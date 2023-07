Valtur lancia Vola da Re: a disposizione un Boeing 737-400 all business per chi si reca in Sardegna Un Boeing 737-400 da 72 posti, con configurazione all business. E’ l’aeromobile che il gruppo Nicolaus mette a disposizione a coloro che decideranno di accedere alla nuova formula Vola da Re per arrivate in Sardegna in vista di un soggiorno presso le strutture Valtur Sardegna Baia dei Pini e Valtur Sardegna Tirreno Resort o presso una delle altre proprietà della compagnia a destinazione. La proposta è valida al momento per i voli tra Milano Malpensa e Olbia, relativamente al periodo compreso tra il 5 e il 29 agosto 2023. La formula comprende anche assistenza dedicata ed esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno, servizio di bordo, estensione franchigia bagagli (25 chili bagaglio in stiva più un trolley e una borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al limitato riempimento del volo. “Presentiamo con orgoglio al mercato questa nuova operazione che è frutto di una visione strategica in sintonia con le potenzialità del turismo del futuro e di un grande lavoro di costruzione della proposta, messo a punto da differenti comparti del nostro gruppo – spiega la responsabile prodotto, Paola Coccarelli -. È un’operazione logisticamente ed economicamente importante, ma quando abbiamo detto di voler lavorare al fine di posizionare in chiave lifestyle e upscale il brand Valtur sapevamo di dover dare concretezza a questo obiettivo, passando attraverso nuovi tipi di impegno che sono imprescindibili per tracciare scenari inesplorati e innovativi. Sin dal lancio di Vola da Re i riscontri sono molto buoni e ci dicono che il mercato chiede sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà: dalla fissità della quotidianità, dalla materialità di certi aspetti della vita, da ciò che elimini anche il minimo stress dalla piacevolezza di un momento prezioso come la vacanza”. Condividi

