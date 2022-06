Uniontour, tra Normandia e Bretagna alla scoperta di cultura, storia e tradizioni

Uniontour, in collaborazione con Pagliarini Viaggi e Vacanze, organizza dal 17 al 26 agosto un tour tra Normandia e Bretagna, con partenza dalla Spezia e Parma.

Il tour operator ancora una volta punta sull’aspetto storico-culturale del tour e propone un itinerario affascinante alla scoperta degli aspetti più curiosi delle località visitate.

“Il tour inizia in Borgogna – commenta Mireille Duchamp, titolare Uniontour insieme a Paola Tonelli – e tocca diverse località delle quali vogliamo mettere in risalto le caratteristiche storiche ed artistiche. Grazie alla nostra specializzazione e alla conoscenza del territorio siamo in grado di offrire tour di altissimo livello”.

Tra i paesi visitati, Giverny, con la casa di Claude Monet, Rouen, Honfleur, Caen, le Spiagge dello Sbarco in Normandia, Bayeux con visita del museo della Tappezzeria della Regina Matilde, Mont St Michel e la celebre abbazia, St Malo. Si prosegue alla scoperta delle coste bretoni, la Côte d’Emeraude, Cap Fréhel, la Côte de Granit Rose. E poi ancora la visita ai calvari bretoni, ai megaliti e alla penisola di Crozon, Douarnenez la città dei tre porti, Quimper, Carnac, Angers, Bourges e Lyon.

Quota di partecipazione € 1.300,00 (minimo 30 partecipanti). Da Parma quota d’iscrizione € 15,00 Supplemento camera singola € 380,00 (disponibilità su richiesta).