 6,7 miliardi di sterline nel 2024, con i visitatori americani che contribuiranno con quasi 1 sterlina ogni 5 di tutta la spesa in entrata. Il ritmo di ripresa dell'Europa è rallentato con l'avanzare del 2023, e la spesa, in termini reali, è rimasta appena al di sotto del 2019, secondo gli ultimi dati. VisitBritain prevede che la Cina si riprenderà fino a raggiungere un valore di 1,7 miliardi di sterline nel 2024, diventando il quarto mercato di visitatori in entrata più prezioso del Regno Unito. A livello globale si prevede che arrivi ed entrate dei visitatori internazionali torneranno ai livelli del 2019 entro l'inizio del 2025. «I visitatori internazionali spendono decine di miliardi di sterline nel Regno Unito e il denaro generato sostiene le economie locali e i posti di lavoro, quindi è stato fantastico vedere la crescita a due cifre della spesa dagli Stati Uniti e la crescita complessiva prevista per il prossimo anno rispetto al 2023 - ha commentato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Tuttavia, abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo complessivo della ripresa rispetto alla forte partenza registrata nella prima metà del 2023 e dobbiamo affrontare una forte concorrenza da parte dei nostri vicini europei. Per spingere la spesa in Gran Bretagna, le nostre campagne internazionali rimarranno concentrate sui mercati in forte crescita, tra cui l'Australia e gli Stati Uniti, e continueremo a competere duramente nei nostri principali mercati europei e nei preziosi Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg). [post_title] => VisitBritain prevede arrivi ed entrate turistiche in crescita nel 2024 [post_date] => 2023-12-21T11:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703158627000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ventidue agenti in sud corea con etnia travel concept per un fam trip in stile vivi local" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1875,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo della convention Bellissima Euphemia, che ha visto 130 personal voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri fornitori, si intensifica l’impegno di Lab Travel Euphemia nella formazione: tra novembre e dicembre dieci consulenti di viaggio sono infatti partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai. Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca).\r

\r

“Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai personal voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti - sottolinea l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”.\r

\r

Accompagnati dallo stesso Zucchi, i personal voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha quindi portato gli agenti a Dubai. “Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi personal voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo”.\r

\r

","post_title":"Sempre più formazione per Lab Travel Euphemia: appena terminato un fam trip Indonesia - Dubai","post_date":"2023-12-22T12:56:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703249798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Corea del Sud ci ha stupito. Un mondo contrapposto tra tradizioni del passato e presente travolgente“. È questo uno dei tanti feedback dei 22 agenti di viaggio rientrati da poco dal fam trip in Sud Corea, organizzato da Etnia Travel Concept.\r

\r

Il programma è stato pensato per portare gli agenti a conoscere i luoghi imperdibili di questo affascinante Paese in puro stile vivi local, utilizzando metro, treni e autobus per gli spostamenti, con pasti in ristoranti locali, show cooking e attività a stretto contatto con la popolazione. Un tour denso di attività, insomma, ma anche un’importante occasione di formazione per una destinazione ancora poco conosciuta dal mercato italiano.","post_title":"Ventidue agenti in Sud Corea con Etnia Travel Concept per un fam trip in stile vivi local","post_date":"2023-12-22T10:58:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703242726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ha aperto i battenti al Terminal 1 di Roma Fiumicino la nuova Lounge Fantasia che Ita Airways ha riservato ai minori non accompagnati. Progettata dall’agenzia di branding FutureBrand, la Lounge Fantasia si sviluppa su una superficie di 120mq ed è situata nell’area Check-in del T1, prima dei controlli di sicurezza.\r

\"La Lounge Fantasia, quinta sala in Italia che apriamo in soli due anni dalla nascita della nostra compagnia, testimoniaa uno dei nostri valori fondanti, la centralità del cliente - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aderea – Abbiamo deciso di aprire la nuova Lounge dedicata ai piccoli viaggiatori proprio nella settimana delle feste natalizie, poiché è il periodo dell’anno più magico per i bambini e in cui questi ultimi si spostano molto di più per trascorrere le festività con i propri cari, muovendosi in completa sicurezza anche grazie al nostro servizio “minori non accompagnati”, richiesto nell’ultimo anno da circa 13.000 famiglie. Pensiamo, quindi, di rendere leggera, divertente e creativa l’attesa del volo per i nostri piccoli passeggeri e questo è per noi motivo di grande orgoglio”.\r

Nel concept creativo della nuova Lounge Fantasia - aperta tutti i giorni dalle 05:30 alle 22:00 - cielo e mare si fondono per creare un luogo vestito con l’azzurro Ita Airways e giochi di illustrazioni che evocano un'atmosfera divertente e sognante. Elemento centrale è rappresentato da una grande mongolfiera, circondata da nicchie a forma di oblò e accoglienti salottini ispirati al design aeronautico. I partner che hanno collaborato alla realizzazione del progetto sono espressione del Made in Italy: Carioca, Feltrinelli, Quercetti e Zanotta.\r

Per accedere alla Lounge Fantasia è necessario prenotare il servizio di Ita per minori non accompagnati, contattando il numero 800 936090, dove si potrà prenotare il volo, emettere il biglietto e contestualmente attivare il servizio ed avere tutte le informazioni necessarie per il giorno della partenza.\r

In abbinata alla nuova lounge la compagnia ha ideato il Libretto di Volo dedicato ai minori ospiti della sala, che una volta a bordo potranno consegnarlo al comandante che annoterà tutte le informazioni tecniche del volo (numero del volo, destinazione, tempo di volo, tipologia aeromobile) ed apporrà la propria firma. Il bambino potrà conservare il proprio libretto ed utilizzarlo ogni volta che viaggerà su aerei Ita aggiungendo man mano ore di volo. Al termine del decimo volo, i piccoli viaggiatori potranno ottenere il Certificato di Junior Pilot Ita Airways scansionando il QR Code riportato nel Libretto.\r

La lounge è la quinta sala ad essere inaugurata dal vettore dopo “Hangar Lounge”, “Piazza di Spagna”, a Roma Fiumicino, “Piazza della Scala” a Milano Linate e “Piazza Bellini” recentemente inaugurata a Catania.","post_title":"Ita Airways: taglio del nastro per la Lounge Fantasia riservata ai minori non accompagnati","post_date":"2023-12-22T10:58:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703242683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023 è stato il primo anno pieno dopo una pandemia terribile, ancora non siamo ai livelli del 2019 che è stato l'ultimo anno sano pre-pandemia, però abbiamo quasi recuperato tutti i volumi e tutti i ricavi. È stato un anno tonico nel quale finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro\". Queste le parole di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World e presidente di Astoi, durante un'intervista a Italpress Economy.\r

\r

Ma come sarà l'anno che sta per iniziare? \"Per il 2024 si prevede una crescita soprattutto del segmento del turismo organizzato quasi del 12%, poi come si muoverà questa crescita bisognerà leggerlo perché lo scacchiere mondiale è sempre un po' fluido, però in linea di massima ci aspettiamo un mercato ancora tonico l'anno prossimo\".\r

\r

Se guardiamo a Natale e Capodanno \"i dati sono molto positivi - conferma Pier Ezhaya - li abbiamo anche confezionati con un maggior anticipo. Naturalmente questo per gli operatori è un fattore estremamente importante, perché permette di pianificare per tempo e di irrobustire la propria programmazione. Nelle settimane clou, tra Natale e Capodanno, prevediamo una crescita dell'11% sui ricavi del 2022, poi la mappa si è spostata in funzione anche di quello che è accaduto in Medio Oriente però assistiamo un lungo raggio molto tonico, vediamo una ripresa anche dei viaggi itineranti: bisogna aiutare le persone più a sentire dentro che vedere fuori, hanno bisogno di vivere i luoghi e le esperienze, venendo in contatto anche con le popolazioni locali\".","post_title":"Ezhaya: \"Il 2023 è andato bene. Il 2024 si presenta in crescita\"","post_date":"2023-12-22T10:23:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1703240620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un bonus del valore di 500 euro per ciascuno. E' l'operazione di valorizzazione delle risorse umane messa in campo da Terme di Saturnia, che ha deciso di destinare il 3% del proprio utile annuale al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato quattro anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha infatti pensato di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business.\r

\r

Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale. La realtà di Terme di Saturnia, stabilmente tra le prime aziende della Toscana e della provincia di Grosseto, è la flagship del gruppo Terme Italia. Guidata dal general manager Antonello Del Regno dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia. La società ha oltre 100 anni di storia ed è Marchio storico nazionale. A novembre 2024 proprio Terme Italia aprirà a Milano il complesso termale Scuderie de Montel, dopo una importante riqualificazione dello storico edificio adiacente allo stadio di San Siro.","post_title":"Terme di Saturnia distribuisce il 3% dell'utile ai propri dipendenti","post_date":"2023-12-22T10:17:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703240239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si estende su una superficie complessiva di 100 mila metri quadrati di lungomare il nuovo Barceló Playa Blanca di Lanzarote. Dotato di 132 camere, alcune delle quali Swim-up, ossia con una piscina semi-privata, si tratta di una struttura adults-only il cui progetto architettonico è stato realizzato dallo studio Cmv Architects. Il complesso dispone anche di una piscina a sfioro lunga 180 metri e di una piscina riscaldata riservata esclusivamente agli ospiti.\r

\r

L'offerta enogastronomica si declina in due ristoranti a buffet (uno dei quali esclusivo), altrettanti locali à la carte, un Champs Sports Bar, un lobby bar e due pools bar, dove è possibile gustare un ampio menù di cocktail e spuntini a bordo piscina. Presente pure un wellness center dotato di area acquatica, palestra e centro sportivo con campi da paddle, tennis e pallavolo. Per i più piccoli ci sono poi ampie aree gioco, una piscina con una nave pirata con giochi d'acqua e un Barcy Club, dove si svolge il programma di intrattenimento Happy Minds.\r

\r

Con l'apertura di questo nuovo hotel, Barceló consolida il proprio impegno nello sviluppo turistico delle isole Canarie, dove ha aperto il suo primo hotel nel 1974. Attualmente la catena alberghiera gestisce 16 hotel con più di 6.600 camere a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote, impiegando più di 3 mila persone e collaborando con più di 1.300 fornitori locali.","post_title":"Novità a Lanzarote per il gruppo Barceló che apre il 4 stelle Playa Blanca","post_date":"2023-12-22T10:06:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703239617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri tutti in positivo per la Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, per il periodo natalizio e nel bilancio di chiusura dell’anno 2023. Le proiezioni per fine anno indicano una crescita del +6,3% per i viaggiatori che raggiungeranno quota 10.735.700 rispetto ai 10.099.441 del 2022.\r

\r

E per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, dal 22 dicembre al 7 gennaio, la stima è quella di 3.320 movimenti (rispetto ai 2.896 del 2022), di cui 2.210 nazionali e 1.110 internazionali, questi ultimi con un incremento del 42,67%. Sono invece 505.000 i viaggiatori previsti che transiteranno nello scalo catanese, registrando un aumento del +13,8%. Di questi, 333.000 nazionali e 172.000 internazionali (+38% rispetto al 2022).\r

\r

Per lo scalo catanese, tra le destinazioni nazionali preferite si confermano, come nel precedente ponte, Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Malta, Tirana e Bucarest Otopeni, invece, sono le mete estere più scelte dai passeggeri con volato su Malta incrementato di circa il 30%, mentre per le altre 2 realtà, più che raddoppiato.\r

\r

Anche l’aeroporto di Comiso chiude l’anno con il segno positivo. Nonostante il numero dei passeggeri abbia subito una flessione rispetto al 2022 (-16,8%) ed è previsto in calo anche a dicembre, il 2023 è stato un anno in crescita in termini di spostamenti che, infatti, hanno registrato un + 4,19% con 3459 movimenti rispetto ai 3320 del 2022. Solo nel mese di dicembre, inoltre, sono previsti 179 movimenti contro i 157 effettivi dello scorso anno, segnando un +14%.\r

\r

Per il periodo delle feste di Natale, si stima che saranno 94 i movimenti contro gli 82 del 2022 con un incremento del 14,63%. Di questi, 80 sono nazionali (+15,94%) e 14 internazionali (+7,69%). Il numero dei passeggeri previsti per il ponte è di 10740 contro i 11797 effettivi dello scorso anno (-8,96%), di cui 9480 di tipo nazionale (-11,47%) e 1260 internazionali (+15,7%).\r

\r

Secondo il nuovo rapporto dell’Aci - Airports Council International Europe, l’aeroporto di Catania si piazza al quarto posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati, lo scalo siciliano ha registrato un incremento del +17% rispetto all'ottobre 2019, tra gli aeroporti europei con un volume tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui.\r

«Dopo una fase complessa per il settore aeroportuale, dovuta all’impatto della pandemia sulla mobilità e sul turismo, questo risultato conferma la traiettoria di crescita del nostro aeroporto ed è frutto di una collaborazione positiva tra il nostro team, i partner del comparto e le autorità locali e nazionali - ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac -. La Sicilia è più che una destinazione: è un luogo riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, cultura e autenticità. Il notevole incremento delle attività aeroportuali dimostra l’interesse dei viaggiatori e la fiducia riposta nella qualità e nella sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Guardiamo al futuro con determinazione e continueremo a impegnarci per elevare gli standard e consolidare la nostra posizione come hub di riferimento».\r

","post_title":"Aeroporto di Catania sugli scudi: previsti 505.000 viaggiatori per le festività","post_date":"2023-12-22T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703236545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell'operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia.\r

\r

Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati.\r

\r

“Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”.","post_title":"King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv","post_date":"2023-12-21T11:51:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703159517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del numero dei turisti così come delle entrate legate al settore nel 2024 del Regno Unito: lo affermano le più recenti stime di VisitBritain indicano una spesa dei visitatori internazionali nel Paese pari a 34,1 miliardi di sterline: in altre parole un aumento del 7% rispetto alla spesa prevista per l'intero 2023 e del +20% rispetto al 2019.\r

\r

L'outlook mostra un totale di 39,5 milioni di arrivi, pari ad un incremento del 5% rispetto ai 37,8 milioni previsti nel 2023, anche se ancora inferiore del 3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Quest'anno visitatori americani hanno registrato una spesa record nel Regno Unito, con una crescita del +28% rispetto al 2019, tenendo conto del tasso di inflazione. VisitBritain prevede che il mercato statunitense avrà un valore di 6,7 miliardi di sterline nel 2024, con i visitatori americani che contribuiranno con quasi 1 sterlina ogni 5 di tutta la spesa in entrata.\r

\r

Il ritmo di ripresa dell'Europa è rallentato con l'avanzare del 2023, e la spesa, in termini reali, è rimasta appena al di sotto del 2019, secondo gli ultimi dati. VisitBritain prevede che la Cina si riprenderà fino a raggiungere un valore di 1,7 miliardi di sterline nel 2024, diventando il quarto mercato di visitatori in entrata più prezioso del Regno Unito.\r

\r

A livello globale si prevede che arrivi ed entrate dei visitatori internazionali torneranno ai livelli del 2019 entro l'inizio del 2025.\r

\r

«I visitatori internazionali spendono decine di miliardi di sterline nel Regno Unito e il denaro generato sostiene le economie locali e i posti di lavoro, quindi è stato fantastico vedere la crescita a due cifre della spesa dagli Stati Uniti e la crescita complessiva prevista per il prossimo anno rispetto al 2023 - ha commentato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Tuttavia, abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo complessivo della ripresa rispetto alla forte partenza registrata nella prima metà del 2023 e dobbiamo affrontare una forte concorrenza da parte dei nostri vicini europei. Per spingere la spesa in Gran Bretagna, le nostre campagne internazionali rimarranno concentrate sui mercati in forte crescita, tra cui l'Australia e gli Stati Uniti, e continueremo a competere duramente nei nostri principali mercati europei e nei preziosi Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg).","post_title":"VisitBritain prevede arrivi ed entrate turistiche in crescita nel 2024","post_date":"2023-12-21T11:37:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703158627000]}]}}