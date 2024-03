A bordo della Sun: la nuova ammiraglia della flotta Princess Cruises Il cruise-operator Gioco Viaggi accompagna alla scoperta della Sun Princess, la prima nave della classe Sphere di Princess Cruises, che sta vivendo le proprie crociere inaugurali nel Mediterraneo per tutto il 2024, prima di spostarsi ai Caraibi per la stagione invernale e tornare nel Mediterraneo nel 2025. Con le sue 177.882 tonnellate e gli spazi per 4.300 passeggeri è una Love Boat sorprendente. «La Sun Princess è stata accolta in modo molto positivo dai nostri ospiti di ogni nazionalità. – afferma Eithne Williamson, vp Princess Cruises Uk and Europe – La nave è nuova negli spazi, nell’evoluzione ingegneristica e nella crescita delle esperienze offerte al viaggiatore. Eppure, più che di rivoluzione dobbiamo parlare di evoluzione: sappiamo che i nostri ospiti amano infatti le novità ma anche le tradizioni: gli elementi che caratterizzano le 16 navi della nostra flotta, che diventeranno 17 l’anno prossimo con il varo della gemella della Sun: la Star Princess“. La compagnia raggiunge oggi 330 destinazioni complessive. “ Per migliorare il servizio utilizziamo la tecnologia, in particolare il Medallion: un medaglione con un microchip che viene consegnato a ciascun passeggero all’imbarco e connette l’ospite con la nave, facilitando ogni operazione a bordo: dai pagamenti agli acquisti, dall’accesso ai ristoranti alla partecipazione alle escursioni. Consente di ordinare da mangiare e da bere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a bordo, nella certezza che arriverà un cameriere con l’ordinazione. Apre anche la porta della cabina al solo avvicinarsi”. A bordo della Sun, tra le novità ingegneristiche ci sono il Dome, la struttura coperta da una cupola di vetro nella parte più alta della nave, che si ispira alle terrazze di Santorini. E poi la Princess Arena: il teatro sul mare che ospita grandi artisti e produzioni, come quelle acrobatiche del Cirque Éloize. E, soprattutto, c’è il design caratterizzante della sfera centrale, realizzata con vetri geodetici che creano al suo interno una biosfera di luce, capace di ampliare gli spazi della Piazza, preservando però la scelta di Princess di offrire al passeggero tanti spazi raccolti, con una forte identità. La Piazza è il cuore della nave, dove l’esperienza si diversifica nelle attività di intrattenimento giornaliere e nelle proposte serali e notturne e da cui ci si muove per accedere a 30 locali e ristoranti. Numerose le attività da vivere sulla Sun: dalla piscina i più avventurosi potranno salire al Park 19, sui ponti 19 , 20 e 21, i più alti della nave, e lanciarsi nell’aria con il Sea Breeze: il primo rollglider su una nave da crociera. È disponibile anche un’ampia palestra attrezzata e ci si può prendere cura di se stessi entrando nella Lotus Spa o facendo shopping tra i tanti negozi di brand prestigiosi che si trovano a bordo. Per sfidare la sorte è disponibile un vasto casinò che apre durante la navigazione. Tra le altre novità della Sun c’è poi la collaborazione con lo Spellbound by magic Castle: Il noto club di Hollywood si rivela dietro una porta nascosta e accompagna gli ospiti in un’esperienza di ispirazione vittoriana dove è protagonista la magia: il fantasma di Isabella suona il pianoforte, l’arredamento in legno antico è illuminato da immagini, tra le quali spiccano i ritratti fotografici del grande Houdini e anche oggetti come le catene e la giacca che il mago utilizzava nei suoi esperimenti di escapologia. In gruppi di 30 persone si possono seguire le performance di illusionisti coinvolgenti, che hanno avviato la loro carriera allo Spellbound di Hollywood. Le proposte della Sun scendono poi a terra, garantendo ai viaggiatori dei tour diversificati e inediti, accompagnati da guide preparate: avventure nella natura, percorsi culturali ma anche scoperte inedite, come il tour sulle Orme del Padrino proposto agli amanti del cinema cult che faranno tappa a Messina.



