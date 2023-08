Snav a Ischia: taglio del nastro per il nuovo pontile di Casamicciola Terme Snav rilancia il proprio investimento sull’isola di Ischia con il taglio del nastro del nuovo pontile nel porto di Casamicciola Terme, che ospiterà arrivi e partenze delle unità veloci della compagnia. “Snav è da sempre presente con collegamenti veloci quotidiani da e per il porto di Casamicciola Terme e da oggi offre maggiore comodità e sicurezza a turisti e residenti che viaggeranno a bordo delle unità sociali con i collegamenti verso Napoli, Procida, Ventotene e Ponza – ha commentato il comandante Giuseppe Langella, amministratore delegato di Snav spa -. Il nuovo pontile è un segno del nostro impegno per l’isola d’Ischia e di vicinanza a Casamicciola Terme che rappresenta uno snodo strategico dei nostri collegamenti nel Golfo di Napoli”. Condividi

