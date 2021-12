TuquiTour: online il catalogo 2022 di Assaggi di Marche con nuovi itinerari ad hoc

E’ online il catalogo 2022 Assaggi di Marche realizzato da TuquiTour in collaborazione con la Confesercenti Fano. “Nonostante il momento le nostre attività non si sono mai fermate. Con grande sacrificio, abbiamo implementato azioni per stimolare e incrementare la presenza turistica sulle Marche con una serie di nuovi itinerari”, spiega Adolfo Ciuccoli, presidente dell’operatore di Fano e della Confesercenti locale.

“La filosofia che ci contraddistingue, non dove ma come – prosegue Ciuccoli – è da sempre molto apprezzata dai mercati esteri, con i quali collaboriamo storicamente sulla destinazione“. Un approccio che si riflette in ogni nuovo progetto intrapreso e che, rimodulato per il mercato italiano, ha consentito al to di portare da agosto a oggi, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle regole, una decina di gruppi, con l’obbiettivo di far conoscere il territorio marchigiano. Il tutto, affiancati dalla stretta collaborazione con il Touring Club Italiano che promuove i propri itinerari attraverso le sue agenzie e i suoi canali di comunicazione.

“Partendo dalle tematiche esperienziali – conclude Ciuccoli – abbiamo creato itinerari sulle Marche per consentire ai nostri clienti di vivere il viaggio e scoprire le bellezze della regione in maniera autentica. Il connubio tra di noi, Confesercenti e i comuni coinvolti è stato perfetto in questo processo di promozione, che auspichiamo prosegua molto più inteso nel 2022. Il tutto grazie una regione, le Marche, capace di sorprendere sempre il viaggiatore e con la nostra piena volontà, nonostante il momento decisamente complicato, di promuovere il nostro territorio in modo sempre più inteso grazie a queste collaborazioni, riprendendo le redini sui mercati esteri e intensificando la presenza del mercato italiano”.