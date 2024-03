Si terrà a PortMiami ad aprile 2025 la naming ceremony della nuova Msc World America Si terrà la sera del 9 aprile 2025, presso il nuovo terminal PortMiami della compagnia, la naming ceremony della nuova World America, prossima ammiraglia Msc Crociere. La cerimonia sarà testimonianza degli investimenti del gruppo nella città della Florida e del suo impegno nel mercato nordamericano, con la tradizionale rottura della bottiglia di champagne e tanti eventi sia a terra, sia a bordo. L’unità partirà poi per il suo viaggio inaugurale con tappa presso la Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. L’itinerario prevede qui un overnight con lo spettacolo serale del faro dell’isola e una festa in spiaggia. Dopo la naming ceremony , la World America salperà quindi per la sua stagione inaugurale il 12 aprile 2025. La nave effettuerà crociere con itinerari alternati di sette notti nell’Est e nell’Ovest dei Caraibi con tappe a Puerto Plata, Repubblica Dominicana, San Juan, Porto Rico, Costa Maya e Cozumel, Messico, Isla de Roatan, Honduras, nonché Ocean Cay, Bahamas. La World America unisce il design europeo al comfort americano e sarà la prima nave Msc alimentata a gnl a navigare negli Stati Uniti e la seconda della classe World. Il nuovo terminal Msc a Miami è costruito in partnership con la contea di Miami-Dade e PortMiami per un investimento pari a circa 100 milioni di dollari. Sarà in grado di accogliere 36 mila passeggeri al giorno. “Attendiamo con impazienza aprile 2025 per dare il benvenuto alla World America – commenta il vice president Southern Europe divisione crociere, Leonardo Massa -. Visto il grande successo della World Europa nel Mediterraneo siamo certi che la nuova nave verrà apprezzata anche dal mercato nordamericano e che molti italiani decideranno di volare negli Stati Uniti per fare una crociera a bordo di questo nuovo gioiello del mare. Con l’arrivo della nuova ammiraglia, la nostra flotta arriverà a 23 unità, di cui tre alimentate a gnl”. Condividi

