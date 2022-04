Snav: un’estate a gonfie vele. Vendite a più 20% sul 2019

Si prepara un’estate con il vento in poppa per Snav. La compagnia di traghetti napoletana registra infatti prenotazioni in netta crescita, addirittura su livelli del 20% superiori a quelli del 2019. E il trend interessa tutte le destinazioni collegate dall’operatore.

“La voglia di partire degli italiani fa volare i nostri numeri, che hanno già raggiunto e superato i livelli del periodo pre-pandemico – spiega l’amministratore delegato Snav, Giuseppe Langella –. Molto richieste, in particolare, le partenze per la Croazia, che operiamo da Ancona per Spalato con servizio traghetto. Sul golfo di Napoli aumenteremo poi il numero di partenze utili per raggiungere le isole di Capri, Ischia e Procida da Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia. Si conferma pure il tradizionale appeal delle isole Eolie, meta del jetset internazionale e delle natural-chic isole di Ventotene e Ponza. Attenzione particolare sarà quindi dedicata all’isola di Procida, in occasione di Procida Capitale italiana della cultura 2022, evento di cui Snav è official partner”.

La compagnia conferma quindi i propri piani di incentivazione alle vendite, con promo dedicate per la prossima stagione estiva e riproponendo la formula Zero pensieri, grazie alla quale è garantita la flessibilità dei biglietti per dare la possibilità ai clienti di cancellare la prenotazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.