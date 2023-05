Svelata la nuova veste della ex Costa Venezia in divisa Carnival Una nuova livrea, con un tocco che rimanda alle radici Costa della nave. Con il debutto del Fun Italian Style di Carnival Cruise Line, la Venezia sfoggia un vestito nuovo di zecca. La classica banda rossa sullo scafo delle unità della compagnia Usa è stata in particolare dipinta di giallo, per richiamare il colore distintivo del fumaiolo che contraddistingue le due navi di provenienza Costa che stanno per entrare in flotta: la Venezia quest’anno e la Firenze nel 2024. Attualmente Carnival Venezia sta completando i lavori di trasformazione in Spagna. Il prossimo 29 maggio si presenterà nelle sue nuove vesti pronta per partire da Barcellona per una crociera transatlantica di 15 giorni con arrivo al Manhattan Cruise Terminal di New York, che sarà il suo home port per tutto l’anno a partire dal 15 giugno. La Venezia può ospitare più di 5 mila passeggeri e offrirà 22 itinerari di dieci diverse durate, con scali in 25 porti e 14 paesi. “C’è molto interesse per questo nuovo stile di crociera dove il gusto italiano si sposa con il divertimento Carnival, unito alla facilità dei collegamenti con New York”, commenta una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia

