Travel Island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli Stati Uniti Da quasi 25 anni Travel Island è sinonimo di viaggi negli Stati Uniti. «È una destinazione che conosciamo a fondo – racconta Evelin Ratti, product manager dell’operatore incontrata durante la Travel Week di Brand Usa tenutasi a Londra – grazie alle nostre visite costanti e ai rapporti diretti con i corrispondenti locali. Ogni itinerario è costruito a mano, su misura per il cliente: è questa cura artigianale del dettaglio che ci distingue». L’azienda si rivolge sia a chi visita gli Stati Uniti per la prima volta, offrendo consulenza personalizzata e itinerari chiari, sia ai viaggiatori abituali che cercano esperienze nuove e originali. «Grazie alla nostra conoscenza approfondita del Paese, riusciamo sempre a proporre mete e attività inedite, adatte a famiglie, coppie e gruppi di amici». Negli ultimi anni Travel Island ha sviluppato tour tematici nel Sud degli Stati Uniti, che uniscono musica e storia dei diritti civili, attraversando Alabama, Tennessee, Mississippi, Georgia e Louisiana. Tra i progetti futuri, anche un itinerario dedicato al centenario della Route 66, da Chicago a Los Angeles, in occasione delle celebrazioni del 2026, anno in cui ricorreranno anche i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti. Alla scoperta degli States insoliti Ratti sottolinea poi l’interesse crescente per i territori meno battuti: «Stiamo lavorando su aree come Nord e Sud Dakota, dove è possibile conoscere da vicino le comunità native americane e vivere esperienze intense e autentiche. Sono luoghi che trasmettono l’anima più vera dell’America».

Anche la natura è protagonista, con itinerari tra parchi poco conosciuti come il Custer State Park, dove si possono avvistare bisonti o fare escursioni a cavallo. Tra le novità, l’apertura verso itinerari nel Minnesota e nell’area dei Grandi Laghi. Oltre agli Stati Uniti, Travel Island propone anche Canada, Caraibi e Polinesia, sempre con il supporto di corrispondenti locali e un rapporto consolidato con le agenzie di viaggio, rafforzato da webinar ed eventi formativi. (Quirino Falessi) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve. Mike Horn Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano. Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili. «La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare». [post_title] => Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn [post_date] => 2025-10-31T13:13:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761916398000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500568" align="alignleft" width="300"] Pasquale Mungiello[/caption] Azemar continua a investire sulla forza vendite. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda l'inserimento di Pasquale Mungiello nel team. Mungiello si occuperà di seguire come area sales le regioni Campania e Molise. Lunga esperienza Mungiello vanta un’esperienza trentennale nel mondo del turismo e porterà la sua esperienza e la filosofia del brand Azemar alle agenzie campane e molisane. Fra le ultime novità dell'operatore che verranno proposte alle agenzie di viaggio, la realizzazione a Zanzibar di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island. [post_title] => Azemar: Pasquale Mungiello nuovo sales per Campania e Molise [post_date] => 2025-10-31T12:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761912644000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Elvin Mak è stato nominato group director sustainability & Esg di Tui Group. Assumerà la responsabilità del team internazionale per la sostenibilità il 1° novembre 2025. Nel suo nuovo ruolo, riferirà a Thomas Ellerbeck, membro del comitato esecutivo del gruppo e chief sustainability officer di Tui Group. Melvin Mak aveva già assunto l'incarico ad interim negli ultimi mesi. Melvin Mak vanta una profonda conoscenza della sostenibilità nel settore turistico. Per oltre 14 anni è stato responsabile della trasformazione sostenibile di Tui. Elemento centrale nello sviluppo «La sostenibilità è un elemento fondamentale della strategia di Tui - afferma Thomas Ellerbeck -. Grazie alla sua profonda conoscenza e alle comprovate capacità di leadership, Melvin Mak svolgerà un ruolo centrale nell'implementazione della nostra roadmap per la sostenibilità e i criteri Esg e nel rafforzamento della posizione di Tui come pioniere nel turismo sostenibile». Tui persegue un approccio olistico con la sua strategia di sostenibilità a livello di gruppo "Persone, Pianeta, Progresso". Integra gli aspetti ecologici, sociali ed economici della sostenibilità e copre tutte le aree di business, dagli hotel alle compagnie aeree, fino alle compagnie di crociera. Per ciascuna di queste aree sono stati definiti obiettivi ambiziosi, che Melvin Mak gestirà a livello di gruppo in stretta collaborazione con i team delle rispettive aree di business. [post_title] => Tui Group: Elvin Mak a capo del team per la sostenibilità [post_date] => 2025-10-31T11:59:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761911985000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500553" align="alignleft" width="300"] Evelin Ratti[/caption] Da quasi 25 anni Travel Island è sinonimo di viaggi negli Stati Uniti. «È una destinazione che conosciamo a fondo – racconta Evelin Ratti, product manager dell’operatore incontrata durante la Travel Week di Brand Usa tenutasi a Londra – grazie alle nostre visite costanti e ai rapporti diretti con i corrispondenti locali. Ogni itinerario è costruito a mano, su misura per il cliente: è questa cura artigianale del dettaglio che ci distingue». L’azienda si rivolge sia a chi visita gli Stati Uniti per la prima volta, offrendo consulenza personalizzata e itinerari chiari, sia ai viaggiatori abituali che cercano esperienze nuove e originali. «Grazie alla nostra conoscenza approfondita del Paese, riusciamo sempre a proporre mete e attività inedite, adatte a famiglie, coppie e gruppi di amici». Negli ultimi anni Travel Island ha sviluppato tour tematici nel Sud degli Stati Uniti, che uniscono musica e storia dei diritti civili, attraversando Alabama, Tennessee, Mississippi, Georgia e Louisiana. Tra i progetti futuri, anche un itinerario dedicato al centenario della Route 66, da Chicago a Los Angeles, in occasione delle celebrazioni del 2026, anno in cui ricorreranno anche i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti. Alla scoperta degli States insoliti Ratti sottolinea poi l’interesse crescente per i territori meno battuti: «Stiamo lavorando su aree come Nord e Sud Dakota, dove è possibile conoscere da vicino le comunità native americane e vivere esperienze intense e autentiche. Sono luoghi che trasmettono l’anima più vera dell’America».Anche la natura è protagonista, con itinerari tra parchi poco conosciuti come il Custer State Park, dove si possono avvistare bisonti o fare escursioni a cavallo. Tra le novità, l’apertura verso itinerari nel Minnesota e nell’area dei Grandi Laghi. Oltre agli Stati Uniti, Travel Island propone anche Canada, Caraibi e Polinesia, sempre con il supporto di corrispondenti locali e un rapporto consolidato con le agenzie di viaggio, rafforzato da webinar ed eventi formativi. (Quirino Falessi) [post_title] => Travel Island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli Stati Uniti [post_date] => 2025-10-31T11:43:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761911037000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giovedì le azioni Lufthansa hanno registrato un notevole aumento di valore, con un aumento del 4%, dopo che la società ha annunciato che i suoi risultati estivi, da luglio a settembre, sono stati pari a 966 milioni di euro, il 12% in meno rispetto all'anno scorso. Poiché aveva previsto che l'estate sarebbe stata molto peggiore, gli investitori ritengono che l'azienda tedesca sia finalmente riuscita a tenere sotto controllo la situazione e che ora la situazione stia per iniziare a migliorare. Gruppo Quando parliamo di Lufthansa, parliamo del gruppo, cioè della compagnia aerea con quel nome più Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels e Ita. La Lufthansa aveva delineato uno scenario non positivo per quest'anno a causa di problemi con le consegne degli aerei (è una delle poche compagnie aeree al mondo che ancora utilizza gli iconici A340 o B747) e di una certa mancanza di controllo sui costi. Ma l'azienda sembra in ripresa. Ha annunciato 4.000 posti di lavoro in meno, e anche questo è inserito nella previsione di profitto prevista sulla cifra di 1,6 miliardi. [post_title] => Lufthansa, le azioni su del 4%. Annunciati 4 mila posti di lavoro in meno [post_date] => 2025-10-31T11:04:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761908648000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano. Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26. [caption id="attachment_500502" align="alignright" width="207"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme». Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati. Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale. Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità. A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità. Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet. Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce. Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto. Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale. Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo. La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale. Una montagna che parla al trade Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia. Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione. [gallery ids="500503,500504,500505"] [post_title] => Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano [post_date] => 2025-10-31T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia [2] => pays-du-mont-blanc ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia [2] => Pays du Mont Blanc ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761906003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo. Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio. Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto. Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne. Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita. I numeri del turismo in Abruzzo Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%. Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025. Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio. [post_title] => Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione [post_date] => 2025-10-31T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903924000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una parabola ascendente quella di Aeroporti di Puglia, che si appresta ad archiviare un 2025 "straordinario" mentre guarda dritto al prossimo obiettivo: gli Stati Uniti. Lo spiega il presidente della società di gestione degli scali pugliesi, Antonio Maria Vasile, in un'intervista all'Agi: "Il 2025 è stato un anno incredibile per noi, ma soprattutto è stato un anno straordinario per l'intero sistema Puglia. Sì, un anno record, con quasi un milione di passeggeri in più. Nel 2026, invece, puntiamo a un cambio di strategia. L’obiettivo è far diventare gli Stati Uniti, un mercato eccezionale, il primo cliente della Puglia e capitalizzare un grande evento come il G7 (del 2024, ndr). Durante il quale abbiamo avuto diverse delegazioni, tra queste pure quella degli Stati Uniti, e anche sull'onda del G7 miriamo a portare qui quanti più statunitensi possibili”. E proprio dal maggio 2026 United Airlines aprirà la nuova rotta Bari-New York: "Avremo praticamente un volo al giorno, con due differenze sostanziali. La prima dedicata alla connessione su tutto il mercato americano: ovvero con United collegheremo Bari direttamente all'aeroporto di Newark. È importante perché da Newark abbiamo circa 100 connessioni con tutte le principali città degli Stati Uniti, per esempio un volo interno che porta da Cleveland a Newark e da Newark a Bari. Ciò rappresenta una straordinaria visione e una capacità di aggressione del mercato statunitense. Invece Neos, è pronta a rimettere in moto il mercato delle agenzie di viaggio". Vasile si riferisce al valore della professionalità dell'agente di viaggio, "che non ti vende solo un biglietto aereo, ti vende un'esperienza, la capacità di fare una vacanza piena, ricca di contenuto, ben organizzata. Chi all’interno di questo mercato ha superato la pandemia, lo ha fatto per le sue qualità, la grande affezione del proprio cliente. Dunque abbiamo ascoltato e ricevuto consigli dalle agenzie di viaggio su una possibile strategia. Così è nata l’idea di un altro vettore che ci collega direttamente con l'aeroporto della città più importante degli Stati Uniti, New York”. [post_title] => Aeroporti di Puglia punta sugli Stati Uniti: "Diventeranno un mercato eccezionale" [post_date] => 2025-10-31T09:33:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903196000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spesso apostrofato come 'grande parco giochi per adulti', Las Vegas - un avamposto nel deserto del Nevada che ha iniziato a svilupparsi nel 1960 - oggi circonda il viaggiatore con grandi arterie trafficate, insegne luminose e hotel alti decine di piani, parte dell'immaginario collettivo. Il The Venice con la curiosa ricostruzione della città lagunare, il Cesar Palace che cita i colonnati dei templi romani, quindi la reinterpretazione della Fontana di Trevi, di New York con la Statua della Libertà e di Parigi con la Tour Eiffel. Il famoso Flamingo con i fenicotteri e l'Mgm Grand che svetta verso il cielo - con quelle 5000 camere che lo rendono il più grande hotel negli Stati Uniti - l'imponente eleganza del Bellagio con i suggestivi giochi d'acqua delle fontane, le linee verticali del Resorts World Las Vegas sulla Strip - che riunisce tre dei marchi premium di Hilton: Hilton, Conrad e Crockfords - e del Fountainbleu, con la sua sontuosa spa. Gli alberghi, oltre alle ampie ed eleganti camere, ospitano ciascuno il proprio casinò all'interno di lunghi passaggi dove la luce resta accesa 24h24 e dove si alternano negozi, locali, ristoranti e bar. Anche l’esperienza gastronomica è ricca e variegata: i diversi ristoranti sono ricchi nell'offerta e abbondanti nelle porzioni. Las Vegas è, quindi, una meta ideale per chi ama il gioco, cerca il divertimento o vuole celebrare un matrimonio speciale, ma anche per vivere attività alternative come una cavalcata nel selvaggio west, un percorso sulle dune in quad, un volo in mongolfiera, un’esperienza di tiro al poligono e i percorsi di trekking o in bicicletta nella natura brulla che circonda la città. Las Vegas è un luogo da vedere e da vivere. Un mondo alternativo con un focus su quello che è spettacolare. Lo spettacolo, infatti, inizia sulle strade e entra nei locali come il vivace The Linq con il suo entusiasmante DiscoShow in stile anni ‘70. Oppure in location sorprendenti come The Sphere: una struttura sferica davvero iconica con un led esterno dove scorrono immagini 24h al giorno e un gigantesco schermo interno che avvolge il pubblico e dove viene proiettata la versione riadattata de Il mago di Oz, il film del 1939 con Judy Garland. Tra i giochi da sperimentare anche le corse in macchina virtuali proposte dagli innovativi schrmi del F1Arcade e i 40 ettari di costruzioni che formano l’Area15, un distretto per l’intrattenimento, dove le opere del collettivo artistico Meow Wolf ravvivano gli spazi di gioco e sono disponibili esperienze di gioco per tutte le età. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="500479,500476,500475,500480,500482,500478"] [post_title] => Las Vegas: un playground sorprendente in costante evoluzione [post_date] => 2025-10-31T09:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903029000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli stati uniti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5791,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu\" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

Mike Horn\r

Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano.\r

\r

Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili.\r

\r

«La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare».\r

\r

","post_title":"Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn","post_date":"2025-10-31T13:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761916398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pasquale Mungiello[/caption]\r

\r

Azemar continua a investire sulla forza vendite. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda l'inserimento di Pasquale Mungiello nel team. Mungiello si occuperà di seguire come area sales le regioni Campania e Molise.\r

Lunga esperienza\r

Mungiello vanta un’esperienza trentennale nel mondo del turismo e porterà la sua esperienza e la filosofia del brand Azemar alle agenzie campane e molisane.\r

Fra le ultime novità dell'operatore che verranno proposte alle agenzie di viaggio, la realizzazione a Zanzibar di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island.\r

","post_title":"Azemar: Pasquale Mungiello nuovo sales per Campania e Molise","post_date":"2025-10-31T12:10:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761912644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Elvin Mak è stato nominato group director sustainability & Esg di Tui Group. Assumerà la responsabilità del team internazionale per la sostenibilità il 1° novembre 2025. Nel suo nuovo ruolo, riferirà a Thomas Ellerbeck, membro del comitato esecutivo del gruppo e chief sustainability officer di Tui Group. Melvin Mak aveva già assunto l'incarico ad interim negli ultimi mesi.\r

\r

Melvin Mak vanta una profonda conoscenza della sostenibilità nel settore turistico. Per oltre 14 anni è stato responsabile della trasformazione sostenibile di Tui.\r

Elemento centrale nello sviluppo\r

«La sostenibilità è un elemento fondamentale della strategia di Tui - afferma Thomas Ellerbeck -. Grazie alla sua profonda conoscenza e alle comprovate capacità di leadership, Melvin Mak svolgerà un ruolo centrale nell'implementazione della nostra roadmap per la sostenibilità e i criteri Esg e nel rafforzamento della posizione di Tui come pioniere nel turismo sostenibile».\r

\r

Tui persegue un approccio olistico con la sua strategia di sostenibilità a livello di gruppo \"Persone, Pianeta, Progresso\". Integra gli aspetti ecologici, sociali ed economici della sostenibilità e copre tutte le aree di business, dagli hotel alle compagnie aeree, fino alle compagnie di crociera. Per ciascuna di queste aree sono stati definiti obiettivi ambiziosi, che Melvin Mak gestirà a livello di gruppo in stretta collaborazione con i team delle rispettive aree di business.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tui Group: Elvin Mak a capo del team per la sostenibilità","post_date":"2025-10-31T11:59:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761911985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500553\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Evelin Ratti[/caption]\r

Da quasi 25 anni Travel Island è sinonimo di viaggi negli Stati Uniti. «È una destinazione che conosciamo a fondo – racconta Evelin Ratti, product manager dell’operatore incontrata durante la Travel Week di Brand Usa tenutasi a Londra – grazie alle nostre visite costanti e ai rapporti diretti con i corrispondenti locali. Ogni itinerario è costruito a mano, su misura per il cliente: è questa cura artigianale del dettaglio che ci distingue».\r

L’azienda si rivolge sia a chi visita gli Stati Uniti per la prima volta, offrendo consulenza personalizzata e itinerari chiari, sia ai viaggiatori abituali che cercano esperienze nuove e originali. «Grazie alla nostra conoscenza approfondita del Paese, riusciamo sempre a proporre mete e attività inedite, adatte a famiglie, coppie e gruppi di amici».\r

Negli ultimi anni Travel Island ha sviluppato tour tematici nel Sud degli Stati Uniti, che uniscono musica e storia dei diritti civili, attraversando Alabama, Tennessee, Mississippi, Georgia e Louisiana. Tra i progetti futuri, anche un itinerario dedicato al centenario della Route 66, da Chicago a Los Angeles, in occasione delle celebrazioni del 2026, anno in cui ricorreranno anche i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti.\r

\r

Alla scoperta degli States insoliti\r

Ratti sottolinea poi l’interesse crescente per i territori meno battuti: «Stiamo lavorando su aree come Nord e Sud Dakota, dove è possibile conoscere da vicino le comunità native americane e vivere esperienze intense e autentiche. Sono luoghi che trasmettono l’anima più vera dell’America».Anche la natura è protagonista, con itinerari tra parchi poco conosciuti come il Custer State Park, dove si possono avvistare bisonti o fare escursioni a cavallo. Tra le novità, l’apertura verso itinerari nel Minnesota e nell’area dei Grandi Laghi.\r

Oltre agli Stati Uniti, Travel Island propone anche Canada, Caraibi e Polinesia, sempre con il supporto di corrispondenti locali e un rapporto consolidato con le agenzie di viaggio, rafforzato da webinar ed eventi formativi.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Travel Island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli Stati Uniti","post_date":"2025-10-31T11:43:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761911037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giovedì le azioni Lufthansa hanno registrato un notevole aumento di valore, con un aumento del 4%, dopo che la società ha annunciato che i suoi risultati estivi, da luglio a settembre, sono stati pari a 966 milioni di euro, il 12% in meno rispetto all'anno scorso.\r

\r

Poiché aveva previsto che l'estate sarebbe stata molto peggiore, gli investitori ritengono che l'azienda tedesca sia finalmente riuscita a tenere sotto controllo la situazione e che ora la situazione stia per iniziare a migliorare.\r

Gruppo\r

Quando parliamo di Lufthansa, parliamo del gruppo, cioè della compagnia aerea con quel nome più Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels e Ita.\r

\r

La Lufthansa aveva delineato uno scenario non positivo per quest'anno a causa di problemi con le consegne degli aerei (è una delle poche compagnie aeree al mondo che ancora utilizza gli iconici A340 o B747) e di una certa mancanza di controllo sui costi.\r

\r

Ma l'azienda sembra in ripresa. Ha annunciato 4.000 posti di lavoro in meno, e anche questo è inserito nella previsione di profitto prevista sulla cifra di 1,6 miliardi.","post_title":"Lufthansa, le azioni su del 4%. Annunciati 4 mila posti di lavoro in meno","post_date":"2025-10-31T11:04:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761908648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano.\r

\r

Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26.\r

\r

[caption id=\"attachment_500502\" align=\"alignright\" width=\"207\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme».\r

\r

Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati.\r

Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata\r

Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale.\r

Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità.\r

\r

A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità.\r

Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina\r

Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet.\r

\r

Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce.\r

\r

Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto.\r

Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina\r

Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale.\r

\r

Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo.\r

La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale.\r

Una montagna che parla al trade\r

Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia.\r

\r

Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione.\r

\r

[gallery ids=\"500503,500504,500505\"]","post_title":"Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano","post_date":"2025-10-31T10:20:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia","pays-du-mont-blanc"],"post_tag_name":["atout france","francia","Pays du Mont Blanc"]},"sort":[1761906003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo.\r

\r

Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio.\r

\r

Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto.\r

\r

Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. \r

\r

L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne.\r

Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita.\r

I numeri del turismo in Abruzzo\r

Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%.\r

\r

Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025.\r

\r

Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio.","post_title":"Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione","post_date":"2025-10-31T09:45:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761903924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una parabola ascendente quella di Aeroporti di Puglia, che si appresta ad archiviare un 2025 \"straordinario\" mentre guarda dritto al prossimo obiettivo: gli Stati Uniti.\r

\r

Lo spiega il presidente della società di gestione degli scali pugliesi, Antonio Maria Vasile, in un'intervista all'Agi: \"Il 2025 è stato un anno incredibile per noi, ma soprattutto è stato un anno straordinario per l'intero sistema Puglia. Sì, un anno record, con quasi un milione di passeggeri in più.\r

\r

Nel 2026, invece, puntiamo a un cambio di strategia. L’obiettivo è far diventare gli Stati Uniti, un mercato eccezionale, il primo cliente della Puglia e capitalizzare un grande evento come il G7 (del 2024, ndr). Durante il quale abbiamo avuto diverse delegazioni, tra queste pure quella degli Stati Uniti, e anche sull'onda del G7 miriamo a portare qui quanti più statunitensi possibili”.\r

E proprio dal maggio 2026 United Airlines aprirà la nuova rotta Bari-New York: \"Avremo praticamente un volo al giorno, con due differenze sostanziali. La prima dedicata alla connessione su tutto il mercato americano: ovvero con United collegheremo Bari direttamente all'aeroporto di Newark. È importante perché da Newark abbiamo circa 100 connessioni con tutte le principali città degli Stati Uniti, per esempio un volo interno che porta da Cleveland a Newark e da Newark a Bari. Ciò rappresenta una straordinaria visione e una capacità di aggressione del mercato statunitense. Invece Neos, è pronta a rimettere in moto il mercato delle agenzie di viaggio\".\r

Vasile si riferisce al valore della professionalità dell'agente di viaggio, \"che non ti vende solo un biglietto aereo, ti vende un'esperienza, la capacità di fare una vacanza piena, ricca di contenuto, ben organizzata. Chi all’interno di questo mercato ha superato la pandemia, lo ha fatto per le sue qualità, la grande affezione del proprio cliente. Dunque abbiamo ascoltato e ricevuto consigli dalle agenzie di viaggio su una possibile strategia. Così è nata l’idea di un altro vettore che ci collega direttamente con l'aeroporto della città più importante degli Stati Uniti, New York”.\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Puglia punta sugli Stati Uniti: \"Diventeranno un mercato eccezionale\"","post_date":"2025-10-31T09:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761903196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spesso apostrofato come 'grande parco giochi per adulti', Las Vegas - un avamposto nel deserto del Nevada che ha iniziato a svilupparsi nel 1960 - oggi circonda il viaggiatore con grandi arterie trafficate, insegne luminose e hotel alti decine di piani, parte dell'immaginario collettivo.\r

\r

Il The Venice con la curiosa ricostruzione della città lagunare, il Cesar Palace che cita i colonnati dei templi romani, quindi la reinterpretazione della Fontana di Trevi, di New York con la Statua della Libertà e di Parigi con la Tour Eiffel. Il famoso Flamingo con i fenicotteri e l'Mgm Grand che svetta verso il cielo - con quelle 5000 camere che lo rendono il più grande hotel negli Stati Uniti - l'imponente eleganza del Bellagio con i suggestivi giochi d'acqua delle fontane, le linee verticali del Resorts World Las Vegas sulla Strip - che riunisce tre dei marchi premium di Hilton: Hilton, Conrad e Crockfords - e del Fountainbleu, con la sua sontuosa spa. Gli alberghi, oltre alle ampie ed eleganti camere, ospitano ciascuno il proprio casinò all'interno di lunghi passaggi dove la luce resta accesa 24h24 e dove si alternano negozi, locali, ristoranti e bar.\r

\r

Anche l’esperienza gastronomica è ricca e variegata: i diversi ristoranti sono ricchi nell'offerta e abbondanti nelle porzioni. Las Vegas è, quindi, una meta ideale per chi ama il gioco, cerca il divertimento o vuole celebrare un matrimonio speciale, ma anche per vivere attività alternative come una cavalcata nel selvaggio west, un percorso sulle dune in quad, un volo in mongolfiera, un’esperienza di tiro al poligono e i percorsi di trekking o in bicicletta nella natura brulla che circonda la città.\r

\r

Las Vegas è un luogo da vedere e da vivere. Un mondo alternativo con un focus su quello che è spettacolare. Lo spettacolo, infatti, inizia sulle strade e entra nei locali come il vivace The Linq con il suo entusiasmante DiscoShow in stile anni ‘70. Oppure in location sorprendenti come The Sphere: una struttura sferica davvero iconica con un led esterno dove scorrono immagini 24h al giorno e un gigantesco schermo interno che avvolge il pubblico e dove viene proiettata la versione riadattata de Il mago di Oz, il film del 1939 con Judy Garland. Tra i giochi da sperimentare anche le corse in macchina virtuali proposte dagli innovativi schrmi del F1Arcade e i 40 ettari di costruzioni che formano l’Area15, un distretto per l’intrattenimento, dove le opere del collettivo artistico Meow Wolf ravvivano gli spazi di gioco e sono disponibili esperienze di gioco per tutte le età.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"500479,500476,500475,500480,500482,500478\"]","post_title":"Las Vegas: un playground sorprendente in costante evoluzione","post_date":"2025-10-31T09:30:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761903029000]}]}}