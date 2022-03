Tui: sanzioni economiche per il maggior azionista Alexey Mordashov

Tui ha confermato che l’Unione europea ha imposto sanzioni economiche contro il suo maggiore azionista Alexey Mordashov. L’obiettivo delle sanzioni è impedire a Mordashov di cedere le sue azioni di Tui AG, ha affermato la società. Il magnate è azionista di Tui AG da circa 15 anni e attualmente detiene circa un terzo (34%) del capitale sociale.

Dopo la notizia Mordashov si è dimesso dal consiglio di sorveglianza della Tui con effetto immediato. Due terzi degli azionisti sono investitori privati ​​e istituzionali e provengono da Germania, UE, Regno Unito e Stati Uniti.

«Le sanzioni dell’Ue riguardano il signor Mordashov come persona, non la Tui AG, di cui è azionista. A questo proposito, queste sanzioni contro l’azionista non hanno alcun impatto sulla società in cui detiene azioni», ha affermato Tui.