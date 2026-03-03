Turi Turi al giro di boa: un nuovo logo per i viaggi culturali Nel 2026 Turi Turi inaugura una nuova fase della propria storia presentando il restyling completo del logo: un segno grafico rinnovato, che accompagna l’evoluzione del brand verso una dimensione sempre più internazionale, rafforzandone il posizionamento nel mercato dei viaggi culturali organizzati. Dopo aver celebrato i trent’anni di attività nel 2023, l’azienda bergamasca compie oggi un passo in avanti che è insieme naturale e simbolico. Il nuovo logo non nasce per rompere con il passato, ma per trasformarlo in slancio. Una storia lunga tre decenni che continua a muoversi, cambiare, aprirsi. Il nuovo logo Il precedente logo, che raffigurava linee stilizzate gialle su fondo blu a richiamare le montagne, lascia spazio a un nuovo simbolo dinamico e fluido: una figura circolare che evoca il mondo, il movimento, l’incontro e la continuità del viaggio.

Il format diventa più deciso e immediatamente leggibile, mentre il restyling cromatico mantiene i colori identitari del brand, il blu e il giallo, reinterpretandoli con tonalità più vivaci e moderne, in linea con l’evoluzione dell’identità aziendale. «Questo restyling rappresenta molto più di un semplice cambiamento estetico – spiega Diana Cappellini, titolare di Turi Turi -. È la sintesi di un percorso di crescita che ci ha portato da realtà locale a operatore riconosciuto nel panorama dei viaggi culturali. Il nuovo logo racconta la nostra capacità di evolvere mantenendo intatta l’anima: quella passione per il viaggio autentico, per la scoperta culturale, per l’incontro tra persone e luoghi che ci ha contraddistinto fin dall’inizio. Volevamo un’identità visiva che parlasse al mercato internazionale senza perdere la nostra essenza, che fosse contemporanea, dinamica e riconoscibile». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2026 Turi Turi inaugura una nuova fase della propria storia presentando il restyling completo del logo: un segno grafico rinnovato, che accompagna l'evoluzione del brand verso una dimensione sempre più internazionale, rafforzandone il posizionamento nel mercato dei viaggi culturali organizzati. Dopo aver celebrato i trent'anni di attività nel 2023, l'azienda bergamasca compie oggi un passo in avanti che è insieme naturale e simbolico. Il nuovo logo non nasce per rompere con il passato, ma per trasformarlo in slancio. Una storia lunga tre decenni che continua a muoversi, cambiare, aprirsi. Il nuovo logo Il precedente logo, che raffigurava linee stilizzate gialle su fondo blu a richiamare le montagne, lascia spazio a un nuovo simbolo dinamico e fluido: una figura circolare che evoca il mondo, il movimento, l'incontro e la continuità del viaggio. Il format diventa più deciso e immediatamente leggibile, mentre il restyling cromatico mantiene i colori identitari del brand, il blu e il giallo, reinterpretandoli con tonalità più vivaci e moderne, in linea con l'evoluzione dell'identità aziendale. «Questo restyling rappresenta molto più di un semplice cambiamento estetico - spiega Diana Cappellini, titolare di Turi Turi -. È la sintesi di un percorso di crescita che ci ha portato da realtà locale a operatore riconosciuto nel panorama dei viaggi culturali. Il nuovo logo racconta la nostra capacità di evolvere mantenendo intatta l'anima: quella passione per il viaggio autentico, per la scoperta culturale, per l'incontro tra persone e luoghi che ci ha contraddistinto fin dall'inizio. Volevamo un'identità visiva che parlasse al mercato internazionale senza perdere la nostra essenza, che fosse contemporanea, dinamica e riconoscibile». [post_title] => Turi Turi al giro di boa: un nuovo logo per i viaggi culturali [post_date] => 2026-03-03T11:53:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772538798000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Asmana wellness world è una spa che consente di attraversare 5 continenti, tra cascate tropicali, rituali ancestrali e vapori profumati, a pochi km da Firenze. Immersa nel verde di villa Montalvo a Campi Bisenzio, con i suoi 9mila mq di cui 5mila accessibili agli ospiti, Asmana Wellness World è la Day Spa più grande d'Italia. Asmana è stata concepita da una scelta coraggiosa, quella di due consulenti di New York che hanno mollato tutto per inseguire un sogno in Toscana. E il risultato è un posto che ha rivoluzionato il concetto stesso di Spa in Italia, introducendo il "lusso democratico" – prezzi accessibili a partire da 30 euro – ma anche il "Social Wellness": ci si può concedere una giornata da soli per staccare la spina, ma soprattutto condividere il benessere con le persone che si amano. La spa registra 240mila ospiti l'anno, una crescita costante che dimostra quanto questo modo di intendere il relax risponda ad un bisogno reale. L'acqua è la prima protagonista. Ci si immerge all’aperto tra palme tropicali che ondeggiano tra piscine fumanti, acque cristalline mantenute tra i 35 e i 37 gradi in ogni stagione, oltre cento postazioni idromassaggio dove lasciarsi cullare fino ad ammirare le stelle ed oltre. Si può nuotare nella Vasca Salina ricca di minerali mediterranei, farsi trasportare dal Vortice e sostare sotto i getti d’acqua che massaggiano la schiena. E poi entrare nella Grotta - premiata come una delle sei migliori piscine d'Italia con l’Italian Pool Award 2017 -, un antro di pietra dove una cascata di otto metri crea scenografie tropicali. Si entra camminando a piedi nudi in un sentiero d'acqua fredda, poi si passa nella vasca tiepida sotto il flusso potente della cascata, seguendo il principio dell'antico percorso Kneipp che tonifica e rilassa in un solo gesto. Nell’Urban Spa di Firenze c’è anche una Giungla, un angolo di foresta equatoriale con tronchi, piante, animali dipinti sulle piastrelle, luci che filtrano come al crepuscolo, e lettini in pietra su cui abbandonarsi alla "pioggia monsonica", in un idromassaggio che sembra venire direttamente dal cuore della foresta. Le saune di Asmana sono un viaggio tra Nord e Sud, Oriente e Occidente. La Indian Sauna, capace di accogliere 120 persone. Tra le altre aree wellness dell’Urban Spa da non perdere è l'Hammam, il più grande d'Europa occidentale: un viaggio nelle atmosfere delle mille e una notte senza lasciare la Toscana. Il percorso graduale attraverso bagni purificanti, vapori sensoriali e il Salinarium che libera le vie respiratorie culmina nella Stanza della Schiuma, dove nuvole di sapone naturale avvolgono il corpo in un abbraccio profumato. Ma l'esperienza più coinvolgente è il rituale "Mille e una Notte" (solo 16 posti disponibili, 12 euro oltre al biglietto): scrub al miele, sapone nero marocchino, esfoliazione con il guanto Kessa e tè verde finale. [post_title] => Asmana wellness world, a villa Montalvo la Spa dove fare il giro del mondo [post_date] => 2026-03-03T10:49:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772534950000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mese di marzo viene presentato al Teatro la Scala di Milano un nuovo allestimento del Ring di Wagner, la tetralogia de L’Anello del Nibelungo. L’esecuzione dell’affascinante e complesso dramma mitologico musicale creato dall’artista romantico tedesco è l’occasione per sottolineare il ruolo della musica nell’offerta turistica della Baviera per il 2026, con Bayreuth e Monaco in primo piano. «La decisione dell’Ente del Turismo Germanico di essere alla Scala ha un valore simbolico molto forte, perché il legame con Wagner è un ponte tra la Germania e Milano, tra la tradizione operistica italiana e la visione wagneriana. - afferma Agata Marchetti, direttrice Ente Nazionale Germanico per il Turismo in Italia - È un dialogo che si spinge fino al turismo culturale, un turismo che ci permette di celebrare il 150esimo anniversario del Festival di Bayreuth e di parlare della destinazione, perché l’intera città diventerà un palcoscenico. Wagner, un visionario, portò un nuovo modo di fare opera e di ascoltare la musica e volle realizzare un teatro dall’acustica perfetta sulla collina che guarda il centro abitato. Un luogo unico nella sua semplicità, che diventa oggi il punto di partenza di percorsi con concerti all’aria aperta e lungo le vie della città che accompagnano alla scoperta della vita di Wagner a Bayreuth, del suo museo e di tanti luoghi di grande ricchezza. Le città di Wagner in Germania sono tante. - prosegue Marchetti - È infatti forte la connessione musicale tra Bayreuth e Monaco, capitale della Baviera, che ospitò a lungo Richard Wagner». «Quest’anno anche la nostra città celebra la sua musica. - afferma Christian Valentini, München Tourismus - L’Opera di Stato Bavarese, che si trova a Monaco, è strettamente connessa con la vita del musicista. Nel 1864 Wagner, fuggito per debiti dalla Svizzera, si rifugiò in Baviera dove conobbe Ludwig II, che era il nuovo sovrano. Il re, conquistato dalla musica di Wagner, prese l’artista sotto la sua protezione e gli garantì la libertà necessaria a comporre, completando il ciclo del Ring: oltre che alla Scala, la tetralogia verrà eseguita all’Opera di Monaco fino al 2027». Tante le novità musicali per la città, da settembre dirigerà la Münchner Philarmoniker il direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani, mentre sir Simon Rattle, eclettico direttore dell’Orchestra sinfonica della Radio Bavarese nel 2025 ha vinto il prestigioso Premio Ernst von Siemens. Frattanto proseguono i lavori di restauro del centro culturale che presto ospiterà la Isarphilarmonie. La sede provvisoria della Filarmonica di Monaco - un’ex fabbrica rifunzionalizzata e oggi centro culturale e biblioteca pubblica - è stata costruita e inaugurata nel 2021, con l'acustica progettata da Yasuhisa Toyota, già al lavoro alla Elbphilarmonie di Amburgo. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Germania, Baviera: Bayreuth e Monaco si presentano sulle note di Wagner [post_date] => 2026-03-02T12:52:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772455956000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale. Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. Le Paul Gauguin Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi. Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali. Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato. [post_title] => Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028 [post_date] => 2026-03-02T10:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772448487000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445508" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Gli italiani non rinunciano al meritato soggiorno sulla neve: per la stagione invernale di quest’anno, nel trimestre compreso tra gennaio e marzo, in 9,1 milioni hanno scelto o sceglieranno le piste innevate come destinazione della propria vacanza. Di essi, 2,7 milioni si concederanno solo un fine settimana, mentre i più “irriducibili” (0,7 mln) aggiungeranno un ulteriore week end al periodo dedicato alla montagna. Si tratta di un movimento turistico che genererà un giro di affari complessivo di 6,7 miliardi di euro. I dati, frutto dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, confermano quanto la cosiddetta “settimana bianca” rappresenti un must per gli italiani, ovvero una irrinunciabile opportunità per concedersi una vacanza nella stagione invernale. La scelta della destinazione, sia per coloro che prevedono soggiorni più lunghi sia per chi si muoverà solo nel fine settimana, si orienterà soprattutto nel Belpaese, principalmente nelle regioni del Nord. Per ciò che riguarda le destinazioni straniere, esse verranno prese in considerazione da una percentuale di viaggiatori decisamente di nicchia. “Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”. Olimpiadi "Sono certo che – ha aggiunto Bocca - nel contesto generale, l’evento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 abbia rappresentato un plus, incentivando in modo indiretto le intenzioni di viaggio degli italiani e rendendo ancor più vivo l’interesse per le nostre montagne e, più in generale, per il soggiorno sulla neve”. “Ritengo sia interessante anche osservare il profilo degli sciatori evidenziato dall’indagine. Il grosso dei numeri si concentra su quelli che potremmo definire i “custodi” della tradizione bianca, coloro cioè che rappresentano il segmento più strutturato del turismo invernale italiano”. “Purtroppo non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna – ha concluso Bocca – Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”. [post_title] => Federalberghi: stagione invernale con 9, milioni di visitatori [post_date] => 2026-02-27T11:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772192731000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hong Kong sta vivendo un momento di forte slancio sul mercato turistico italiano, registrando numeri che superano le aspettative. Con una crescita del +35% degli arrivi dall'Italia nel 2025, per un totale di 92.000 visitatori e una permanenza media di 3,3 notti , il Belpaese si posiziona come il quarto mercato europeo per importanza. Questi dati confermano l'attrattività della destinazione e offrono nuove opportunità per gli operatori del settore. Quasi 50 milioni sono stati invece i visitatori totali, la maggior parte dei quali provenienti dalla Cina continentale. «È fondamentale comunicare la poliedricità dell'offerta di Hong Kong. Non si tratta solo di una metropoli cosmopolita, ma di una regione che include 261 isole, 25 parchi naturali e villaggi di pescatori, che offre un'esperienza unica dove la vita urbana, la montagna e il mare sono a meno di un'ora di distanza l'uno dall'altro», ha affermato Christophe Mégueulle, director Southern Europe di Hong Kong Tourism Board, a Milano in occasione del capodanno cinese, suggerendo dei soggiorni più lunghi per vivere al meglio la destinazione. «Vivere esperienze culinarie autentiche». La gastronomia è un punto focale della promozione turistica di Hong Kong. La tradizione dello "Yan Cha" (bere il tè), tè Oolong, considerato uno dei tè più complessi al mondo, preparato con il metodo Gong Fu Cha per esaltarne le stratificazioni aromatiche e il Dim Sum, letteralmente "toccare il cuore", uno stile di cucina tipico della Cina meridionale che consiste in una vasta gamma di piccole porzioni di cibo, solitamente servite in cestelli di bambù, sono esperienze sociali e culturali imperdibili. La guida "Taste Hong Kong", curata da rinomati chef locali, indirizza i visitatori verso i luoghi più autentici per assaporare la cucina cantonese e la destinazione, parte della campagna turistica promozionale 2026. La città vanta inoltre numerosi ristoranti stellati Michelin e fa parte delle classifiche mondiali dei migliori ristoranti e bar. «Hong Kong offre un eccellente rapporto qualità-prezzo rispetto a città come Milano o Londra. - ha aggiunto Mégueulle -. È possibile mangiare con meno di 10 euro al giorno in ristoranti locali e gli hotel 4 stelle hanno prezzi ragionevoli. La rete di trasporti, efficiente ed economica, facilita gli spostamenti autonomi». Eventi e nuove attrazioni arricchiscono il calendario annuale di celebrazioni culturali come le parate del Capodanno Cinese e il Dragon Boat Carnival. Tra le nuove attrazioni culturali spiccano i musei M+ dedicato alla cultura visiva contemporanea nel distretto culturale di West Kowloon, affacciato sul Victoria Harbour, e il centro culturale Taikwun. Di facile accessibilità, i cittadini italiani non necessitano di visto per visitare Hong Kong. Le connessioni aeree sono disponibili su voli diretti giornalieri da Milano e quattro volte a settimana da Roma con Cathay Pacific, oltre a numerose opzioni di volo indiretti. (Anna Morrone) [post_title] => Hong Kong oltre i grattacieli, meta sempre più attrattiva per il mercato italiano [post_date] => 2026-02-27T08:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => christophe-megueulle [1] => hong-kong [2] => hong-kong-tourism-board ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Christophe Mégueulle [1] => hong kong [2] => Hong Kong Tourism Board ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772181948000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,8 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro. In termini di arrivi complessivi, l'Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica Ceca. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell'ente sul territorio italiano. «Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre. «Il nostro obiettivo è posizionare l'Austria in Italia come una destinazione di qualità - sottolinea Kolzer - capace di ispirare durante tutto l'anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all'esperienza in ogni stagione.» La Stiria: una "gemma nascosta" Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn - il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l'Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino. Un 2026 ricco di appuntamenti L'anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un'occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l'Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l'Austria House, la "Casa Austria" a Cortina d'Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell'Osttirol. Nell'Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l'ospitalità dell'Austria all'insegna del "Lebensgefühl", quell'inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism. Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l'identità musicale dell'Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all'ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine. C'è poi un fronte inedito su cui l'Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l'enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.» Una destinazione moderna Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l'Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un'Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica. [post_title] => La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani [post_date] => 2026-02-26T11:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772103651000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508212" align="alignright" width="450"] Foto Alessandra Calza[/caption] La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative. Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità. Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni. Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline. Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta. Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP. L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. --- [post_title] => Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio [post_date] => 2026-02-25T12:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772023191000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scomposta, appuntamento annuale del network Blunet, si è concluso con successo a Malta. Tra i protagonisti anche Creo Travel, partner dell’iniziativa insieme a Visit Malta. L’arcipelago maltese è stato scelto come destinazione strategica per offrire agli agenti un’esperienza diretta del territorio, approfondendone le potenzialità sia in ambito leisure sia nel segmento mice. La convention si è svolta presso il Malta Marriott Resort & Spa, struttura cinque stelle affacciata su Balluta Bay, a St. Julian’s. «La convention Scomposta ha rappresentato per noi un’importante occasione di consolidamento della relazione con il gruppo Bluvacanze - dichiara Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di Creo Travel -. È stata inoltre l’opportunità di valorizzare una destinazione come Malta, nuova per la nostra programmazione, tradizionalmente orientata al lungo raggio. Malta si è rivelata una meta perfettamente in linea con il nostro posizionamento: una destinazione capace di coniugare contenuti culturali, autenticità e flessibilità progettuale, elementi centrali nel prodotto su misura firmato creo. Un ringraziamento particolare va a Visit Malta per il supporto nella realizzazione di un’esperienza coerente con il nostro modo di intendere il viaggio: curato, identitario e orientato alla qualità». Mission comune «Essere scelti da un tour operator dal posizionamento innovativo come Creo Travel esprime una visione condivisa di prodotto, orientata alla qualità e alla selettività dell’offerta. La collaborazione con un network di riferimento come Blunet consolida un percorso fondato su relazioni solide con la distribuzione organizzata. Malta si è dimostrata una destinazione capace di generare entusiasmo e reale coinvolgimento tra le agenzie: un prodotto con ampi margini di valorizzazione, particolarmente adatto a un mercato attento all’esperienza, alla personalizzazione e al contenuto culturale. Puntiamo su un’offerta di alto profilo e su format esclusivi tailor made come ‘Taste history’, attività immersiva che intreccia patrimonio, narrazione e gastronomia nella cornice iconica di Forte Sant’Angelo. Siamo convinti che la continuità delle attività congiunte con Creo, in ambito marketing e sviluppo prodotto, contribuirà a una crescita strutturata dei flussi verso Malta e Gozo durante tutto l’anno» aggiunge Ester Tamasi, direttore Italia - Malta Tourism Authority. [post_title] => Creo Travel a Malta insieme agli agenti di viaggio Blunet [post_date] => 2026-02-25T11:39:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772019553000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turi turi al giro di boa un nuovo logo per i viaggi culturali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":129,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":830,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Nel 2026 Turi Turi inaugura una nuova fase della propria storia presentando il restyling completo del logo: un segno grafico rinnovato, che accompagna l'evoluzione del brand verso una dimensione sempre più internazionale, rafforzandone il posizionamento nel mercato dei viaggi culturali organizzati.\r

\r

Dopo aver celebrato i trent'anni di attività nel 2023, l'azienda bergamasca compie oggi un passo in avanti che è insieme naturale e simbolico. Il nuovo logo non nasce per rompere con il passato, ma per trasformarlo in slancio. Una storia lunga tre decenni che continua a muoversi, cambiare, aprirsi.\r

Il nuovo logo\r

Il precedente logo, che raffigurava linee stilizzate gialle su fondo blu a richiamare le montagne, lascia spazio a un nuovo simbolo dinamico e fluido: una figura circolare che evoca il mondo, il movimento, l'incontro e la continuità del viaggio.\r

Il format diventa più deciso e immediatamente leggibile, mentre il restyling cromatico mantiene i colori identitari del brand, il blu e il giallo, reinterpretandoli con tonalità più vivaci e moderne, in linea con l'evoluzione dell'identità aziendale.\r

\r

«Questo restyling rappresenta molto più di un semplice cambiamento estetico - spiega Diana Cappellini, titolare di Turi Turi -. È la sintesi di un percorso di crescita che ci ha portato da realtà locale a operatore riconosciuto nel panorama dei viaggi culturali. Il nuovo logo racconta la nostra capacità di evolvere mantenendo intatta l'anima: quella passione per il viaggio autentico, per la scoperta culturale, per l'incontro tra persone e luoghi che ci ha contraddistinto fin dall'inizio. Volevamo un'identità visiva che parlasse al mercato internazionale senza perdere la nostra essenza, che fosse contemporanea, dinamica e riconoscibile».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turi Turi al giro di boa: un nuovo logo per i viaggi culturali","post_date":"2026-03-03T11:53:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772538798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asmana wellness world è una spa che consente di attraversare 5 continenti, tra cascate tropicali, rituali ancestrali e vapori profumati, a pochi km da Firenze.\r

\r

Immersa nel verde di villa Montalvo a Campi Bisenzio, con i suoi 9mila mq di cui 5mila accessibili agli ospiti, Asmana Wellness World è la Day Spa più grande d'Italia.\r

\r

Asmana è stata concepita da una scelta coraggiosa, quella di due consulenti di New York che hanno mollato tutto per inseguire un sogno in Toscana. E il risultato è un posto che ha rivoluzionato il concetto stesso di Spa in Italia, introducendo il \"lusso democratico\" – prezzi accessibili a partire da 30 euro – ma anche il \"Social Wellness\": ci si può concedere una giornata da soli per staccare la spina, ma soprattutto condividere il benessere con le persone che si amano. \r

\r

La spa registra 240mila ospiti l'anno, una crescita costante che dimostra quanto questo modo di intendere il relax risponda ad un bisogno reale.\r

\r

L'acqua è la prima protagonista. Ci si immerge all’aperto tra palme tropicali che ondeggiano tra piscine fumanti, acque cristalline mantenute tra i 35 e i 37 gradi in ogni stagione, oltre cento postazioni idromassaggio dove lasciarsi cullare fino ad ammirare le stelle ed oltre. Si può nuotare nella Vasca Salina ricca di minerali mediterranei, farsi trasportare dal Vortice e sostare sotto i getti d’acqua che massaggiano la schiena.\r

\r

E poi entrare nella Grotta - premiata come una delle sei migliori piscine d'Italia con l’Italian Pool Award 2017 -, un antro di pietra dove una cascata di otto metri crea scenografie tropicali. Si entra camminando a piedi nudi in un sentiero d'acqua fredda, poi si passa nella vasca tiepida sotto il flusso potente della cascata, seguendo il principio dell'antico percorso Kneipp che tonifica e rilassa in un solo gesto. Nell’Urban Spa di Firenze c’è anche una Giungla, un angolo di foresta equatoriale con tronchi, piante, animali dipinti sulle piastrelle, luci che filtrano come al crepuscolo, e lettini in pietra su cui abbandonarsi alla \"pioggia monsonica\", in un idromassaggio che sembra venire direttamente dal cuore della foresta.\r

\r

Le saune di Asmana sono un viaggio tra Nord e Sud, Oriente e Occidente. La Indian Sauna, capace di accogliere 120 persone.\r

\r

Tra le altre aree wellness dell’Urban Spa da non perdere è l'Hammam, il più grande d'Europa occidentale: un viaggio nelle atmosfere delle mille e una notte senza lasciare la Toscana. Il percorso graduale attraverso bagni purificanti, vapori sensoriali e il Salinarium che libera le vie respiratorie culmina nella Stanza della Schiuma, dove nuvole di sapone naturale avvolgono il corpo in un abbraccio profumato. Ma l'esperienza più coinvolgente è il rituale \"Mille e una Notte\" (solo 16 posti disponibili, 12 euro oltre al biglietto): scrub al miele, sapone nero marocchino, esfoliazione con il guanto Kessa e tè verde finale.\r

\r

","post_title":"Asmana wellness world, a villa Montalvo la Spa dove fare il giro del mondo","post_date":"2026-03-03T10:49:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772534950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mese di marzo viene presentato al Teatro la Scala di Milano un nuovo allestimento del Ring di Wagner, la tetralogia de L’Anello del Nibelungo. L’esecuzione dell’affascinante e complesso dramma mitologico musicale creato dall’artista romantico tedesco è l’occasione per sottolineare il ruolo della musica nell’offerta turistica della Baviera per il 2026, con Bayreuth e Monaco in primo piano.\r

\r

«La decisione dell’Ente del Turismo Germanico di essere alla Scala ha un valore simbolico molto forte, perché il legame con Wagner è un ponte tra la Germania e Milano, tra la tradizione operistica italiana e la visione wagneriana. - afferma Agata Marchetti, direttrice Ente Nazionale Germanico per il Turismo in Italia - È un dialogo che si spinge fino al turismo culturale, un turismo che ci permette di celebrare il 150esimo anniversario del Festival di Bayreuth e di parlare della destinazione, perché l’intera città diventerà un palcoscenico. Wagner, un visionario, portò un nuovo modo di fare opera e di ascoltare la musica e volle realizzare un teatro dall’acustica perfetta sulla collina che guarda il centro abitato. Un luogo unico nella sua semplicità, che diventa oggi il punto di partenza di percorsi con concerti all’aria aperta e lungo le vie della città che accompagnano alla scoperta della vita di Wagner a Bayreuth, del suo museo e di tanti luoghi di grande ricchezza. Le città di Wagner in Germania sono tante. - prosegue Marchetti - È infatti forte la connessione musicale tra Bayreuth e Monaco, capitale della Baviera, che ospitò a lungo Richard Wagner».\r

\r

«Quest’anno anche la nostra città celebra la sua musica. - afferma Christian Valentini, München Tourismus - L’Opera di Stato Bavarese, che si trova a Monaco, è strettamente connessa con la vita del musicista. Nel 1864 Wagner, fuggito per debiti dalla Svizzera, si rifugiò in Baviera dove conobbe Ludwig II, che era il nuovo sovrano. Il re, conquistato dalla musica di Wagner, prese l’artista sotto la sua protezione e gli garantì la libertà necessaria a comporre, completando il ciclo del Ring: oltre che alla Scala, la tetralogia verrà eseguita all’Opera di Monaco fino al 2027».\r

\r

Tante le novità musicali per la città, da settembre dirigerà la Münchner Philarmoniker il direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani, mentre sir Simon Rattle, eclettico direttore dell’Orchestra sinfonica della Radio Bavarese nel 2025 ha vinto il prestigioso Premio Ernst von Siemens. Frattanto proseguono i lavori di restauro del centro culturale che presto ospiterà la Isarphilarmonie. La sede provvisoria della Filarmonica di Monaco - un’ex fabbrica rifunzionalizzata e oggi centro culturale e biblioteca pubblica - è stata costruita e inaugurata nel 2021, con l'acustica progettata da Yasuhisa Toyota, già al lavoro alla Elbphilarmonie di Amburgo.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Germania, Baviera: Bayreuth e Monaco si presentano sulle note di Wagner","post_date":"2026-03-02T12:52:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772455956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale.\r

\r

\r

Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. \r

Le Paul Gauguin\r

Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi.\r

\r

Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali.\r

\r

Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028","post_date":"2026-03-02T10:48:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772448487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445508\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Gli italiani non rinunciano al meritato soggiorno sulla neve: per la stagione invernale di quest’anno, nel trimestre compreso tra gennaio e marzo, in 9,1 milioni hanno scelto o sceglieranno le piste innevate come destinazione della propria vacanza. Di essi, 2,7 milioni si concederanno solo un fine settimana, mentre i più “irriducibili” (0,7 mln) aggiungeranno un ulteriore week end al periodo dedicato alla montagna. Si tratta di un movimento turistico che genererà un giro di affari complessivo di 6,7 miliardi di euro.\r

\r

I dati, frutto dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, confermano quanto la cosiddetta “settimana bianca” rappresenti un must per gli italiani, ovvero una irrinunciabile opportunità per concedersi una vacanza nella stagione invernale.\r

\r

La scelta della destinazione, sia per coloro che prevedono soggiorni più lunghi sia per chi si muoverà solo nel fine settimana, si orienterà soprattutto nel Belpaese, principalmente nelle regioni del Nord. Per ciò che riguarda le destinazioni straniere, esse verranno prese in considerazione da una percentuale di viaggiatori decisamente di nicchia.\r

\r

“Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”.\r

Olimpiadi\r

\"Sono certo che – ha aggiunto Bocca - nel contesto generale, l’evento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 abbia rappresentato un plus, incentivando in modo indiretto le intenzioni di viaggio degli italiani e rendendo ancor più vivo l’interesse per le nostre montagne e, più in generale, per il soggiorno sulla neve”.\r

\r

“Ritengo sia interessante anche osservare il profilo degli sciatori evidenziato dall’indagine. Il grosso dei numeri si concentra su quelli che potremmo definire i “custodi” della tradizione bianca, coloro cioè che rappresentano il segmento più strutturato del turismo invernale italiano”.\r

\r

“Purtroppo non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna – ha concluso Bocca – Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”.","post_title":"Federalberghi: stagione invernale con 9, milioni di visitatori","post_date":"2026-02-27T11:45:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772192731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hong Kong sta vivendo un momento di forte slancio sul mercato turistico italiano, registrando numeri che superano le aspettative. Con una crescita del +35% degli arrivi dall'Italia nel 2025, per un totale di 92.000 visitatori e una permanenza media di 3,3 notti , il Belpaese si posiziona come il quarto mercato europeo per importanza. Questi dati confermano l'attrattività della destinazione e offrono nuove opportunità per gli operatori del settore. Quasi 50 milioni sono stati invece i visitatori totali, la maggior parte dei quali provenienti dalla Cina continentale.\r

\r

«È fondamentale comunicare la poliedricità dell'offerta di Hong Kong. Non si tratta solo di una metropoli cosmopolita, ma di una regione che include 261 isole, 25 parchi naturali e villaggi di pescatori, che offre un'esperienza unica dove la vita urbana, la montagna e il mare sono a meno di un'ora di distanza l'uno dall'altro», ha affermato Christophe Mégueulle, director Southern Europe di Hong Kong Tourism Board, a Milano in occasione del capodanno cinese, suggerendo dei soggiorni più lunghi per vivere al meglio la destinazione.\r

\r

«Vivere esperienze culinarie autentiche». La gastronomia è un punto focale della promozione turistica di Hong Kong. La tradizione dello \"Yan Cha\" (bere il tè), tè Oolong, considerato uno dei tè più complessi al mondo, preparato con il metodo Gong Fu Cha per esaltarne le stratificazioni aromatiche e il Dim Sum, letteralmente \"toccare il cuore\", uno stile di cucina tipico della Cina meridionale che consiste in una vasta gamma di piccole porzioni di cibo, solitamente servite in cestelli di bambù, sono esperienze sociali e culturali imperdibili. La guida \"Taste Hong Kong\", curata da rinomati chef locali, indirizza i visitatori verso i luoghi più autentici per assaporare la cucina cantonese e la destinazione, parte della campagna turistica promozionale 2026. La città vanta inoltre numerosi ristoranti stellati Michelin e fa parte delle classifiche mondiali dei migliori ristoranti e bar.\r

\r

«Hong Kong offre un eccellente rapporto qualità-prezzo rispetto a città come Milano o Londra. - ha aggiunto Mégueulle -. È possibile mangiare con meno di 10 euro al giorno in ristoranti locali e gli hotel 4 stelle hanno prezzi ragionevoli. La rete di trasporti, efficiente ed economica, facilita gli spostamenti autonomi».\r

\r

Eventi e nuove attrazioni arricchiscono il calendario annuale di celebrazioni culturali come le parate del Capodanno Cinese e il Dragon Boat Carnival. Tra le nuove attrazioni culturali spiccano i musei M+ dedicato alla cultura visiva contemporanea nel distretto culturale di West Kowloon, affacciato sul Victoria Harbour, e il centro culturale Taikwun.\r

\r

Di facile accessibilità, i cittadini italiani non necessitano di visto per visitare Hong Kong. Le connessioni aeree sono disponibili su voli diretti giornalieri da Milano e quattro volte a settimana da Roma con Cathay Pacific, oltre a numerose opzioni di volo indiretti.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Hong Kong oltre i grattacieli, meta sempre più attrattiva per il mercato italiano","post_date":"2026-02-27T08:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["christophe-megueulle","hong-kong","hong-kong-tourism-board"],"post_tag_name":["Christophe Mégueulle","hong kong","Hong Kong Tourism Board"]},"sort":[1772181948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati parlano chiaro: lo scorso anno i viaggiatori italiani hanno generato circa 2,8 milioni di pernottamenti in Austria, con una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. Un segnale positivo che Herwig Kolzer, direttore dell'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Milano (nella foto), legge con soddisfazione e con uno sguardo già proiettato al futuro.\r

In termini di arrivi complessivi, l'Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati più importanti per il turismo austriaco, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica Ceca. Un posizionamento significativo che motiva ulteriormente gli sforzi promozionali dell'ente sul territorio italiano.\r

«Siamo felici di avere un mercato italiano in crescita», ha dichiarato Kolzer, sottolineando come le città stiano registrando performance particolarmente brillanti. «I mercatini di Natale, il turismo urbano e la cultura sono molto apprezzati dagli ospiti italiani. La cultura è uno dei nostri temi principali.» Accanto alle città, anche le regioni alpine si confermano mete amate: il Tirolo, la Carinzia e Salisburgo continuano ad attrarre visitatori italiani, con dati incoraggianti anche per il solo mese di dicembre.\r

«Il nostro obiettivo è posizionare l'Austria in Italia come una destinazione di qualità - sottolinea Kolzer - capace di ispirare durante tutto l'anno, con proposte di viaggio interessanti e una comunicazione orientata all'esperienza in ogni stagione.»\r

\r

La Stiria: una \"gemma nascosta\"\r

Tra le destinazioni in ascesa per il mercato italiano, la Stiria si candida ad essere una meta di grande interesse. Uno dei motivi, come sottolinea il direttore, forse ancora poco conosciuto, è anche pratico: con l’apertura della Koralmbahn - il nuovo collegamento ferroviario tra Klagenfurt, in Carinzia, e Graz – i tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti. Il tragitto tra Klagenfurt e Graz, che prima richiedeva circa tre ore, oggi si copre in soli 45 minuti Oggi bastano 45 minuti. . Questo significa che anche dal Nord Italia Graz e la Stiria sono ora molto più facilmente raggiungibili. Il Veneto, Trieste e tutta l'Italia settentrionale sono molto più vicine di quanto gli italiani ancora immaginino.\r

\r

Un 2026 ricco di appuntamenti\r

L'anno in corso porta con sé un calendario particolarmente vivace. Il tutto è iniziato con la presenza festosa di Austria Tourism ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026: un'occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l'Austria come una destinazione turistica alpina autentica. Fulcro della presenza è stata l'Austria House, la \"Casa Austria\" a Cortina d'Ampezzo, a poche decine di chilometri dal territorio austriaco dell'Osttirol. Nell'Austria House, Austria Tourism come partner premium del Comitato Olimpico Austriaco ha messo in scena la diversità e l'ospitalità dell'Austria all'insegna del \"Lebensgefühl\", quell'inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che caratterizza la comunicazione di Austria Tourism.\r

Ma non finisce qui. A maggio Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest, occasione preziosa per ribadire l'identità musicale dell'Austria davanti a un pubblico internazionale. Sul fronte culturale, si celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con un fitto programma di concerti e iniziative. Inoltre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna porterà mostre speciali direttamente in Italia, a Roma e a Trieste, offrendo all'ente turistico una piattaforma ideale per promuovere la ricchezza museale austriaca anche al di qua del confine.\r

C'è poi un fronte inedito su cui l'Austria vuole investire con decisione: la gastronomia. «So che in Italia è difficile, perché avete una tradizione culinaria straordinaria», ha ammesso Kolzer con un sorriso, «ma la cucina e i ristoranti austriaci meritano di essere conosciuti. Crediamo che l'enogastronomia austriaca abbia un potenziale reale per attrarre visitatori internazionali, e sarà uno dei pilastri della nostra comunicazione.»\r

\r

Una destinazione moderna\r

Infine, una riflessione sui cambiamenti del profilo del turista. Kolzer conferma una tendenza chiara: «Le nostre campagne promozionali puntano ad attrarre un pubblico più giovane. Vogliamo che l'Austria venga percepita come una destinazione moderna e dinamica, non solo legata a un immaginario tradizionale.» Un'Austria che guarda avanti, dunque, con numeri solidi, nuove connessioni e la voglia di raccontarsi in modo fresco a chi ancora non la conosce davvero. Restando autentica.","post_title":"La destinazione Austria piace sempre di più agli italiani","post_date":"2026-02-26T11:00:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772103651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508212\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Foto Alessandra Calza[/caption]\r

\r

La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative.\r

\r

Il Festival invita a esplorare la Franciacorta nei suoi luoghi più rappresentativi, dalle cantine aperte al pubblico agli spazi storici e ai percorsi gastronomici che raccontano l’identità dell’area e il suo legame con il passato, componendo un itinerario che intreccia arte, paesaggio e convivialità.\r

\r

Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026.\r

\r

Le proposte saranno disponibili nei ristoranti del territorio, disegnando un itinerario gastronomico che esplora il patrimonio culinario franciacortino attraverso nuove combinazioni e interpretazioni.\r

\r

Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici.\r

\r

Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Fai Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate dal gruppo presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline.\r

\r

Il Franciacorta sarà il fulcro delle attività dedicate al vino, con degustazioni, momenti di approfondimento tematico e iniziative culturali che coinvolgeranno 50 cantine del territorio. Il programma includerà visite in cantina e appuntamenti pensati per raccontare le diverse espressioni stilistiche del Franciacorta.\r

Presso la sede del Consorzio si terranno tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso, secondo Miglior Sommelier d’Italia 2025, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato alle caratteristiche distintive e agli abbinamenti del Franciacorta con le Ostriche Marennes - Oléron IGP.\r

\r

L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso Il Teatro Grande di Brescia, con “Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale”, un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro.\r

\r

Il Festival di Primavera conferma dunque il ruolo della Franciacorta come laboratorio culturale e paesaggistico, offrendo al pubblico un’occasione per entrare in contatto diretto con la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico, artistico e produttivo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

---\r

\r

","post_title":"Festival di Primavera in Franciacorta, un week end tra cultura e conoscenza del territorio","post_date":"2026-02-25T12:39:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1772023191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scomposta, appuntamento annuale del network Blunet, si è concluso con successo a Malta. Tra i protagonisti anche Creo Travel, partner dell’iniziativa insieme a Visit Malta. \r

L’arcipelago maltese è stato scelto come destinazione strategica per offrire agli agenti un’esperienza diretta del territorio, approfondendone le potenzialità sia in ambito leisure sia nel segmento mice. La convention si è svolta presso il Malta Marriott Resort & Spa, struttura cinque stelle affacciata su Balluta Bay, a St. Julian’s.\r

«La convention Scomposta ha rappresentato per noi un’importante occasione di consolidamento della relazione con il gruppo Bluvacanze - dichiara Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di Creo Travel -. È stata inoltre l’opportunità di valorizzare una destinazione come Malta, nuova per la nostra programmazione, tradizionalmente orientata al lungo raggio. Malta si è rivelata una meta perfettamente in linea con il nostro posizionamento: una destinazione capace di coniugare contenuti culturali, autenticità e flessibilità progettuale, elementi centrali nel prodotto su misura firmato creo. Un ringraziamento particolare va a Visit Malta per il supporto nella realizzazione di un’esperienza coerente con il nostro modo di intendere il viaggio: curato, identitario e orientato alla qualità».\r

\r

Mission comune\r

«Essere scelti da un tour operator dal posizionamento innovativo come Creo Travel esprime una visione condivisa di prodotto, orientata alla qualità e alla selettività dell’offerta. La collaborazione con un network di riferimento come Blunet consolida un percorso fondato su relazioni solide con la distribuzione organizzata. Malta si è dimostrata una destinazione capace di generare entusiasmo e reale coinvolgimento tra le agenzie: un prodotto con ampi margini di valorizzazione, particolarmente adatto a un mercato attento all’esperienza, alla personalizzazione e al contenuto culturale. Puntiamo su un’offerta di alto profilo e su format esclusivi tailor made come ‘Taste history’, attività immersiva che intreccia patrimonio, narrazione e gastronomia nella cornice iconica di Forte Sant’Angelo. Siamo convinti che la continuità delle attività congiunte con Creo, in ambito marketing e sviluppo prodotto, contribuirà a una crescita strutturata dei flussi verso Malta e Gozo durante tutto l’anno» aggiunge Ester Tamasi, direttore Italia - Malta Tourism Authority. \r

","post_title":"Creo Travel a Malta insieme agli agenti di viaggio Blunet","post_date":"2026-02-25T11:39:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772019553000]}]}}