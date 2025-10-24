Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale. Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità. «Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci. Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo. Le tappe Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione. Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate. «L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole – aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499989" align="alignleft" width="300"] Anya Bracci[/caption] Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale. Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità. «Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci. Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo. Le tappe Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione. Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate. «L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda». [post_title] => Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro [post_date] => 2025-10-24T12:20:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761308433000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 si conferma un anno positivo per Space Hotels, con un incremento del 9,15% del fatturato e una crescita del 14,23% delle room night nei primi nove mesi dell’anno. La dinamica dei dati riflette la bontà delle strategie di promozione e la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell’offerta degli hotel affiliati. In particolare, si registra una forte crescita del mercato europeo, che continua a rappresentare un motore fondamentale per l’incoming verso l’Italia. Il mercato nordamericano mostra un andamento contrastato: gli Stati Uniti evidenziano una lieve flessione, bilanciata da un trend in ripresa del Canada. Al Wtm In occasione del Wtm (stand N2-240,N3-200 – area Enit), Space Hotels presenterà la sua collezione di oltre 45 alberghi indipendenti situati in 30 tra le più belle destinazioni italiane, portando a Londra un modello di ospitalità che unisce identità locale, innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e promuovere il valore aggiunto di una rete di strutture indipendenti. La partecipazione a Londra rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di Space Hotels, che continua a supportare i propri soci con strumenti evoluti di marketing, distribuzione e rappresentanza commerciale, favorendo la competitività dell’hotellerie indipendente italiana nel panorama globale. Con oltre cinquant’anni di storia, il gruppo si conferma un punto di riferimento per il turismo italiano, impegnato a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere nel mondo la cultura dell’ospitalità made in Italy. [post_title] => Space Hotels, room night in aumento del 14,23% [post_date] => 2025-10-24T10:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761303386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Alpine escape to Knightsbridge" è l'ultima novità proposta da Jumeirah Carlton Tower, che ha messo a punto una speciale offerta natalizia in collaborazione con il brand di lifestyle di lusso Perfect Moment. A partire da venerdì 7 novembre, gli ospiti saranno invitati a vivere lo spirito delle Alpi e la magia delle festività nel cuore di Knightsbridge. All’arrivo, gli ospiti verranno accolti in un elegante rifugio alpino: la hall dell’hotel sarà infatti trasformata in un paesaggio innevato, con alberi di Natale, un’installazione a tema alpino e un allestimento invernale. In tutto l’hotel, coperte e tappeti in lana di pecora si uniranno a una calda luce natalizia, fondendo il fascino delle Alpi con l’eleganza londinese. Un'esperienza da chalet moderno Presso The Peak Lounge, gli ospiti potranno vivere un’esperienza da chalet moderno, con le vedute panoramiche di Londra che incontrano l’atmosfera intima di un rifugio di montagna. Ogni sera, dalle 20 alle 22, la lounge proporrà un’esperienza gourmet a base di fonduta e taglieri di salumi , con formaggi artigianali, specialità gastronomiche e abbinamenti con vini francesi e italiani o cocktail Laurent Perrier. Il percorso si concluderà con una delicata meringa al formaggio svizzero e una cioccolata calda. A completare l’atmosfera, il personale indosserà capi firmati Perfect Moment, mentre la lounge sarà impreziosita da dettagli decorativi personalizzati, come cuscini e plaid brandizzati. L’offerta natalizia include anche un afternoon tea stagionale, che reinterpreta la tradizionale proposta dell’hotel con un tocco invernale. Per il giorno di Natale, le Garden Rooms dell’hotel ospiteranno un ricco buffet festivo e internazionale curato dall’executive chef Mario Perera. Per Capodanno, gli ospiti potranno cenare nei ristoranti The Chinoiserie e The Garden Rooms, affacciati sui Cadogan Gardens. Infine, The Peak Fitness Club & Spa presenterà due nuove esperienze benessere: l'Alpine Recovery Massage e il Silent Night Ritual. [post_title] => Il Jumeirah Carlton Tower celebra l'"Alpine escape to Knightsbridge" [post_date] => 2025-10-24T10:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761302472000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499961 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande incontro a Cesenatico per i maggiori tour operator. Infatti nell'ambito del TTG Travel Experience, nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si è tenuta la quarta edizione di ’Italian Hospitality DMC’, l’appuntamento promosso da Arcadia tour operator insieme ad Aves by Datagest. Oltre 130 professionisti del turismo provenienti da tutta la penisola, hanno preso parte alla serata. Tra questi i tour operator, DMC , agenzie di viaggio, enti turistici, imprenditori e giornalisti di settore. È un’occasione per rafforzare relazioni, attivare sinergie e discutere delle prospettive del turismo internazionale verso l’Italia. L’iniziativa dell’agenzia Arcadia è diventata un evento di networking al servizio del turismo italiano, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra gli attori chiave dell’incoming. ’Italian Hospitality DMC’ è un momento di confronto, in cui la qualità dell’offerta italiana viene raccontata, condivisa e rilanciata. Tra i presenti c’erano importanti realtà del settore come Carrani Tour, Norma Vacanze, Cassata Travel, Tour of Sicily, Mamberto, Trentino Holidays, MySunSea, Intertravel, Eurospin Viaggi, Museo Ducati, Mirabilandia, Museo Lamborghini, Italy Travel Marketing, Fiavet Emilia-Romagna, oltre a molti partner e operatori, ospiti istituzionali e media specializzati. L'accento sulla qualità Daniela Battaglioni, direttore editoriale di ItaliaAbsolutely e TravelQuotidiano, nel suo intervento ha messo in luce la centralità del lavoro di squadra e della coesione tra professionisti e istituzioni, fondamentali per affrontare le sfide future del settore. L’accento è stato posto sulla necessità di puntare su standard qualitativi alti, professionalità e una visione innovativa dell’offerta turistica. Arcadia tour operator è tra i principali operatori dell’incoming in Italia, vanta una rete capillare di oltre 4.500 strutture contrattualizzate e collabora con più di 250 tour operator in oltre 50 nazioni. Il suo modello di business si fonda su relazioni solide, operazioni charter mirate, pacchetti tailor-made e una piattaforma distributiva tecnologicamente avanzata. Era presente anche il presidente di Assidema Claudio dell'Accio. "Questo appuntamento – ha commentato Matteo Mambelli, ceo di Arcadia –, rappresenta la volontà concreta di costruire un sistema di collaborazione duraturo tra i protagonisti del turismo italiano, del resto è fuori dai contesti fieristici tradizionali che spesso nascono le idee migliori". Nella cornice del Grand Hotel Da Vinci gli operatori hanno condiviso esperienze, visioni e strategie, consolidando il valore dell’ospitalità italiana in un mercato sempre più competitivo e globale. [post_title] => Arcadia promuove "Italian Hospitality DMC". Presenti i grandi operatori [post_date] => 2025-10-24T10:36:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761302191000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta delle vivaci comunità, dei diversi quartieri e dei luoghi simbolo della destinazione: questa la cornice del nuovo video sulla sicurezza a bordo di Singapore Airlines, che dalla prossima fine di ottobre sarà proiettato, progressivamente, su tutti i voli della compagnia. Realizzato in collaborazione con Singapore Tourism Board (Stb), il video mostra il personale di bordo mentre visita i luoghi più iconici della città, tra cui l'Esplanade, i Gardens by the Bay, Sentosa, Lau Pa Sat e i Jurong Lake Gardens. Il personale interagisce con comunità locali, tra cui una compagnia di lion dance, artisti Kolam, praticanti di Silat e membri di una squadra di acquagym, che aiutano a dimostrare le procedure di sicurezza in volo. Già ora il video - che combina riprese reali con effetti acquerello - può essere visualizzato sul sito web del vettore e sui canali social della compagnia. "Questo video presenta in modo creativo informazioni fondamentali sulla sicurezza, mostrando al contempo le diverse culture, i luoghi e le vivaci comunità di Singapore - spiega Vinod Kannan, svp sales and marketing di Singapore Airlines -. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta, motivo per cui ogni scena è stata attentamente studiata per rafforzare i messaggi essenziali. Ci auguriamo che il video coinvolga i cittadini e i residenti di Singapore, evocando un senso di familiarità ogni volta che lo guardano a bordo, e che allo stesso tempo offra ai visitatori un irresistibile assaggio del nostro splendido Stato e delle sue innumerevoli attrazioni". Kenneth Lim, assistant chief executive, marketing group, Singapore Tourism Board, aggiunge: “Il nuovo video sulla sicurezza in volo di Singapore Airlines celebra la ricchezza culturale di Singapore. Questa partnership strategica ci consente di mostrare il carattere distintivo di Singapore a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta privilegiata sia per i viaggi d'affari che per il tempo libero”. [post_title] => Singapore Airlines: da fine ottobre il nuovo video sulla sicurezza in collaborazione con Stb [post_date] => 2025-10-24T10:22:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761301331000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a bordo di Msc Seaview per la 21esima edizione della All Stars of the Sea a Palma di Maiorca. A bordo le "stelle" più brillanti di Msc Crociere, circa 600 agenzie di viaggio tra le più performanti e i partner del gruppo che si sono distinti maggiormente. A fare gli onori di casa sarà il ceo Gianni Onorato, che ha salutato gli ospiti ricordando il legame storico con le agenzie di viaggio e il loro ruolo nello sviluppo dell'azienda. «L'obiettivo è continuare a crescere insieme e rafforzare il nostro legame con le agenzie, migliorando sempre più la partnership, intercettando in anticipo la domanda di mercato in modo da poter offrire nuovi prodotti e migliorare i margini» ha spiegato Onorato. [caption id="attachment_499947" align="alignleft" width="300"] Msc Seaview[/caption] Crescita programmata «Per Msc ogni nuova nave in flotta significa già una crescita del 5%». Sono infatti allo studio nuove tipologie di navi dopo le sei di World Class, dalla capacità media di 6 mila passeggeri. Msc vanta inoltre una rete di 40 promotori assunti, che distribuiti sul territorio nazionale mantengono un costante e diretto rapporto con il trade. «Questo feedback avviene solo migliorando la comunicazione con il network delle adv e con il cliente. Si creano così sempre nuove aspettative, nuovi prodotti, nuovi itinerari, nuove stazioni marittime da cui partire». Lo sviluppo tecnologico In questo quadro di sviluppo entra in campo anche la tecnologia. Fra le novità la Virtual concierge, l'assistente virtuale che fornisce tutte le informazioni necessarie al passeggero e che consente di mantenere una relazione continua con il cliente, prima e dopo la partenza e l'app Msc for me. «Strumenti a sostegno delle vendite per migliorare, semplificare e personalizzare, tutti vantaggi dei nuovi prodotti che le adv devono saper cogliere nel comune obbiettivo di condividere la stessa rotta, per quella crescita prevista del 25% per i prossimi tre anni, partendo dai 5 milioni di passeggeri ospitati quest'anno» conclude Onorato. (Anna Morrone) [post_title] => All Stars of the Seas: stasera la premiazione delle adv più performanti [post_date] => 2025-10-24T09:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761299972000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly. «Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi». «Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori». Il focus della compagnia Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione. Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur». [post_title] => Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo [post_date] => 2025-10-23T13:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761224783000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sul Canada per Korean Air che entra nel capitale di WestJet con una quota del 10%. L'operazione è avvenuta attraverso l'acquisto di una partecipazione dell'11,02% nelle società madri del vettore canadese - Kestrel Topco Inc. e Kestrel Holdings Inc - per un investimento di 217 milioni di dollari. La transazione, concordata inizialmente il 9 maggio 2025, è stata ora completata, con Delta Air Lines e Air France-Klm che hanno investito anch'esse nelle società madri di WestJet. Walter Cho, presidente e ceodi Hanjin Group e Korean Air, è stato inoltre nominato membro del consiglio di amministrazione di WestJet. Tra i membri del consiglio figurano anche altri leader mondiali del settore dell'aviazione, come Benjamin Smith, amministratore delegato di Air France-Klm, e Alex Cruz, ex presidente e ceo di British Airways. Oltre al suo ruolo di leader chiave nel consiglio di amministrazione della Iata dal 2019, la nomina di Walter Cho dovrebbe sostenere i futuri vantaggi per i viaggiatori e contribuire alla crescita sostenibile del settore dell'aviazione globale. L'investimento sottolinea la crescente importanza del mercato dell'aviazione canadese, che nel 2024 è stato valutato 33 miliardi di dollari e si è classificato tra i primi dieci al mondo, con una crescita a doppia cifra dal 2019. Sulla base dell'integrazione in corso con Asiana Airlines, Korean Air continuerà a perseguire diverse partnership strategiche nel mercato globale dell'aviazione per ampliare la scelta dei passeggeri, migliorare la convenienza e rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader a livello mondiale. [post_title] => Korean Air investe in Canada con l'acquisto del 10% del capitale di WestJet [post_date] => 2025-10-23T10:30:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761215404000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499860" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari. Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo. Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali. Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva. Location di charme Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026. Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme». [post_title] => Welcome Travel Group, al via gli incontri "Meet for Travel" [post_date] => 2025-10-23T10:13:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761214383000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel quiz night by creo agenzie di viaggio sempre al centro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1679,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499989\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci[/caption]\r

\r

Creo Travel torna in pista con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio. Dopo il successo degli Happy hour by creo, si apre oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by Creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale.\r

\r

Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità.\r

\r

«Questo viaggio è terminato; ora inizia il nuovo format di eventi Creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile» commenta il direttore marketing e commerciale, Anya Bracci.\r

\r

Le Travel Quiz Night by Creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di quiz dedicati alle destinazioni Creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo.\r

Le tappe\r

Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la Penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione.\r

\r

Parallelamente al lancio del nuovo format, Creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate.\r

\r

«L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di Creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto di Creo -. Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda».","post_title":"Travel Quiz Night by Creo, agenzie di viaggio sempre al centro","post_date":"2025-10-24T12:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761308433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 si conferma un anno positivo per Space Hotels, con un incremento del 9,15% del fatturato e una crescita del 14,23% delle room night nei primi nove mesi dell’anno. La dinamica dei dati riflette la bontà delle strategie di promozione e la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell’offerta degli hotel affiliati.\r

In particolare, si registra una forte crescita del mercato europeo, che continua a rappresentare un motore fondamentale per l’incoming verso l’Italia. Il mercato nordamericano mostra un andamento contrastato: gli Stati Uniti evidenziano una lieve flessione, bilanciata da un trend in ripresa del Canada.\r

\r

Al Wtm\r

In occasione del Wtm (stand N2-240,N3-200 – area Enit), Space Hotels presenterà la sua collezione di oltre 45 alberghi indipendenti situati in 30 tra le più belle destinazioni italiane, portando a Londra un modello di ospitalità che unisce identità locale, innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e promuovere il valore aggiunto di una rete di strutture indipendenti.\r

La partecipazione a Londra rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di Space Hotels, che continua a supportare i propri soci con strumenti evoluti di marketing, distribuzione e rappresentanza commerciale, favorendo la competitività dell’hotellerie indipendente italiana nel panorama globale. Con oltre cinquant’anni di storia, il gruppo si conferma un punto di riferimento per il turismo italiano, impegnato a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere nel mondo la cultura dell’ospitalità made in Italy.","post_title":"Space Hotels, room night in aumento del 14,23%","post_date":"2025-10-24T10:56:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761303386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Alpine escape to Knightsbridge\" è l'ultima novità proposta da Jumeirah Carlton Tower, che ha messo a punto una speciale offerta natalizia in collaborazione con il brand di lifestyle di lusso Perfect Moment. A partire da venerdì 7 novembre, gli ospiti saranno invitati a vivere lo spirito delle Alpi e la magia delle festività nel cuore di Knightsbridge.\r

\r

All’arrivo, gli ospiti verranno accolti in un elegante rifugio alpino: la hall dell’hotel sarà infatti trasformata in un paesaggio innevato, con alberi di Natale, un’installazione a tema alpino e un allestimento invernale. In tutto l’hotel, coperte e tappeti in lana di pecora si uniranno a una calda luce natalizia, fondendo il fascino delle Alpi con l’eleganza londinese.\r

Un'esperienza da chalet moderno\r

Presso The Peak Lounge, gli ospiti potranno vivere un’esperienza da chalet moderno, con le vedute panoramiche di Londra che incontrano l’atmosfera intima di un rifugio di montagna. Ogni sera, dalle 20 alle 22, la lounge proporrà un’esperienza gourmet a base di fonduta e taglieri di salumi , con formaggi artigianali, specialità gastronomiche e abbinamenti con vini francesi e italiani o cocktail Laurent Perrier. Il percorso si concluderà con una delicata meringa al formaggio svizzero e una cioccolata calda. A completare l’atmosfera, il personale indosserà capi firmati Perfect Moment, mentre la lounge sarà impreziosita da dettagli decorativi personalizzati, come cuscini e plaid brandizzati.\r

\r

L’offerta natalizia include anche un afternoon tea stagionale, che reinterpreta la tradizionale proposta dell’hotel con un tocco invernale.\r

\r

Per il giorno di Natale, le Garden Rooms dell’hotel ospiteranno un ricco buffet festivo e internazionale curato dall’executive chef Mario Perera. Per Capodanno, gli ospiti potranno cenare nei ristoranti The Chinoiserie e The Garden Rooms, affacciati sui Cadogan Gardens.\r

\r

Infine, The Peak Fitness Club & Spa presenterà due nuove esperienze benessere: l'Alpine Recovery Massage e il Silent Night Ritual.","post_title":"Il Jumeirah Carlton Tower celebra l'\"Alpine escape to Knightsbridge\"","post_date":"2025-10-24T10:41:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761302472000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande incontro a Cesenatico per i maggiori tour operator. Infatti nell'ambito del TTG Travel Experience, nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si è tenuta la quarta edizione di ’Italian Hospitality DMC’, l’appuntamento promosso da Arcadia tour operator insieme ad Aves by Datagest. Oltre 130 professionisti del turismo provenienti da tutta la penisola, hanno preso parte alla serata. Tra questi i tour operator, DMC , agenzie di viaggio, enti turistici, imprenditori e giornalisti di settore. È un’occasione per rafforzare relazioni, attivare sinergie e discutere delle prospettive del turismo internazionale verso l’Italia.\r

\r

L’iniziativa dell’agenzia Arcadia è diventata un evento di networking al servizio del turismo italiano, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra gli attori chiave dell’incoming. ’Italian Hospitality DMC’ è un momento di confronto, in cui la qualità dell’offerta italiana viene raccontata, condivisa e rilanciata. Tra i presenti c’erano importanti realtà del settore come Carrani Tour, Norma Vacanze, Cassata Travel, Tour of Sicily, Mamberto, Trentino Holidays, MySunSea, Intertravel, Eurospin Viaggi, Museo Ducati, Mirabilandia, Museo Lamborghini, Italy Travel Marketing, Fiavet Emilia-Romagna, oltre a molti partner e operatori, ospiti istituzionali e media specializzati.\r

L'accento sulla qualità\r

Daniela Battaglioni, direttore editoriale di ItaliaAbsolutely e TravelQuotidiano, nel suo intervento ha messo in luce la centralità del lavoro di squadra e della coesione tra professionisti e istituzioni, fondamentali per affrontare le sfide future del settore.\r

L’accento è stato posto sulla necessità di puntare su standard qualitativi alti, professionalità e una visione innovativa dell’offerta turistica. Arcadia tour operator è tra i principali operatori dell’incoming in Italia, vanta una rete capillare di oltre 4.500 strutture contrattualizzate e collabora con più di 250 tour operator in oltre 50 nazioni. Il suo modello di business si fonda su relazioni solide, operazioni charter mirate, pacchetti tailor-made e una piattaforma distributiva tecnologicamente avanzata.\r

\r

Era presente anche il presidente di Assidema Claudio dell'Accio. \"Questo appuntamento – ha commentato Matteo Mambelli, ceo di Arcadia –, rappresenta la volontà concreta di costruire un sistema di collaborazione duraturo tra i protagonisti del turismo italiano, del resto è fuori dai contesti fieristici tradizionali che spesso nascono le idee migliori\". Nella cornice del Grand Hotel Da Vinci gli operatori hanno condiviso esperienze, visioni e strategie, consolidando il valore dell’ospitalità italiana in un mercato sempre più competitivo e globale. ","post_title":"Arcadia promuove \"Italian Hospitality DMC\". Presenti i grandi operatori","post_date":"2025-10-24T10:36:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761302191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta delle vivaci comunità, dei diversi quartieri e dei luoghi simbolo della destinazione: questa la cornice del nuovo video sulla sicurezza a bordo di Singapore Airlines, che dalla prossima fine di ottobre sarà proiettato, progressivamente, su tutti i voli della compagnia.\r

Realizzato in collaborazione con Singapore Tourism Board (Stb), il video mostra il personale di bordo mentre visita i luoghi più iconici della città, tra cui l'Esplanade, i Gardens by the Bay, Sentosa, Lau Pa Sat e i Jurong Lake Gardens. Il personale interagisce con comunità locali, tra cui una compagnia di lion dance, artisti Kolam, praticanti di Silat e membri di una squadra di acquagym, che aiutano a dimostrare le procedure di sicurezza in volo.\r

Già ora il video - che combina riprese reali con effetti acquerello - può essere visualizzato sul sito web del vettore e sui canali social della compagnia.\r

\"Questo video presenta in modo creativo informazioni fondamentali sulla sicurezza, mostrando al contempo le diverse culture, i luoghi e le vivaci comunità di Singapore - spiega Vinod Kannan, svp sales and marketing di Singapore Airlines -. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta, motivo per cui ogni scena è stata attentamente studiata per rafforzare i messaggi essenziali. Ci auguriamo che il video coinvolga i cittadini e i residenti di Singapore, evocando un senso di familiarità ogni volta che lo guardano a bordo, e che allo stesso tempo offra ai visitatori un irresistibile assaggio del nostro splendido Stato e delle sue innumerevoli attrazioni\".\r

Kenneth Lim, assistant chief executive, marketing group, Singapore Tourism Board, aggiunge: “Il nuovo video sulla sicurezza in volo di Singapore Airlines celebra la ricchezza culturale di Singapore. Questa partnership strategica ci consente di mostrare il carattere distintivo di Singapore a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta privilegiata sia per i viaggi d'affari che per il tempo libero”.","post_title":"Singapore Airlines: da fine ottobre il nuovo video sulla sicurezza in collaborazione con Stb","post_date":"2025-10-24T10:22:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761301331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a bordo di Msc Seaview per la 21esima edizione della All Stars of the Sea a Palma di Maiorca. A bordo le \"stelle\" più brillanti di Msc Crociere, circa 600 agenzie di viaggio tra le più performanti e i partner del gruppo che si sono distinti maggiormente.\r

A fare gli onori di casa sarà il ceo Gianni Onorato, che ha salutato gli ospiti ricordando il legame storico con le agenzie di viaggio e il loro ruolo nello sviluppo dell'azienda.\r

«L'obiettivo è continuare a crescere insieme e rafforzare il nostro legame con le agenzie, migliorando sempre più la partnership, intercettando in anticipo la domanda di mercato in modo da poter offrire nuovi prodotti e migliorare i margini» ha spiegato Onorato.\r

\r

[caption id=\"attachment_499947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Seaview[/caption]\r

Crescita programmata\r

«Per Msc ogni nuova nave in flotta significa già una crescita del 5%». Sono infatti allo studio nuove tipologie di navi dopo le sei di World Class, dalla capacità media di 6 mila passeggeri. Msc vanta inoltre una rete di 40 promotori assunti, che distribuiti sul territorio nazionale mantengono un costante e diretto rapporto con il trade.\r

«Questo feedback avviene solo migliorando la comunicazione con il network delle adv e con il cliente. Si creano così sempre nuove aspettative, nuovi prodotti, nuovi itinerari, nuove stazioni marittime da cui partire».\r

Lo sviluppo tecnologico\r

In questo quadro di sviluppo entra in campo anche la tecnologia. Fra le novità la Virtual concierge, l'assistente virtuale che fornisce tutte le informazioni necessarie al passeggero e che consente di mantenere una relazione continua con il cliente, prima e dopo la partenza e l'app Msc for me. «Strumenti a sostegno delle vendite per migliorare, semplificare e personalizzare, tutti vantaggi dei nuovi prodotti che le adv devono saper cogliere nel comune obbiettivo di condividere la stessa rotta, per quella crescita prevista del 25% per i prossimi tre anni, partendo dai 5 milioni di passeggeri ospitati quest'anno» conclude Onorato.\r

(Anna Morrone)","post_title":"All Stars of the Seas: stasera la premiazione delle adv più performanti","post_date":"2025-10-24T09:59:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761299972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. \r

E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly.\r

\r

«Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi».\r

\r

«Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori».\r

Il focus della compagnia\r

Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. \r

\r

La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione.\r

\r

Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur».\r

\r

","post_title":"Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo","post_date":"2025-10-23T13:06:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761224783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sul Canada per Korean Air che entra nel capitale di WestJet con una quota del 10%. L'operazione è avvenuta attraverso l'acquisto di una partecipazione dell'11,02% nelle società madri del vettore canadese - Kestrel Topco Inc. e Kestrel Holdings Inc - per un investimento di 217 milioni di dollari. \r

\r

La transazione, concordata inizialmente il 9 maggio 2025, è stata ora completata, con Delta Air Lines e Air France-Klm che hanno investito anch'esse nelle società madri di WestJet.\r

\r

Walter Cho, presidente e ceodi Hanjin Group e Korean Air, è stato inoltre nominato membro del consiglio di amministrazione di WestJet. Tra i membri del consiglio figurano anche altri leader mondiali del settore dell'aviazione, come Benjamin Smith, amministratore delegato di Air France-Klm, e Alex Cruz, ex presidente e ceo di British Airways.\r

\r

Oltre al suo ruolo di leader chiave nel consiglio di amministrazione della Iata dal 2019, la nomina di Walter Cho dovrebbe sostenere i futuri vantaggi per i viaggiatori e contribuire alla crescita sostenibile del settore dell'aviazione globale.\r

\r

L'investimento sottolinea la crescente importanza del mercato dell'aviazione canadese, che nel 2024 è stato valutato 33 miliardi di dollari e si è classificato tra i primi dieci al mondo, con una crescita a doppia cifra dal 2019.\r

\r

Sulla base dell'integrazione in corso con Asiana Airlines, Korean Air continuerà a perseguire diverse partnership strategiche nel mercato globale dell'aviazione per ampliare la scelta dei passeggeri, migliorare la convenienza e rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader a livello mondiale.","post_title":"Korean Air investe in Canada con l'acquisto del 10% del capitale di WestJet","post_date":"2025-10-23T10:30:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761215404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

\r

Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari.\r

\r

Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo.\r

\r

Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali.\r

\r

Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva.\r

Location di charme\r

Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026.\r

\r

Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme».","post_title":"Welcome Travel Group, al via gli incontri \"Meet for Travel\"","post_date":"2025-10-23T10:13:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761214383000]}]}}