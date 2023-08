Utat Viaggi: disponibile la nuova programmazione Usa autunno-inverno 2023-2024 Numerose proposte per un viaggio negli Stati Uniti nelle destinazioni americane più richieste nei prossimi mesi. E’ disponibile la nuova programmazione Usa di Utat Viaggi per la stagione autunno – inverno 2023 – 2024. Da sottolineare il prodotto New York, che viene proposto con partenze speciali Firmate Utat e con accompagnatore dall’Italia ma anche con partenza di gruppo garantita, partenze speciali per i Ponti invernali e il Capodanno, oltre naturalmente ai soggiorni in libertà in città. Per l’autunno, non mancano poi i must di stagione: lo speciale Halloween e il Thanksgiving a New York: iniziative che riscuotono sempre molto successo e che permettono di immergersi nella magica atmosfera americana di queste festività. Condividi

[post_title] => Piloti: troppa fatica, turni sbagliati e "microsonni" durante la guida di aerei [post_date] => 2023-08-29T12:08:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310924000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Festival Rovigo Cello City 2023 compie 10 anni e rappresenta un'occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini. Dal 3 al 10 settembre 2023, una settimana di concerti e master class di grandi solisti dello strumento proposto dall’Associazione Musicale “Francesco Venezze” di Rovigo, vivificati da momenti di concreta condivisione del palcoscenico fra maestri e studenti, dedicato a Luca Simoncini, il grande maestro del violoncello recentemente e prematuramente scomparso, che, in più di 40 anni di carriera, ha fatto del Conservatorio di Rovigo un centro di eccellenza per lo studio del violoncello. L’attuale direttore artistico Gerardo Felisatti anche quest’anno ha ideato una stagione di concerti ricca di nomi prestigiosi, primi fra tutti Arthur Hornig, Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che terranno anche master class per gli studenti, e poi Leonora Armellini, Antonio Artese Trio, Stefano Bruno, Nicoletta Confalone, Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, I Solisti di Pavia, Lorenzo Feder, Luca Giovannini, Carlotta Maestrini, Riccardo Martinelli e Luigi Puxeddu. E con loro saranno sempre presenti I Violoncelli di Rovigo Cello City, l’orchestra di violoncelli composta da studenti del Conservatorio ed allievi delle master class, che ogni anno ha l’opportunità di salire sul palcoscenico insieme ai grandi maestri. Partner tecnici: Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico impresa sociale con il sostegno economico di Regione Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo”. Il festival offre l’occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini. [post_title] => Festival Rovigo Cello City, la rassegna è l'occasione per coprire il patrimonio storico artistico diffuso [post_date] => 2023-08-29T12:01:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310512000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Together for Nature è il nuovo progetto green che accompagnerà la programmazione della dmc giordana Grand Tours. Totalmente finanziata dall'operatore, l'iniziativa prenderà avvio già dai prossimi viaggi e sarà lanciata con una grande campagna che coinvolgerà tutti i partner italiani che, senza alcun impegno economico, potranno partecipare sensibilizzando i propri clienti. In fase di prenotazione del tour, chi desidera sostenere il progetto dovrà semplicemente comunicare a Grand Tours quali viaggiatori intende partecipare all’iniziativa. Il progetto mira infatti a coinvolgere gli stessi visitatori: al loro arrivo in Giordania, coloro che avranno scelto di accogliere l’invito di Grand Tours, e di attivarsi per l’ambiente durante la vacanza nel regno hashemita, riceveranno gratuitamente un kit monouso con guanti e sacchetto per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Sarà il viaggiatore, poi, a decidere quando e dove utilizzarlo per raccogliere una bottiglia di plastica, una lattina o un pezzo di carta gettati a terra da altri nel deserto, in un sito archeologico o sulle sponde del mar Morto. Dovrà poi chiuderlo nel sacchetto e gettarlo in un apposito contenitore. “L’ispirazione è arrivata proprio dai nostri clienti - spiega il ceo di Grand Tours, Mahmoud Khasawneh -. Durante i loro viaggi in Giordania ci hanno fatto notare che in alcuni luoghi i rifiuti abbandonati fanno da triste cornice allo splendore del regno del Tempo. Abbiamo ascoltato le loro osservazioni e deciso di investire in un progetto per coinvolgere gli stessi viaggiatori e trasformare il turismo in uno strumento di difesa ambientale”. “Teniamo a cuore la soddisfazione di chi sceglie di partire con noi ma siamo attenti anche alla salvaguardia della destinazione - gli fa eco la responsabile del team italiano della dmc, Carla Diamanti -. Siamo consapevoli delle conseguenze pesanti che il turismo e la mancanza di sensibilizzazione possono avere sull’ambiente e vogliamo dare un contributo che, seppur piccolo, saprà nel tempo fare da esempio virtuoso per altri e produrre effetti positivi per la collettività. Viaggiare significa sempre più partecipare attivamente. Perciò abbiamo pensato di coinvolgere i turisti invitandoli ad aderire alla nostra iniziativa e a darci una mano concretamente. Basta un piccolo gesto per fare la differenza!”. [post_title] => Grand Tours lancia il progetto green Together for Nature che coinvolge direttamente i viaggiatori [post_date] => 2023-08-29T11:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310132000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri. Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce. Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta. In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta. In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi. Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost. Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino? Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate. I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione. Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati. [post_title] => Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking [post_date] => 2023-08-29T11:55:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => myparking [1] => myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [2] => myparking-fiumicino [3] => myparking-parcheggio-aeroporto [4] => parcheggi-myparking [5] => parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [6] => parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino ) [post_tag_name] => Array ( [0] => myparking [1] => MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [2] => MyParking Fiumicino [3] => MyParking parcheggio aeroporto [4] => parcheggi MyParking [5] => parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [6] => parcheggio aeroporto Roma Fiumicino ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310108000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night: un un vero e proprio Capodanno d’estate in grande stile che chiuderà la stagione estiva del parco con musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio fino all'1 di notte. Come tutte le feste importanti, ci saranno ospiti d'eccezione come i Planet Funk, gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno inoltre alla consolle Alex Gaudino, Marco Carpentieri, Cat Poulain, Teo Mandrelli, Niqi e tanti altri, che faranno ballare e cantare il pubblico durante una serata arricchita da performer luminosi e spettacolari coreografie di droni. Il tutto si concluderà con gli immancabili fuochi di artificio. Anche il pubblico sarà parte integrante della Gardaland Stars Night, grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori. [post_title] => E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night [post_date] => 2023-08-29T11:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693309385000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna prosegue la sua marcia nel recupero dei numeri pre-Covid: durante il mese di luglio il Paese ha visto transitare dai propri aeroporti internazionali quasi 10,3 milioni di viaggiatori, pari ad un aumento dell'11,5% rispetto al 2022. L'ultimo rapporto firmato da Turespaña rivela anche che rispetto ai record storici di luglio 2019 i dati di luglio 2023 mostrano un calo di solo l'1,62%. Come riporta SchengenVisaInfo.com, il 56% del flusso totale di passeggeri proviene dai Paesi membri dell'Unione europea. I dati di Turespaña, rispetto a un anno fa, evidenziano che i mercati che hanno registrato il maggior incremento sono stati nell'ordine Polonia, con un aumento del 34,7%; a seguire Portogallo e Italia, con tassi di crescita rispettivamente del 23,3% e del 18,8%. Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dal Regno Unito hanno contribuito con il 24,1% degli arrivi totali in Spagna, segnando un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Questa crescita ha avuto un impatto positivo su tutte le regioni, in particolare sulle isole Baleari e Canarie, che hanno accolto rispettivamente il 28,7% e il 20,1% dei viaggiatori britannici. "Gli arrivi di passeggeri dalla Germania (14,2% del totale) sono aumentati del 6,6%, a vantaggio soprattutto delle Isole Baleari (48,4% dei passeggeri)", sottolinea l'analisi di Turespaña. [post_title] => Spagna: i dati di luglio sfiorano i numeri pre-Covid. Italia tra i mercati a maggiore crescita [post_date] => 2023-08-29T11:33:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693308797000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 1.500 persone hanno partecipato alla tradizionale rassegna estiva Notti al Castello, curata dal museo del castello San Giorgio, in collaborazione con il museo etnografico Giovanni Podenzana e con il sistema bibliotecario urbano della Spezia. I diciotto appuntamenti hanno spaziato dalle conversazioni sulla storia locale, sul cinema, sull’archeologia, ai concerti in collaborazione con il conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e il XIX festival provinciale i Luoghi della Musica, le serate astronomiche, mostre d’arte, la notte panoramica dalla terrazza del castello per i fuochi d’artificio del palio del Golfo e un appuntamento conclusivo dedicato ai bambini. Gli eventi sono stati proposti per valorizzare la storia della città e di tutto il territorio, rinnovando l’interesse verso le radici dell’identità spezzina. Proprio per questo, due serate sono state dedicate alla figura di Ubaldo Mazzini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte. «Un grande successo di pubblico - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - che conferma quanto questa rassegna culturale sia una tra le manifestazioni più frequentate dell’estate spezzina. Molti appuntamenti nell’incantevole scenario del castello San Giorgio che hanno permesso di ripercorrere la storia e l’identità culturale del nostro territorio, spaziando anche nel campo della musica, del teatro, dell’astronomia. Un’iniziativa che valorizza le nostre radici storico-culturali, ma che guarda al futuro creando un ponte tra scienza e cultura, sempre con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni». [post_title] => La Spezia, grande successo per le Notti al Castello [post_date] => 2023-08-29T11:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693307749000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "utat viaggi disponibile la nuova programmazione usa autunno inverno 2023 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7173,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'anno Emirates - per la dodicesima volta consecutiva - è compagnia aerea ufficiale degli Us Open di tennis, in corso dal 28 agosto al 10 settembre. La partnership di Emirates con la United States Tennis Association (Usta) e l'evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro tornei del Grande Slam® oltre ad altri 60 tornei durante l'anno in collaborazione con l'Atp, tra cui il Western & Southern Open di Cincinnati, il Miami Open e il Bnp Paribas Open di Indian Wells negli Stati Uniti.\r

In occasione dell'evento, la compagnia di Dubai propone una serie di attività per coinvolgere gli appassionati di tennis che si dirigeranno all'Arthur Ashe Stadium per vivere l'azione dal vivo, mentre i passeggeri a bordo dei suoi voli, per tutta la durata del torneo, potranno sintonizzarsi sulla Live TV per non perdersi nessun un incontro. \r

Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta in volo sui suoi canali sportivi dedicati, Sport24 e Sport24 Extra, disponibili per i clienti in tutte le cabine su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea. La tv in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aeromobili di punta, gli A380.\r

Per i passeggeri che viaggiano in cabine premium su aeromobili A380 selezionati, il vettore proietterà le partite in diretta su uno schermo da 55 pollici nell'iconica lounge di bordo dove i viaggiatori potranno godersi lo sport in diretta a 40.000 piedi, socializzando e gustando deliziosi spuntini oltre a una selezione unica di liquori o cocktail.\r

Attualmente Emirates vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: New York Jfk e Newark, Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington, Seattle, Dallas, San Francisco, Miami e Orlando.","post_title":"Emirates è anche quest'anno vettore ufficiale degli Us Open di tennis","post_date":"2023-08-29T12:24:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693311856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che la procura della Corte dei Conti apra un fascicolo, quindi un'inchiesta sulla promozione del ministero del turismo con protagonista la Venere di Botticelli era cosa quasi scontata. Almeno per chi queste cose le segue da tempo. Una campagna che costa 9 milioni di euro (dichiarazioni ufficiali) e che nel bel mezzo della stagione scompare improvvisamente da tutti gli scenari non è cosa normale.\r

\r

Naturalmente la Corte dei Conti, poiché quelli della promozione sono soldi pubblici, vuole vederci chiaro su tutta l'operazione.\r

\r

Questo giornale non aveva preso posizione sulla campagna, in attesa che accadessero delle \"cose\". E queste cose sono accadute. Ora dovremo capire quale sarà la reazione del ministro del turismo che, su quella Venere in bicicletta che faceva l'influencer, ci aveva messo la faccia.\r

\r

Di certo è che i costi della promozione sono eccessivi, che la Venere è praticamente scomparsa, e che quindi un organo deputato a vegliare sulla spesa dei ministeri si sia mosso per tempo.\r

\r

Aspettiamo.","post_title":"La Corte dei Conti apre un fascicolo sulla Venere influencer","post_date":"2023-08-29T12:24:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693311848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piloti e fatica. La tensione tra i piloti e le principali compagnie aeree europee continua ad essere all'ordine del giorno. In questa occasione la miccia è stata accesa dopo la pubblicazione dell'ultimo \"Sondaggio sulla fatica dei piloti europei\", che rivela che molti di loro non lavorano in condizioni di riposo ottimali, soprattutto in Spagna, Malta, Irlanda e Regno Unito Germania eccetera.\r

\r

Questo accade praticamente in tutta Europa. L’indagine rivela che 3 piloti su 4 hanno sperimentato almeno un microsonno durante la guida di un aereo nelle ultime 4 settimane, mentre un quarto ha riportato 5 o più microsonni.\r

\r

Per il presidente dell'Associazione europea dei piloti (ECA), Otjan de Bruijn, \"questo è molto preoccupante\", poiché \"indica chiaramente che i rischi per la sicurezza aerea dovuti alla stanchezza non sono ben gestiti in molte compagnie aeree europee\".\r

\r

Ecco perché i piloti europei uniscono le forze per chiedere un miglioramento delle condizioni, nonché \"una standardizzazione in tutti gli Stati\". Inoltre, sollecitano l’Easa e le autorità nazionali di tutta Europa a “esaminare attentamente il rapporto” e ad adottare “le misure necessarie per garantire che le compagnie aeree forniscano sistemi efficaci”.","post_title":"Piloti: troppa fatica, turni sbagliati e \"microsonni\" durante la guida di aerei","post_date":"2023-08-29T12:08:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693310924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Festival Rovigo Cello City 2023 compie 10 anni e rappresenta un'occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini. Dal 3 al 10 settembre 2023, una settimana di concerti e master class di grandi solisti dello strumento proposto dall’Associazione Musicale “Francesco Venezze” di Rovigo, vivificati da momenti di concreta condivisione del palcoscenico fra maestri e studenti, dedicato a Luca Simoncini, il grande maestro del violoncello recentemente e prematuramente scomparso, che, in più di 40 anni di carriera, ha fatto del Conservatorio di Rovigo un centro di eccellenza per lo studio del violoncello.\r

\r

L’attuale direttore artistico Gerardo Felisatti anche quest’anno ha ideato una stagione di concerti ricca di nomi prestigiosi, primi fra tutti Arthur Hornig, Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che terranno anche master class per gli studenti, e poi Leonora Armellini, Antonio Artese Trio, Stefano Bruno, Nicoletta Confalone, Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, I Solisti di Pavia, Lorenzo Feder, Luca Giovannini, Carlotta Maestrini, Riccardo Martinelli e Luigi Puxeddu. E con loro saranno sempre presenti I Violoncelli di Rovigo Cello City, l’orchestra di violoncelli composta da studenti del Conservatorio ed allievi delle master class, che ogni anno ha l’opportunità di salire sul palcoscenico insieme ai grandi maestri.\r

\r

Partner tecnici: Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico impresa sociale con il sostegno economico di Regione Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo”. Il festival offre l’occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini.\r

\r

","post_title":"Festival Rovigo Cello City, la rassegna è l'occasione per coprire il patrimonio storico artistico diffuso","post_date":"2023-08-29T12:01:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693310512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Together for Nature è il nuovo progetto green che accompagnerà la programmazione della dmc giordana Grand Tours. Totalmente finanziata dall'operatore, l'iniziativa prenderà avvio già dai prossimi viaggi e sarà lanciata con una grande campagna che coinvolgerà tutti i partner italiani che, senza alcun impegno economico, potranno partecipare sensibilizzando i propri clienti. In fase di prenotazione del tour, chi desidera sostenere il progetto dovrà semplicemente comunicare a Grand Tours quali viaggiatori intende partecipare all’iniziativa.\r

\r

Il progetto mira infatti a coinvolgere gli stessi visitatori: al loro arrivo in Giordania, coloro che avranno scelto di accogliere l’invito di Grand Tours, e di attivarsi per l’ambiente durante la vacanza nel regno hashemita, riceveranno gratuitamente un kit monouso con guanti e sacchetto per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Sarà il viaggiatore, poi, a decidere quando e dove utilizzarlo per raccogliere una bottiglia di plastica, una lattina o un pezzo di carta gettati a terra da altri nel deserto, in un sito archeologico o sulle sponde del mar Morto. Dovrà poi chiuderlo nel sacchetto e gettarlo in un apposito contenitore.\r

\r

“L’ispirazione è arrivata proprio dai nostri clienti - spiega il ceo di Grand Tours, Mahmoud Khasawneh -. Durante i loro viaggi in Giordania ci hanno fatto notare che in alcuni luoghi i rifiuti abbandonati fanno da triste cornice allo splendore del regno del Tempo. Abbiamo ascoltato le loro osservazioni e deciso di investire in un progetto per coinvolgere gli stessi viaggiatori e trasformare il turismo in uno strumento di difesa ambientale”.\r

\r

“Teniamo a cuore la soddisfazione di chi sceglie di partire con noi ma siamo attenti anche alla salvaguardia della destinazione - gli fa eco la responsabile del team italiano della dmc, Carla Diamanti -. Siamo consapevoli delle conseguenze pesanti che il turismo e la mancanza di sensibilizzazione possono avere sull’ambiente e vogliamo dare un contributo che, seppur piccolo, saprà nel tempo fare da esempio virtuoso per altri e produrre effetti positivi per la collettività. Viaggiare significa sempre più partecipare attivamente. Perciò abbiamo pensato di coinvolgere i turisti invitandoli ad aderire alla nostra iniziativa e a darci una mano concretamente. Basta un piccolo gesto per fare la differenza!”.","post_title":"Grand Tours lancia il progetto green Together for Nature che coinvolge direttamente i viaggiatori","post_date":"2023-08-29T11:55:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693310132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri.\r

\r

Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce.\r

\r

Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking\r

\r

Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta.\r

\r

In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta.\r

\r

In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi.\r

\r

Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost.\r

\r

Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino?\r

\r

Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate.\r

\r

I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione.\r

\r

Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati.","post_title":"Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking","post_date":"2023-08-29T11:55:08+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["myparking","myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","myparking-fiumicino","myparking-parcheggio-aeroporto","parcheggi-myparking","parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino"],"post_tag_name":["myparking","MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","MyParking Fiumicino","MyParking parcheggio aeroporto","parcheggi MyParking","parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","parcheggio aeroporto Roma Fiumicino"]},"sort":[1693310108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night: un un vero e proprio Capodanno d’estate in grande stile che chiuderà la stagione estiva del parco con musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio fino all'1 di notte.\r

\r

Come tutte le feste importanti, ci saranno ospiti d'eccezione come i Planet Funk, gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno inoltre alla consolle Alex Gaudino, Marco Carpentieri, Cat Poulain, Teo Mandrelli, Niqi e tanti altri, che faranno ballare e cantare il pubblico durante una serata arricchita da performer luminosi e spettacolari coreografie di droni. Il tutto si concluderà con gli immancabili fuochi di artificio. Anche il pubblico sarà parte integrante della Gardaland Stars Night, grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori.","post_title":"E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night","post_date":"2023-08-29T11:43:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693309385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna prosegue la sua marcia nel recupero dei numeri pre-Covid: durante il mese di luglio il Paese ha visto transitare dai propri aeroporti internazionali quasi 10,3 milioni di viaggiatori, pari ad un aumento dell'11,5% rispetto al 2022.\r

L'ultimo rapporto firmato da Turespaña rivela anche che rispetto ai record storici di luglio 2019 i dati di luglio 2023 mostrano un calo di solo l'1,62%.\r

\r

Come riporta SchengenVisaInfo.com, il 56% del flusso totale di passeggeri proviene dai Paesi membri dell'Unione europea. I dati di Turespaña, rispetto a un anno fa, evidenziano che i mercati che hanno registrato il maggior incremento sono stati nell'ordine Polonia, con un aumento del 34,7%; a seguire Portogallo e Italia, con tassi di crescita rispettivamente del 23,3% e del 18,8%.\r

\r

Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dal Regno Unito hanno contribuito con il 24,1% degli arrivi totali in Spagna, segnando un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Questa crescita ha avuto un impatto positivo su tutte le regioni, in particolare sulle isole Baleari e Canarie, che hanno accolto rispettivamente il 28,7% e il 20,1% dei viaggiatori britannici.\r

\r

\"Gli arrivi di passeggeri dalla Germania (14,2% del totale) sono aumentati del 6,6%, a vantaggio soprattutto delle Isole Baleari (48,4% dei passeggeri)\", sottolinea l'analisi di Turespaña.","post_title":"Spagna: i dati di luglio sfiorano i numeri pre-Covid. Italia tra i mercati a maggiore crescita","post_date":"2023-08-29T11:33:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693308797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 1.500 persone hanno partecipato alla tradizionale rassegna estiva Notti al Castello, curata dal museo del castello San Giorgio, in collaborazione con il museo etnografico Giovanni Podenzana e con il sistema bibliotecario urbano della Spezia.\r

\r

I diciotto appuntamenti hanno spaziato dalle conversazioni sulla storia locale, sul cinema, sull’archeologia, ai concerti in collaborazione con il conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e il XIX festival provinciale i Luoghi della Musica, le serate astronomiche, mostre d’arte, la notte panoramica dalla terrazza del castello per i fuochi d’artificio del palio del Golfo e un appuntamento conclusivo dedicato ai bambini.\r

\r

Gli eventi sono stati proposti per valorizzare la storia della città e di tutto il territorio, rinnovando l’interesse verso le radici dell’identità spezzina. Proprio per questo, due serate sono state dedicate alla figura di Ubaldo Mazzini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.\r

\r

«Un grande successo di pubblico - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - che conferma quanto questa rassegna culturale sia una tra le manifestazioni più frequentate dell’estate spezzina. Molti appuntamenti nell’incantevole scenario del castello San Giorgio che hanno permesso di ripercorrere la storia e l’identità culturale del nostro territorio, spaziando anche nel campo della musica, del teatro, dell’astronomia. Un’iniziativa che valorizza le nostre radici storico-culturali, ma che guarda al futuro creando un ponte tra scienza e cultura, sempre con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni».","post_title":"La Spezia, grande successo per le Notti al Castello","post_date":"2023-08-29T11:15:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693307749000]}]}}