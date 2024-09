Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio. Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell’anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner. Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano. “Questa estate è stata una grandissima estate – ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve. Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve. Elisa Biagioli Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottimizzazione di funzionalità sulla piattaforma e restyling grafico per rendere la stessa ancora più intuitiva. E’ l’innovazione la base dell’attività di TraghettiGDS il cui principale obiettivo è offrire un servizio sempre più efficace e orientato alle esigenze del mercato. Le novità per quanto concerne la piattaforma vanno di pari passo con le azioni nei confronti del trade e le nuove collaborazioni. «Continueremo ad investire nel settore trade – commenta Silvia Cioni, general manager di Prenotazioni 24 - per rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio. Abbiamo rinnovato il programma di fidelizzazione dedicato agli agenti, offrendo incentivi e premi per le prenotazioni effettuate tramite la nostra piattaforma». «Per il 2025 proseguiremo – aggiunge Cioni - a lavorare sul fronte di nuove collaborazioni con compagnie di navigazione per garantire alle agenzie di viaggio un'offerta ancora più ampia e flessibile, rispondendo alla domanda crescente di nuove destinazioni. Ci concentreremo sull'ampliamento della proposta sul Nord Europa e sulle isole Greche». [post_title] => TraghettiGDS, focus su trade e funzionalità della piattaforma [post_date] => 2024-09-25T12:37:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727267838000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Messico è l’altrove per eccellenza, la meta che si evoca quando si desidera staccare da tutto e ritrovare il ritmo giusto, preferibilmente latino, per la propria vita. Kibo propone allora un viaggio che consente di vivere un tour del paese e qualche giorno di relax sulla riviera Maya, affacciata sul mar dei Caraibi. Il programma inizia da Città del Messico, la metropoli per definizione, che vanta una storia millenaria da capitale dell’impero azteco, e prosegue verso Oaxaca, città d’alta quota (oltre 1.500 metri), il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’umanità. Si toccano poi Tehuantepec, conosciuta per la cultura matriarcale e gli abiti tipici indossati delle donne, resi celebri dall’artista Frida Kahlo, e San Cristobal de Las Casas, una delle prime città a essere fondata dagli spagnoli sulla Sierra Madre. Il tour prosegue quindi per il sito archeologico di Palenque, che custodisce tracce della cultura Maya, e per Campeche, costeggiando il golfo del Messico fino a giungere a Merida e Cancun, location turistica internazionale. L’itinerario in movimento si dipana su dieci giorni, dopo i quali le ultime tre notti si soggiorna a Playa del Carmen, località nota per le acque e la movimentata vita notturna. Il The Reef Playacar Beach Resort offre un trattamento all inclusive. Il viaggio con volo dall’Italia, trasferimenti, tasse aeroportuali è proposto da Kibo a partire da 4.369 euro a persona, in camera doppia. [post_title] => Il Messico di Kibo tra relax, storia e tradizioni [post_date] => 2024-09-25T11:47:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727264875000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina. “Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”. Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione. Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico. [gallery ids="475232,475233,475231"] [post_title] => Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo [post_date] => 2024-09-25T09:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727257334000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conferma fondamentale il mercato Italia per i brand Sandals e Beaches Resorts. La domanda dalla Penisola si è infatti mantenuta in linea con le aspettative, avendo già praticamente raggiunto oggi i numeri del 2023: “Prevediamo che il 2024 possa chiudersi in positivo, considerando che ci attendono ancora i mesi invernali e le festività natalizie - sottolinea il sales manager Southern Europe del gruppo, Christian Casagrande -. L’andamento delle vendite è stato buono nel periodo autunno-inverno scorso, mentre la stagione estiva ha registrato flussi più stabili, confermando la predilezione del mercato italiano per le mete a lungo raggio”. Il 2024 è stato anche l’anno che ha visto la compagnia impegnata nel lancio di numerose novità. A cominciare dal Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato il 27 marzo sull’isola di Saint Vincent: un resort 2.0 che conferma l’impegno del gruppo a concentrarsi e a capitalizzare la crescente domanda di prodotti lussuosi e all-inclusive, che riflettono e celebrano l’autentico patrimonio e l’esperienza caraibica. “La sfida è reinventare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, andando oltre il lusso tradizionale". La compagnia ha piani ambiziosi. Nei prossimi dieci anni intende estendere il proprio portfolio e continua a rinnovare e, in alcuni casi ad ampliare, i resort già esistenti per uniformarli allo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica, i Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay, situati su di un appezzamento di terreno fronte mare, adiacente ai resort di Ocho Rios. Queste diventeranno, insieme al Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte che amplieranno l'offerta in questa zona. A Saint Lucia, sono inoltre previste 25 nuove suite con maggiordomo al Sandals Halcyon Beach e un’espansione che comprende le Oceanfront two-story one bedroom butler Villas con piscina privata al Sandals Regency La Toc, situate sul livello del mare, disposte su due piani e con vista dell’oceano. Il gruppo ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani di espansione del brand Beaches Resorts, trasformando il Sandals Emerald Bay, alle Bahamas, in Beaches Exuma, portando così a quattro il numero degli indirizzi di questo marchio per famiglie. Proseguiranno poi le collaborazioni con i principali partner commerciali del gruppo sul mercato italiano, con programmi di formazione e fam trip, oltre ad eventi live, webinar e alla partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding. “Le collaborazioni storiche che abbiamo instaurato negli anni con i principali tour operator rimangono solide – conclude Casagrande –. E continuiamo a mantenerle con molte attività di co-marketing. Per gli agenti di viaggio prosegue pure il programma Sell&Go, che consente loro di guadagnare notti gratuite nei nostri resort per ogni vendita effettuata. Investiamo costantemente nella promozione di piattaforme che semplificano il processo di prenotazione, per fornire ai professionisti del comparto un facile accesso a tutti i nostri prodotti”. Il gruppo Sandals sarà presente alla fiera di Rimini al padiglione A3, stand 112, insieme alla compagnia aerea Condor e al Jamaica Tourist Board. [post_title] => L'Italia si conferma mercato fondamentale per Sandals [post_date] => 2024-09-25T09:16:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727255776000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475186" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption] Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura". C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. "Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made". Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. "Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”. Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”. Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”. [post_title] => Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo [post_date] => 2024-09-24T11:30:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177443000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475172" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere. Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro. Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie. Opportunità e novità L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto. "Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti". Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti. Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago. [post_title] => Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv [post_date] => 2024-09-24T10:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727174585000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_259688" align="alignleft" width="300"] Il Le Fay Resort & spa, Lago di Garda[/caption] Saranno consegnate entro l'estate 2025 le cinque nuove ville in costruzione all'interno del Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Le proprietà sorgono sulla sommità della collina sulla quale è costruita la struttura, in un parco naturale di 11 ettari, con vista sul lago. Le soluzioni sono già in vendita e disponibili in tre tipologie da 300, 470 e 550 metri quadrati. Ogni unità dispone di un giardino privato e di una piscina infinity riscaldata. La gestione delle ville sarà interamente a cura di un team Lefay dedicato, che supervisionerà ogni aspetto dell’esperienza. I proprietari potranno usufruire dei servizi 5 stelle lusso del resort, rilassarsi nella spa di 4.300 mq, con piscine, saune e palestra aperta 24h. Inoltre, potranno accedere ai ristoranti, a tutte le lounge e alle aree comuni. A tutto questo si aggiungono il servizio residential concierge e la possibilità di prenotare servizi à la carte, come trattamenti benessere, room service, baby-sitting o lavanderia, con vantaggi riservati. Le ville saranno incluse nel rental programme: una soluzione attraverso cui mettere a disposizione la propria unità, ricevendo il ritorno generato dal ricavo così ottenuto. "Dopo il successo delle residenze al Lefay Resort & Spa Dolomiti, prima destinazione benessere in Italia a offrire questa soluzione, siamo orgogliosi di replicare il modello delle serviced branded residences sul lago di Garda", sottolinea il ceo del gruppo Alcide Leali. [post_title] => Al Lefay Lago di Garda in arrivo cinque ville in formula serviced apartment [post_date] => 2024-09-24T10:24:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727173470000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa. "Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo." [post_title] => Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv [post_date] => 2024-09-24T10:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727172709000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rafforza il numero delle frequenze operate verso le destinazioni più richieste del Sud-est asiatico, tra cui Bali, Nha Trang e Phu Quoc, in risposta alla crescente domanda prevista per la prossima stagione invernale. Proprio durante la winter, la capacità offerta dalla compagnia dovrebbe raggiungere il 100% dei livelli pre-pandemia. Dal 20 ottobre il vettore aumenterà i voli sulla rotta Seoul Incheon-Bali, offrendo un collegamento due volte al giorno, rispetto agli attuali 11 voli settimanali. La rotta sarà operata con un Boeing 787-10 Dreamliner e l'operativo verrà mantenuto fino al 27 marzo 2025, al termine della stagione invernale. Korean raddoppierà poi il giornaliero operato sulla rotta Seoul Incheon-Nha Trang a partire dal 27 ottobre e sulla Seoul Incheon-Phu Quoc a partire dal 15 dicembre. Oltre al Sud-est asiatico, la compagnia aumenterà le frequenze anche sulle principali rotte nordamericane ed europee: dal 27 ottobre, la Seoul Incheon-Las Vegas passerà da cinque voli settimanali a collegamenti giornalieri; la Seoul Incheon-Vancouver passerà a 11 voli settimanali, seguiti da un servizio due volte al giorno a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea rafforzerà anche la Seoul Incheon-Madrid da tre a quattro voli settimanali. In Asia, la compagnia prevede di potenziare gli orari delle rotte di Kagoshima e Taichung, aumentando le frequenze fino a un servizio giornaliero per tutta la stagione invernale. Attualmente, la rotta Seoul Incheon-Kagoshima offre da tre a cinque voli settimanali, mentre la rotta Seoul Incheon-Taichung opera quattro volte a settimana. [post_title] => Korean Air: durante l'inverno la capacità raggiungerà il 100% dei livelli pre-Covid [post_date] => 2024-09-24T09:48:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727171311000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turchia sempre piu importante nei programmi idee per viaggiare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2507,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimizzazione di funzionalità sulla piattaforma e restyling grafico per rendere la stessa ancora più intuitiva. E’ l’innovazione la base dell’attività di TraghettiGDS il cui principale obiettivo è offrire un servizio sempre più efficace e orientato alle esigenze del mercato.\r

\r

Le novità per quanto concerne la piattaforma vanno di pari passo con le azioni nei confronti del trade e le nuove collaborazioni.\r

\r

«Continueremo ad investire nel settore trade – commenta Silvia Cioni, general manager di Prenotazioni 24 - per rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio. Abbiamo rinnovato il programma di fidelizzazione dedicato agli agenti, offrendo incentivi e premi per le prenotazioni effettuate tramite la nostra piattaforma».\r

\r

«Per il 2025 proseguiremo – aggiunge Cioni - a lavorare sul fronte di nuove collaborazioni con compagnie di navigazione per garantire alle agenzie di viaggio un'offerta ancora più ampia e flessibile, rispondendo alla domanda crescente di nuove destinazioni. Ci concentreremo sull'ampliamento della proposta sul Nord Europa e sulle isole Greche».","post_title":"TraghettiGDS, focus su trade e funzionalità della piattaforma","post_date":"2024-09-25T12:37:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727267838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Messico è l’altrove per eccellenza, la meta che si evoca quando si desidera staccare da tutto e ritrovare il ritmo giusto, preferibilmente latino, per la propria vita. Kibo propone allora un viaggio che consente di vivere un tour del paese e qualche giorno di relax sulla riviera Maya, affacciata sul mar dei Caraibi.\r

\r

Il programma inizia da Città del Messico, la metropoli per definizione, che vanta una storia millenaria da capitale dell’impero azteco, e prosegue verso Oaxaca, città d’alta quota (oltre 1.500 metri), il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’umanità. Si toccano poi Tehuantepec, conosciuta per la cultura matriarcale e gli abiti tipici indossati delle donne, resi celebri dall’artista Frida Kahlo, e San Cristobal de Las Casas, una delle prime città a essere fondata dagli spagnoli sulla Sierra Madre. Il tour prosegue quindi per il sito archeologico di Palenque, che custodisce tracce della cultura Maya, e per Campeche, costeggiando il golfo del Messico fino a giungere a Merida e Cancun, location turistica internazionale.\r

\r

L’itinerario in movimento si dipana su dieci giorni, dopo i quali le ultime tre notti si soggiorna a Playa del Carmen, località nota per le acque e la movimentata vita notturna. Il The Reef Playacar Beach Resort offre un trattamento all inclusive. Il viaggio con volo dall’Italia, trasferimenti, tasse aeroportuali è proposto da Kibo a partire da 4.369 euro a persona, in camera doppia.","post_title":"Il Messico di Kibo tra relax, storia e tradizioni","post_date":"2024-09-25T11:47:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727264875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina.\r

\r

“Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”.\r

\r

Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione.\r

\r

Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico.\r

\r

[gallery ids=\"475232,475233,475231\"]","post_title":"Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo","post_date":"2024-09-25T09:42:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727257334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma fondamentale il mercato Italia per i brand Sandals e Beaches Resorts. La domanda dalla Penisola si è infatti mantenuta in linea con le aspettative, avendo già praticamente raggiunto oggi i numeri del 2023: “Prevediamo che il 2024 possa chiudersi in positivo, considerando che ci attendono ancora i mesi invernali e le festività natalizie - sottolinea il sales manager Southern Europe del gruppo, Christian Casagrande -. L’andamento delle vendite è stato buono nel periodo autunno-inverno scorso, mentre la stagione estiva ha registrato flussi più stabili, confermando la predilezione del mercato italiano per le mete a lungo raggio”.\r

\r

Il 2024 è stato anche l’anno che ha visto la compagnia impegnata nel lancio di numerose novità. A cominciare dal Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato il 27 marzo sull’isola di Saint Vincent: un resort 2.0 che conferma l’impegno del gruppo a concentrarsi e a capitalizzare la crescente domanda di prodotti lussuosi e all-inclusive, che riflettono e celebrano l’autentico patrimonio e l’esperienza caraibica. “La sfida è reinventare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, andando oltre il lusso tradizionale\".\r

\r

La compagnia ha piani ambiziosi. Nei prossimi dieci anni intende estendere il proprio portfolio e continua a rinnovare e, in alcuni casi ad ampliare, i resort già esistenti per uniformarli allo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica, i Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay, situati su di un appezzamento di terreno fronte mare, adiacente ai resort di Ocho Rios. Queste diventeranno, insieme al Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte che amplieranno l'offerta in questa zona.\r

\r

A Saint Lucia, sono inoltre previste 25 nuove suite con maggiordomo al Sandals Halcyon Beach e un’espansione che comprende le Oceanfront two-story one bedroom butler Villas con piscina privata al Sandals Regency La Toc, situate sul livello del mare, disposte su due piani e con vista dell’oceano. Il gruppo ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani di espansione del brand Beaches Resorts, trasformando il Sandals Emerald Bay, alle Bahamas, in Beaches Exuma, portando così a quattro il numero degli indirizzi di questo marchio per famiglie.\r

\r

Proseguiranno poi le collaborazioni con i principali partner commerciali del gruppo sul mercato italiano, con programmi di formazione e fam trip, oltre ad eventi live, webinar e alla partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding. “Le collaborazioni storiche che abbiamo instaurato negli anni con i principali tour operator rimangono solide – conclude Casagrande –. E continuiamo a mantenerle con molte attività di co-marketing. Per gli agenti di viaggio prosegue pure il programma Sell&Go, che consente loro di guadagnare notti gratuite nei nostri resort per ogni vendita effettuata. Investiamo costantemente nella promozione di piattaforme che semplificano il processo di prenotazione, per fornire ai professionisti del comparto un facile accesso a tutti i nostri prodotti”.\r

\r

Il gruppo Sandals sarà presente alla fiera di Rimini al padiglione A3, stand 112, insieme alla compagnia aerea Condor e al Jamaica Tourist Board.","post_title":"L'Italia si conferma mercato fondamentale per Sandals","post_date":"2024-09-25T09:16:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727255776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475172\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere.\r

Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro.\r

Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie.\r

\r

Opportunità e novità\r

L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto.\r

\"Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti\".\r

Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti.\r

Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago.\r

","post_title":"Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv","post_date":"2024-09-24T10:43:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_259688\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Le Fay Resort & spa, Lago di Garda[/caption]\r

\r

Saranno consegnate entro l'estate 2025 le cinque nuove ville in costruzione all'interno del Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Le proprietà sorgono sulla sommità della collina sulla quale è costruita la struttura, in un parco naturale di 11 ettari, con vista sul lago. Le soluzioni sono già in vendita e disponibili in tre tipologie da 300, 470 e 550 metri quadrati. Ogni unità dispone di un giardino privato e di una piscina infinity riscaldata.\r

\r

La gestione delle ville sarà interamente a cura di un team Lefay dedicato, che supervisionerà ogni aspetto dell’esperienza. I proprietari potranno usufruire dei servizi 5 stelle lusso del resort, rilassarsi nella spa di 4.300 mq, con piscine, saune e palestra aperta 24h. Inoltre, potranno accedere ai ristoranti, a tutte le lounge e alle aree comuni. A tutto questo si aggiungono il servizio residential concierge e la possibilità di prenotare servizi à la carte, come trattamenti benessere, room service, baby-sitting o lavanderia, con vantaggi riservati. Le ville saranno incluse nel rental programme: una soluzione attraverso cui mettere a disposizione la propria unità, ricevendo il ritorno generato dal ricavo così ottenuto. \"Dopo il successo delle residenze al Lefay Resort & Spa Dolomiti, prima destinazione benessere in Italia a offrire questa soluzione, siamo orgogliosi di replicare il modello delle serviced branded residences sul lago di Garda\", sottolinea il ceo del gruppo Alcide Leali.","post_title":"Al Lefay Lago di Garda in arrivo cinque ville in formula serviced apartment","post_date":"2024-09-24T10:24:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727173470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza il numero delle frequenze operate verso le destinazioni più richieste del Sud-est asiatico, tra cui Bali, Nha Trang e Phu Quoc, in risposta alla crescente domanda prevista per la prossima stagione invernale.\r

\r

Proprio durante la winter, la capacità offerta dalla compagnia dovrebbe raggiungere il 100% dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Dal 20 ottobre il vettore aumenterà i voli sulla rotta Seoul Incheon-Bali, offrendo un collegamento due volte al giorno, rispetto agli attuali 11 voli settimanali. La rotta sarà operata con un Boeing 787-10 Dreamliner e l'operativo verrà mantenuto fino al 27 marzo 2025, al termine della stagione invernale.\r

\r

Korean raddoppierà poi il giornaliero operato sulla rotta Seoul Incheon-Nha Trang a partire dal 27 ottobre e sulla Seoul Incheon-Phu Quoc a partire dal 15 dicembre.\r

\r

Oltre al Sud-est asiatico, la compagnia aumenterà le frequenze anche sulle principali rotte nordamericane ed europee: dal 27 ottobre, la Seoul Incheon-Las Vegas passerà da cinque voli settimanali a collegamenti giornalieri; la Seoul Incheon-Vancouver passerà a 11 voli settimanali, seguiti da un servizio due volte al giorno a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea rafforzerà anche la Seoul Incheon-Madrid da tre a quattro voli settimanali.\r

\r

In Asia, la compagnia prevede di potenziare gli orari delle rotte di Kagoshima e Taichung, aumentando le frequenze fino a un servizio giornaliero per tutta la stagione invernale. Attualmente, la rotta Seoul Incheon-Kagoshima offre da tre a cinque voli settimanali, mentre la rotta Seoul Incheon-Taichung opera quattro volte a settimana.\r

\r

","post_title":"Korean Air: durante l'inverno la capacità raggiungerà il 100% dei livelli pre-Covid","post_date":"2024-09-24T09:48:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727171311000]}]}}