Swan Hellenic: debutta il nuovo servizio personalizzato ‘Celebration Voyages’ “Celebration Voyages” è il nuovo servizio lanciato da Swan Hellenic per trasformare ogni momento importante del viaggio della vita in una serie di celebrazioni personalizzate indimenticabili con la famiglia e gli amici, navigando in luoghi remoti e unici del pianeta con uno stile distintivo. Dai compleanni ai fidanzamenti, dagli addii al celibato e nubilato alle lune di miele e anniversari, al lancio di nuovi prodotti, pubblicazioni di libri e album, promozioni sul lavoro e pensionamenti, fino alle celebrazioni di amicizia e ai meeting di lavoro. Con proposte che spaziano dai gioielli del Mediterraneo alle coste dell’Africa e nei ghiacci ai confini della terra, la scelta di Swan Hellenic è ampia e il servizio è stato progettato in modo che ogni aspetto dell’esperienza di crociera culturale possa essere personalizzato a piacere, ad esempio con massaggi di coppia, cene private e spettacoli musicali, conferenze tenute da esperti personali ed escursioni individuali a terra. “Celebration Voyages” segue le orme dei pacchetti personalizzati ‘Love Aboard’ di Swan Hellenic, già apprezzati per le cerimonie romantiche in mare e tutto ciò che le accompagna, lanciati il giorno di San Valentino di quest’anno. «Questo nostro servizio trasformativo rappresenta la massima espressione della nostra passione per portare le persone a celebrare ciò che è speciale nella loro vita con i loro cari, esplorando i luoghi più straordinari della terra» afferma Patrizia Iantorno, chief commercial officer di Swan Hellenic, Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ara Maris, nuovo hotel 5 stelle lusso nel cuore della Penisola Sorrentina, debutta nel portafoglio di partner Virtuoso. «Essere accolti da Virtuoso è un onore e una conferma della qualità e della filosofia su cui Ara Maris è stato concepito - afferma Niccolò Manniello proprietario della struttura -. Condividiamo con Virtuoso la visione di un’ospitalità autentica, personalizzata e curata in ogni dettaglio. Siamo entusiasti di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti esperienze memorabili che riflettano la vera essenza dell’eccellenza italiana». Situato nel centro di Sorrento, con vista sul Golfo di Napoli e un design contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, Ara Maris è un rifugio di charme per viaggiatori in cerca di bellezza, benessere e autenticità. L’hotel offre camere e suite dalla ricercata raffinatezza, una rooftop con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Penisole Sorrentina, un giardino rigoglioso, esperienze gastronomiche ispirate alla cucina locale, e un servizio sempre attento e discreto. L'Ara Maris offrirà vantaggi esclusivi per i clienti Virtuoso: upgrade all’arrivo, soggetto a disponibilità; colazione completa quotidiana per due persone per camera, servita nel ristorante (già inclusa nelle tariffe); credito di $100 USD da utilizzare durante il soggiorno (non cumulabile, non valido sulla tariffa della camera, nessun valore monetario se non utilizzato). E ancora, omaggio di benvenuto in camera, early check-in e late check-out, soggetti a disponibilità, Wi-Fi gratuito e accessi privilegiati ed esperienze su misura. Le agenzie affiliate a Virtuoso - che riunisce oltre 2.300 fornitori selezionati in 100 Paesi - generano vendite annuali stimate in 35 miliardi di dollari, confermando il network come leader assoluto nel settore. [post_title] => Sorrento: il 5 stelle Ara Maris debutta nel circuito dei partner Virtuoso [post_date] => 2025-05-13T15:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747149603000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams Odigeo e AXA Partners annunciano oggi una partnership strategica volta a migliorare la protezione e la flessibilità dei viaggi per i consumatori. AXA Partners è ora infatti il partner assicurativo dei principali brand di viaggio di eDreams Odigeo in 15 Paesi europei servendo milioni di clienti. I prodotti assicurativi potenziati offriranno le migliori coperture di viaggio sul mercato, proteggendo i clienti e garantendo loro tranquillità dal momento della prenotazione fino al rientro a casa. Adelane Mecellem, Regional ceo di AXA Partners, ha aggiunto: "In AXA Partners siamo profondamente impegnati a offrire ai nostri clienti il meglio. Ogni giorno lavoriamo per fornire un servizio eccezionale, comprendendo a fondo le loro esigenze. Questa partnership con eDreams ODIGEO, leader del settore con una forte presenza a livello globale, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità." L’ampia gamma di coperture include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro. Poiché flessibilità e serenità sono diventate elementi fondamentali per i viaggiatori, questa partnership risponde direttamente a tali esigenze offrendo soluzioni assicurative e di assistenza personalizzate per migliorare l’esperienza di viaggio. César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: "Unendo le forze con AXA Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità. La nostra esperienza tecnologica e nel settore dei viaggi, unita alle soluzioni di protezione all'avanguardia di AXA Partners, renderà i viaggi più facili e confortevoli che mai. Una figura chiave che porta in azienda una visione strategica solida, una profonda competenza finanziaria e un approccio moderno alla gestione economica. «Con un profilo che unisce rigore analitico, leadership operativa e mindset digitale - spiega una nota della società - Enrico assume la responsabilità di tutte le leve economico-finanziarie della nostra crescita. Dalla contabilità al controllo di gestione, dalla tesoreria alla finanza straordinaria, fino alla gestione dei rapporti economico-finanziari con clienti e fornitori, sarà il punto di riferimento per garantire equilibrio, sostenibilità e capacità decisionale». Nei giorni scorsi Ixpira ha inoltre lanciato il nuovo spazio digitale corporate, all’interno della nuova piattaforma, un progetto pensato per “raccontare” l’azienda dall’interno ai suoi partner storici e fidelizzati, ma anche a nuovi possibili clienti. Qui le agenzie e gli operatori trovano una nuova sezione dedicata all’identità aziendale, dove mission, vision e valori vengono condivisi con chi legge anche attraverso un video dedicato alla brand identity di Ixpira e uno spazio-vetrina per presentare i servizi, le soluzioni tecnologiche e l’approccio b2b che Ixpira mette a disposizione di agenzie di viaggi, hotel e operatori. «Arricchire la nostra presenza digitale con il nuovo spazio non è solo una questione di immagine, ma una leva concreta per semplificare, rafforzare e far crescere le relazioni con partner, clienti e stakeholder - ha sottolineato il managing director Sergio Luongo -. Questo spazio digitale nasce per essere un hub aperto, non solo per agenzie di viaggi, hotel partner, dmc ed enti del turismo, ma anche per offrire un punto di atterraggio accessibile al cliente finale, che può così entrare in contatto – seppur indirettamente – con le agenzie che collaborano con noi, valorizzando ulteriormente la nostra rete». Altra novità, è la mappatura territoriale tematica, nata per supportare gli agenti nella costruzione di itinerari su misura e in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più ispirati da contenuti social e da esperienze personalizzate. Il progetto ha già preso il via in alcune delle aree turisticamente più strategiche del Paese, altre destinazioni si aggiungeranno progressivamente, arricchendo i contenuti a disposizione degli agenti con nuove opportunità di proposta di vendita. [post_title] => La squadra Ixpira si amplia con l'ingresso di Enrico Facchini in qualità di chief financial officer [post_date] => 2025-05-13T10:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747133447000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025 la proposta culturale della Germania è stata divisa in quattro macro aree. Si parte dall’arte, con i festeggiamenti per i 200 anni dell'Isola dei Musei di Berlino e la scoperta di Chemnitz, in Sassonia, capitale europea della cultura per il 2025. Fino al 31 ottobre la città offrirà un ricco programma: il 10 agosto verrà inaugurata la mostra “Fear” dedicata ad Edvard Munch e sono in corso progetti come il #3000Garages, dove i vecchi garage delle Trabant sono stati aperti e riempiti di arte e creatività locale. Dopo un lungo restauro è nuovamente accessibile il Deutschlandmuseum di Berlino, dove vivere un'esperienza interattiva di 2000 anni di storia della Germania, in una visione che non dimentica i momenti più difficili. È arte la lavorazione del vetro della Foresta Nera, uno dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco, come è arte la lettura fotografica dei panorami dell’Amazzonia realizzata da Yadgar Asisi ed esposta in modo immersivo sulle pareti circolari del gasometro di Pforzheim, nel Baden-Württemberg. In primo piano, poi, il tema del design, con la celebrazione dei 100 anni del Bauhaus di Dessau. Nel 1925 il Bauhaus si trasferì da Weimar a Dessau, diventando il più importante movimento artistico e architettonico del XX secolo. Oggi la Fondazione Bauhaus Dessau celebra la ricorrenza con una straordinaria kermesse multidisciplinare: dal 4 settembre e fino a marzo 2027 l’iniziativa “To the Core. Bauhaus Dessau 100” offrirà spunti originali per visitare una città che vanta oltre 800 anni di storia e 4 Patrimoni Unesco. «Le celebrazioni dureranno 16 mesi. - ricorda Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - A Dessau, per tutto il periodo del giubileo, saranno aperti e visitabili gli edifici del Bauhaus e le case dei maestri, tutti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La terza area tematica da scoprire in Germania nel 2025 è quella della musica. «Con le numerose celebrazioni e concerti per il 275° anniversario dalla morte di Johann Sebastian Bach, organizzati nelle città dove si è svolta la vita del compositore. In Germania la musica classica è parte della vita quotidiana, molti tedeschi suonano uno strumento musicale e in tutto il paese ci sono 86 teatri d’opera. È tanto amata anche la musica contemporanea e vengono organizzati diversi festival: dal Rock am Ring di Nurburgring - che quest'anno festeggia i 40 anni - al Lollapalooza, che si terrà e nell’Olympiastadion di Berlino il 12 e 13 luglio. Ricorrono poi i 30 anni di Nature One: uno dei più grandi festival di musica elettronica d’Europa. Ospiterà 350 dj provenienti da tutto il mondo e si svolgerà nell'ex-base missilistica Pydna della Nato nell’Hunsrück». In Germania si possono anche seguire le tracce dei Beatles e di Freddy Mercury: «A Dalle, in una casa del ‘700 riconvertita, si trova il Museo dei Beatles: 600mq quadri di spazio espositivo la rendono la seconda collezione al mondo dei Fab Four al di fuori della Gran Bretagna. - aggiunge Marchetti - Mentre Mercury visse a Monaco di Baviera, nel Glockenbach Theatre, dal 1979 al 1985». Il quarto tema del 2025 è quello legato al vino. «Negli ultimi anni i vini tedeschi sono stati molto premiati. Uno degli effetti del cambiamento climatico è il mutare delle colture, per cui i vitigni che crescevano a sud delle Alpi ora crescono al nord. Ad oggi la produzione vinicola coinvolge 13 regioni perlopiù concentrate nel sud-est e nel sud-ovest della Germania e molte realtà interessanti si stanno sviluppando anche al nord del paese. Per scoprire i vini tedeschi a fine estate è in programma il Durkheimer Wurstmarkt, una delle più grandi feste, dove oltre 15.000 aziende vinicole organizzano le degustazioni di 300 vini». Agata Marchetti ha concluso con un’anticipazione: nel 2026, l’Ente del Turismo tedesco si focalizzerà sulla ricca proposta enogastronomica della Germania. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490182,490184,490181"] [post_title] => Germania: tante proposte di viaggio per celebrare le maggiori ricorrenze del 2025 [post_date] => 2025-05-13T10:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747131729000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Breslavia la new entry della nuova Guida Michelin dedicata ai ristoranti della Polonia che verrà presentata il prossimo 10 giugno. Il capoluogo della Bassa Slesia porta quindi a cinque le destinazioni riconosciute dalle Guide: sono infatti già presenti le regioni di Masovia (Varsavia), Malopolska (Cracovia), Wielkopolska (Poznan) e Pomerania (Danzica, Gdynia e Sopot). Dalle visite degli ispettori Michelin a Breslavia, è emersa una scena culinaria ricca e diversificata, caratterizzata da una grande varietà di cucine internazionali, ma con un particolare apprezzamento per i piatti moderni ispirati alle tradizioni locali e alle influenze della Slesia. È stata molto appezzata anche la vivacità giovanile e il carattere lungimirante della città, sostenuti dalla presenza di un’importante università. Breslavia è un gioiello che affascina da sempre i suoi visitatori, distinguendosi per una storia millenaria che si respira tra mura antiche e perle architettoniche che raccontano secoli di passione, arte e cultura. La Città Vecchia con la Piazza del Mercato (Rynek) dove sorge il maestoso Municipio, la Dom pod Gryfami (la Casa dei Grifi), una dimora cinquecentesca caratterizzata da una facciata rinascimentale fiamminga, la Sala del Centenario (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la famosa collezione di oltre 800 gnomi di bronzo disseminati per le strade e la sua gastronomia, ricca di piatti tradizionali polacchi, ma anche di influenze provenienti da altre regioni – per citarne alcune – fanno di questa città un’esperienza indimenticabile da vivere ad ogni passo. La collaborazione tra Guida Michelin e l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo (Polish Tourism Organisation) ha rafforzato la promozione della scena gastronomica del Paese, mostrando quanto le tradizioni culinarie polacche siano sempre più apprezzate a livello internazionale, contribuendo a promuovere il turismo. [post_title] => Breslavia debutta nella nuova Guida Michelin dedicata alla Polonia [post_date] => 2025-05-12T12:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747054799000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490245" align="alignleft" width="300"] Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project[/caption] La tanto ambita destagionalizzazione è ormai realtà sulle isole di Ibiza e Formentera: almeno secondo Ibiza Project, la dmc italiana specializzata sulle isole Pitiuse, che risultano destinazioni sempre più richieste anche al di fuori della stagione estiva. La primavera, infatti, sta ospitando numerosi eventi sportivi internazionali, dalle maratone alle tappe Ironman, passando per il mondiale di nuoto in acque libere e gli spettacoli di sport estremi, che stanno contribuendo efficacemente alla destagionalizzazione del turismo. La curva delle prenotazioni si è distribuita su tutto l’anno, consolidando il trend positivo. Anche Ibiza Project ha colto questa spinta organizzando una manifestazione sportiva di jiujitsu, a dimostrazione della sua capacità di interpretare il mercato e valorizzare nuove nicchie. La stagione estiva per Ibiza si preannuncia intensa e sono già numerosi gli eventi privati confermati per tutta la stagione. Continua a crescere anche il segmento dei piccoli gruppi, che richiedono esperienze sempre più esclusive e personalizzate, dove l’attenzione al dettaglio fa la differenza. Formentera, invece, come da tradizione, si muove sempre in anticipo con le prenotazioni, definendo il suo ruolo strategico nell’offerta complessiva della dmc. «Si conferma negli anni il nostro punto di forza: essere locali e presenti nel territorio in cui operiamo - commentano Marco Dadone e Lara Corsinovi, fondatori di Ibiza Project -. Il bilancio positivo dell’estate 2024 ci ha dato sicuramente coraggio e fiducia per affrontare le nuove sfide del futuro, tra cui un traguardo importante. Ottobre 2025, infatti, vedrà celebrare il decimo anniversario della fondazione della nostra società, un momento simbolico che celebreremo in maniera speciale. Al momento siamo pronti però ai blocchi di partenza per una nuova stagione estiva, con tutto lo staff confermato e la voglia di continuare a innovare e sorprendere». [post_title] => Ibiza Project: la destagionalizzazione prende il largo grazie agli eventi internazionali [post_date] => 2025-05-12T12:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747051727000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475960" align="alignright" width="300"] Il ceo di Arcadia, Matteo Mambelli[/caption] Si è conclusa ieri, 8 maggio, al Palazzetto dello Sport di Cervia, la fase finale delle Gare a Squadre dei Giochi Kangourou della Matematica, un evento internazionale che ha riunito nella località romagnola oltre 3000 persone tra studenti, docenti e famiglie provenienti da tutta Italia. Un vero e proprio successo anche dal punto di vista organizzativo, grazie al supporto di Arcadia Tour Operator e Dmc che - malgrado le difficoltà logistiche dovute allo sciopero nazionale dei treni - ha messo in campo un’imponente macchina organizzativa per garantire accoglienza, trasporti alternativi e assistenza costante a tutti i partecipanti. “Ci siamo fatti carico di ogni dettaglio logistico per non lasciare nessuno indietro – ha dichiarato Matteo Mambelli, responsabile Arcadia –. I partecipanti sono arrivati anche con mezzi alternativi o bus organizzati da noi, e grazie alla collaborazione con le strutture ricettive e il territorio tutto, siamo riusciti ad accoglierli nel migliore dei modi.” La manifestazione, organizzata in sinergia con Cervia In per il Turismo, sta offrendo non solo un’importante opportunità formativa ma anche un’occasione per scoprire e valorizzare le bellezze del territorio romagnolo. I Giochi Kangourou, ideati negli anni ’80 e diffusi in Europa dai matematici francesi Deledicq e Boudine, rappresentano oggi una delle principali iniziative didattiche a livello globale. L’Italia partecipa attivamente dal 1994 attraverso l’associazione Kangourou senza Frontiere, e dal 1999 la competizione è cresciuta sotto la guida di Angelo Lissoni, ora responsabile nazionale dell’evento. L’accoglienza curata da Arcadia ha previsto pacchetti personalizzati in hotel 3 e 4 stelle, con formule flessibili e servizi family-friendly. Anche in presenza dello sciopero dei trasporti, Arcadia ha garantito trasferimenti alternativi e assistenza logistica in loco. “Non solo logistica, ma esperienza umana – ha aggiunto Mambelli –. Il nostro obiettivo è stato offrire un’esperienza che integrasse matematica, cultura, turismo e socialità, anche in un contesto complesso come quello attuale.” [post_title] => Cervia e il concorso Kangourou della matematica: organizzazione Arcadia per trasporti e alloggi [post_date] => 2025-05-09T10:57:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746788258000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. "Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi". Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. Novità di questa stagione è il lancio del format "Highlights", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. [post_title] => Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights' [post_date] => 2025-05-09T09:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746781412000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "swan hellenic debutta il nuovo servizio personalizzato celebration voyages" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":856,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ara Maris, nuovo hotel 5 stelle lusso nel cuore della Penisola Sorrentina, debutta nel portafoglio di partner Virtuoso. «Essere accolti da Virtuoso è un onore e una conferma della qualità e della filosofia su cui Ara Maris è stato concepito - afferma Niccolò Manniello proprietario della struttura -. Condividiamo con Virtuoso la visione di un’ospitalità autentica, personalizzata e curata in ogni dettaglio. Siamo entusiasti di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti esperienze memorabili che riflettano la vera essenza dell’eccellenza italiana».\r

\r

Situato nel centro di Sorrento, con vista sul Golfo di Napoli e un design contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, Ara Maris è un rifugio di charme per viaggiatori in cerca di bellezza, benessere e autenticità. L’hotel offre camere e suite dalla ricercata raffinatezza, una rooftop con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Penisole Sorrentina, un giardino rigoglioso, esperienze gastronomiche ispirate alla cucina locale, e un servizio sempre attento e discreto.\r

\r

L'Ara Maris offrirà vantaggi esclusivi per i clienti Virtuoso: upgrade all’arrivo, soggetto a disponibilità; colazione completa quotidiana per due persone per camera, servita nel ristorante (già inclusa nelle tariffe); credito di $100 USD da utilizzare durante il soggiorno (non cumulabile, non valido sulla tariffa della camera, nessun valore monetario se non utilizzato). E ancora, omaggio di benvenuto in camera, early check-in e late check-out, soggetti a disponibilità, Wi-Fi gratuito e accessi privilegiati ed esperienze su misura.\r

\r

Le agenzie affiliate a Virtuoso - che riunisce oltre 2.300 fornitori selezionati in 100 Paesi - generano vendite annuali stimate in 35 miliardi di dollari, confermando il network come leader assoluto nel settore.","post_title":"Sorrento: il 5 stelle Ara Maris debutta nel circuito dei partner Virtuoso","post_date":"2025-05-13T15:20:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747149603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreams Odigeo e AXA Partners annunciano oggi una partnership strategica volta a migliorare la protezione e la flessibilità dei viaggi per i consumatori.\r

\r

AXA Partners è ora infatti il partner assicurativo dei principali brand di viaggio di eDreams Odigeo in 15 Paesi europei servendo milioni di clienti. I prodotti assicurativi potenziati offriranno le migliori coperture di viaggio sul mercato, proteggendo i clienti e garantendo loro tranquillità dal momento della prenotazione fino al rientro a casa.\r

\r

\r

Adelane Mecellem, Regional ceo di AXA Partners, ha aggiunto: \"In AXA Partners siamo profondamente impegnati a offrire ai nostri clienti il meglio. Ogni giorno lavoriamo per fornire un servizio eccezionale, comprendendo a fondo le loro esigenze. Questa partnership con eDreams ODIGEO, leader del settore con una forte presenza a livello globale, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità.\"\r

\r

\r

L’ampia gamma di coperture include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro. Poiché flessibilità e serenità sono diventate elementi fondamentali per i viaggiatori, questa partnership risponde direttamente a tali esigenze offrendo soluzioni assicurative e di assistenza personalizzate per migliorare l’esperienza di viaggio.\r

\r

César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: \"Unendo le forze con AXA Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità. La nostra esperienza tecnologica e nel settore dei viaggi, unita alle soluzioni di protezione all'avanguardia di AXA Partners, renderà i viaggi più facili e confortevoli che mai. Siamo orgogliosi di offrire prodotti assicurativi e di assistenza all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori moderni, rendendo i loro viaggi più sicuri e piacevoli.\"\r

\r

","post_title":"eDreams Odigeo e AXA Partners firmano una partnership strategica","post_date":"2025-05-13T12:29:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747139391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Celebration Voyages” è il nuovo servizio lanciato da Swan Hellenic per trasformare ogni momento importante del viaggio della vita in una serie di celebrazioni personalizzate indimenticabili con la famiglia e gli amici, navigando in luoghi remoti e unici del pianeta con uno stile distintivo.\r

\r

Dai compleanni ai fidanzamenti, dagli addii al celibato e nubilato alle lune di miele e anniversari, al lancio di nuovi prodotti, pubblicazioni di libri e album, promozioni sul lavoro e pensionamenti, fino alle celebrazioni di amicizia e ai meeting di lavoro.\r

\r

Con proposte che spaziano dai gioielli del Mediterraneo alle coste dell'Africa e nei ghiacci ai confini della terra, la scelta di Swan Hellenic è ampia e il servizio è stato progettato in modo che ogni aspetto dell'esperienza di crociera culturale possa essere personalizzato a piacere, ad esempio con massaggi di coppia, cene private e spettacoli musicali, conferenze tenute da esperti personali ed escursioni individuali a terra.\r

\r

“Celebration Voyages” segue le orme dei pacchetti personalizzati ‘Love Aboard’ di Swan Hellenic, già apprezzati per le cerimonie romantiche in mare e tutto ciò che le accompagna, lanciati il giorno di San Valentino di quest'anno.\r

\r

«Questo nostro servizio trasformativo rappresenta la massima espressione della nostra passione per portare le persone a celebrare ciò che è speciale nella loro vita con i loro cari, esplorando i luoghi più straordinari della terra» afferma Patrizia Iantorno, chief commercial officer di Swan Hellenic,","post_title":"Swan Hellenic: debutta il nuovo servizio personalizzato 'Celebration Voyages'","post_date":"2025-05-13T11:18:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747135135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490311\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Enrico Facchini e Guy Luongo[/caption]\r

Enrico Facchini debutta nella squadra di Ixpira con il ruolo di chief financial officer. Una figura chiave che porta in azienda una visione strategica solida, una profonda competenza finanziaria e un approccio moderno alla gestione economica. \r

«Con un profilo che unisce rigore analitico, leadership operativa e mindset digitale - spiega una nota della società - Enrico assume la responsabilità di tutte le leve economico-finanziarie della nostra crescita. Dalla contabilità al controllo di gestione, dalla tesoreria alla finanza straordinaria, fino alla gestione dei rapporti economico-finanziari con clienti e fornitori, sarà il punto di riferimento per garantire equilibrio, sostenibilità e capacità decisionale».\r

Nei giorni scorsi Ixpira ha inoltre lanciato il nuovo spazio digitale corporate, all’interno della nuova piattaforma, un progetto pensato per “raccontare” l’azienda dall’interno ai suoi partner storici e fidelizzati, ma anche a nuovi possibili clienti.\r

\r

Qui le agenzie e gli operatori trovano una nuova sezione dedicata all’identità aziendale, dove mission, vision e valori vengono condivisi con chi legge anche attraverso un video dedicato alla brand identity di Ixpira e uno spazio-vetrina per presentare i servizi, le soluzioni tecnologiche e l’approccio b2b che Ixpira mette a disposizione di agenzie di viaggi, hotel e operatori.\r

\r

«Arricchire la nostra presenza digitale con il nuovo spazio non è solo una questione di immagine, ma una leva concreta per semplificare, rafforzare e far crescere le relazioni con partner, clienti e stakeholder - ha sottolineato il managing director Sergio Luongo -. Questo spazio digitale nasce per essere un hub aperto, non solo per agenzie di viaggi, hotel partner, dmc ed enti del turismo, ma anche per offrire un punto di atterraggio accessibile al cliente finale, che può così entrare in contatto – seppur indirettamente – con le agenzie che collaborano con noi, valorizzando ulteriormente la nostra rete».\r

\r

Altra novità, è la mappatura territoriale tematica, nata per supportare gli agenti nella costruzione di itinerari su misura e in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più ispirati da contenuti social e da esperienze personalizzate. Il progetto ha già preso il via in alcune delle aree turisticamente più strategiche del Paese, altre destinazioni si aggiungeranno progressivamente, arricchendo i contenuti a disposizione degli agenti con nuove opportunità di proposta di vendita.","post_title":"La squadra Ixpira si amplia con l'ingresso di Enrico Facchini in qualità di chief financial officer","post_date":"2025-05-13T10:50:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747133447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 la proposta culturale della Germania è stata divisa in quattro macro aree. Si parte dall’arte, con i festeggiamenti per i 200 anni dell'Isola dei Musei di Berlino e la scoperta di Chemnitz, in Sassonia, capitale europea della cultura per il 2025. Fino al 31 ottobre la città offrirà un ricco programma: il 10 agosto verrà inaugurata la mostra “Fear” dedicata ad Edvard Munch e sono in corso progetti come il #3000Garages, dove i vecchi garage delle Trabant sono stati aperti e riempiti di arte e creatività locale.\r

\r

Dopo un lungo restauro è nuovamente accessibile il Deutschlandmuseum di Berlino, dove vivere un'esperienza interattiva di 2000 anni di storia della Germania, in una visione che non dimentica i momenti più difficili. È arte la lavorazione del vetro della Foresta Nera, uno dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco, come è arte la lettura fotografica dei panorami dell’Amazzonia realizzata da Yadgar Asisi ed esposta in modo immersivo sulle pareti circolari del gasometro di Pforzheim, nel Baden-Württemberg.\r

\r

In primo piano, poi, il tema del design, con la celebrazione dei 100 anni del Bauhaus di Dessau. Nel 1925 il Bauhaus si trasferì da Weimar a Dessau, diventando il più importante movimento artistico e architettonico del XX secolo. Oggi la Fondazione Bauhaus Dessau celebra la ricorrenza con una straordinaria kermesse multidisciplinare: dal 4 settembre e fino a marzo 2027 l’iniziativa “To the Core. Bauhaus Dessau 100” offrirà spunti originali per visitare una città che vanta oltre 800 anni di storia e 4 Patrimoni Unesco. «Le celebrazioni dureranno 16 mesi. - ricorda Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - A Dessau, per tutto il periodo del giubileo, saranno aperti e visitabili gli edifici del Bauhaus e le case dei maestri, tutti Patrimonio Mondiale dell’Umanità.\r

\r

La terza area tematica da scoprire in Germania nel 2025 è quella della musica. «Con le numerose celebrazioni e concerti per il 275° anniversario dalla morte di Johann Sebastian Bach, organizzati nelle città dove si è svolta la vita del compositore. In Germania la musica classica è parte della vita quotidiana, molti tedeschi suonano uno strumento musicale e in tutto il paese ci sono 86 teatri d’opera. È tanto amata anche la musica contemporanea e vengono organizzati diversi festival: dal Rock am Ring di Nurburgring - che quest'anno festeggia i 40 anni - al Lollapalooza, che si terrà e nell’Olympiastadion di Berlino il 12 e 13 luglio. Ricorrono poi i 30 anni di Nature One: uno dei più grandi festival di musica elettronica d’Europa. Ospiterà 350 dj provenienti da tutto il mondo e si svolgerà nell'ex-base missilistica Pydna della Nato nell’Hunsrück». In Germania si possono anche seguire le tracce dei Beatles e di Freddy Mercury: «A Dalle, in una casa del ‘700 riconvertita, si trova il Museo dei Beatles: 600mq quadri di spazio espositivo la rendono la seconda collezione al mondo dei Fab Four al di fuori della Gran Bretagna. - aggiunge Marchetti - Mentre Mercury visse a Monaco di Baviera, nel Glockenbach Theatre, dal 1979 al 1985».\r

\r

Il quarto tema del 2025 è quello legato al vino. «Negli ultimi anni i vini tedeschi sono stati molto premiati. Uno degli effetti del cambiamento climatico è il mutare delle colture, per cui i vitigni che crescevano a sud delle Alpi ora crescono al nord. Ad oggi la produzione vinicola coinvolge 13 regioni perlopiù concentrate nel sud-est e nel sud-ovest della Germania e molte realtà interessanti si stanno sviluppando anche al nord del paese. Per scoprire i vini tedeschi a fine estate è in programma il Durkheimer Wurstmarkt, una delle più grandi feste, dove oltre 15.000 aziende vinicole organizzano le degustazioni di 300 vini». Agata Marchetti ha concluso con un’anticipazione: nel 2026, l’Ente del Turismo tedesco si focalizzerà sulla ricca proposta enogastronomica della Germania.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490182,490184,490181\"]\r

\r

","post_title":"Germania: tante proposte di viaggio per celebrare le maggiori ricorrenze del 2025","post_date":"2025-05-13T10:22:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747131729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Breslavia la new entry della nuova Guida Michelin dedicata ai ristoranti della Polonia che verrà presentata il prossimo 10 giugno. \r

\r

Il capoluogo della Bassa Slesia porta quindi a cinque le destinazioni riconosciute dalle Guide: sono infatti già presenti le regioni di Masovia (Varsavia), Malopolska (Cracovia), Wielkopolska (Poznan) e Pomerania (Danzica, Gdynia e Sopot).\r

\r

Dalle visite degli ispettori Michelin a Breslavia, è emersa una scena culinaria ricca e diversificata, caratterizzata da una grande varietà di cucine internazionali, ma con un particolare apprezzamento per i piatti moderni ispirati alle tradizioni locali e alle influenze della Slesia.\r

\r

È stata molto appezzata anche la vivacità giovanile e il carattere lungimirante della città, sostenuti dalla presenza di un’importante università. Breslavia è un gioiello che affascina da sempre i suoi visitatori, distinguendosi per una storia millenaria che si respira tra mura antiche e perle architettoniche che raccontano secoli di passione, arte e cultura.\r

\r

La Città Vecchia con la Piazza del Mercato (Rynek) dove sorge il maestoso Municipio, la Dom pod Gryfami (la Casa dei Grifi), una dimora cinquecentesca caratterizzata da una facciata rinascimentale fiamminga, la Sala del Centenario (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la famosa collezione di oltre 800 gnomi di bronzo disseminati per le strade e la sua gastronomia, ricca di piatti tradizionali polacchi, ma anche di influenze provenienti da altre regioni – per citarne alcune – fanno di questa città un’esperienza indimenticabile da vivere ad ogni passo.\r

\r

La collaborazione tra Guida Michelin e l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo (Polish Tourism Organisation) ha rafforzato la promozione della scena gastronomica del Paese, mostrando quanto le tradizioni culinarie polacche siano sempre più apprezzate a livello internazionale, contribuendo a promuovere il turismo.","post_title":"Breslavia debutta nella nuova Guida Michelin dedicata alla Polonia","post_date":"2025-05-12T12:59:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747054799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project[/caption]\r

La tanto ambita destagionalizzazione è ormai realtà sulle isole di Ibiza e Formentera: almeno secondo Ibiza Project, la dmc italiana specializzata sulle isole Pitiuse, che risultano destinazioni sempre più richieste anche al di fuori della stagione estiva.\r

La primavera, infatti, sta ospitando numerosi eventi sportivi internazionali, dalle maratone alle tappe Ironman, passando per il mondiale di nuoto in acque libere e gli spettacoli di sport estremi, che stanno contribuendo efficacemente alla destagionalizzazione del turismo. La curva delle prenotazioni si è distribuita su tutto l’anno, consolidando il trend positivo. Anche Ibiza Project ha colto questa spinta organizzando una manifestazione sportiva di jiujitsu, a dimostrazione della sua capacità di interpretare il mercato e valorizzare nuove nicchie.\r

La stagione estiva per Ibiza si preannuncia intensa e sono già numerosi gli eventi privati confermati per tutta la stagione. Continua a crescere anche il segmento dei piccoli gruppi, che richiedono esperienze sempre più esclusive e personalizzate, dove l’attenzione al dettaglio fa la differenza. Formentera, invece, come da tradizione, si muove sempre in anticipo con le prenotazioni, definendo il suo ruolo strategico nell’offerta complessiva della dmc.\r

«Si conferma negli anni il nostro punto di forza: essere locali e presenti nel territorio in cui operiamo - commentano Marco Dadone e Lara Corsinovi, fondatori di Ibiza Project -. Il bilancio positivo dell’estate 2024 ci ha dato sicuramente coraggio e fiducia per affrontare le nuove sfide del futuro, tra cui un traguardo importante. Ottobre 2025, infatti, vedrà celebrare il decimo anniversario della fondazione della nostra società, un momento simbolico che celebreremo in maniera speciale. Al momento siamo pronti però ai blocchi di partenza per una nuova stagione estiva, con tutto lo staff confermato e la voglia di continuare a innovare e sorprendere».","post_title":"Ibiza Project: la destagionalizzazione prende il largo grazie agli eventi internazionali","post_date":"2025-05-12T12:08:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747051727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475960\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il ceo di Arcadia, Matteo Mambelli[/caption]\r

\r

Si è conclusa ieri, 8 maggio, al Palazzetto dello Sport di Cervia, la fase finale delle Gare a Squadre dei Giochi Kangourou della Matematica, un evento internazionale che ha riunito nella località romagnola oltre 3000 persone tra studenti, docenti e famiglie provenienti da tutta Italia. \r

\r

Un vero e proprio successo anche dal punto di vista organizzativo, grazie al supporto di Arcadia Tour Operator e Dmc che - malgrado le difficoltà logistiche dovute allo sciopero nazionale dei treni - ha messo in campo un’imponente macchina organizzativa per garantire accoglienza, trasporti alternativi e assistenza costante a tutti i partecipanti. \r

\r

“Ci siamo fatti carico di ogni dettaglio logistico per non lasciare nessuno indietro – ha dichiarato Matteo Mambelli, responsabile Arcadia –. I partecipanti sono arrivati anche con mezzi alternativi o bus organizzati da noi, e grazie alla collaborazione con le strutture ricettive e il territorio tutto, siamo riusciti ad accoglierli nel migliore dei modi.” \r

\r

La manifestazione, organizzata in sinergia con Cervia In per il Turismo, sta offrendo non solo un’importante opportunità formativa ma anche un’occasione per scoprire e valorizzare le bellezze del territorio romagnolo. \r

\r

I Giochi Kangourou, ideati negli anni ’80 e diffusi in Europa dai matematici francesi Deledicq e Boudine, rappresentano oggi una delle principali iniziative didattiche a livello globale. L’Italia partecipa attivamente dal 1994 attraverso l’associazione Kangourou senza Frontiere, e dal 1999 la competizione è cresciuta sotto la guida di Angelo Lissoni, ora responsabile nazionale dell’evento. \r

\r

L’accoglienza curata da Arcadia ha previsto pacchetti personalizzati in hotel 3 e 4 stelle, con formule flessibili e servizi family-friendly. Anche in presenza dello sciopero dei trasporti, Arcadia ha garantito trasferimenti alternativi e assistenza logistica in loco. “Non solo logistica, ma esperienza umana – ha aggiunto Mambelli –. Il nostro obiettivo è stato offrire un’esperienza che integrasse matematica, cultura, turismo e socialità, anche in un contesto complesso come quello attuale.” ","post_title":"Cervia e il concorso Kangourou della matematica: organizzazione Arcadia per trasporti e alloggi","post_date":"2025-05-09T10:57:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746788258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. \r

\r

\"Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi\".\r

\r

Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. \r

\r

Novità di questa stagione è il lancio del format \"Highlights\", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. \r

\r

La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. \r

\r

Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. \r

\r

","post_title":"Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights'","post_date":"2025-05-09T09:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746781412000]}]}}