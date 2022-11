Valdichiana Living, tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano e delle 24 statue appena venute alla luce Valdichiana Living organizza un tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano dei Bagni dove sono appena venute alla luce 24 statue. La Valdichiana Senese, nel sud della Toscana, è terra prediletta per le terme, per l’enogastronomia e ora anche un “place to go” per tutti gli appassionati di archeologia e di “grande scoperte”, quelle che fanno davvero parlare e cambiano il corso della storia. A San Casciano dei Bagni, uno dei borghi più belli d’Italia, luogo prediletto per i benefici dell’acqua, è stato appena annunciato il ritrovamento di 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura databili tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. Si tratta di un deposito votivo assolutamente unico, mai visto prima, dove a lavorare ci sono 60 esperti da tutto il mondo. Si vocifera che sia la più importante scoperta archeologica di questo tipo dopo Riace. Un tesoro emerso dall’acqua, da quello stesso santuario di epoca augustea sorto come per magia affianco alle vasche pubbliche del paese, che dimostra ancora una volta come San Casciano è luogo termale prediletto già in epoca romana. Valdichiana Living, tour operator della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, si appresta ancora una volta a valorizzare questa terra offrendo ai propri viaggiatori un’esperienza unica: scoprire e vivere questa emozionante scoperta. Una visita guidata, al costo di 69 euro, della durata di 4 ore, in compagnia di chi ha riportato alla luce il santuario collocato nelle vicinanze del Bagno Grande. Il tour inizia dai tesori ritrovati, collocati alle Stanze Cassianensi del Palazzo Comunale del borgo, per poi proseguire a piedi allo scavo. Una volta terminata la visita, l’itinerario tra le acque sacre di San Casciano dei Bagni continua a Fonteverde, rinomato centro termale. Proprio nello spirito antiquario del 1600, all’interno della villa sono tuttora esposti pezzi legati ai reperti rinvenuti a San Casciano dei Bagni. Ammirata la galleria, arriva il momento di scoprire gli effetti benefici delle acque con un bagno caldo nelle terme.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo stand di Enit al World Trade Market di Londra è stato premiato dalla manifestazione fieristica per essere il migliore in ottica di business, aggiudicandosi il Best Stand Award 2022 nella categoria “Doing Business”. Il riconoscimento premia così l’abilità di Enit di attrarre i visitatori e creare occasioni di incontro e di scambio grazie a momenti di networking e condivisione che hanno l’intento di sviluppare importanti connessioni per il business. Con una superficie di oltre 1700 mq, l’area espositiva dedicata alla promozione turistica dell’Italia è una delle più ampie di tutta la fiera, accogliendo 15 regioni, Repubblica di San Marino e Roma capitale, comune di Sanremo, Ita Airways e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. e oltre 250 aziende e operatori del settore. La brand identity che veste l’interezza dei metri quadri è legata alla campagna #LiveItalian e che è usata per la promozione del portale italia.it, proprio per garantire una piena consistency con la comunicazione esterna leisure dell’Agenzia Nazionale del Turismo. Le pareti dello spazio londinese sono diventati i quadri per ospitare immagini ad hoc declinate con i diversi pattern stilizzati per evidenziare i prodotti turistici italiani, ma anche spazi pubblicitari dove poggiano gli artwork legati alla campagna #LiveItalian, con il loro claim e twist creativo. «Un riconoscimento che ritempra degli sforzi tesi a potenziare la spinta promozionale dell’immagine dell’Italia nel mondo. Onorati di dare valore e risalto alle regioni e di creare occasioni di scambio e networking tra gli stakeholders del settore. Quello Uk è un mercato di grandi potenzialità. I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» afferma Roberta Garibaldi ad Enit. «Uno stand che ricalca la campagna Live Italian, Il twist creativo per raccontare l’Italia oltre l’ordinario. Gesti, idee e momenti di vita quotidiana, tipici dello stile di vita italiano, per narrare momenti dell’Italianità. Questa campagna pubblicitaria è stata concepita per una pianificazione digitale ed OOH per tutte le stagioni, puntando su segmenti outdoor, lusso e food ed ha trovato e trova spazi spettacolari OOH così come incisivi spazi online per creare brand awareness sulla destinazione Italia e generare traffico verso italia.it»commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit. [post_title] => Lo stand Enit al Wtm vince il premio Best Stand Award 2022 [post_date] => 2022-11-09T12:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667997693000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015. Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri. Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana. [post_title] => L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019 [post_date] => 2022-11-09T11:29:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667993376000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valdichiana Living organizza un tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano dei Bagni dove sono appena venute alla luce 24 statue. La Valdichiana Senese, nel sud della Toscana, è terra prediletta per le terme, per l’enogastronomia e ora anche un “place to go” per tutti gli appassionati di archeologia e di “grande scoperte”, quelle che fanno davvero parlare e cambiano il corso della storia. A San Casciano dei Bagni, uno dei borghi più belli d’Italia, luogo prediletto per i benefici dell’acqua, è stato appena annunciato il ritrovamento di 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura databili tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. Si tratta di un deposito votivo assolutamente unico, mai visto prima, dove a lavorare ci sono 60 esperti da tutto il mondo. Si vocifera che sia la più importante scoperta archeologica di questo tipo dopo Riace. Un tesoro emerso dall’acqua, da quello stesso santuario di epoca augustea sorto come per magia affianco alle vasche pubbliche del paese, che dimostra ancora una volta come San Casciano è luogo termale prediletto già in epoca romana. Valdichiana Living, tour operator della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, si appresta ancora una volta a valorizzare questa terra offrendo ai propri viaggiatori un’esperienza unica: scoprire e vivere questa emozionante scoperta. Una visita guidata, al costo di 69 euro, della durata di 4 ore, in compagnia di chi ha riportato alla luce il santuario collocato nelle vicinanze del Bagno Grande. Il tour inizia dai tesori ritrovati, collocati alle Stanze Cassianensi del Palazzo Comunale del borgo, per poi proseguire a piedi allo scavo. Una volta terminata la visita, l’itinerario tra le acque sacre di San Casciano dei Bagni continua a Fonteverde, rinomato centro termale. Proprio nello spirito antiquario del 1600, all’interno della villa sono tuttora esposti pezzi legati ai reperti rinvenuti a San Casciano dei Bagni. Ammirata la galleria, arriva il momento di scoprire gli effetti benefici delle acque con un bagno caldo nelle terme. [post_title] => Valdichiana Living, tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano e delle 24 statue appena venute alla luce [post_date] => 2022-11-09T10:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667989608000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana. Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik). Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma. Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno. [post_title] => Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019 [post_date] => 2022-11-09T10:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667989146000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la stagione 2022-23 Boscolo punta decisamente a nord. E lo fa non solo con gli itinerari classici nelle città europee, ma con cinque top tour che vanno a caccia di località e panorami ammantati di neve. A cominciare da dicembre, partenza di Capodanno inclusa, quando è previsto l'itinerario Capitali del Nord, incanto d’inverno, che percorre i più bei panorami scandinavi coniugando paesaggi urbani e natura tra i giardini di Copenaghen, le architetture rinascimentali e novecentesche di Stoccolma e il fitto arcipelago di isole che chiude il viaggio per raggiungere Helsinki in navigazione. In crociera, alla fine di un percorso che alterna scenari di edifici sontuosi e panorami d’acqua, si arriva a Helsinki anche nel tour Stoccolma, Helsinki: città del mar Baltico. L’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave proprio nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023. Capodanno ed Epifania esclusivi anche per chi cerca l’immersione totale nella natura nordica, con il tour il Fascino dei fiordi d’inverno, che oltre alle date di dicembre e gennaio prevede una partenza dedicata anche in febbraio, quando la stagione inoltrata rende ancora più emozionante viaggiare a bordo del treno Flamsbana, una tra le linee ferroviarie più ripide al mondo. Protagonista del viaggio è l’Aurlandsfiord, uno dei più spettacolari della Norvegia, ma altrettanto spettacolare è la crociera sul Nærøyfjord, patrimonio Unesco, con soste tra villaggi vichinghi e cittadine storiche. Chiudono la lista dei top five due viaggi immersivi, in Norvegia e Finlandia. Partenza speciale dell’11 febbraio con il tour Tromso, paesaggio artico e aurora boreale, che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami tra villaggi in legno, slitte trainate da renne e cani huski e splendide vedute, come quella che apre su Tromsø e i suoi fiordi dalle sommità del monte Fjellheisen o quella dei cieli striati di luce della notte nordica. Per chi vuole immergersi nell’inverno al confine col Circolo Polare, c'è invece la partenza a data unica in febbraio con il tour Kuusamo Ruka avventura Artica: un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia, in cui la natura regala esperienze inedite; i rigori della Lapponia finlandese, il caldo confortevole delle saune, i panorami bianchi da attraversare in motoslitta o la prova di guida trainati dalle renne, prima di attraversare, ciaspole ai piedi, il paesaggio onirico delle cascate congelate del parco nazionale di Oulanka. [post_title] => Boscolo Tours punta a nord: cinque itinerari per un inverno all'insegna della neve [post_date] => 2022-11-08T09:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667901471000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente. Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata. Le novità Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti. “Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”. [post_title] => Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi [post_date] => 2022-11-07T15:31:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667835082000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane. Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania. Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%). Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%). «I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi. «La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè. [post_title] => L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia [post_date] => 2022-11-07T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667834118000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività a Verona con 4,7 milioni di passeggeri trasportati e un'offerta per il 2023 di circa 600.000 posti, in altre parole più di 3.200 voli. La compagnia spagnola collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive. Complessivamente, la capacità sugli aeroporti di Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi. All’inaugurazione del 2012 della base di Venezia, è seguita nel 2015 quella di Verona e questo investimento ha consentito alla compagnia di instaurare un solido e duraturo rapporto con il tessuto economico del Nord-est. In questi dieci anni di attività il vettore, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi clienti, ha anche promosso l’interesse verso tematiche come la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. In Veneto, per esempio, Volotea ha contribuito al restauro di importanti opere, come la balconata sansoviniana di Palazzo Ducale in Piazza San Marco o le opere danneggiate durante la Prima Guerra Mondiale custodite presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, classificatosi primo al programma di mecenatismo culturale #Volotea4Veneto. "I successi ottenuti fino ad oggi ci ripagano degli investimenti stanziati nel corso degli anni - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi - Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori". “Per i nostri aeroporti, Volotea rappresenta un partner importante, che ha saputo costruire un dialogo diretto e continuativo con il territorio, assecondandone le esigenze di mobilità e proponendo sempre nuovi mercati. A Verona, in particolare, la compagnia ci ha fortemente supportato nel far crescere l’aeroporto e nell’ampliarne progressivamente l’offerta di voli, rafforzata dall’apertura di una sua base operativa, diventando la prima compagnia del Catullo per destinazioni raggiunte – ha dichiarato Monica Scarpa, ad del Gruppo Save e di Catullo –. La stagione estiva degli aeroporti di Venezia e Verona si è chiusa con successo, portando il volume dei passeggeri complessivi dei due scali a 10,6 milioni da gennaio a ottobre”. [post_title] => Volotea e Verona: un sodalizio lungo dieci anni. Oltre 600.000 posti in vendita per il 2023 [post_date] => 2022-11-07T09:08:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667812106000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Bologna procede lungo la rotta della crescita facendo registrare il migliore ottobre della propria storia. Con una crescita del 4,2% su ottobre 2019 e con un +44,4% su ottobre 2021, a ottobre 2022 lo scalo bolognese ha infatti superato per la prima volta gli 840.000 passeggeri mensili (esattamente: 841.478). I passeggeri che hanno viaggiato sulle rotte domestiche, in particolare, crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+28,4%), mentre quelli internazionali, seppure in recupero sul 2019, sono ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-Covid (-1,8%). Nel dettaglio, lo scorso mese si sono registrati 206.400 passeggeri su voli domestici e 635.078 passeggeri su voli internazionali. I movimenti aerei del mese sono stati 6.306, in crescita dell’1,2% sul 2019 (+29,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.223 tonnellate, in aumento del 24,8% sul 2019. I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nei primi dieci mesi del 2022 evidenziano l’ulteriore riduzione del gap negativo sul 2019: tra gennaio e ottobre i passeggeri sono stati 7.331.731 passeggeri (-8,1% sul 2019 e +136,9% sul 2021). [post_title] => L'aeroporto di Bologna archivia il miglior ottobre di sempre, passeggeri a +4,2% sul 2019 [post_date] => 2022-11-07T08:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667811421000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "valdichiana living tour guidato alla scoperta dello scavo san casciano delle 24 statue appena venute alla luce" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":878,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo stand di Enit al World Trade Market di Londra è stato premiato dalla manifestazione fieristica per essere il migliore in ottica di business, aggiudicandosi il Best Stand Award 2022 nella categoria “Doing Business”.\r

\r

Il riconoscimento premia così l’abilità di Enit di attrarre i visitatori e creare occasioni di incontro e di scambio grazie a momenti di networking e condivisione che hanno l’intento di sviluppare importanti connessioni per il business.\r

\r

Con una superficie di oltre 1700 mq, l’area espositiva dedicata alla promozione turistica dell’Italia è una delle più ampie di tutta la fiera, accogliendo 15 regioni, Repubblica di San Marino e Roma capitale, comune di Sanremo, Ita Airways e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.\r

\r

e oltre 250 aziende e operatori del settore. La brand identity che veste l’interezza dei metri quadri è legata alla campagna #LiveItalian e che è usata per la promozione del portale italia.it, proprio per garantire una piena consistency con la comunicazione esterna leisure dell’Agenzia Nazionale del Turismo. Le pareti dello spazio londinese sono diventati i quadri per ospitare immagini ad hoc declinate con i diversi pattern stilizzati per evidenziare i prodotti turistici italiani, ma anche spazi pubblicitari dove poggiano gli artwork legati alla campagna #LiveItalian, con il loro claim e twist creativo.\r

\r

«Un riconoscimento che ritempra degli sforzi tesi a potenziare la spinta promozionale dell’immagine dell’Italia nel mondo. Onorati di dare valore e risalto alle regioni e di creare occasioni di scambio e networking tra gli stakeholders del settore. Quello Uk è un mercato di grandi potenzialità. I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» afferma Roberta Garibaldi ad Enit.\r

\r

«Uno stand che ricalca la campagna Live Italian, Il twist creativo per raccontare l’Italia oltre l’ordinario. Gesti, idee e momenti di vita quotidiana, tipici dello stile di vita italiano, per narrare momenti dell’Italianità. Questa campagna pubblicitaria è stata concepita per una pianificazione digitale ed OOH per tutte le stagioni, puntando su segmenti outdoor, lusso e food ed ha trovato e trova spazi spettacolari OOH così come incisivi spazi online per creare brand awareness sulla destinazione Italia e generare traffico verso italia.it»commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lo stand Enit al Wtm vince il premio Best Stand Award 2022","post_date":"2022-11-09T12:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667997693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015.\r

\r

Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri.\r

\r

Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana.","post_title":"L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019","post_date":"2022-11-09T11:29:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667993376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valdichiana Living organizza un tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano dei Bagni dove sono appena venute alla luce 24 statue.\r

\r

La Valdichiana Senese, nel sud della Toscana, è terra prediletta per le terme, per l’enogastronomia e ora anche un “place to go” per tutti gli appassionati di archeologia e di “grande scoperte”, quelle che fanno davvero parlare e cambiano il corso della storia.\r

\r

A San Casciano dei Bagni, uno dei borghi più belli d’Italia, luogo prediletto per i benefici dell’acqua, è stato appena annunciato il ritrovamento di 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura databili tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. Si tratta di un deposito votivo assolutamente unico, mai visto prima, dove a lavorare ci sono 60 esperti da tutto il mondo. Si vocifera che sia la più importante scoperta archeologica di questo tipo dopo Riace. Un tesoro emerso dall’acqua, da quello stesso santuario di epoca augustea sorto come per magia affianco alle vasche pubbliche del paese, che dimostra ancora una volta come San Casciano è luogo termale prediletto già in epoca romana.\r

\r

Valdichiana Living, tour operator della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, si appresta ancora una volta a valorizzare questa terra offrendo ai propri viaggiatori un’esperienza unica: scoprire e vivere questa emozionante scoperta. \r

\r

Una visita guidata, al costo di 69 euro, della durata di 4 ore, in compagnia di chi ha riportato alla luce il santuario collocato nelle vicinanze del Bagno Grande. Il tour inizia dai tesori ritrovati, collocati alle Stanze Cassianensi del Palazzo Comunale del borgo, per poi proseguire a piedi allo scavo. Una volta terminata la visita, l’itinerario tra le acque sacre di San Casciano dei Bagni continua a Fonteverde, rinomato centro termale. Proprio nello spirito antiquario del 1600, all’interno della villa sono tuttora esposti pezzi legati ai reperti rinvenuti a San Casciano dei Bagni. Ammirata la galleria, arriva il momento di scoprire gli effetti benefici delle acque con un bagno caldo nelle terme.","post_title":"Valdichiana Living, tour guidato alla scoperta dello scavo di San Casciano e delle 24 statue appena venute alla luce","post_date":"2022-11-09T10:26:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667989608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana.\r

\r

Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik).\r

Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma.\r

\r

Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019","post_date":"2022-11-09T10:19:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667989146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la stagione 2022-23 Boscolo punta decisamente a nord. E lo fa non solo con gli itinerari classici nelle città europee, ma con cinque top tour che vanno a caccia di località e panorami ammantati di neve. A cominciare da dicembre, partenza di Capodanno inclusa, quando è previsto l'itinerario Capitali del Nord, incanto d’inverno, che percorre i più bei panorami scandinavi coniugando paesaggi urbani e natura tra i giardini di Copenaghen, le architetture rinascimentali e novecentesche di Stoccolma e il fitto arcipelago di isole che chiude il viaggio per raggiungere Helsinki in navigazione.\r

\r

In crociera, alla fine di un percorso che alterna scenari di edifici sontuosi e panorami d’acqua, si arriva a Helsinki anche nel tour Stoccolma, Helsinki: città del mar Baltico. L’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave proprio nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023.\r

\r

Capodanno ed Epifania esclusivi anche per chi cerca l’immersione totale nella natura nordica, con il tour il Fascino dei fiordi d’inverno, che oltre alle date di dicembre e gennaio prevede una partenza dedicata anche in febbraio, quando la stagione inoltrata rende ancora più emozionante viaggiare a bordo del treno Flamsbana, una tra le linee ferroviarie più ripide al mondo. Protagonista del viaggio è l’Aurlandsfiord, uno dei più spettacolari della Norvegia, ma altrettanto spettacolare è la crociera sul Nærøyfjord, patrimonio Unesco, con soste tra villaggi vichinghi e cittadine storiche.\r

\r

Chiudono la lista dei top five due viaggi immersivi, in Norvegia e Finlandia. Partenza speciale dell’11 febbraio con il tour Tromso, paesaggio artico e aurora boreale, che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami tra villaggi in legno, slitte trainate da renne e cani huski e splendide vedute, come quella che apre su Tromsø e i suoi fiordi dalle sommità del monte Fjellheisen o quella dei cieli striati di luce della notte nordica.\r

\r

Per chi vuole immergersi nell’inverno al confine col Circolo Polare, c'è invece la partenza a data unica in febbraio con il tour Kuusamo Ruka avventura Artica: un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia, in cui la natura regala esperienze inedite; i rigori della Lapponia finlandese, il caldo confortevole delle saune, i panorami bianchi da attraversare in motoslitta o la prova di guida trainati dalle renne, prima di attraversare, ciaspole ai piedi, il paesaggio onirico delle cascate congelate del parco nazionale di Oulanka.\r

\r

","post_title":"Boscolo Tours punta a nord: cinque itinerari per un inverno all'insegna della neve","post_date":"2022-11-08T09:57:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667901471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente.\r

\r

Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata.\r

Le novità\r

Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti.\r

\r

“Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”.","post_title":"Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi","post_date":"2022-11-07T15:31:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667835082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane.\r

Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania.\r

Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).\r

Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).\r

«I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi.\r

«La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

","post_title":"L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia","post_date":"2022-11-07T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667834118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività a Verona con 4,7 milioni di passeggeri trasportati e un'offerta per il 2023 di circa 600.000 posti, in altre parole più di 3.200 voli. La compagnia spagnola collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive. Complessivamente, la capacità sugli aeroporti di Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi.\r

All’inaugurazione del 2012 della base di Venezia, è seguita nel 2015 quella di Verona e questo investimento ha consentito alla compagnia di instaurare un solido e duraturo rapporto con il tessuto economico del Nord-est.\r

In questi dieci anni di attività il vettore, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi clienti, ha anche promosso l’interesse verso tematiche come la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. In Veneto, per esempio, Volotea ha contribuito al restauro di importanti opere, come la balconata sansoviniana di Palazzo Ducale in Piazza San Marco o le opere danneggiate durante la Prima Guerra Mondiale custodite presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, classificatosi primo al programma di mecenatismo culturale #Volotea4Veneto.\r

\"I successi ottenuti fino ad oggi ci ripagano degli investimenti stanziati nel corso degli anni - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi - Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori\".\r

“Per i nostri aeroporti, Volotea rappresenta un partner importante, che ha saputo costruire un dialogo diretto e continuativo con il territorio, assecondandone le esigenze di mobilità e proponendo sempre nuovi mercati. A Verona, in particolare, la compagnia ci ha fortemente supportato nel far crescere l’aeroporto e nell’ampliarne progressivamente l’offerta di voli, rafforzata dall’apertura di una sua base operativa, diventando la prima compagnia del Catullo per destinazioni raggiunte – ha dichiarato Monica Scarpa, ad del Gruppo Save e di Catullo –. La stagione estiva degli aeroporti di Venezia e Verona si è chiusa con successo, portando il volume dei passeggeri complessivi dei due scali a 10,6 milioni da gennaio a ottobre”.\r

\r

","post_title":"Volotea e Verona: un sodalizio lungo dieci anni. Oltre 600.000 posti in vendita per il 2023","post_date":"2022-11-07T09:08:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667812106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna procede lungo la rotta della crescita facendo registrare il migliore ottobre della propria storia. Con una crescita del 4,2% su ottobre 2019 e con un +44,4% su ottobre 2021, a ottobre 2022 lo scalo bolognese ha infatti superato per la prima volta gli 840.000 passeggeri mensili (esattamente: 841.478).\r

I passeggeri che hanno viaggiato sulle rotte domestiche, in particolare, crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+28,4%), mentre quelli internazionali, seppure in recupero sul 2019, sono ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-Covid (-1,8%). Nel dettaglio, lo scorso mese si sono registrati 206.400 passeggeri su voli domestici e 635.078 passeggeri su voli internazionali.\r

I movimenti aerei del mese sono stati 6.306, in crescita dell’1,2% sul 2019 (+29,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.223 tonnellate, in aumento del 24,8% sul 2019.\r

I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nei primi dieci mesi del 2022 evidenziano l’ulteriore riduzione del gap negativo sul 2019: tra gennaio e ottobre i passeggeri sono stati 7.331.731 passeggeri (-8,1% sul 2019 e +136,9% sul 2021).\r

","post_title":"L'aeroporto di Bologna archivia il miglior ottobre di sempre, passeggeri a +4,2% sul 2019","post_date":"2022-11-07T08:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667811421000]}]}}