Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro. La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italiani, popolo di viaggiatori. Sempre e comunque. La conferma più recente giunge dall'ultimo rapporto della European Travel Commission "Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel" secondo cui il 75% dei nostri connazionali ha dichiarato di voler prenotare una vacanza nel periodo compreso fra quest'autunno e la primavera 2024. Da sottolineare come il dato vada ben oltre la media europea che si attesta invece al 68%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme agli italiani anche gli spagnoli spiccano per la gran voglia di viaggiare, seguiti poi dai britannici e polacchi (entrambi al 73%). La maggior parte dei viaggiatori europei si sposterà per piacere (69%) o per visitare parenti e amici (15%), ma si registra anche un leggero aumento dei viaggi d'affari, con l'8% che prevede di viaggiare per lavoro, pari ad un aumento del 3% rispetto a un anno fa. «Siamo molto contenti di vedere che i viaggiatori europei continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi, anche alla luce delle continue preoccupazioni per l'aumento dei costi di viaggio e delle finanze personali - ha commentato Miguel Sanz, presidente di Etc -. Le tendenze attuali presentano prospettive ottimistiche per il turismo europeo nei prossimi mesi, dimostrando la sua resistenza alle sfide economiche globali. Per trarre pieno vantaggio dalla fiducia dei consumatori, l'industria dovrebbe monitorare attentamente e anticipare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e adattare le proprie offerte di conseguenza» Nonostante le preoccupazioni finanziarie, le spese per i viaggi restano una priorità per gli europei: il 71% intende mantenere o aumentare il proprio budget di viaggio abituale nei prossimi mesi. I dati a supporto della ricerca sono stati raccolti lo scorso settembre, prima dello scoppio del conflitto in Israele. I paesi coinvolti sono stati Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria. [post_title] => Etc: il 75% degli italiani prenoterà un viaggio fra quest'autunno e la primavera 2024 [post_date] => 2023-11-03T12:28:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699014528000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro. La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due). [post_title] => Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale [post_date] => 2023-11-03T11:32:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699011168000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026. La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea. La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica. Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo. Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato. Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl. [gallery ids="455383,455384,455385"] [post_title] => Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave [post_date] => 2023-11-03T11:13:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009988000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => WeWork è stata una delle aziende più promettenti della storia, nata contemporaneamente ad Airbnb, suscitando enormi aspettative. È caduta in modo spettacolare appena nato. WeWork è una catena alberghiera le cui camere hanno uffici al posto dei letti. Arrivi in ​​una città ed entri in una stanza per lavorare al computer. Ha tutto il necessario come ufficio. Il concept sembra non aver preso piede del tutto. Soprattutto quando la pandemia ha portato la maggior parte delle aziende a organizzare il lavoro dal domicilio del dipendente. Debiti Questa settimana il suo valore in borsa è crollato del 50%, il che fa presagire un fallimento imminente. Tutti i media specializzati lo prevedono. La società non è in grado di pagare i propri debiti in questo momento e ha chiesto ai creditori di rinviare i pagamenti imminenti. WeWork è un'altra delle idee promosse dalla banca giapponese SoftBank, che ha fatto grandi investimenti in innovazioni come queste. Alcuni sono andati bene, ma non tutti. L'azienda non commenta la sua situazione attuale, ma ammette di avere difficoltà. Il suo amministratore delegato, Sandeep Mathrani, ha lasciato l'azienda poche settimane fa. WeWork è presente in 777 città in 39 paesi, un dato di tutto rispetto. [post_title] => WeWork è ad un passo dal fallimento. Azione giù del 50% [post_date] => 2023-11-03T10:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009032000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto in Alaska per la Anthem of the Seas di casa Royal Caribbean International che per l'estate del 2025 si unirà alle crociere nel territorio più settentrionale degli Stati Uniti delle Quantum, Radiance e Serenade of the Seas. Per la Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha in serbo una serie di vacanze di sette notti che esploreranno i ghiacciai, i parchi, le città e molto altro ancora di questa magnifica destinazione. Le opzioni per scoprire l'Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska. I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi e le culture locali dell'Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre. A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno vivere momenti da ricordare con attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità, la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi, la parete da arrampicata, i simulatori di surf FlowRider. A ciò si aggiungono numerose opportunità per cenare, bere e divertirsi. [post_title] => Rcl: la Anthem of the Seas per la prima volta in Alaska nell'estate 2025 [post_date] => 2023-11-03T10:47:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699008424000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità per i nuovi iscritti a FlyingBlue, il programma fedeltà targato Air France-Klm: un bonus di benvenuto pari a 10.000 miglia per coloro che effettuano la registrazione entro il 31 dicembre 2023 e fanno un volo entro il 31 marzo 2024. Ma ci sono novità anche per chi è già socio: coloro che iscrivendosi hanno dato il proprio consenso all’invio delle newsletter commerciali, hanno ricevuto apposita comunicazione per informarli che, comprando un biglietto entro il 31 dicembre 2023 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate destinazioni intercontinentali (come Boston, New York, Los Angeles, Washington, Miami, San Francisco, Toronto e tante altre), o, comprando un biglietto entro il 31 gennaio 2024 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate desintazioni europee (come Casablanca, Stoccolma, Valencia e tante altre) si potrà accumulare triple miglia a prescindere dalla classe di prenotazione scelta. Senza speciali promozioni attive, il numero di miglia, la valuta del programma FlyingBlue, a cui si ha diritto dipende dal livello di adesione nel programma: Explorer, Silver, Gold e Platinum. In base allo status, si può avere da un minimo di 4 miglia, ad un massimo di 8 miglia per ogni euro speso. Guadagnare Miglia, permette di rendere perfetta la propria esperienza di viaggio grazie alla possibilità di utilizzo in upgrade, franchigia bagaglio aggiuntiva, scelta del posto, accesso alle lounge ed altro ancora! Disponibile anche l’opzione Cash&Miles, attraverso la quale si può scontare il prezzo finale del biglietto che si desidera comprare fino al 25%. Vantaggio più gettonato è, però, la richiesta di un biglietto premio. I soci FlyingBlue possono scegliere la destinazione preferita tra quelle offerte da Air France, KLM e 30 compagnie aeree partner. Con il biglietto premio è ora incluso anche uno stop over gratuito a Parigi o Amsterdam. [post_title] => Air France-Klm: promozione per i nuovi iscritti al programma FlyingBlue [post_date] => 2023-11-03T10:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699006548000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è un nuovo collegamento sull'Italia all'interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana. Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo). «Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate - ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare». Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un'ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso. [post_title] => AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre [post_date] => 2023-11-03T10:04:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699005892000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest. «Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi». [post_title] => Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre [post_date] => 2023-11-03T09:35:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699004141000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine. E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche. Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori. Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto? La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%. I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: negozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti portali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze; siti di biglietti per concerti e tour; noleggio auto e parcheggi; fornitori di energia e telefonia; arredamento per la casa, l’ufficio e il giardino; profumi, make-up, cosmetici; farmacie online; prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech… … e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora. Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti. I coupon sconto quali vantaggi offrono? Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative. Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine. Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato. [post_title] => Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping [post_date] => 2023-11-03T08:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bravosconto [1] => bravosconto-it [2] => couponing-sconti-viaggi-online [3] => gruppo-bravo-saving-network [4] => hotel [5] => sconti-hotel-black-friday [6] => sconti-hotel-cyber-monday [7] => sconti-hotel-online [8] => sconti-prenotazione-viaggi [9] => sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour [10] => sconti-viaggi-online [11] => sconti-viaggi-online-black-friday [12] => sconti-viaggi-online-natale [13] => shopping-viaggi-online [14] => voli-e-vacanze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => BravoSconto [1] => bravosconto.it [2] => couponing sconti viaggi online [3] => Gruppo Bravo Saving Network [4] => hotel [5] => sconti hotel Black Friday [6] => sconti hotel cyber monday [7] => sconti hotel online [8] => sconti prenotazione viaggi [9] => sconti siti di biglietti per concerti e tour [10] => sconti viaggi online [11] => sconti viaggi online Black Friday [12] => sconti viaggi online natale [13] => shopping viaggi online [14] => voli e vacanze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698998454000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "star clippers fa rotta oltre oceano le promozioni per le crociere di natale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3699,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italiani, popolo di viaggiatori. Sempre e comunque. La conferma più recente giunge dall'ultimo rapporto della European Travel Commission \"Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel\" secondo cui il 75% dei nostri connazionali ha dichiarato di voler prenotare una vacanza nel periodo compreso fra quest'autunno e la primavera 2024.\r

\r

Da sottolineare come il dato vada ben oltre la media europea che si attesta invece al 68%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme agli italiani anche gli spagnoli spiccano per la gran voglia di viaggiare, seguiti poi dai britannici e polacchi (entrambi al 73%).\r

\r

La maggior parte dei viaggiatori europei si sposterà per piacere (69%) o per visitare parenti e amici (15%), ma si registra anche un leggero aumento dei viaggi d'affari, con l'8% che prevede di viaggiare per lavoro, pari ad un aumento del 3% rispetto a un anno fa.\r

\r

«Siamo molto contenti di vedere che i viaggiatori europei continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi, anche alla luce delle continue preoccupazioni per l'aumento dei costi di viaggio e delle finanze personali - ha commentato Miguel Sanz, presidente di Etc -. Le tendenze attuali presentano prospettive ottimistiche per il turismo europeo nei prossimi mesi, dimostrando la sua resistenza alle sfide economiche globali. Per trarre pieno vantaggio dalla fiducia dei consumatori, l'industria dovrebbe monitorare attentamente e anticipare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e adattare le proprie offerte di conseguenza»\r

\r

Nonostante le preoccupazioni finanziarie, le spese per i viaggi restano una priorità per gli europei: il 71% intende mantenere o aumentare il proprio budget di viaggio abituale nei prossimi mesi.\r

\r

I dati a supporto della ricerca sono stati raccolti lo scorso settembre, prima dello scoppio del conflitto in Israele. I paesi coinvolti sono stati Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria.","post_title":"Etc: il 75% degli italiani prenoterà un viaggio fra quest'autunno e la primavera 2024","post_date":"2023-11-03T12:28:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699014528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro.\r

\r

La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale","post_date":"2023-11-03T11:32:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699011168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026.\r

\r

La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea.\r

\r

La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica.\r

\r

Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo.\r

\r

Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato.\r

\r

Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl.\r

\r

[gallery ids=\"455383,455384,455385\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave","post_date":"2023-11-03T11:13:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699009988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WeWork è stata una delle aziende più promettenti della storia, nata contemporaneamente ad Airbnb, suscitando enormi aspettative. È caduta in modo spettacolare appena nato. \r

\r

WeWork è una catena alberghiera le cui camere hanno uffici al posto dei letti. Arrivi in ​​una città ed entri in una stanza per lavorare al computer. Ha tutto il necessario come ufficio.\r

\r

Il concept sembra non aver preso piede del tutto. Soprattutto quando la pandemia ha portato la maggior parte delle aziende a organizzare il lavoro dal domicilio del dipendente. \r

Debiti\r

Questa settimana il suo valore in borsa è crollato del 50%, il che fa presagire un fallimento imminente. Tutti i media specializzati lo prevedono. La società non è in grado di pagare i propri debiti in questo momento e ha chiesto ai creditori di rinviare i pagamenti imminenti.\r

\r

WeWork è un'altra delle idee promosse dalla banca giapponese SoftBank, che ha fatto grandi investimenti in innovazioni come queste. Alcuni sono andati bene, ma non tutti.\r

\r

L'azienda non commenta la sua situazione attuale, ma ammette di avere difficoltà. Il suo amministratore delegato, Sandeep Mathrani, ha lasciato l'azienda poche settimane fa.\r

\r

WeWork è presente in 777 città in 39 paesi, un dato di tutto rispetto.","post_title":"WeWork è ad un passo dal fallimento. Azione giù del 50%","post_date":"2023-11-03T10:57:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699009032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto in Alaska per la Anthem of the Seas di casa Royal Caribbean International che per l'estate del 2025 si unirà alle crociere nel territorio più settentrionale degli Stati Uniti delle Quantum, Radiance e Serenade of the Seas. Per la Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha in serbo una serie di vacanze di sette notti che esploreranno i ghiacciai, i parchi, le città e molto altro ancora di questa magnifica destinazione. Le opzioni per scoprire l'Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska.\r

\r

I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi e le culture locali dell'Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre. A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno vivere momenti da ricordare con attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità, la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi, la parete da arrampicata, i simulatori di surf FlowRider. A ciò si aggiungono numerose opportunità per cenare, bere e divertirsi.","post_title":"Rcl: la Anthem of the Seas per la prima volta in Alaska nell'estate 2025","post_date":"2023-11-03T10:47:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699008424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per i nuovi iscritti a FlyingBlue, il programma fedeltà targato Air France-Klm: un bonus di benvenuto pari a 10.000 miglia per coloro che effettuano la registrazione entro il 31 dicembre 2023 e fanno un volo entro il 31 marzo 2024.\r

Ma ci sono novità anche per chi è già socio: coloro che iscrivendosi hanno dato il proprio consenso all’invio delle newsletter commerciali, hanno ricevuto apposita comunicazione per informarli che, comprando un biglietto entro il 31 dicembre 2023 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate destinazioni intercontinentali (come Boston, New York, Los Angeles, Washington, Miami, San Francisco, Toronto e tante altre), o, comprando un biglietto entro il 31 gennaio 2024 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate desintazioni europee (come Casablanca, Stoccolma, Valencia e tante altre) si potrà accumulare triple miglia a prescindere dalla classe di prenotazione scelta.\r

Senza speciali promozioni attive, il numero di miglia, la valuta del programma FlyingBlue, a cui si ha diritto dipende dal livello di adesione nel programma: Explorer, Silver, Gold e Platinum. In base allo status, si può avere da un minimo di 4 miglia, ad un massimo di 8 miglia per ogni euro speso.\r

Guadagnare Miglia, permette di rendere perfetta la propria esperienza di viaggio grazie alla possibilità di utilizzo in upgrade, franchigia bagaglio aggiuntiva, scelta del posto, accesso alle lounge ed altro ancora! Disponibile anche l’opzione Cash&Miles, attraverso la quale si può scontare il prezzo finale del biglietto che si desidera comprare fino al 25%.\r

Vantaggio più gettonato è, però, la richiesta di un biglietto premio. I soci FlyingBlue possono scegliere la destinazione preferita tra quelle offerte da Air France, KLM e 30 compagnie aeree partner. Con il biglietto premio è ora incluso anche uno stop over gratuito a Parigi o Amsterdam.","post_title":"Air France-Klm: promozione per i nuovi iscritti al programma FlyingBlue","post_date":"2023-11-03T10:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699006548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un nuovo collegamento sull'Italia all'interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana.\r

\r

Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo).\r

\r

«Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate - ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare».\r

\r

Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un'ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso.","post_title":"AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre","post_date":"2023-11-03T10:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699005892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest.\r

\r

«Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi».\r

\r

","post_title":"Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre","post_date":"2023-11-03T09:35:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699004141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]}]}}