Spencer & Carter sigla una partnership strategica con il gruppo Volonline Nuova partnership strategica tra Volonline Tour Operator e il broker internazionale Spencer & Carter. “Siamo contenti di poter annoverare il gruppo milanese tra i nostri clienti ̶ sottolinea il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia – . La loro visione, professionalità e approccio alla tecnologia si allineano perfettamente con la nostra visione di business. Siamo certi che questa collaborazione ci porterà grandi soddisfazioni. Come broker assicurativo internazionale, ci impegniamo a fornire soluzioni all’avanguardia, unendo sempre la competenza assicurativa e la tecnologia al servizio del cliente”. “Abbiamo trovato in Spencer & Carter un partner con il quale condividiamo non soltanto la visione ma anche la missione aziendale – gli fa eco il fondatore e ceo di Volonline, Luigi Deli – . Se noi siamo vicini agli agenti di viaggi nel loro lavoro quotidiano, Spencer & Carter è al nostro fianco con la personalizzazione dei prodotti assicurativi in funzione delle nostre esigenze”. Spencer & Carter sarà presente alla Btm di Bari, in programma dal 27 al 29 febbraio 2024, con un prorio spazio espositivo, confermando l’importanza attribuita alle attività che facilitino l’incontro e il confronto con il trade. Condividi

