Torna la video serie Embark with Ncl: focus su chi non è mai stato in crociera

Dopo il successo della prima stagione, che ha ottenuto quasi 3 milioni di visualizzazioni, torna la serie video online di Norwegian Cruise Line, Embark with Ncl: il primo episodio, diviso in due parti, è già disponibile sul sito. La seconda stagione si concentrerà sulle offerte di alto livello a bordo e a terra, nonché sulle destinazioni preferite dagli ospiti, a cominciare dai Caraibi. Inoltre, Zay Harding, tv celebrity americano ed esperto viaggiatore, accompagnerà gli spettatori come conduttore, raccontando le sue avventure in crociera in tutto il mondo.

“La cosa più entusiasmante di questa nuova stagione è la rilevanza dei contenuti per i viaggiatori che potrebbero non avere familiarità con le crociere – spiega Christine Da Silva, senior vice president of branding and communications di Norwegian Cruise Line -. La prima stagione ci ha dato l’opportunità di entrare in contatto con gli ospiti più fedeli, con coloro che ci conoscono e a cui mancava essere in mare con noi. La seconda è tutta incentrata sull’esperienza del cibo, sull’intrattenimento e sui luoghi incredibili che visitiamo. Siamo felici di condividere tutto il meglio della crociera con chiunque desideri vedere il mondo”.