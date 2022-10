Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all’operazione incoming Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell’anno pre-Covid. “Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d’affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti”, racconta il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca. A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, “in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan”. A cominciare dall’inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L’idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate. Continua inoltre lo sviluppo dell’offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. “Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore – prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall’Egitto dal Cairo”. Terzo pillar della compagnia è infine l’attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell’ultimo caso di combinati sull’oceano Indiano.

\r

Space Cruisers entrerà a far parte del programma di scienza e scoperta di Camp Ocean, consentendo ai bambini di tutte le età di esplorare l'universo e il nostro pianeta con esperienze di apprendimento uniche.\r

\r

Saranno molte le attività del programma Space Cruisers, specifiche per ogni età, dove i bambini potranno imparare la legge di gravità e come pianeti, satelliti e altri oggetti si muovono nello spazio, oppure conosceranno le fasi per la costruzione di una base su Marte.\r

\r

“Space Cruisers rappresenterà il perfetto equilibrio tra divertimento e istruzione per dare sia ai nostri ospiti più giovani che alle loro famiglie qualcosa di cui entusiasmarsi\", ha detto Melissa Mahaffey, direttrice delle attività per ragazzi per Carnival Cruise Line. \"I bambini sono sempre alla ricerca di cose nuove da esplorare e questo programma dà loro la possibilità di scoprire molti degli aspetti meravigliosi dello spazio attraverso attività divertenti e portando a casa apprendimenti unici.\"\r

\r

“Kennedy Space Center Visitor Complex racconta la storia epica del programma spaziale USA con attività divertenti, mostre e attività educative,\" ha detto Therrin Protze, chief operating officer, Kennedy Space Center Visitor Complex. \"Siamo entusiasti di portare un pezzo di quell'esperienza a bordo di Carnival Celebration, per il programma Space Cruisers”\r

\r

Aggiungendo una nuova dimensione alle attività di intrattenimento per i bambini, un'area del Camp Ocean sarà caratterizzata da una parete spaziale illuminata, che mostra i pianeti, e da un soffitto dove saranno visibili le costellazioni luminose. Saranno presenti costellazioni reali e costellazioni speciali a tema Carnival come un modello di nave e l'iconico fumaiolo delle navi Carnival.\r

\r

Il programma debutterà su Carnival Celebration in occasione del suo viaggio inaugurale da Miami questo novembre, e sarà poi implementato sulla Mardi Gras da Port Canaveral entro Natale. Varie attività del programma andranno poi a coinvolgere tutte le navi della flotta entro la primavera.\r

\r

Carnival Celebration debutterà dal ridisegnato Terminal F di PortMiami, il terzo terminal della Compagnia, il suo più grande nel sud della Florida.\r

\r

Il terminal sarà tra i primi di PortMiami ad essere elettrificato.","post_title":"Carnival Celebration ospiterà un programma spaziale per bambini","post_date":"2022-10-13T08:30:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665649821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, partecipa al Ttg di Rimini per rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand.\r

\r

Tra le novità un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 Tap adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: discount, classic e plus (il brand basic non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business class rimarranno executive e top executive.\r

\r

Tap è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'accordo con Ita Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano.\r

\r

La compagnia di Lisbona promuove inoltre Tap Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza Tap, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti del vettore. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata.","post_title":"Tap Air Portugal presenta il nuovo piano tariffario semplificato","post_date":"2022-10-13T08:21:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665649279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit Business è il nuovo strumento a disposizione degli operatori del turismo italiano in un’epoca di cambiamento. Un progetto di servizio pubblico per sostenere esigenze, sfide e contenuti di imprese e destinazioni. Un approccio innovativo in modalità digital design thinking che organizza e renderà accessibili online e on-demand le misure di sostegno e gli incentivi per i 500 mila soggetti d’impresa che, nella filiera turistica allargata, impiegano circa 4 milioni di persone. \r

\r

Enit, a sostegno delle imprese e degli stakeholder del comparto turistico, ha attivato un sistema di ricerche su 420 fonti ufficiali per intercettare le risorse a disposizione per imprese e destinazioni turistiche.\r

\r

Attualmente, sono oltre 190 le misure attive da Unione Europea, Governo Italiano, Regioni, Camere di Commercio, GAL e Finanza Agevolata. Di queste 115 misure e opportunità riguardano Turismo Culturale-Città d'Arte e Turismo eno-gastronomico e sono documentate in due report su enit.it per rilancio, innovazione e partnership con un valore di co-finanziamento pari a oltre 1 miliardo di euro.\r

\r

Con il progetto Enit Business l’agenzia nazionale si è posta due obiettivi inediti: in primo luogo ricercare, classificare dati e informazioni e facilitare l’accesso a misure e incentivi, vivendo ancora una fase di grande criticità per l’economia nazionale; immediatamente dopo, e grazie a una collaborazione stretta tra più soggetti pubblici, strutturare il servizio online per imprese e destinazioni turistiche. \r

\r

«Enit è sempre attiva nel fornire supporto al settore e agli operatori e in un momento in cui è necessario rafforzare dopo 2 anni di difficoltà vi è un’ampia disponibilità di fondi a disposizione ed è fondamentale raccoglierli e comunicarli per rendere agevole e rapido l’accesso ai fondi. Da oggi le info sono su Enit.it. per offrire sempre più servizi agli operatori» dichiara l’ad Enit Roberta Garibaldi. \r

\r

Al momento – ma mancano ancora la gran parte dei fondi Por regionali, perché solo Lombardia, Emilia-Romagna e Val d’Aosta hanno ricevuto il benestare della Commissione Europea – il totale fondi attualmente disponibili per imprese e destinazioni turistiche fino al 2024 ammonta a oltre 8 miliardi di euro (8.175.191.680,42 euro) dei quali oltre 3 miliardi € 3.842.429.324,04 in scadenza a fine 2022.\r

\r

I risultati della prima fase del progetto, insieme con i primi indirizzi concreti per turismo enogastronomico (n. 44 misure attive con oltre 92 milioni di euro) e per Turismo Culturale-Città d’Arte (n. 58 misura attive con più di 1 miliardo di euro), sono stati presentati oggi da Roberta Garibaldi, ad Enit, Elena di Raco, responsabile dell’Ufficio studi e da Beppe Giaccardi, consulente del progetto, nella giornata inaugurale di Ttg Experience 2022. Per arrivarci, sono state condotte diverse azioni di ricerca e creati nuovi strumenti già disponibili sul sito enit.it\r

\r

Sono state realizzate due ricerche di mercato di orientamento del progetto: la prima, un benchmarking su 10 banche dati pubbliche e private, ha accertato la mancanza di un servizio di scouting completo delle opportunità per il turismo a vantaggio dei diversi tipi di beneficiari pubblici e privati; la seconda indagine, condotta su un campione nazionale di 91 imprese leader del ricettivo e dei servizi turistici, ha invece riscontrato che con Enit Business il numero delle imprese interessate ad utilizzare misure/incentivi pubblici raddoppierebbe dal 40% dei casi a oltre l’80%.\r

\r

Oggi, l’Agenzia nazionale è in possesso per la prima volta di un dataset generale derivato da 6 macro-fonti ufficiali (Commissione Europea, Governo italiano, Regioni italiane e Province autonome, Camere di Commercio, GAL, Finanza agevolata) per stoccaggio e aggiornamento delle informazioni, strutturato in 16 campi di organizzazione dati e con VBA attive (macro di selezione per keyword di ricerca).\r

\r

Il dataset generale – progettato e alimentato dagli analisti dello Studio Giaccardi & Associati - consente la ricerca di misure, incentivi e bandi attivi per n. 15 tipi di tematismi di prodotto turistico (p.e. Balneare e nautica, Slow tourism, Cultura-Città d’arte, Eno-gastronomia, Montagna, Lago, Wellness, Wedding, MICE, Accessibilità e inclusione, Outdoor, etc.) e per n. 4 tipi di beneficiari (cioè Imprese ricettivo e servizi, Pubblica amministrazione territoriale, Soggetti ibridi come Dmo e Dmc, enti del terzo settore, p.e. le tantissime proloco sparse in 7 mila Comuni italiani minori).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Nasce Enit Business per sostenere gli operatori del turismo","post_date":"2022-10-13T08:06:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665648375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432120\" align=\"aligncenter\" width=\"717\"] Palazzina Grassi di Venezia[/caption]\r

\r

Relegance - The Unexpected Collection si espande nel segmento dei luxury boutique hotel con una filosofia nuova, ma che guarda alla tradizionale eleganza degli iconici hotel italiani che hanno fatto la storia dell’ospitalità ed esportato lo stile italiano nel mondo. Oggi all’iconico Palazzina Grassi di Venezia si aggiunge il Rosapetra Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, un boutique hotel di lusso da 33 camere e sono in programma nuove acquisizioni già nel 2023.\r

\r

[caption id=\"attachment_432121\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"] Rosapetra Spa Resort[/caption]\r

\r

Creato da Antonio Onorato, titolare e amministratore delegato, Relegance è un brand di collezione completamente italiano che garantisce qualità, cura del dettaglio, stile, passione e divertimento di ognuno degli hotel appartenenti alla Collection. Nella visione del fondatore l’obiettivo è proprio quello di sviluppare una collezione di boutique hotel 5 stelle dove ognuna delle destinazioni risulti unica nel suo genere e nella quale siano i dettagli a fare la differenza, con un approccio sartoriale verso il cliente. Design, atmosfera glamour, elevati standard di servizio, personalizzazione delle esperienze, qualità della cucina, organizzazione di eventi unici nel loro genere, tutto è parte fondamentale della filosofia di Relegance. ","post_title":"Relegance - The Unexpected Collection, l'espansione nell'ospitalità di lusso","post_date":"2022-10-13T08:06:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

All’interno di Ttg , Aiav e BookingsMed.com promuovono un convegno sul tema del turismo medicale, segmento di mercato già molto promettente prima della pandemia e oggi in grande rilancio. L’evento si tiene oggi giovedì 13 ottobre 2022 alle 10:00 in sala Cedro, nella Hall Ovest della fiera di Rimini, e sarà sia in italiano che in inglese.\r

\r

Non solo teoria: al termine del convegno, tra gli agenti di viaggio in sala saranno estratti 20 fam-trip omaggio in Turchia e Croazia per visitare le strutture e scoprire sul campo le opportunità disponibili per i loro clienti.\r

\r

Il turismo medicale è entrato in Italia con il segmento delle cure odontoiatriche, ma negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo, trainato dalle cure termali e riabilitative. Le partnership e le opportunità presentate da Aiav si inseriscono proprio in questi ambiti, attraverso il coinvolgimento di strutture specializzate, in grado di proporre pacchetti competitivi e trattamenti professionali di altissima qualità.\r

\r

Durante la conferenza interverranno esperti del settore e verranno presentate case histories di successo come esempi da cui gli agenti potranno prendere spunto. A fare da apripista sarà la fondatrice di BookingsMed.com, Maria Antonietta Princivalle che, insieme a Lara Bulfoni, socio fondatore di BookingsMed Italia, illustrerà le caratteristiche della piattaforma, del network di aziende che la compongono e del software di prenotazione messo a disposizione degli agenti di viaggio, oltre ad affrontare il tema della tutela legale degli intermediari e delle nuove opportunità aperte nel campo della telemedicina.\r

\r

A seguire, una serie di talk incentrati sulle destinazioni principali del settore e sulle loro proposte. Si parte dall’Italia, la nazione con più città termali al mondo, con la testimonianza di Adele di Mauro, Cluster S&M Manager di Rete GARN – Terme Telese e Regina Isabella Ischia; focus anche sulla Croazia, Paese molto evoluto nel campo delle cure riabilitative, sede di importanti eccellenze illustrate da Zheljka Balun, Expert Assistant in Operational Marketing Department of Zagreb Tourism, e sulla Slovenia, perfetta per il benessere e le cure che coinvolgono tutta la famiglia, come spiegherà il direttore generale di Slovenian Spas Association, Iztok Altbauer. Ultima, ma non meno importante, la Turchia meta in rapida crescita, presentata dal dottor Mehmet Kanpolat, medico e presidente di TEMET e Antalya Medical Tourism Association.\r

\r

Infine, due testimonianze legate a trattamenti specifici, tra i più richiesti sul mercato: il primo, a cura del dottor Josko Glavic, sarà dedicato alla neuro riabilitazione robotica realizzata dalla Clinica Glavic, in Croazia, il secondo, a cura dei dottori Privitera, Paparella e Spoto, sarà sull’impiego della cannabis terapeutica in Sicilia, regione leader in Europa nella prevenzione e nella cura del dolore tramite questa sostanza.\r

\r

Il dibattito sarà moderato da Natalia Strokovska, agente di viaggio e titolare di DoctorGEO Medical Tourism e DoctorGEO Medical Assistance.","post_title":"Oggi convegno su turismo medicale promosso da Aiav e BookingsMed.com","post_date":"2022-10-13T07:42:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665646935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Grimaldi Lines con l'inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri\r

\r

Al TTG Travel Experience\r

“TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”.\r

\r

L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. \r

\r

Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. \r

\r

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.\r

\r

Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.","post_title":"Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo","post_date":"2022-10-12T15:33:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665588824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Abbiamo superato il mostro pandemia, ma ora ne è arrivato un altro\". Nuovo grido d'allarme da Confindustria Alberghi sull'impennata dei prezzi energetici. A lanciarlo, la presidente Maria Carmela Colaiacovo dal palco dell'Allegrini arena, in occasione di un panel sulla sostenibilità alla fiera di Rimini: \"Noi come associazione avevamo già provato a sensibilizzare il governo sul tema lo scorso aprile, quando abbiamo cominciato a registrare i primi segnali preoccupanti. Non ci aspettavamo però che la situazione raggiungesse i picchi attuali. A oggi non ci sono soluzioni. Possiamo solo aspettare un intervento ad hoc, in grado di calmierare i prezzi in maniera efficace\".\r

\r

Peccato perché i numeri del 2022 sono stati positivi, \"anche se non ai livelli del 2019, rispetto a cui siamo rimasti sotto del 17% - ha osservato sempre Maria Carmela Colaiacovo -. Di buono c'è comunque il ritorno del mercato Usa: una domanda altospendente che ama le città d'arte, ossia le destinazioni più colpite dagli effetti della pandemia\".\r

\r

Relativamente al tema sostenibilità, la presidente di Aica ha quindi ribadito che ormai si tratta di una questione di sopravvivenza: \"Serve però un chiaro sostegno politico. Ci sono albergatori che mi raccontano per esempio quanto sia difficile alzare le temperature dell'aria climatizzata d'estate: fioccano immediatamente i complaints. Una normativa ad hoc da questo punto di vista potrebbe aiutare...\". Una dichiarazione, la sua, che accende immediatamente i riflettori sul nome del prossimo ministro del Turismo. Tra i corridoi del settore e della politica, oltre a quello di Daniela Santanchè, sta girando ora anche quello di Licia Ronzulli. \"Noi dialoghiamo con tutti - ha concluso Maria Carmela Colaiacovo -. L'unica cosa che ci preme è che sia una persona competente\".","post_title":"Colaiacovo, Aica: ci aspettiamo misure per calmierare i prezzi energetici","post_date":"2022-10-12T15:04:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665587069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432138\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption]\r

\r

La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti.\r

\r

Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts.\r

\r

A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia.\r

\r

A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela.\r

\r

Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale.\r

\r

Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home».\r

\r

Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef.\r

\r

Mercato italiano\r

\r

In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo.\r

\r

In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani.\r

\r

Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima.\r

\r

[caption id=\"attachment_432139\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption]\r

\r

«Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”.\r

\r

Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».","post_title":"Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022","post_date":"2022-10-12T14:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665586450000]}]}}