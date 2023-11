Valerio Toscano e Tomas Crisafulli new entry sales di Volonline Volonline rafforza il team sales con due importanti new entry: sono Valerio Toscano e Tomas Crisafulli che dal 1° novembre seguono Calabria, Sicilia e Sardegna. “Due professionisti con alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale – commenta Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una campagna acquisti iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”. A luglio è tra l’altro entrata nel team anche Eleonora Basagni, professionista molto apprezzata, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Rafforzata pure ulteriormente la Lombardia con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia. “L’obiettivo è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa – conclude Ferrari -. I momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team building a Sharm El Sheikh, che è stato un successo tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il sales team di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”. Condividi

