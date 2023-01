Tour2000AmericaLatina riapre il Venezuela con due pacchetti della linea Viaggi Imperdibili Si chiamano Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate e Los Roques Ecoluxury i due nuovi programmi della linea Viaggi Imperdibili di Tour2000AmericaLatina, con cui il to marchigiano riapre finalmente i confini del Paese con capitale Caracas. Si tratta di itinerari a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti. Prima partenza il 4 aprile per Pasqua per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni/nove notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della Terra, Patrimonio dell’umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques, con soggiorno sull’unica isola abitata in una semplice posada a diretto contatto con la natura. La proposta Los Roques Ecoluxury nove giorni/sette notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani è pensata invece per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo ai Caraibi, per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni. “Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante, se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato“, afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina. La programmazione è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner del to per i voli in Sud America. Tutti i voli sono operati dai nuovi Boeing 787 DreamLiner configurati con la nuova cabina di business ed economy class. In alternativa, è possibile acquistare la premium economy, laddove operi il Boeing 787 DreamLiner configurato con cabina premium.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben quattro le novità 2023 nella squadra di manager del gruppo Barceló in Italia, e in particolare in tre strutture capitoline, nonché negli uffici di Roma. Marco Cottone è quindi il nuovo direttore del Barceló Aran Mantegna: lavora nel gruppo alberghiero spagnolo dal 2013, dove ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà della compagnia in Italia, a Milano e ancora Roma, nonché in Spagna, a Barcellona e a Siviglia. Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia è invece Niccolò Piacenza: nel 2017 si trasferisce in Spagna, Paesi in cui sviluppa la propria carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, alle isole Baleari e alle Canarie. Rientra quindi a Roma come responsabile per la gestione di questo albergo, che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano. Appena arrivato dalle isole Canarie, Alberto Lopez ricopre ora la direzione generale dell'hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza pregressa include, tra le altre, attività nelle operazioni alberghiere di alberghi e resort nei Caraibi, a Cuba e nella Repubblica Dominicana. Infine, Leonardo Melro è stato nominato direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha ricoperto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team marketing, reservations, proactive sales e mice. “Il rafforzamento del nostro management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni nella Penisola”, sottolinea lo stess Cottone, neodirettore del Barceló Aran Mantegna. [post_title] => Il 2023 si apre con quattro novità nel management Barceló in Italia [post_date] => 2023-01-24T14:06:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674569186000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate e Los Roques Ecoluxury i due nuovi programmi della linea Viaggi Imperdibili di Tour2000AmericaLatina, con cui il to marchigiano riapre finalmente i confini del Paese con capitale Caracas. Si tratta di itinerari a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti. Prima partenza il 4 aprile per Pasqua per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni/nove notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della Terra, Patrimonio dell’umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques, con soggiorno sull’unica isola abitata in una semplice posada a diretto contatto con la natura. La proposta Los Roques Ecoluxury nove giorni/sette notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani è pensata invece per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo ai Caraibi, per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni. “Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante, se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato", afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina. La programmazione è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner del to per i voli in Sud America. Tutti i voli sono operati dai nuovi Boeing 787 DreamLiner configurati con la nuova cabina di business ed economy class. In alternativa, è possibile acquistare la premium economy, laddove operi il Boeing 787 DreamLiner configurato con cabina premium. [post_title] => Tour2000AmericaLatina riapre il Venezuela con due pacchetti della linea Viaggi Imperdibili [post_date] => 2023-01-24T13:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674565854000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri importanti e davvero incoraggianti per Kel 12 che ha chiuso il bilancio 2021-22 allo scorso 30 settembre con un giro d'affari complessivo praticamente sui livelli del 2019: quasi a quota 13 milioni di euro, contro i 13,7 milioni registrati nell'anno pre-Covid. Ma quello che è forse più importante è il dato sui margini, che hanno raggiunto livelli persino superiori, grazie a tassi di riempimento davvero elevati. "L'ultimo bilancio è andato meglio di quanto ci aspettassimo dalla ripresa del mercato - racconta il presidente Kel 12, Massimo Grossi -. Abbiamo infatti chiuso con un ebit oltre i 500 mila euro (profitti ante-imposte e interessi, ndr), mentre gli utili netti si sono attestati sopra i 250 mila euro. Numeri apparentemente non enormi, ma chi conosce le marginalità medie del nostro settore sa quanto siano in realtà significativi". E il 2022/23 sta andando ancora meglio: "A oggi abbiamo già raggiunto i risultati del 2022 - rivela infatti l'amministratore delegato del to, Gianluca Rubino -. A parità di periodo siamo al 30% in più per entrambi i brand (Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi acquisito in piena pandemia, ndr). Per la chiusura dell'anno finanziario prevediamo di toccare quota 22 milioni di euro di fatturato, contro i 19 milioni che i due marchi distinti hanno messo a segno in totale nel 2019". L'obiettivo è quindi di salire ulteriormente a 25 milioni nel giro di tre anni. "A prima vista potrebbe sembrare un traguardo poco sfidante, dati i trend di crescita attuali - aggiunge Rubino -. Ma occorre tener conto della nostra tipologia di prodotto, che non permette uno sviluppo esponenziale dell'offerta. Basti pensare al fatto che la nostra linea più importante (quella dei viaggi con esperti rappresenta l'80% del nostro business complessivo) nel periodo di Capodanno ha registrato un record di 51 partenze. Ed è davvero difficile anche solo pensare di aumentare ulteriormente il numero di archeologi, antropologi, biologi... coinvolti come esperti nei nostri viaggi". Per il prossimo futuro, l'operatore milanese pensa quindi a incrementare ulteriormente l'integrazione verticale del prodotto, tramite joint venture ad hoc con i partner locali, come per esempio è già avvenuto per le due dahabeye egiziane. "Si tratta di operazioni che ci consentono di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - sottolinea Rubino -. Prossimamente pensiamo ad altre iniziative simili in Algeria, Arabia Saudita, Namibia, e India". Per quanto riguarda i clienti finali, i piani sono di incrementare ulteriormente il già elevato livello di engagement dei viaggiatori. "Pochi mesi fa abbiamo lanciato un nostro programma fedeltà, il Travel Klab, in collaborazione con Europ Assistance, mentre per l'estate sarà pronta una app proprietaria, pensata per facilitare la fruizione dei nostri servizi in viaggio". Infine, lato distribuzione, il focus rimane decisamente sulla formazione. "Data la peculiarità del nostro prodotto, storicamente lavoriamo con un panel di agenzie selezionate che oggi sono circa 300-400 - conclude Rubino -. Con un centinaio di loro conduciamo anche operazioni di co-marketing, per esempio per l'organizzazione di eventi e incontri con i nostri esperti, soprattutto nelle località più lontane dalle nostre sedi, che fatichiamo a raggiungere da soli". [post_title] => Kel 12: fatturato a livelli pre-Covid; i margini persino meglio [post_date] => 2023-01-24T12:46:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674564394000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione entra a far parte dell’esclusivo portfolio dei luxury travel partners di Virtuoso, che comprende oltre 2.200 membri selezionati in più di 100 paesi. Secondo Federico Versari, General Manager dell’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, l’inclusione in Virtuoso offre nuove opportunità in ambito sales e marketing con gli oltre 20.000 luxury travel advisor appartenenti al network e alla loro clientela di alto livello. Con circa 25-30 miliardi di dollari all’anno in prenotazioni generati dalle agenzie di Virtuoso a livello globale, il network è il più significativo nel mondo del luxury travel. “Il processo di selezione ed accettazione di Virtuoso è incredibilmente selettivo, per questo motivo diventare un preferred partner è per noi un vero onore.” commenta Federico Versari, general manager dell’Helvetia & Bristol “La reputazione che le agenzie associate a Virtuoso hanno per la straordinaria dedizione ai loro clienti si adatta perfettamente all’approccio sartoriale al servizio, che è una delle caratteristiche più importanti del nostro hotel. Il nostro team segue la filosofia dell’autentica ospitalità italiana, accogliendo gli ospiti con cortesia ed expertise. La sincerità, l’empatia e passione nel creare un’esperienza di soggiorno indimenticabile lasciano una traccia indelebile nei nostri ospiti anche dopo la loro partenza. Ora che siamo parte di questa rete, non vediamo l’ora di offrire ai consulenti e clienti di Virtuoso un’esperienza ancor più speciale, in grado di superare le loro aspettative.” Helvetia & Bristol si unisce così a Virtuoso, collezione dei migliori hotel di lusso, resort, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator ed altre realtà del mondo travel in tutto il mondo. Questi partner, specializzati in servizi ed esperienze d’eccellenza, offrono opportunità di viaggio uniche e di grande valore. Questi prestigiosi partner vengono promossi tramite il network a tutti i clienti Virtuoso e alle sue agenzie attraverso molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la Virtuoso Travel Week, il più importante happening mondiale dedicato ai viaggi di lusso. L’inclusione di Helvetia & Bristol in Virtuoso consente anche di creare connessioni dirette con le principali travel agency di turismo leisure nel Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. [post_title] => Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione ora fa parte di Virtuoso [post_date] => 2023-01-24T11:25:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674559507000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airlink torna a operare, dal prossimo 30 gennaio, i collegamenti di linea fra il Sudafrica e il Madagascar, dopo una sospensione di quasi tre anni. La ripresa dei voli che collegano Johannesburg con Antananarivo segue la revoca delle restrizioni di viaggio in Madagascar e il conseguente divieto di operare servizi aerei da e per il Sudafrica. Il Sudafrica è un importante mercato e un collegamento strategico per la catena di approvvigionamento del settore turistico business e leisure del Madagascar. L'aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg sorge in una posizione ideale sia per le aziende basate in Madagascar sia per i viaggiatori che desiderano visitare le località all'interno del Sudafrica. Inoltre, grazie alle compagnie aeree partner di Airlink, possono raggiungere numerose destinazioni nelle Americhe, Regno Unito e Europa. Il servizio Johannesburg-Antananarivo, operato con Embraer, riprenderà con un volo settimanale ogni lunedì, per poi incrementare a tre voli settimanali dal 14 febbraio 2023. L’intenzione è di ripristinare i collegamenti quotidiani con l'aumento della domanda. [post_title] => Airlink torna in Madagascar con il ripristino dei voli da Johannesburg ad Antananarivo [post_date] => 2023-01-24T10:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674556185000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates in accelerata sull'estate italiana con una crescita delle frequenze operate verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con il vettore da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno i loro viaggi. Nel dettaglio, dal prossimo 26 marzo la Venezia-Dubai sarà servita da un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300er, il collegamento aggiuntivo partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno decollerà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20. Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l'operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Bologna invece vedrà, dal 1° maggio, l'aggiunta di una frequenza che porterà a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Sulla rotta un Boeing 777-300er che partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15. [post_title] => Emirates accelera da Venezia e Bologna con un maggior numero di frequenze [post_date] => 2023-01-23T15:22:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674487330000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Natale sopra le aspettative per Quality Group, a cui sta seguendo una prima parte dell'anno in cui l'andamento delle prenotazioni si mantiene sui livelli pre-Covid. "E le cose durante le festività sarebbero potute andare anche meglio, se non ci fossero stati alcuni colli di bottiglia, come i prezzi e la difficoltà a reperire determinati servizi in alcune destinazioni - rivela il direttore commerciale, Marco Peci -. Comunque, il fatturato di dicembre è stato il medesimo del 2019. L’intero inverno, per la verità, è sulla stessa linea, pur con un assortimento diverso di destinazioni vendute". Per la prossima estate le mete top dell'operatore torinese sono quindi Nord Europa, Giappone, Africa Australe e Stati Uniti. C'è insomma grande fiducia sul futuro dei viaggi in casa Quality, anche se naturalmente non mancano le sfide. Una parte delle preoccupazioni riguarda in particolare la situazione socio-economica che il mondo sta attraversando. "In generale i segnali però sono davvero buoni – conclude Peci -. Almeno per quanto riguarda la predisposizione al viaggio del target di clientela a cui ci rivolgiamo. Naturalmente i flussi cambiano e si rivolgono laddove la moda e il contesto politico e sociale locale viene ritenuto più sereno". [post_title] => Peci, Quality: da dicembre fatturato e prenotazioni sui livelli del 2019 [post_date] => 2023-01-23T11:02:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674471742000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2019, Ryanair ha battuto il record di vendite del fine settimana con 1.600.000 biglietti. Erano tempi fantastici che si sono riprodotti di nuovo: lo scorso fine settimana, il 14 gennaio, la compagnia aerea irlandese ha superato i due milioni, il 25% in più rispetto al precedente record. La settimana, compresi i giorni feriali, ha sfiorato appena i cinque milioni di viaggi venduti, con una particolare concentrazione nel periodo pasquale. Ma più importante per Ryanair: il prezzo medio continua a salire. Si è passati dai quasi 40 euro di prima della pandemia ai 50 dell'anno scorso. E ora si trova a 54 euro. O'Leary ha confermato che la domanda continua ad essere forte. E il manager la scalda dicendo che quest'estate i prezzi saliranno di più, soprattutto se continueranno a esserci i saldi come finora, che sembrano insensibili ai rincari. L'amministratore delegato del gruppo ha spiegato ai media che questo inverno, che è ancora in corso, le cose erano andate abbastanza bene, al punto che praticamente non è dovuto andare alle offerte a 9,99, così comuni nella compagnia irlandese. Le buone notizie si stanno moltiplicando al quartier generale di Dublino, perché O'Leary ha indicato di avere l'impressione che la Boeing possa essere in grado di consegnare i cinquanta aerei che aveva promesso. Con più aerei e con i piloti addestrati, con i biglietti venduti, non resta che mettere i soldi nella cassetta. Secondo i media, Ryanair trasporterà 185 milioni di passeggeri in questo anno fiscale (che inizia ad aprile), anche più dei 168 milioni dell'anno appena concluso. [post_title] => Ryanair: il 14 gennaio il vettore ha superato i 2 milioni di biglietti venduti [post_date] => 2023-01-23T10:52:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674471130000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437740 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437743" align="alignleft" width="278"] Cindi Occhuizzo[/caption] Uno spazio hub per ritrovarsi, rilassarsi e passare momenti in compagnia in un ambiente privato. E' l'opportunità offerta da Journey Together Gatherings, la nuova formula per i viaggi di gruppo di Explora Journeys, che si aggiunge ai programmi Journey Together e Journey Together+. Dedicata a chi prenota almeno tre o massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean Penthouse od Ocean Residence, dà la possibilità di sfruttare uno di questi spazi appunto come hub privato. In più, i viaggiatori con figli potranno usufruire del viaggio omaggio per un bambino minorenne per suite, oltre ai trasferimenti gratuiti alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso la formula Journey Together Gathering. Responsabile del programma sarà Cindi Occhuizzo, charter and Journey Together lead. Dopo 30 anni di esperienza nei viaggi di lusso, al servizio di rinomati brand crocieristici come Kuoni, Disney Cruise Line e Regent Seven Seas Cruises, Cindi porta in Explora Journeys la competenza maturata nel settore dell'ospitalità e dei viaggi internazionali. Cindi ha sviluppato negli anni rapporti con pianificatori di eventi, incentive house e meeting planner aziendali in tutto il mondo, accumulando una vasta conoscenza di questo mercato. Cindi sarà coadiuvata da Vilma Moutsatsos, Journey Together and charter operations expert, che vanta oltre 24 anni di esperienza e nella gestione delle complessità dei viaggi di gruppo di lusso e di altri eventi di grandi dimensioni. Per gli agenti, i termini attuali includono il primo programma di pagamento di commissioni progressivo del settore: un tasso fino al 18% sui viaggi e al 10% per i servizi accessori, con il pagamento alla ricezione dell'acconto, nessuna tariffa non commissionabile e pagamento di commissioni sulle penali di cancellazione. [post_title] => Explora Journeys lancia la formula Journey Together Gatherings per i viaggi di gruppo [post_date] => 2023-01-23T10:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674470667000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tour2000americalatina riapre il venezuela con due pacchetti della linea viaggi imperdibili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3433,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben quattro le novità 2023 nella squadra di manager del gruppo Barceló in Italia, e in particolare in tre strutture capitoline, nonché negli uffici di Roma. Marco Cottone è quindi il nuovo direttore del Barceló Aran Mantegna: lavora nel gruppo alberghiero spagnolo dal 2013, dove ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà della compagnia in Italia, a Milano e ancora Roma, nonché in Spagna, a Barcellona e a Siviglia.\r

\r

Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia è invece Niccolò Piacenza: nel 2017 si trasferisce in Spagna, Paesi in cui sviluppa la propria carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, alle isole Baleari e alle Canarie. Rientra quindi a Roma come responsabile per la gestione di questo albergo, che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano.\r

\r

Appena arrivato dalle isole Canarie, Alberto Lopez ricopre ora la direzione generale dell'hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza pregressa include, tra le altre, attività nelle operazioni alberghiere di alberghi e resort nei Caraibi, a Cuba e nella Repubblica Dominicana.\r

\r

Infine, Leonardo Melro è stato nominato direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha ricoperto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team marketing, reservations, proactive sales e mice.\r

\r

“Il rafforzamento del nostro management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni nella Penisola”, sottolinea lo stess Cottone, neodirettore del Barceló Aran Mantegna.","post_title":"Il 2023 si apre con quattro novità nel management Barceló in Italia","post_date":"2023-01-24T14:06:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674569186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate e Los Roques Ecoluxury i due nuovi programmi della linea Viaggi Imperdibili di Tour2000AmericaLatina, con cui il to marchigiano riapre finalmente i confini del Paese con capitale Caracas. Si tratta di itinerari a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti.\r

\r

Prima partenza il 4 aprile per Pasqua per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni/nove notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della Terra, Patrimonio dell’umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques, con soggiorno sull’unica isola abitata in una semplice posada a diretto contatto con la natura. La proposta Los Roques Ecoluxury nove giorni/sette notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani è pensata invece per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo ai Caraibi, per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni.\r

\r

“Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante, se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato\", afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina. La programmazione è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner del to per i voli in Sud America. Tutti i voli sono operati dai nuovi Boeing 787 DreamLiner configurati con la nuova cabina di business ed economy class. In alternativa, è possibile acquistare la premium economy, laddove operi il Boeing 787 DreamLiner configurato con cabina premium.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina riapre il Venezuela con due pacchetti della linea Viaggi Imperdibili","post_date":"2023-01-24T13:10:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674565854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri importanti e davvero incoraggianti per Kel 12 che ha chiuso il bilancio 2021-22 allo scorso 30 settembre con un giro d'affari complessivo praticamente sui livelli del 2019: quasi a quota 13 milioni di euro, contro i 13,7 milioni registrati nell'anno pre-Covid. Ma quello che è forse più importante è il dato sui margini, che hanno raggiunto livelli persino superiori, grazie a tassi di riempimento davvero elevati. \"L'ultimo bilancio è andato meglio di quanto ci aspettassimo dalla ripresa del mercato - racconta il presidente Kel 12, Massimo Grossi -. Abbiamo infatti chiuso con un ebit oltre i 500 mila euro (profitti ante-imposte e interessi, ndr), mentre gli utili netti si sono attestati sopra i 250 mila euro. Numeri apparentemente non enormi, ma chi conosce le marginalità medie del nostro settore sa quanto siano in realtà significativi\".\r

\r

E il 2022/23 sta andando ancora meglio: \"A oggi abbiamo già raggiunto i risultati del 2022 - rivela infatti l'amministratore delegato del to, Gianluca Rubino -. A parità di periodo siamo al 30% in più per entrambi i brand (Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi acquisito in piena pandemia, ndr). Per la chiusura dell'anno finanziario prevediamo di toccare quota 22 milioni di euro di fatturato, contro i 19 milioni che i due marchi distinti hanno messo a segno in totale nel 2019\". L'obiettivo è quindi di salire ulteriormente a 25 milioni nel giro di tre anni. \"A prima vista potrebbe sembrare un traguardo poco sfidante, dati i trend di crescita attuali - aggiunge Rubino -. Ma occorre tener conto della nostra tipologia di prodotto, che non permette uno sviluppo esponenziale dell'offerta. Basti pensare al fatto che la nostra linea più importante (quella dei viaggi con esperti rappresenta l'80% del nostro business complessivo) nel periodo di Capodanno ha registrato un record di 51 partenze. Ed è davvero difficile anche solo pensare di aumentare ulteriormente il numero di archeologi, antropologi, biologi... coinvolti come esperti nei nostri viaggi\".\r

\r

Per il prossimo futuro, l'operatore milanese pensa quindi a incrementare ulteriormente l'integrazione verticale del prodotto, tramite joint venture ad hoc con i partner locali, come per esempio è già avvenuto per le due dahabeye egiziane. \"Si tratta di operazioni che ci consentono di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - sottolinea Rubino -. Prossimamente pensiamo ad altre iniziative simili in Algeria, Arabia Saudita, Namibia, e India\".\r

\r

Per quanto riguarda i clienti finali, i piani sono di incrementare ulteriormente il già elevato livello di engagement dei viaggiatori. \"Pochi mesi fa abbiamo lanciato un nostro programma fedeltà, il Travel Klab, in collaborazione con Europ Assistance, mentre per l'estate sarà pronta una app proprietaria, pensata per facilitare la fruizione dei nostri servizi in viaggio\". Infine, lato distribuzione, il focus rimane decisamente sulla formazione. \"Data la peculiarità del nostro prodotto, storicamente lavoriamo con un panel di agenzie selezionate che oggi sono circa 300-400 - conclude Rubino -. Con un centinaio di loro conduciamo anche operazioni di co-marketing, per esempio per l'organizzazione di eventi e incontri con i nostri esperti, soprattutto nelle località più lontane dalle nostre sedi, che fatichiamo a raggiungere da soli\".","post_title":"Kel 12: fatturato a livelli pre-Covid; i margini persino meglio","post_date":"2023-01-24T12:46:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674564394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione entra a far parte dell’esclusivo portfolio dei luxury travel partners di Virtuoso, che comprende oltre 2.200 membri selezionati in più di 100 paesi. Secondo Federico Versari, General Manager dell’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, l’inclusione in Virtuoso offre nuove opportunità in ambito sales e marketing con gli oltre 20.000 luxury travel advisor appartenenti al network e alla loro clientela di alto livello. Con circa 25-30 miliardi di dollari all’anno in prenotazioni generati dalle agenzie di Virtuoso a livello globale, il network è il più significativo nel mondo del luxury travel.\r

\r

“Il processo di selezione ed accettazione di Virtuoso è incredibilmente selettivo, per questo motivo diventare un preferred partner è per noi un vero onore.” commenta Federico Versari, general manager dell’Helvetia & Bristol “La reputazione che le agenzie associate a Virtuoso hanno per la straordinaria dedizione ai loro clienti si adatta perfettamente all’approccio sartoriale al servizio, che è una delle caratteristiche più importanti del nostro hotel. Il nostro team segue la filosofia dell’autentica ospitalità italiana, accogliendo gli ospiti con cortesia ed expertise. La sincerità, l’empatia e passione nel creare un’esperienza di soggiorno indimenticabile lasciano una traccia indelebile nei nostri ospiti anche dopo la loro partenza. Ora che siamo parte di questa rete, non vediamo l’ora di offrire ai consulenti e clienti di Virtuoso un’esperienza ancor più speciale, in grado di superare le loro aspettative.”\r

\r

Helvetia & Bristol si unisce così a Virtuoso, collezione dei migliori hotel di lusso, resort, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator ed altre realtà del mondo travel in tutto il mondo. Questi partner, specializzati in servizi ed esperienze d’eccellenza, offrono opportunità di viaggio uniche e di grande valore. Questi prestigiosi partner vengono promossi tramite il network a tutti i clienti Virtuoso e alle sue agenzie attraverso molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la Virtuoso Travel Week, il più importante happening mondiale dedicato ai viaggi di lusso.\r

L’inclusione di Helvetia & Bristol in Virtuoso consente anche di creare connessioni dirette con le principali travel agency di turismo leisure nel Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente.","post_title":"Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione ora fa parte di Virtuoso","post_date":"2023-01-24T11:25:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674559507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airlink torna a operare, dal prossimo 30 gennaio, i collegamenti di linea fra il Sudafrica e il Madagascar, dopo una sospensione di quasi tre anni. La ripresa dei voli che collegano Johannesburg con Antananarivo segue la revoca delle restrizioni di viaggio in Madagascar e il conseguente divieto di operare servizi aerei da e per il Sudafrica.\r

\r

Il Sudafrica è un importante mercato e un collegamento strategico per la catena di approvvigionamento del settore turistico business e leisure del Madagascar. L'aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg sorge in una posizione ideale sia per le aziende basate in Madagascar sia per i viaggiatori che desiderano visitare le località all'interno del Sudafrica. Inoltre, grazie alle compagnie aeree partner di Airlink, possono raggiungere numerose destinazioni nelle Americhe, Regno Unito e Europa.\r

\r

Il servizio Johannesburg-Antananarivo, operato con Embraer, riprenderà con un volo settimanale ogni lunedì, per poi incrementare a tre voli settimanali dal 14 febbraio 2023. L’intenzione è di ripristinare i collegamenti quotidiani con l'aumento della domanda.","post_title":"Airlink torna in Madagascar con il ripristino dei voli da Johannesburg ad Antananarivo","post_date":"2023-01-24T10:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674556185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates in accelerata sull'estate italiana con una crescita delle frequenze operate verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con il vettore da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno i loro viaggi.\r

Nel dettaglio, dal prossimo 26 marzo la Venezia-Dubai sarà servita da un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300er, il collegamento aggiuntivo partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno decollerà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20. Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l'operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia.\r

Bologna invece vedrà, dal 1° maggio, l'aggiunta di una frequenza che porterà a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Sulla rotta un Boeing 777-300er che partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15.","post_title":"Emirates accelera da Venezia e Bologna con un maggior numero di frequenze","post_date":"2023-01-23T15:22:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674487330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Natale sopra le aspettative per Quality Group, a cui sta seguendo una prima parte dell'anno in cui l'andamento delle prenotazioni si mantiene sui livelli pre-Covid. \"E le cose durante le festività sarebbero potute andare anche meglio, se non ci fossero stati alcuni colli di bottiglia, come i prezzi e la difficoltà a reperire determinati servizi in alcune destinazioni - rivela il direttore commerciale, Marco Peci -. Comunque, il fatturato di dicembre è stato il medesimo del 2019. L’intero inverno, per la verità, è sulla stessa linea, pur con un assortimento diverso di destinazioni vendute\".\r

\r

Per la prossima estate le mete top dell'operatore torinese sono quindi Nord Europa, Giappone, Africa Australe e Stati Uniti. C'è insomma grande fiducia sul futuro dei viaggi in casa Quality, anche se naturalmente non mancano le sfide. Una parte delle preoccupazioni riguarda in particolare la situazione socio-economica che il mondo sta attraversando. \"In generale i segnali però sono davvero buoni – conclude Peci -. Almeno per quanto riguarda la predisposizione al viaggio del target di clientela a cui ci rivolgiamo. Naturalmente i flussi cambiano e si rivolgono laddove la moda e il contesto politico e sociale locale viene ritenuto più sereno\".","post_title":"Peci, Quality: da dicembre fatturato e prenotazioni sui livelli del 2019","post_date":"2023-01-23T11:02:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674471742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2019, Ryanair ha battuto il record di vendite del fine settimana con 1.600.000 biglietti. Erano tempi fantastici che si sono riprodotti di nuovo: lo scorso fine settimana, il 14 gennaio, la compagnia aerea irlandese ha superato i due milioni, il 25% in più rispetto al precedente record. \r

\r

La settimana, compresi i giorni feriali, ha sfiorato appena i cinque milioni di viaggi venduti, con una particolare concentrazione nel periodo pasquale.\r

\r

Ma più importante per Ryanair: il prezzo medio continua a salire. Si è passati dai quasi 40 euro di prima della pandemia ai 50 dell'anno scorso. E ora si trova a 54 euro.\r

\r

O'Leary ha confermato che la domanda continua ad essere forte. E il manager la scalda dicendo che quest'estate i prezzi saliranno di più, soprattutto se continueranno a esserci i saldi come finora, che sembrano insensibili ai rincari.\r

\r

L'amministratore delegato del gruppo ha spiegato ai media che questo inverno, che è ancora in corso, le cose erano andate abbastanza bene, al punto che praticamente non è dovuto andare alle offerte a 9,99, così comuni nella compagnia irlandese.\r

\r

Le buone notizie si stanno moltiplicando al quartier generale di Dublino, perché O'Leary ha indicato di avere l'impressione che la Boeing possa essere in grado di consegnare i cinquanta aerei che aveva promesso. Con più aerei e con i piloti addestrati, con i biglietti venduti, non resta che mettere i soldi nella cassetta.\r

\r

Secondo i media, Ryanair trasporterà 185 milioni di passeggeri in questo anno fiscale (che inizia ad aprile), anche più dei 168 milioni dell'anno appena concluso.","post_title":"Ryanair: il 14 gennaio il vettore ha superato i 2 milioni di biglietti venduti","post_date":"2023-01-23T10:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674471130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437743\" align=\"alignleft\" width=\"278\"] Cindi Occhuizzo[/caption]\r

\r

Uno spazio hub per ritrovarsi, rilassarsi e passare momenti in compagnia in un ambiente privato. E' l'opportunità offerta da Journey Together Gatherings, la nuova formula per i viaggi di gruppo di Explora Journeys, che si aggiunge ai programmi Journey Together e Journey Together+. Dedicata a chi prenota almeno tre o massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean Penthouse od Ocean Residence, dà la possibilità di sfruttare uno di questi spazi appunto come hub privato. In più, i viaggiatori con figli potranno usufruire del viaggio omaggio per un bambino minorenne per suite, oltre ai trasferimenti gratuiti alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso la formula Journey Together Gathering.\r

\r

Responsabile del programma sarà Cindi Occhuizzo, charter and Journey Together lead. Dopo 30 anni di esperienza nei viaggi di lusso, al servizio di rinomati brand crocieristici come Kuoni, Disney Cruise Line e Regent Seven Seas Cruises, Cindi porta in Explora Journeys la competenza maturata nel settore dell'ospitalità e dei viaggi internazionali. Cindi ha sviluppato negli anni rapporti con pianificatori di eventi, incentive house e meeting planner aziendali in tutto il mondo, accumulando una vasta conoscenza di questo mercato. Cindi sarà coadiuvata da Vilma Moutsatsos, Journey Together and charter operations expert, che vanta oltre 24 anni di esperienza e nella gestione delle complessità dei viaggi di gruppo di lusso e di altri eventi di grandi dimensioni.\r

\r

Per gli agenti, i termini attuali includono il primo programma di pagamento di commissioni progressivo del settore: un tasso fino al 18% sui viaggi e al 10% per i servizi accessori, con il pagamento alla ricezione dell'acconto, nessuna tariffa non commissionabile e pagamento di commissioni sulle penali di cancellazione.","post_title":"Explora Journeys lancia la formula Journey Together Gatherings per i viaggi di gruppo","post_date":"2023-01-23T10:44:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674470667000]}]}}