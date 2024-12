Snav: salpa la promozione “Vivi la magia del Natale” a Ischia e Procida Snav dà il benvenuto alle festività di Natale e fine anno con una nuova promozione: “Vivi la magia del Natale” è un invito alla scoperta della magica atmosfera che nel periodo di fine anno avvolge le isole di Ischia e Procida dove, partendo a bordo delle unità veloci della compagnia, si potranno vivere esperienze indimenticabili a un prezzo speciale. La promozione per chi sceglierà l’isola di Ischia prevede una tariffa di 30 euro andata/ritorno per passeggero adulto e 15 euro per passeggero bambino mentre per chi viaggerà alla volta di Procida la proposta prevede una tariffa di 28 euro a/r per passeggero e 14 euro per passeggero bambino. Tutte le promozioni sono valide per i viaggi effettuati fino al 7 gennaio 2025. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Snav dà il benvenuto alle festività di Natale e fine anno con una nuova promozione: “Vivi la magia del Natale” è un invito alla scoperta della magica atmosfera che nel periodo di fine anno avvolge le isole di Ischia e Procida dove, partendo a bordo delle unità veloci della compagnia, si potranno vivere esperienze indimenticabili a un prezzo speciale. La promozione per chi sceglierà l’isola di Ischia prevede una tariffa di 30 euro andata/ritorno per passeggero adulto e 15 euro per passeggero bambino mentre per chi viaggerà alla volta di Procida la proposta prevede una tariffa di 28 euro a/r per passeggero e 14 euro per passeggero bambino. Tutte le promozioni sono valide per i viaggi effettuati fino al 7 gennaio 2025. [post_title] => Snav: salpa la promozione “Vivi la magia del Natale” a Ischia e Procida [post_date] => 2024-12-10T09:10:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733821832000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emma Villas, azienda leader del vacation rental (affitti brevi di ville di pregio), registra per le festività natalizie un incremento delle prenotazioni del 7,3% rispetto allo scorso anno. Crescono le prenotazioni di gruppi familiari e si pensa già ai viaggi del 2025, con 1.443 settimane prenotate ad oggi per il nuovo anno; Secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas, aumentano le richieste di ville con una maggiore capienza di posti letto. Emerge trend “Turismo delle Radici” con la presenza di clienti americani; Gli italiani scelgono vacanze domestiche per le festività: il 75% del prenotato di ville e dimore di pregio proviene dai connazionali. Le Regioni più prenotate per Natale e Capodanno? Toscana, Umbria e Lazio. Cresce il turismo enogastronomico ed Emma Villas amplia l’offerta: dispensa piena già all’arrivo in villa, aperitivi, brunch gourmet, prodotti locali e menu per tutti i gusti consegnati direttamente agli ospiti o cucinati da chef selezionati con cura: queste le food experiences di Emma Villas. Il Food delivery in villa realizzato quest’anno in partnership con High Quality Food S.p.A. è una coccola aggiuntiva per godersi una vacanza all’insegna del relax e del benessere. «La villa si conferma sempre più la meta ideale per trascorrere tempo in famiglia - Spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas - soprattutto durante le festività natalizie. I nostri ospiti, che in questo periodo soggiorneranno in media 5 giorni a settimana spendendo complessivamente circa 4.000€, hanno particolarmente apprezzato le nostre strutture di pregio, perfette per accogliere gruppi anche numerosi. inoltre, da quest’anno abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri ospiti introducendo un'esclusiva food experience in villa con prodotti che valorizzano le unicità gastronomiche del territorio e servizi aggiuntivi per rendere il soggiorno ancora più unico. Siamo fieri di questa novità, perché l’eccellenza nell’ospitalità di Emma Villas è parte integrante nel nostro DNA. Uno sforzo dedito all’eccellenza, premiato soprattutto da un numero sempre crescente di ospiti: per Natale e Capodanno stiamo registrando dei buoni risultati e stiamo chiudendo questo 2024 con oltre 48.000 notti prenotate. Oltre le festività è interessante notare come anche il periodo invernale (novembre 2024 – aprile 2025) registri numeri complessivamente in tenuta e in crescita in alcune regioni. Le più gettonate in questo periodo sono Toscana, Sicilia (in crescita rispetto allo scorso anno) e Umbria, prenotate principalmente da statunitensi (30% del totale), olandesi e dagli stessi italiani. Attualmente, rispetto allo scorso anno (alla stessa data), registriamo un aumento sia degli americani che dei nostri connazionali, sempre più innamorati e consapevoli delle proprie bellezze che, fuori dalla stagione estiva, risultano fruibili con maggiore tranquillità». [post_title] => Emma Villas, in aumento le prenotazioni per le festività su Toscana, Umbria e Lazio [post_date] => 2024-12-10T08:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733819436000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wrocław, nel cuore della Bassa Slesia in Polonia, è la meta ideale per un viaggio invernale. Il Mercatino di Natale, che si terrà fino al 1° gennaio 2025, trasformerà la storica Piazza del Mercato in un incantevole paradiso natalizio con luci, decorazioni e musica. Sul nuovo Reportage di Travel Quotidiano dal titolo "Vivi la Magia del Natale in Polonia: Mercatino di Natale di Wrocław 2024" tutte le informazioni per programmare un viaggio tra le tradizioni natalizie di Wroclaw. [gallery columns="4" size="medium" ids="480726,480727,480729,480730"] I visitatori potranno gustare piatti tipici polacchi come pierogi, bigos e oscypek, oltre a specialità regionali e bevande calde come vin brulè e idromele. Non mancano anche prelibatezze internazionali come baklava e churros. Il mercatino offre oltre 180 casette con artigianato e decorazioni natalizie, insieme a divertimenti per tutta la famiglia, come la ruota panoramica e il Bosco delle Fiabe. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e partecipare a laboratori. Wrocław è facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da diverse città. La città, famosa per la sua architettura unica, è la destinazione perfetta per un'esperienza natalizia indimenticabile. Scopri di più sul Reportage [post_title] => La magia dei Mercatini di Natale di Wrocław, in Polonia, sul nuovo Reportage [post_date] => 2024-12-10T08:05:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733817939000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Costringere l’organizzazione dei viaggi scolastici dentro la gabbia del codice degli appalti senza le necessarie calibrature rischia di uccidere un settore che muove l’economia del turismo e rappresenta una leva di crescita formativa e culturale insostituibile per i nostri ragazzi”. Lo denunciano le associazioni del Turismo organizzato Aiav Cna Turismo, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Maavi Conflavoro Pmi, Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio, (vorrei far notare che manca Fiavet Confcommercio e la cosa non è poco rilevante. Ndr) in merito alle novità normative che impongono agli istituti scolastici di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici, obbligandole a qualificarsi come stazioni appaltanti per qualsiasi spesa superiore ai 140mila euro. Risorse di famiglie “Le gite di istruzione non sono un appalto di servizio tradizionale. La progettazione su misura dei viaggi – proseguono le associazioni – e la variabilità delle condizioni, come numero di adesioni, oscillazione dei prezzi e disponibilità dei servizi turistici, rendono le tempistiche e una continua condivisione delle informazioni fattori critici di successo. Peraltro, non si tratta dell’utilizzo di soldi pubblici, ma di risorse delle famiglie che le scuole devono sfruttare al meglio come mediatori tra i nuclei e le imprese turistiche. Dunque, non possiamo che esprimere una fortissima preoccupazione rispetto al rischio che si rinunci del tutto a questi importanti momenti educativi e didattici”. Uffici scolastici regionali “Affidare la gestione delle gare d’appalto e l’organizzazione dei viaggi di istruzione agli Uffici scolastici regionali, strutture oggi non pronte a gestire questa mole di attività, significherebbe far inceppare la macchina. E comunque il rimpallo tra stazione appaltante, istituto scolastico, famiglie e agenzie di viaggi aumenterebbe la complessità delle procedure, con un allungamento delle tempistiche che impatterebbe su prezzi e disponibilità di voli e alberghi. Molti dirigenti scolastici hanno già comunicato che non faranno più viaggi e questa rappresenta una sconfitta per tutti. La scadenza della deroga Anac, i suoi effetti e la ricerca di soluzioni andavano affrontati molto prima”, aggiungono i rappresentanti del turismo organizzato. Risposte urgenti “Dopo due anni di lavoro, il tavolo di concertazione con i ministeri di istruzione e turismo per la revisione, armonizzazione e semplificazione delle procedure ha prodotto scarsi risultati. A questo tavolo le associazioni del turismo organizzato hanno sempre offerto disponibilità e presentato proposte. Ma ora necessitiamo di urgenti risposte concrete. Sollecitiamo dunque un incontro con i ministri Valditara, Santanchè e Salvini per affrontare con urgenza la situazione e non danneggiare studenti, scuole e aziende del turismo. Un incontro – concludono le associazioni – che va aperto a Consip, Anac e rappresentanza dei dirigenti scolastici e che serve peraltro a non disperdere risorse, anche europee, a disposizione. Quest’ultimo sarebbe un paradosso a fronte dello sforzo del ministro Valditara di mettere a disposizione 50 milioni di euro per il bonus in favore delle famiglie disagiate. E sarebbe un paradosso ancor più grave stanziare soldi per quelle gite cui gli istituti decidono in massa di rinunciare”. [post_title] => Le associazioni del turismo contro il codice degli appalti nelle gite scolastiche [post_date] => 2024-12-09T12:46:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733748393000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il debutto, a febbraio 2025, di The Goethe Hotel: la struttura di Pacini Group è un luxury boutique hotel 5 stelle con 27 camere, parte del circuito Small Luxury Hotels of the World. Incastonato tra il Museo dell’Ara Pacis e Piazza del Popolo, è un invito a riscoprire l’essenza del viaggio, un porto sicuro di estrema raffinatezza per esploratori curiosi che amano soggiorni esclusivi ed esperienze uniche. “Ogni angolo dell’hotel è pensato per evocare emozioni e celebrare lo spirito dei grandi viaggiatori e intellettuali di un tempo, tra bauli originali, libri e quadri, questo hotel è permeato di cultura e di un design avvolgente.” afferma Emidio Pacini, ceo & founder del gruppo. Tra le 27 camere ci sono 3 suite tematiche: la suite Doge, dedicata a Venezia, con il fascino degli arazzi Fortuny che evocano la magia della Serenissima; la suite Medici, omaggio a Firenze e al Rinascimento, arricchita da strumenti scientifici d’antiquariato; la suite Borbonica, ispirata a Napoli, dove misticismo e sensualità si fondono in un’estetica rococò. Completano i servizi il ristorante e lounge bar Affinity - Kitchen & Alchemy, cuore pulsante dell’hotel, è uno spazio multifunzionale di connessione e condivisione e la private Spa, che propone agli ospiti una coccola esclusiva, un’oasi dove rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio. [post_title] => Pacini Group: a Roma aprirà i battenti a febbraio The Goethe Hotel [post_date] => 2024-12-09T11:20:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733743226000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale. Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. "Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno". Operativi app e sito web rinnovati Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata. Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata. “Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio". [post_title] => Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie [post_date] => 2024-12-09T10:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733740407000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%). «Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi». Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie. Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. [post_title] => Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare [post_date] => 2024-12-06T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733488562000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica. Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato. Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato. «Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato». Costi L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula "Buy Now, Pay Later", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale. La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti. Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità Previsioni Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia. Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta. [post_title] => Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno» [post_date] => 2024-12-06T11:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483326000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Progetti, novità, incontri tra agenzie e operatori. Come ogni anno si conferma il successo per il Christmas Party di Travel Quotidiano. L'evento ha avuto luogo a Roma, presso La Limonaia all'interno del parco di Villa Torlonia, registrando il sold out di presenze con oltre 70 agenzie del Centro-Sud Italia per una serata di networking, scambio di idee e auguri. "Da sempre continuiamo ad affiancare i professionisti del settore con iniziative e novità utili a sostenere le attività del trade per superare le nuove sfide del mercato - ha commentato Daniela Battaglioni, editore del Gruppo Travel, ringraziando gli sponsor e i presenti -. Anche il 2025 vedrà un ricco calendario di nuovi fam tour ed eventi, appuntamenti che rientrano da anni nella nostra tradizione. Il 2024 si chiude con soddisfazione: Anche questa serata è un ulteriore segno di fiducia. Inoltre per noi oggi è un'occasione unica per premiare i nostri partner che hanno prenotato nel 2024 tutti o quasi tutti i Tod, il Tove o il Christmas Party e hanno partecipato a ciascuno dei nostri progetti". Il Gruppo Travel ha quindi colto l'occasione per consegnare una targa dedicata alle aziende come riconoscimento per la consolidata collaborazione, tra cui l'Ente turismo Croazia, Msc, Grotte di Frasassi, Azemar, El Mundo, Europ Assistance, Ncl, Originaltour, Ferrovia Retiche, Grandi Navi Veloci, Snav, Adrastea e Nitrodi Viaggi. Proposte L'evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori che hanno potuto presentare le novità di prodotto per il 2025 e incontrare le agenzie. Tra gli highlight della serata spicca la Croazia, che si conferma meta vendibile tutto l'anno grazie alla diversificazione, al mice e al ricco calendario eventi, novità per Azemar a Zanzibar con il Bawe Island, il primo one island one resort e per Ncl, che ha presentato l'ultima nave Norwegian Aqua, confermando il crescente interesse delle adv; navi in arrivo anche per Gnv con la Polaris e la Orion, nonché la nuova piattaforma per il trade;. Snav invece conferma l'intero network di linee e una serie di promozioni. Sempre più consolidata la compagnia Msc, anche con la nuova divisione Italo, che punta sull'advanced booking su Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi rafforzando il rapporto con la rete agenziale. Ottimismo per Ferrovia Retica che pone l'accento sulla tratta dell'Albula dal grande appeal per i visitatori; buoni risultati pure le Grotte di Frasassi, che festeggia 50 anni con 14 milioni di visitatori. Sul fronte to, Originaltour celebra i 35 anni di attività sull'Oman e lancia un nuovo itinerario Oman 2.0 il ritorno dedicato a un lato meno noto del paese, ideale per i repetears; mentre i Grandi Viaggi ha già aperto le vendite per l'estate mare Italia su Sardegna, Sicilia e Calabria e Seychelles, e annuncia buone prospettive su Zanzibar, Kenya e Le 2 Alpes. Natale tempo di regali: anche gli sponsor hanno premiato le agenzie presenti con premi a estrazione tra tour, soggiorni, gadget e benefit. Le imprese partner sono state Ferrovia Retica, Ente nazionale del turismo Croazia , Msc, Grandi Navi Veloci, Snav, Azemar, Ncl, Originaltour, i Grandi Viaggi e Grotte di Frasassi. [post_title] => Christmas Party: una storia di successo che si ripete ogni anno [post_date] => 2024-12-06T10:58:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733482699000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "snav salpa la promozione vivi la magia del natale a ischia e procida" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":632,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Snav dà il benvenuto alle festività di Natale e fine anno con una nuova promozione: “Vivi la magia del Natale” è un invito alla scoperta della magica atmosfera che nel periodo di fine anno avvolge le isole di Ischia e Procida dove, partendo a bordo delle unità veloci della compagnia, si potranno vivere esperienze indimenticabili a un prezzo speciale.\r

La promozione per chi sceglierà l’isola di Ischia prevede una tariffa di 30 euro andata/ritorno per passeggero adulto e 15 euro per passeggero bambino mentre per chi viaggerà alla volta di Procida la proposta prevede una tariffa di 28 euro a/r per passeggero e 14 euro per passeggero bambino.\r

Tutte le promozioni sono valide per i viaggi effettuati fino al 7 gennaio 2025.","post_title":"Snav: salpa la promozione “Vivi la magia del Natale” a Ischia e Procida","post_date":"2024-12-10T09:10:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733821832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas, azienda leader del vacation rental (affitti brevi di ville di pregio), registra per le festività natalizie un incremento delle prenotazioni del 7,3% rispetto allo scorso anno. Crescono le prenotazioni di gruppi familiari e si pensa già ai viaggi del 2025, con 1.443 settimane prenotate ad oggi per il nuovo anno;\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas, aumentano le richieste di ville con una maggiore capienza di posti letto. Emerge trend “Turismo delle Radici” con la presenza di clienti americani; Gli italiani scelgono vacanze domestiche per le festività: il 75% del prenotato di ville e dimore di pregio proviene dai connazionali. Le Regioni più prenotate per Natale e Capodanno? Toscana, Umbria e Lazio.\r

\r

Cresce il turismo enogastronomico ed Emma Villas amplia l’offerta: dispensa piena già all’arrivo in villa, aperitivi, brunch gourmet, prodotti locali e menu per tutti i gusti consegnati direttamente agli ospiti o cucinati da chef selezionati con cura: queste le food experiences di Emma Villas. Il Food delivery in villa realizzato quest’anno in partnership con High Quality Food S.p.A. è una coccola aggiuntiva per godersi una vacanza all’insegna del relax e del benessere.\r

\r

«La villa si conferma sempre più la meta ideale per trascorrere tempo in famiglia - Spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas - soprattutto durante le festività natalizie. I nostri ospiti, che in questo periodo soggiorneranno in media 5 giorni a settimana spendendo complessivamente circa 4.000€, hanno particolarmente apprezzato le nostre strutture di pregio, perfette per accogliere gruppi anche numerosi. inoltre, da quest’anno abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri ospiti introducendo un'esclusiva food experience in villa con prodotti che valorizzano le unicità gastronomiche del territorio e servizi aggiuntivi per rendere il soggiorno ancora più unico. Siamo fieri di questa novità, perché l’eccellenza nell’ospitalità di Emma Villas è parte integrante nel nostro DNA. Uno sforzo dedito all’eccellenza, premiato soprattutto da un numero sempre crescente di ospiti: per Natale e Capodanno stiamo registrando dei buoni risultati e stiamo chiudendo questo 2024 con oltre 48.000 notti prenotate. Oltre le festività è interessante notare come anche il periodo invernale (novembre 2024 – aprile 2025) registri numeri complessivamente in tenuta e in crescita in alcune regioni. Le più gettonate in questo periodo sono Toscana, Sicilia (in crescita rispetto allo scorso anno) e Umbria, prenotate principalmente da statunitensi (30% del totale), olandesi e dagli stessi italiani. Attualmente, rispetto allo scorso anno (alla stessa data), registriamo un aumento sia degli americani che dei nostri connazionali, sempre più innamorati e consapevoli delle proprie bellezze che, fuori dalla stagione estiva, risultano fruibili con maggiore tranquillità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Emma Villas, in aumento le prenotazioni per le festività su Toscana, Umbria e Lazio","post_date":"2024-12-10T08:30:36+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1733819436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wrocław, nel cuore della Bassa Slesia in Polonia, è la meta ideale per un viaggio invernale. Il Mercatino di Natale, che si terrà fino al 1° gennaio 2025, trasformerà la storica Piazza del Mercato in un incantevole paradiso natalizio con luci, decorazioni e musica.\r

\r

Sul nuovo Reportage di Travel Quotidiano dal titolo \"Vivi la Magia del Natale in Polonia: Mercatino di Natale di Wrocław 2024\" tutte le informazioni per programmare un viaggio tra le tradizioni natalizie di Wroclaw. \r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"480726,480727,480729,480730\"]\r

\r

I visitatori potranno gustare piatti tipici polacchi come pierogi, bigos e oscypek, oltre a specialità regionali e bevande calde come vin brulè e idromele. Non mancano anche prelibatezze internazionali come baklava e churros.\r

\r

Il mercatino offre oltre 180 casette con artigianato e decorazioni natalizie, insieme a divertimenti per tutta la famiglia, come la ruota panoramica e il Bosco delle Fiabe. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e partecipare a laboratori.\r

\r

Wrocław è facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da diverse città. La città, famosa per la sua architettura unica, è la destinazione perfetta per un'esperienza natalizia indimenticabile.\r

\r

Scopri di più sul Reportage","post_title":"La magia dei Mercatini di Natale di Wrocław, in Polonia, sul nuovo Reportage","post_date":"2024-12-10T08:05:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733817939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Costringere l’organizzazione dei viaggi scolastici dentro la gabbia del codice degli appalti senza le necessarie calibrature rischia di uccidere un settore che muove l’economia del turismo e rappresenta una leva di crescita formativa e culturale insostituibile per i nostri ragazzi”. Lo denunciano le associazioni del Turismo organizzato Aiav Cna Turismo, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Maavi Conflavoro Pmi, Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio, (vorrei far notare che manca Fiavet Confcommercio e la cosa non è poco rilevante. Ndr) in merito alle novità normative che impongono agli istituti scolastici di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici, obbligandole a qualificarsi come stazioni appaltanti per qualsiasi spesa superiore ai 140mila euro.\r

Risorse di famiglie\r

“Le gite di istruzione non sono un appalto di servizio tradizionale. La progettazione su misura dei viaggi – proseguono le associazioni – e la variabilità delle condizioni, come numero di adesioni, oscillazione dei prezzi e disponibilità dei servizi turistici, rendono le tempistiche e una continua condivisione delle informazioni fattori critici di successo. Peraltro, non si tratta dell’utilizzo di soldi pubblici, ma di risorse delle famiglie che le scuole devono sfruttare al meglio come mediatori tra i nuclei e le imprese turistiche. Dunque, non possiamo che esprimere una fortissima preoccupazione rispetto al rischio che si rinunci del tutto a questi importanti momenti educativi e didattici”.\r

Uffici scolastici regionali\r

“Affidare la gestione delle gare d’appalto e l’organizzazione dei viaggi di istruzione agli Uffici scolastici regionali, strutture oggi non pronte a gestire questa mole di attività, significherebbe far inceppare la macchina. E comunque il rimpallo tra stazione appaltante, istituto scolastico, famiglie e agenzie di viaggi aumenterebbe la complessità delle procedure, con un allungamento delle tempistiche che impatterebbe su prezzi e disponibilità di voli e alberghi. Molti dirigenti scolastici hanno già comunicato che non faranno più viaggi e questa rappresenta una sconfitta per tutti. La scadenza della deroga Anac, i suoi effetti e la ricerca di soluzioni andavano affrontati molto prima”, aggiungono i rappresentanti del turismo organizzato.\r

Risposte urgenti\r

“Dopo due anni di lavoro, il tavolo di concertazione con i ministeri di istruzione e turismo per la revisione, armonizzazione e semplificazione delle procedure ha prodotto scarsi risultati. A questo tavolo le associazioni del turismo organizzato hanno sempre offerto disponibilità e presentato proposte. Ma ora necessitiamo di urgenti risposte concrete.\r

\r

Sollecitiamo dunque un incontro con i ministri Valditara, Santanchè e Salvini per affrontare con urgenza la situazione e non danneggiare studenti, scuole e aziende del turismo. Un incontro – concludono le associazioni – che va aperto a Consip, Anac e rappresentanza dei dirigenti scolastici e che serve peraltro a non disperdere risorse, anche europee, a disposizione. Quest’ultimo sarebbe un paradosso a fronte dello sforzo del ministro Valditara di mettere a disposizione 50 milioni di euro per il bonus in favore delle famiglie disagiate. E sarebbe un paradosso ancor più grave stanziare soldi per quelle gite cui gli istituti decidono in massa di rinunciare”.","post_title":"Le associazioni del turismo contro il codice degli appalti nelle gite scolastiche","post_date":"2024-12-09T12:46:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733748393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto, a febbraio 2025, di The Goethe Hotel: la struttura di Pacini Group è un luxury boutique hotel 5 stelle con 27 camere, parte del circuito Small Luxury Hotels of the World.\r

\r

Incastonato tra il Museo dell’Ara Pacis e Piazza del Popolo, è un invito a riscoprire l’essenza del viaggio, un porto sicuro di estrema raffinatezza per esploratori curiosi che amano soggiorni esclusivi ed esperienze uniche. \r

\r

“Ogni angolo dell’hotel è pensato per evocare emozioni e celebrare lo spirito dei grandi viaggiatori e intellettuali di un tempo, tra bauli originali, libri e quadri, questo hotel è permeato di cultura e di un design avvolgente.” afferma Emidio Pacini, ceo & founder del gruppo.\r

\r

Tra le 27 camere ci sono 3 suite tematiche: la suite Doge, dedicata a Venezia, con il fascino degli arazzi Fortuny che evocano la magia della Serenissima; la suite Medici, omaggio a Firenze e al Rinascimento, arricchita da strumenti scientifici d’antiquariato; la suite Borbonica, ispirata a Napoli, dove misticismo e sensualità si fondono in un’estetica rococò.\r

\r

Completano i servizi il ristorante e lounge bar Affinity - Kitchen & Alchemy, cuore pulsante dell’hotel, è uno spazio multifunzionale di connessione e condivisione e la private Spa, che propone agli ospiti una coccola esclusiva, un’oasi dove rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio.","post_title":"Pacini Group: a Roma aprirà i battenti a febbraio The Goethe Hotel","post_date":"2024-12-09T11:20:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733743226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale.\r

\r

Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari.\r

\r

Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. \"Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno\".\r

\r

Operativi app e sito web rinnovati\r

\r

Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata.\r

\r

Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata.\r

\r

“Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio\".","post_title":"Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie","post_date":"2024-12-09T10:33:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733740407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).\r

\r

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi».\r

\r

Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie.\r

\r

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. \r

\r

Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. ","post_title":"Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare","post_date":"2024-12-06T12:36:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733488562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica.\r

Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato.\r

Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato.\r

«Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato».\r

\r

Costi\r

L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. \r

Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula \"Buy Now, Pay Later\", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale.\r

La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti.\r

Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità\r

\r

Previsioni\r

Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia.\r

Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta.\r

\r

","post_title":"Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno»","post_date":"2024-12-06T11:08:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733483326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Progetti, novità, incontri tra agenzie e operatori. Come ogni anno si conferma il successo per il Christmas Party di Travel Quotidiano. L'evento ha avuto luogo a Roma, presso La Limonaia all'interno del parco di Villa Torlonia, registrando il sold out di presenze con oltre 70 agenzie del Centro-Sud Italia per una serata di networking, scambio di idee e auguri.\r

\r

\"Da sempre continuiamo ad affiancare i professionisti del settore con iniziative e novità utili a sostenere le attività del trade per superare le nuove sfide del mercato - ha commentato Daniela Battaglioni, editore del Gruppo Travel, ringraziando gli sponsor e i presenti -. Anche il 2025 vedrà un ricco calendario di nuovi fam tour ed eventi, appuntamenti che rientrano da anni nella nostra tradizione. Il 2024 si chiude con soddisfazione: Anche questa serata è un ulteriore segno di fiducia. Inoltre per noi oggi è un'occasione unica per premiare i nostri partner che hanno prenotato nel 2024 tutti o quasi tutti i Tod, il Tove o il Christmas Party e hanno partecipato a ciascuno dei nostri progetti\".\r

\r

Il Gruppo Travel ha quindi colto l'occasione per consegnare una targa dedicata alle aziende come riconoscimento per la consolidata collaborazione, tra cui l'Ente turismo Croazia, Msc, Grotte di Frasassi, Azemar, El Mundo, Europ Assistance, Ncl, Originaltour, Ferrovia Retiche, Grandi Navi Veloci, Snav, Adrastea e Nitrodi Viaggi.\r

\r

\r

Proposte\r

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori che hanno potuto presentare le novità di prodotto per il 2025 e incontrare le agenzie. Tra gli highlight della serata spicca la Croazia, che si conferma meta vendibile tutto l'anno grazie alla diversificazione, al mice e al ricco calendario eventi, novità per Azemar a Zanzibar con il Bawe Island, il primo one island one resort e per Ncl, che ha presentato l'ultima nave Norwegian Aqua, confermando il crescente interesse delle adv; navi in arrivo anche per Gnv con la Polaris e la Orion, nonché la nuova piattaforma per il trade;.\r

\r

Snav invece conferma l'intero network di linee e una serie di promozioni. Sempre più consolidata la compagnia Msc, anche con la nuova divisione Italo, che punta sull'advanced booking su Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi rafforzando il rapporto con la rete agenziale. Ottimismo per Ferrovia Retica che pone l'accento sulla tratta dell'Albula dal grande appeal per i visitatori; buoni risultati pure le Grotte di Frasassi, che festeggia 50 anni con 14 milioni di visitatori.\r

\r

Sul fronte to, Originaltour celebra i 35 anni di attività sull'Oman e lancia un nuovo itinerario Oman 2.0 il ritorno dedicato a un lato meno noto del paese, ideale per i repetears; mentre i Grandi Viaggi ha già aperto le vendite per l'estate mare Italia su Sardegna, Sicilia e Calabria e Seychelles, e annuncia buone prospettive su Zanzibar, Kenya e Le 2 Alpes.\r

\r

Natale tempo di regali: anche gli sponsor hanno premiato le agenzie presenti con premi a estrazione tra tour, soggiorni, gadget e benefit. Le imprese partner sono state Ferrovia Retica, Ente nazionale del turismo Croazia , Msc, Grandi Navi Veloci, Snav, Azemar, Ncl, Originaltour, i Grandi Viaggi e Grotte di Frasassi.\r

","post_title":"Christmas Party: una storia di successo che si ripete ogni anno","post_date":"2024-12-06T10:58:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733482699000]}]}}