Snav presenta la nuova Snav Polaris, la nuova unità veloce per il golfo di Napoli Intermarine, società controllata dal gruppo industriale Immsi ha consegnato alla società di navigazione Snav (gruppo Msc) la nuova Snav Polaris, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, Snav Polaris, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella Snav Sirus già consegnata a luglio dello scorso anno. Pensata per offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza, Snav Polaris, è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità. Con Snav Polaris, la società, oltre a garantire un significativo incremento dei servizi per i cittadini e turisti che ogni anno visitano il Golfo di Napoli, conferma il proprio impegno al progressivo azzeramento delle emissioni di anidride carbonica, espressione concreta dell’attenzione del Gruppo alle importanti tematiche ambientali, per un futuro più sostenibile e pulito. Intermarine, con la consegna della seconda unità High Speed Craft, conferma la sua posizione di rilievo nel settore delle costruzioni navali ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale. Il progetto che ha visto nascere Snav Sirus e Snav Polaris si fonda sulla sinergia di due aziende che hanno deciso di portare sul mare innovazione, tecnologia, comfort e sicurezza. Un percorso tecnicamente complesso, che oggi, con la consegna di Snav Polaris, con orgoglio vede le due Aziende navigare verso il futuro, migliorando l’esperienza di viaggio e al contempo salvaguardando le bellezze dei nostri mari. Particolare attenzione inoltre viene data alle persone a mobilità ridotta essendo le due unità già conformi alle ultime norme “PMR” delle circolari del Ministero. SSnav Polaris è quindi la nuova conferma dell’impegno di Intermarine a proseguire nel segmento del trasporto passeggeri segnando un importante risultato per il territorio di Messina, continuando a contribuire così allo sviluppo del tessuto economico-sociale del Mezzogiorno. Condividi

