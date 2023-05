Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. “Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori – spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l’ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi” Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare. Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l’operatore in una nota. “Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione – conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali”

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiusa ieri la tre giorni di VisiTuscia Expo, l'iniziativa che ha visto le realtà istituzionali e private del territorio della Tuscia protagoniste di un programma di attività alla scoperta del territorio per i rappresentanti della stampa di settore e non. Il tema di quest’anno è stato il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, un approfondimento pensato nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio. Il programma ha previsto la visita di Capodimonte con visita ai Giardini pensili della Rocca Farnese e del Museo della navigazione nelle acque interne, la visita di Marta e del Borgo dei Pescatori, con pranzo a base di prodotti tipici della tradizione locale, illustrati dallo chef Danilo Ciavattini. A seguire, visita del Museo del Vino a Castiglione in Teverina e collegamento con le rappresentanze delle Associazioni degli italiani all'estero, con cena a base di ingredienti tipici e vini del territorio, accompagnati dai prodotti dell'Antica Norcineria Morelli. L'ultima giornata ha visto gli ospiti in visita a Viterbo, la Città dei Papi, dove sono stati guidati tra gli stand della manifestazione "Assaggi" per poi fermarsi a pranzo presso l'Azienda Agricola Monte Jugo Bistrot di Campagna, tra le prime per la produzione di formaggi e prodotti caprini. Expo Tuscia Valorizzare il territorio della Tuscia, cuore dell'Italia dall'importante patrimonio artistico, storico, culturale, esperienziale e gastronomico. È questa la missione di Expo Tuscia, DMO nata con il contributo della Regione Lazio che rappresenta un innovativo progetto tematico e territoriale. "L'iniziativa nasce da un'importante considerazione - spiega Vincenzo Peparello, presidente della DMO -: oggi è in atto un profondo cambiamento del mercato distributivo che ha portato all'affermazione di nuovi bisogni e di stili di vita in una società mutata dalla pandemia. Un'evoluzione che ha coinvolto profondamente il segmento dei viaggi e della scoperta dei territori da parte di un turista nuovo. Si è reso così necessario interpretare e affrontare questo cambiamento - continua Peparello -: da questa consapevolezza è nata la DMO, che si pone come strumento per innescare processi virtuosi in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditoriale mediante azioni mirate, con una rinnovata convergenza tra attori pubblici e privati". La DMO in questo scenario diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti anche nei piani di sviluppo del turismo della Regione Lazio, come la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l'aumento della durata del soggiorno sul territorio. [post_title] => VisiTuscia Expo: tre giorni alla scoperta del turismo delle origini in Tuscia [post_date] => 2023-05-22T15:06:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684767974000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buenos Aires è una città vitale, aperta al futuro, con radici che affondano nel passato e raccontano la storia dell’Argentina e le sue tradizioni. «A Buenos Aires ogni turista può trovare quello che cerca: è una città da scoprire nei suoi tanti quartieri tradizionali e moderni, con un’offerta che va dalla cultura alla gastronomia (con oltre 7000 bar e ristoranti), dalla scoperta del tango al gioco del polo (celebrato ogni anno da settembre a dicembre nel Campeonato Argentino Abierto)» sottolinea Maria Laura Pierini, direttore della promozione di Visit Buenos Aires: un efficace connubio tra il Governo della città di Buenos Aires, il settore pubblico e il settore privato. Ad oggi l'andamento dei flussi turistici «è molto positivo: stiamo recuperando al 52,53% del dato pre-pandemia. Buenos Aires si raggiunge in 12/14 ore di volo grazie a numerosi collegamenti: abbiamo la compagnia di bandiera Aerolineas Argentínas e poi Air Europa, Iberia, Level, Ita Airways, Air France-Klm e Lufthansa. L'Italia è uno dei mercati principali per la città e i viaggiatori italiani si collocano all'ottavo posto per numero di arrivi, grazie anche a voli diretti in partenza da Roma con Aerolíneas Argentinas e Ita». Una destinazione «che merita almeno 3,4 notti di sosta; poi i visitatori potranno scoprire il resto dell’Argentina» prosegue Pierini perché, seguendo un trend del turismo molto attuale, anche Buenos Aires offre ai suoi ospiti tante esperienze: «L’anima della nostra città si esprime nella bellezza del tango, da danzare nelle milonga, e nell’architettura tradizionale dei “bares notables”, dove i mobili sono decorati nel classico Fileteado Porteño, lo stile artistico tipico di Buenos Aires che è patrimonio dell’Unesco dal 2015 e che viene insegnato ai visitatori. E ancora arte, architettura e sport, fondamentale nella promozione turistica della città, con le grandi maratone organizzate a luglio e agosto tra le strade della capitale. [gallery ids="446098,446103,446101,446099,446100,446102"] [post_title] => Buenos Aires: la vivace metropoli argentina dove incontrare tradizione e innovazione [post_date] => 2023-05-22T13:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684761792000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell'estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l'erede dell'impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell'albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium. "Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti - spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell'intrattenimento, della moda e della cultura", aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra. [post_title] => Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You [post_date] => 2023-05-22T12:59:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684760363000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un risultato eccezionale che ci fa sperare in un 2023 da primato»: Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia commenta così i risultati degli arrivi relativi al periodo gennaio-marzo. Complessivamente, Malta e Gozo hanno ricevuto oltre 443.000 visitatori per una spesa totale salita a 312,4 milioni di euro. L’aumento del numero di visitatori totali ha superato le cifre già record del primo trimestre del 2019, e si sono stabiliti nuovi ulteriori traguardi anche per gli arrivi di alcuni singoli mercati, tra cui l’Italia (fonte: Nso Malta). Nel solo mese di marzo, gli arrivi dall'Italia hanno segnato un +19,6% rispetto al 2019 e a +87,1% se paragonati al 2022, registrando la miglior performance di sempre per questo specifico mese. «Numeri che raccontano di un pubblico italiano che ha imparato a conoscere la varietà di prodotto disponibile nell’arcipelago. Il lavoro che stiamo facendo in VisitMalta, e che sta evidentemente dando i risultati sperati, perché è ormai superato il concetto di stagionalità. L’obiettivo è quello di diversificare sempre di più il prodotto e, pur continuando a mantenere l’attenzione sulle peculiarità principali della destinazione puntare a promuovere la moltitudine di altre caratteristiche di Malta, Gozo e Comino che permettono di vivere una vacanza poliedrica e ricca di possibilità. Questo servirà a garantire un flusso turistico costante tutto l'anno anche in virtù di una crescita sostenibile degli arrivi. Guardiamo al futuro con ottimismo». Le iniziative di marketing, dietro ad un tale successo in una shoulder season, hanno puntato alla promozione del turismo sostenibile, responsabile ed eco-consapevole. I primi tre mesi dell'anno solare sono infatti considerati mesi non di punta e l'attività turistica da gennaio a marzo incoraggia vacanze più attive e zero sprechi alimentari. Si è osservato inoltre che turisti che scelgono di viaggiare durante questi mesi tendono a scegliere alloggi più eco-consapevoli. Da sottolineare che a livello governativo sono state adottate politiche di contenimento del tasso di inflazione che hanno calmierato i prezzi al consumo, con una grande ricaduta a favore del settore turistico, principale fattore economico dell’Arcipelago. VisitMalta sta inoltre lavorando allo sviluppo di alcune località turistiche, tra cui Għadira Promenade, piazza Mellieħa, piazza Birgu e piazza Buġibba. I lavori di implementazione prevedono nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la gestione diretta di alcune spiagge da giugno a settembre. Infine, si continua a investire anche su nicchie di mercato come quelle del turismo religioso, outdoor, sportivo, lifestyle e gastronomico. [post_title] => Malta: è boom di arrivi dall'Italia, marzo registra la miglior performance di sempre [post_date] => 2023-05-22T12:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684758638000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mix di Europa, a cui si aggiunge l'America, i tour multiday e le visite all'insegna dell'arte. Sono le destinazioni più gettonate per la prossima stagione del portale b2b MyItalytotheworld. “In queste ultime settimane stiamo registrando un sostanziale incremento di prenotazioni per la prossima estate da parte delle agenzie registrate sulla nostra area riservata - spiega la general manager, Marella Bagnoli - e tra le mete top ravvisiamo al primo posto il Triangolo Americano, seguito tra gli altri da tour multiday dell’Andalusia, Spagna e le classiche visite guidate dei musei Vaticani e del Louvre”. Grazie all’ampliamento delle pagine dedicate sul sito, le agenzie possono peraltro ora consultare in tempo reale e nel dettaglio ogni singola opzione proposta, selezionando la data di partenza, la lingua, i plus da includere, i servizi a terra e gli hotel, in modo da creare un pacchetto di viaggio tailor made sulla base delle esigenze del cliente. “Nelle sezioni dedicate agli short break, tour e minitour nel mondo, garantiamo poi un valore aggiunto che pochi possono vantare: nessun adeguamento di valuta e nessun costo di iscrizione - prosegue Marella Bagnoli -. Notiamo, dai feedback ricevuti dalle agenzie che ne hanno usufruito, che questo è un plus particolarmente apprezzato e ciò ci fa capire che gli sforzi che stiamo facendo conducono verso i risultati sperati”. [post_title] => Europa, America, arte e tour multiday trainano le vendite di MyItalytotheworld [post_date] => 2023-05-22T12:27:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684758433000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. "Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori - spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l'ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi” Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare. Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l'operatore in una nota. "Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione - conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali” [post_title] => Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel [post_date] => 2023-05-22T11:41:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684755700000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Deciso recupero per l'industria turistica di Miami: secondo i più recenti dati elaborati dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Greater Miami e Miami Beach hanno accolto nel 2022 più di 26,5 milioni di visitatori nel 2022. In parallelo livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, che corrispondono ad un aumento dell'8% rispetto al 2021. In aumento anche il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021. «Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb -. Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell'occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall'arte alla cultura, all'assistenza sanitaria fino ai trasporti». La ripresa del settore, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 con prenotazioni a livelli record. In prima linea, l'aeroporto internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati internazionali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022. Il mercato delle crociere ha già recuperato i livelli del 2019. Complessivamente, i visitatori internazionali hanno rappresentato il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l'America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432.000 visitatori. Gli obiettivi 2023 includono l'espansione delle offerte e il miglioramento dell'esperienza dei visitatori, offrendo allo stesso tempo campagne di marketing e branding come "Find Your Miami", uno sforzo promozionale che mette in mostra la ricchezza culturale dei quartieri di Miami e le esperienze a livello di contea. [post_title] => La rincorsa di Miami: oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022 [post_date] => 2023-05-22T11:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684755378000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_389390" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption] Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo». Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza. Estero su estero Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing. Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero». [caption id="attachment_446076" align="alignleft" width="222"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption] [post_title] => I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming [post_date] => 2023-05-22T11:27:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684754864000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso sulla linea Savona - Bastia la nuova Mega Victoria di Corsica Sardinia Ferries. La nave è salpata alle 21 con quasi mille passeggeri a bordo e ora è pronta ad affiancare le altre unità della flotta, prevalentemente sulle linee Italia - Corsica, con partenze dai porti di Savona-Vado Ligure e Livorno, con destinazione Bastia e Ile Rousse, per viaggi diurni e notturni. Con i suoi 170 metri di lunghezza, 28 di larghezza e cinque ponti praticabili, la Mega Victoria può accogliere fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, e ha a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Sono 460 le cabine presenti: interne, esterne, lusso e dog friendly. A completare l'offerta a bordo, saloni ampi e molti punti di ristoro: lo Sweet Café, il ristorante à la carte Dolce Vita, il buffet Veranda all you can eat, il self service Yellow’s, l’elegante Dancing Palace, la boutique Shop, una family room firmata Play Mart con giochi per i bimbi da uno a dieci anni, il Lido Beach Bar, sul ponte solarium e due accoglienti sale poltrone. La Mega Victoria è inoltre dotata di un sistema di localizzazione del veicolo nel garage, Parking Memo, attraverso l’app Corsica Ferries o il lettore Qr Code, che orienterà anche i passeggeri tra i ponti e negli spazi. A bordo, uno spazio è dedicato all’eco-programma Yellow Cares, con un compattatore di plastica e lattine utilizzabile dai passeggeri, che potranno contribuire alla salvaguardia del mare. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries: la Mega Victoria debutta sulla linea Savona - Bastia [post_date] => 2023-05-22T10:38:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684751885000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tra cultura storia gastronomia e mare cresce la spagna di guiness travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3831,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiusa ieri la tre giorni di VisiTuscia Expo, l'iniziativa che ha visto le realtà istituzionali e private del territorio della Tuscia protagoniste di un programma di attività alla scoperta del territorio per i rappresentanti della stampa di settore e non.\r

\r

Il tema di quest’anno è stato il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, un approfondimento pensato nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Il programma ha previsto la visita di Capodimonte con visita ai Giardini pensili della Rocca Farnese e del Museo della navigazione nelle acque interne, la visita di Marta e del Borgo dei Pescatori, con pranzo a base di prodotti tipici della tradizione locale, illustrati dallo chef Danilo Ciavattini.\r

\r

A seguire, visita del Museo del Vino a Castiglione in Teverina e collegamento con le rappresentanze delle Associazioni degli italiani all'estero, con cena a base di ingredienti tipici e vini del territorio, accompagnati dai prodotti dell'Antica Norcineria Morelli.\r

L'ultima giornata ha visto gli ospiti in visita a Viterbo, la Città dei Papi, dove sono stati guidati tra gli stand della manifestazione \"Assaggi\" per poi fermarsi a pranzo presso l'Azienda Agricola Monte Jugo Bistrot di Campagna, tra le prime per la produzione di formaggi e prodotti caprini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Expo Tuscia\r

\r

Valorizzare il territorio della Tuscia, cuore dell'Italia dall'importante patrimonio artistico, storico, culturale, esperienziale e gastronomico. È questa la missione di Expo Tuscia, DMO nata con il contributo della Regione Lazio che rappresenta un innovativo progetto tematico e territoriale. \"L'iniziativa nasce da un'importante considerazione - spiega Vincenzo Peparello, presidente della DMO -: oggi è in atto un profondo cambiamento del mercato distributivo che ha portato all'affermazione di nuovi bisogni e di stili di vita in una società mutata dalla pandemia. Un'evoluzione che ha coinvolto profondamente il segmento dei viaggi e della scoperta dei territori da parte di un turista nuovo. Si è reso così necessario interpretare e affrontare questo cambiamento - continua Peparello -: da questa consapevolezza è nata la DMO, che si pone come strumento per innescare processi virtuosi in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditoriale mediante azioni mirate, con una rinnovata convergenza tra attori pubblici e privati\".\r

\r

La DMO in questo scenario diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti anche nei piani di sviluppo del turismo della Regione Lazio, come la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l'aumento della durata del soggiorno sul territorio.","post_title":"VisiTuscia Expo: tre giorni alla scoperta del turismo delle origini in Tuscia","post_date":"2023-05-22T15:06:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684767974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buenos Aires è una città vitale, aperta al futuro, con radici che affondano nel passato e raccontano la storia dell’Argentina e le sue tradizioni. «A Buenos Aires ogni turista può trovare quello che cerca: è una città da scoprire nei suoi tanti quartieri tradizionali e moderni, con un’offerta che va dalla cultura alla gastronomia (con oltre 7000 bar e ristoranti), dalla scoperta del tango al gioco del polo (celebrato ogni anno da settembre a dicembre nel Campeonato Argentino Abierto)» sottolinea Maria Laura Pierini, direttore della promozione di Visit Buenos Aires: un efficace connubio tra il Governo della città di Buenos Aires, il settore pubblico e il settore privato.\r

\r

Ad oggi l'andamento dei flussi turistici «è molto positivo: stiamo recuperando al 52,53% del dato pre-pandemia. Buenos Aires si raggiunge in 12/14 ore di volo grazie a numerosi collegamenti: abbiamo la compagnia di bandiera Aerolineas Argentínas e poi Air Europa, Iberia, Level, Ita Airways, Air France-Klm e Lufthansa. L'Italia è uno dei mercati principali per la città e i viaggiatori italiani si collocano all'ottavo posto per numero di arrivi, grazie anche a voli diretti in partenza da Roma con Aerolíneas Argentinas e Ita».\r

\r

Una destinazione «che merita almeno 3,4 notti di sosta; poi i visitatori potranno scoprire il resto dell’Argentina» prosegue Pierini perché, seguendo un trend del turismo molto attuale, anche Buenos Aires offre ai suoi ospiti tante esperienze: «L’anima della nostra città si esprime nella bellezza del tango, da danzare nelle milonga, e nell’architettura tradizionale dei “bares notables”, dove i mobili sono decorati nel classico Fileteado Porteño, lo stile artistico tipico di Buenos Aires che è patrimonio dell’Unesco dal 2015 e che viene insegnato ai visitatori. E ancora arte, architettura e sport, fondamentale nella promozione turistica della città, con le grandi maratone organizzate a luglio e agosto tra le strade della capitale.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"446098,446103,446101,446099,446100,446102\"]","post_title":"Buenos Aires: la vivace metropoli argentina dove incontrare tradizione e innovazione","post_date":"2023-05-22T13:23:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684761792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell'estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l'erede dell'impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell'albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium.\r

\r

\"Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti - spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell'intrattenimento, della moda e della cultura\", aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra.","post_title":"Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You","post_date":"2023-05-22T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684760363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un risultato eccezionale che ci fa sperare in un 2023 da primato»: Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia commenta così i risultati degli arrivi relativi al periodo gennaio-marzo. Complessivamente, Malta e Gozo hanno ricevuto oltre 443.000 visitatori per una spesa totale salita a 312,4 milioni di euro. L’aumento del numero di visitatori totali ha superato le cifre già record del primo trimestre del 2019, e si sono stabiliti nuovi ulteriori traguardi anche per gli arrivi di alcuni singoli mercati, tra cui l’Italia (fonte: Nso Malta).\r

Nel solo mese di marzo, gli arrivi dall'Italia hanno segnato un +19,6% rispetto al 2019 e a +87,1% se paragonati al 2022, registrando la miglior performance di sempre per questo specifico mese.\r

«Numeri che raccontano di un pubblico italiano che ha imparato a conoscere la varietà di prodotto disponibile nell’arcipelago. Il lavoro che stiamo facendo in VisitMalta, e che sta evidentemente dando i risultati sperati, perché è ormai superato il concetto di stagionalità. L’obiettivo è quello di diversificare sempre di più il prodotto e, pur continuando a mantenere l’attenzione sulle peculiarità principali della destinazione puntare a promuovere la moltitudine di altre caratteristiche di Malta, Gozo e Comino che permettono di vivere una vacanza poliedrica e ricca di possibilità. Questo servirà a garantire un flusso turistico costante tutto l'anno anche in virtù di una crescita sostenibile degli arrivi. Guardiamo al futuro con ottimismo».\r

Le iniziative di marketing, dietro ad un tale successo in una shoulder season, hanno puntato alla promozione del turismo sostenibile, responsabile ed eco-consapevole. I primi tre mesi dell'anno solare sono infatti considerati mesi non di punta e l'attività turistica da gennaio a marzo incoraggia vacanze più attive e zero sprechi alimentari. Si è osservato inoltre che turisti che scelgono di viaggiare durante questi mesi tendono a scegliere alloggi più eco-consapevoli.\r

Da sottolineare che a livello governativo sono state adottate politiche di contenimento del tasso di inflazione che hanno calmierato i prezzi al consumo, con una grande ricaduta a favore del settore turistico, principale fattore economico dell’Arcipelago.\r

VisitMalta sta inoltre lavorando allo sviluppo di alcune località turistiche, tra cui Għadira Promenade, piazza Mellieħa, piazza Birgu e piazza Buġibba. I lavori di implementazione prevedono nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la gestione diretta di alcune spiagge da giugno a settembre. Infine, si continua a investire anche su nicchie di mercato come quelle del turismo religioso, outdoor, sportivo, lifestyle e gastronomico.","post_title":"Malta: è boom di arrivi dall'Italia, marzo registra la miglior performance di sempre","post_date":"2023-05-22T12:30:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684758638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mix di Europa, a cui si aggiunge l'America, i tour multiday e le visite all'insegna dell'arte. Sono le destinazioni più gettonate per la prossima stagione del portale b2b MyItalytotheworld. “In queste ultime settimane stiamo registrando un sostanziale incremento di prenotazioni per la prossima estate da parte delle agenzie registrate sulla nostra area riservata - spiega la general manager, Marella Bagnoli - e tra le mete top ravvisiamo al primo posto il Triangolo Americano, seguito tra gli altri da tour multiday dell’Andalusia, Spagna e le classiche visite guidate dei musei Vaticani e del Louvre”.\r

\r

Grazie all’ampliamento delle pagine dedicate sul sito, le agenzie possono peraltro ora consultare in tempo reale e nel dettaglio ogni singola opzione proposta, selezionando la data di partenza, la lingua, i plus da includere, i servizi a terra e gli hotel, in modo da creare un pacchetto di viaggio tailor made sulla base delle esigenze del cliente. “Nelle sezioni dedicate agli short break, tour e minitour nel mondo, garantiamo poi un valore aggiunto che pochi possono vantare: nessun adeguamento di valuta e nessun costo di iscrizione - prosegue Marella Bagnoli -. Notiamo, dai feedback ricevuti dalle agenzie che ne hanno usufruito, che questo è un plus particolarmente apprezzato e ciò ci fa capire che gli sforzi che stiamo facendo conducono verso i risultati sperati”.\r

\r

","post_title":"Europa, America, arte e tour multiday trainano le vendite di MyItalytotheworld","post_date":"2023-05-22T12:27:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684758433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. \"Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori - spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l'ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi”\r

\r

Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare.\r

\r

Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l'operatore in una nota.\r

\r

\"Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione - conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali”","post_title":"Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel","post_date":"2023-05-22T11:41:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684755700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Deciso recupero per l'industria turistica di Miami: secondo i più recenti dati elaborati dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Greater Miami e Miami Beach hanno accolto nel 2022 più di 26,5 milioni di visitatori nel 2022.\r

In parallelo livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, che corrispondono ad un aumento dell'8% rispetto al 2021. In aumento anche il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021.\r

«Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb -. Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell'occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall'arte alla cultura, all'assistenza sanitaria fino ai trasporti».\r

La ripresa del settore, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 con prenotazioni a livelli record. In prima linea, l'aeroporto internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati internazionali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022.\r

Il mercato delle crociere ha già recuperato i livelli del 2019.\r

Complessivamente, i visitatori internazionali hanno rappresentato il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l'America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432.000 visitatori.\r

Gli obiettivi 2023 includono l'espansione delle offerte e il miglioramento dell'esperienza dei visitatori, offrendo allo stesso tempo campagne di marketing e branding come \"Find Your Miami\", uno sforzo promozionale che mette in mostra la ricchezza culturale dei quartieri di Miami e le esperienze a livello di contea. ","post_title":"La rincorsa di Miami: oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022","post_date":"2023-05-22T11:36:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684755378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_389390\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption]\r

\r

Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo».\r

\r

Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza.\r

Estero su estero\r

Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing.\r

\r

Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_446076\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption]\r

\r

","post_title":"I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming","post_date":"2023-05-22T11:27:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684754864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso sulla linea Savona - Bastia la nuova Mega Victoria di Corsica Sardinia Ferries. La nave è salpata alle 21 con quasi mille passeggeri a bordo e ora è pronta ad affiancare le altre unità della flotta, prevalentemente sulle linee Italia - Corsica, con partenze dai porti di Savona-Vado Ligure e Livorno, con destinazione Bastia e Ile Rousse, per viaggi diurni e notturni.\r

\r

Con i suoi 170 metri di lunghezza, 28 di larghezza e cinque ponti praticabili, la Mega Victoria può accogliere fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, e ha a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Sono 460 le cabine presenti: interne, esterne, lusso e dog friendly. A completare l'offerta a bordo, saloni ampi e molti punti di ristoro: lo Sweet Café, il ristorante à la carte Dolce Vita, il buffet Veranda all you can eat, il self service Yellow’s, l’elegante Dancing Palace, la boutique Shop, una family room firmata Play Mart con giochi per i bimbi da uno a dieci anni, il Lido Beach Bar, sul ponte solarium e due accoglienti sale poltrone.\r

\r

La Mega Victoria è inoltre dotata di un sistema di localizzazione del veicolo nel garage, Parking Memo, attraverso l’app Corsica Ferries o il lettore Qr Code, che orienterà anche i passeggeri tra i ponti e negli spazi. A bordo, uno spazio è dedicato all’eco-programma Yellow Cares, con un compattatore di plastica e lattine utilizzabile dai passeggeri, che potranno contribuire alla salvaguardia del mare.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: la Mega Victoria debutta sulla linea Savona - Bastia","post_date":"2023-05-22T10:38:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684751885000]}]}}